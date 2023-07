Vergeltungsschläge, Sanktionen, Waffen für Milliarden an Kiew: Die Ereignisse des 20. Juli

Ukraine

Vergeltungsschläge, eine Flut von Sanktionen und milliardenschwere Waffenlieferungen an Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die russischen Streitkräfte haben in der vergangenen Nacht erneut Vergeltungsschläge mit Präzisionswaffen von der See und aus der Luft gegen Produktionsstätten und Lagerstätten von unbemannten Booten in der Nähe von Odessa und Iljitschewsk (ukrainischer Name: Tschernomorsk) in der Region Odessa durchgeführt. Das gab Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, bekannt.

Die EU, die USA, Kanada und Australien haben neue Sanktionen gegen Dutzende von russischen Behörden, Unternehmen, Banken und Einzelpersonen verhängt. Beamte, Geschäftsleute und Kulturschaffende wurden auf die schwarze Liste gesetzt.

EU-Chef-Diplomat Josep Borrell schlug vor, in den nächsten vier Jahren 20 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an Kiew bereitzustellen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Vergeltungsschläge, die nach dem ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke gestartet wurden, haben ihr Ziel erreicht, alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen, so Konaschenkow.

Auch ukrainische Treibstoffinfrastruktureinrichtungen und Munitionsdepots in der Nähe von Nikolajew seien zerstört worden, sagte er.

Russische Truppen bei Donezk wehrten im Laufe des Tages 16 ukrainische Angriffe erfolgreich ab, so Konaschenkow. Unter Berücksichtigung der Kämpfe bei Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk beliefen sich die ukrainischen Verluste auf etwa 600 Personen. Sechs Panzer, andere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene feindliche Artilleriewaffen wurden zerstört.

Angriffe auf der Krim

Eine ukrainische Drohne hat am Donnerstagmorgen das Dorf Razdolnoye im Nordwesten der Krim angegriffen, wie Sergej Aksjonow, der Chef der Republik, mitteilte. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen getötet und mehrere Gebäude, darunter ein Kulturhaus und Geschäfte, wurden beschädigt.

Am Nachmittag, so Aksjonow, sei eine weitere ukrainische Drohne von Luftabwehrkräften im zentralen Teil der Halbinsel abgeschossen worden. Es gab keine Verletzten oder Schäden.

Inspektionen im AKW Saporoschschje

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) haben zusätzliche Inspektionen im Kernkraftwerk Saporoschschje durchgeführt und keine Anzeichen von Sprengstoff, Minen oder schwerem militärischem Gerät gefunden, so der Leiter der Organisation Rafael Grossi. Ihm zufolge sahen die Experten Transportfahrzeuge in den Turbinenhallen der Blöcke 1, 2 und 4 des Kraftwerks, aber „es gab keine sichtbaren Anzeichen von Sprengstoff oder Minen“.

Grossi fügte hinzu, dass die IAEA-Vertreter „noch darauf warten, Zugang zu den Dächern der Reaktorgebäude zu erhalten“.

Getreideabkommen

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte nach dem Rückzug Russlands aus dem Getreideabkommen, dass ab dem 21. Juli um 00:00 Uhr Moskauer Zeit alle Schiffe, die das Schwarze Meer in Richtung russischer Häfen befahren, „als militärische Fracht mit allen damit verbundenen Risiken betrachtet werden können“. Außerdem erklärte es die Schifffahrt im nordöstlichen Schwarzen Meer und in der Straße von Kertsch für gefährlich und verbot sie ab dem 20. Juli um 05:00 Uhr Moskauer Zeit.

Die EU wird gezwungen sein, die Getreideeinfuhren aus der Ukraine auf dem Landweg zu erhöhen, nachdem das Getreideabkommen gescheitert ist, obwohl fünf benachbarte EU-Länder dazu aufgerufen haben, das Verbot ukrainischer Getreideeinfuhren auf ihre Märkte zu verlängern, so Borrell.

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal bezeichnete die Vorschläge zur Verlängerung des Verbots ukrainischer Getreideeinfuhren in EU-Länder als „unfreundlichen und populistischen Schritt“ und forderte die EU-Kommission auf, die ungehinderte Ausfuhr aller ukrainischen Agrarprodukte in die EU zu gewährleisten.

Laut der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock „sitzen in der Ukraine“ 32 Millionen Tonnen Getreide „fest“.

Sanktionen

Der EU-Rat hat alle Wirtschaftssanktionen gegen Russland um sechs Monate bis Ende Januar 2024 verlängert. Außerdem aktualisierte die EU die schwarze Liste um fünf juristische und zwölf natürliche Personen, darunter die Moskauer Vizebürgermeisterin Natalja Sergunina und Oleg Baranow, den Leiter der Hauptabteilung des russischen Innenministeriums in Moskau.

Die US-Regierung verabschiedete ein neues umfangreiches Paket von Sanktionen, das Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Verteidigung, Wissenschaft und Bergbau betrifft. Die Tinkoff Bank, die Loko Bank, die St. Petersburg Social Commercial Bank, die Solidarnost Bank und die Unistream Bank wurden auf die schwarze Liste gesetzt. Zu den persönlichen sanktionierten gehören Vasily Osmakow, erster stellvertretender Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel, Pavel Marinytschew, CEO des Diamantenförderers Alrosa, der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung Alexej Chersontsew und der ehemalige Finanzminister Alexej Kudrin.

Die kanadische Regierung verhängte Sanktionen gegen das Zahlungssystem Mir und die Tinkoff Bank sowie gegen die Betreiber Megafon, MTS, Tele2 und Beeline. Das russische Ministerium für Kultur und das russische Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung sowie deren Minister Olga Ljubimowa und Valery Falkow fielen unter die Beschränkungen. Insgesamt wurden 39 Personen in die Sanktionslisten aufgenommen, darunter der Generaldirektor der Eremitage Michail Piotrowski die Leiterin des Russischen Museums Alla Manilowa der Filmregisseur Nikita Michalkow, die Schauspieler Iwan Ochlobystin, Dmitri Charatjan und Maria Schukschina, der Produzent Iosif Prigoschin sowie die Sänger Philip Kirkorow, Timati, Schamane, Valeria, Olga Kormuchina und Julia Tschitscherina.

Die australische Regierung hat neue Sanktionen gegen 35 russische Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Technologie und Energie sowie gegen 10 russische und weißrussische Staatsbürger verhängt. Finanzielle Beschränkungen wurden gegen den Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Andrej Belousow, den Stellvertretenden Ministerpräsidenten Dmitri Tschernyschenko, die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa, den Ersten Stellvertretenden Sprecher des Rates der Russischen Föderation Andrej Turtschak sowie den Vorstandsvorsitzenden des Kalaschnikow-Konzerns Wladimir Lepin und den Vorstandsvorsitzenden von Russian Helicopters Nikolai Kolesow verhängt.

Die britische Regierung hat den Geschäftsmann Oleg Tinkow von der Sanktionsliste gestrichen.

Waffen

Die ukrainischen Streitkräfte haben begonnen, von den USA gelieferte Streumunition im Kampf einzusetzen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf ukrainische Beamte. Demnach wird die Streumunition im südöstlichen Abschnitt der Front eingesetzt, um gut befestigte russische Stellungen zu durchbrechen. Es wird erwartet, dass die ukrainischen Streitkräfte diese Art von Munition auch bei Artjomowsk einsetzen werden.

Die USA werden diese Woche möglicherweise ein neues Militärhilfepaket im Wert von 400 Millionen Dollar für die Ukraine verkünden, das zusätzliche Raketen für die Kurz- und Mittelstrecken-Boden-Luft-Raketensysteme NASAMS, die Luftabwehrsysteme Patriot und die Mehrfachraketenwerfer HIMARS umfassen wird, berichtete CNN unter Berufung auf US-Beamte. Nach deren Angaben wird das Paket weitere Artilleriegeschosse sowie panzerbrechende und panzerbrechende Waffen, darunter Javelin-Raketensysteme und TOW-Panzerabwehrraketen, umfassen.

Die EU beabsichtigt, im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität einen besonderen Mechanismus für militärische Lieferungen an Kiew im Wert von 5 Milliarden Euro pro Jahr bis 2027 einzurichten, sagte Borrell. Er sagte, der Vorschlag werde Ende August auf einem informellen EU-Ratstreffen in Spanien im Detail diskutiert werden“.

„Dieser Vorschlag ist schockierend“, reagierte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf Borrels Erklärung. Ihm zufolge wird Budapest in der EU nicht über die Gewährung von Militärhilfe für Kiew verhandeln, solange die OTP-Bank auf der Liste der „internationalen Kriegsförderer“ der Ukraine steht.

