Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 6. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 6. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Mögliche Verhandlungen im Herbst und Streumunition für Kiew: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärte, Minsk sei bereit, bei Gesprächen zwischen Moskau und Kiew zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine als Vermittler aufzutreten. Seiner Meinung nach könnten Friedensverhandlungen im Herbst beginnen.

US-Medien berichteten, dass die US-Regierung die Lieferung von Streumunition an Kiew ankündigen will.

Die ukrainischen Behörden haben mehrere Gebäude des Klosters der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC), das sich auf dem Gebiet des Kiewer Höhlenklosters befindet, gewaltsam versiegelt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in der Nacht zum Donnerstag von See aus Hochpräzisionswaffen auf temporäre Aufmarschplätze der ukrainischen Streitkräfte und ausländischer Söldner sowie auf Lagerplätze für ausländische Panzer abgefeuert, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Ihm zufolge wurden alle bezeichneten Einrichtungen getroffen und das Ziel des Angriffs wurde erreicht. Die strategischen Reserven des Gegners haben erheblichen Schaden erlitten.

Einheiten der Streitkräftegruppe Süd schlugen neun ukrainische Angriffe bei Donezk zurück, und in den letzten 24 Stunden fanden aktive Kampfhandlungen bei Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und südlich von Donez statt. Die Gesamtverluste des Feindes beliefen sich auf etwa 810 Soldaten, so Konaschenkow. Mehrere Einheiten gepanzerter Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört, darunter zwei selbstfahrende Artillerieeinheiten vom Typ Krab aus Polen. Die Luftabwehrkräfte der Donezker Volksrepublik schossen zwei ukrainische Su-25-Flugzeuge ab.

Lukaschenko über Wagner

Der weißrussische Präsident erklärte, dass Jewgeni Prigoschi, der Gründer von Wagner, derzeit nicht auf dem Gebiet der Republik sei, er sei in Russland, während die Kämpfer in ihren ständigen Lagern seien. Lukaschenko gibt an, dass Prigoschin auf freiem Fuß ist. Lukaschenko zufolge hat Minsk Wagner mehrere ehemalige Militärlager als Unterkunft angeboten, aber das Unternehmen hat seine eigene Sicht der Dinge, die noch nicht geklärt ist. Im Falle einer Verlegung von Wagner nach Weißrussland wird ein Vertrag mit unterzeichnet.

Der Kreml verfolgt die Bewegungen von Prigoschin nicht und hat weder die Möglichkeit noch den Wunsch, dies zu tun, sagte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Er erinnerte daran, dass frühere Vereinbarungen über den Abzug von Wagner nach Weißrussland „weiterhin aktuell sind“.

Die Möglichkeit von Verhandlungen

Derzeit unterhalten Minsk und Kiew keine Beziehungen, aber wenn Russland und die Ukraine es wünschen, ist Weißrussland bereit, als Vermittler zu fungieren, sagte Lukaschenko.

Seiner Ansicht nach hat der ukrainische Präsident Wladimir Selensky „endlich verstanden, dass er diesen Krieg nicht gewinnen wird und dass diese ‚Gegenoffensive‘ für ihn mit nichts anderem als dem Tod von Abertausenden von Menschen enden wird“. Deshalb fordert er immer mehr Geld und Waffen vom Westen und strebt die Aufnahme der Ukraine in die NATO an, damit sich das Bündnis in den Krieg eintritt.

Der weißrussische Präsident ist der Ansicht, dass „sich die Situation im Herbst ändern sollte und wir dann am Verhandlungstisch sprechen werden“. Nach Ansicht Lukaschenkos ist Europa, vor allem Frankreich, zu Verhandlungen bereit. Die USA nähmen eine Zwischenposition ein, wären aber nach dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive für einen Dialog offen.

Getreideabkommen

Zeki Aktyurk, der Sprecher des türkischen Verteidigungsministeriums, erklärte, dass das türkische Verteidigungsministerium seine Kontakte mit Russland, der Ukraine und der UNO in der Frage der Verlängerung des Getreideabkommens fortsetzt. Er sagte, Ankara werde „sein Bestes tun und wirksame Initiativen ergreifen“, um die Vereinbarungen zu verlängern.

Die russische Seite sei nicht optimistisch, was die Aussichten auf eine Verlängerung des Getreideabkommens angehe, sagte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. „Die wichtigsten Parameter, die in das Abkommen aufgenommen wurden, funktionieren nicht. Daher kann man nicht von Optimismus sprechen“, sagte sie.

Die Rosselkhozbank erwägt nicht die Option, eine „Tochtergesellschaft“ zu gründen, um sich im Rahmen des Getreideabkommens an SWIFT anzuschließen, sagte Kirill Levin, erster stellvertretender Vorsitzender der Bank, gegenüber der TASS. Ihm zufolge wickelt die Bank ihre Zahlungen jetzt mit Hilfe von JP Morgan über einen speziellen Kanal ab, und die Zahlungen erfolgen in Dollar.

Streumunition

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat der Lieferung von Streumunition an die Ukraine zugestimmt, berichtet die New York Times. Nach Angaben der Zeitung soll die Entscheidung in Kürze bekannt gegeben werden. Nach Angaben von Reuters könnte die Bekanntgabe bereits am Freitag erfolgen.

Die US-Regierung ziehe die Lieferung von Streumunition an die Ukraine aktiv in Erwägung, eine entsprechende Ankündigung sei aber noch nicht erfolgt, sagte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates.

Die Entscheidung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, wäre „ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation“, reagierte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Wassili Nebenzia.

Lateinamerika ist dagegen

Die Staats- und Regierungschefs von 33 lateinamerikanischen und karibischen Ländern haben die EU gezwungen, die Einladung an den ukrainischen Präsidenten zum EU-Lateinamerika-Gipfel am 17. und 18. Juli in Brüssel abzusagen. Außerdem strichen sie „alle Punkte, die die Unterstützung für die Ukraine betreffen“, aus dem Entwurf der Abschlusserklärung des Gipfels, der vom außenpolitischen Dienst der EU vorbereitet wurde, zitierte das Portal EURACTIV diplomatische Quellen.

Dem Portal zufolge hatte Selensky von der spanischen EU-Ratspräsidentschaft bereits eine Einladung erhalten, die jedoch „aufgrund von Einwänden der lateinamerikanischen Staats- und Regierungschefs abgesagt werden musste“. Die EU-Botschafter werden nun „intensiv“ um die „Rettung des Textes“ des Abschlussdokuments kämpfen müssen.

Situation im Kiewer Höhlenkloster

Eine Kommission des ukrainischen Kulturministeriums ist in das Gebiet des Kiewer Höhlenklosters eingedrungen und hat drei Gebäude des Klosters der kanonischen orthodoxen Kirche versiegelt, darunter auch die Residenz des Oberhauptes Metropolit Onufry, so dMinister Alexander Tkatschenko. Die Operation wurde mit Unterstützung von Polizeieinheiten durchgeführt, die mit Gewalt gegen Gläubige vorgingen, die versuchten, die außergerichtliche Beschlagnahmung der Klostergebäude zu verhindern.

„Die ukrainischen Behörden haben aus rein politischen Motiven unter einem fiktiven Vorwand die Liquidierung der ukrainischen orthodoxen Kirche betrieben“, so die Synodalabteilung für Beziehungen zur Gesellschaft und zu den Medien des Moskauer Patriarchats. Die Russisch-Orthodoxe Kirche bezeichnete die Vorgänge im Kiewer Höhlenkloster als „unverhohlene Willkür und Terror“ und forderte eine „unabhängige internationale Untersuchung“ und „ein sofortiges Ende“ der Verfolgung der UOC.

Ende der Übersetzung

