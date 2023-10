Warum die Bundesregierung offenbar selbst nicht an den CO2-gemachten Klimawandel glaubt

Kommentar

Westliche Medien und Regierungen behaupten tagtäglich, der durch CO2-Ausstöße menschengemachte Klimawandel werde zum Untergang der Menschheit führen, wenn die CO2-Emissionen nicht schnellstmöglich auf Null gebracht werden. Allerdings zeigen politische Entscheidungen, dass die Regierungen das offenbar selbst nicht glauben.

Wir hören es in den Medien tagein und tagaus: Der Mensch produziert zu viel CO2, das den Klimawandel befeuert und daher wird die Welt bald untergehen, wenn der CO2-Ausstoß nicht schnellstmöglich auf Null reduziert wird. Das Zauberwort ist „CO2-neutral“.

Für dieses Ziel müssen alle zurückstecken: Strom und Benzin werden in Europa durch alle möglichen „Klimaabgaben“ und CO2-Steuern künstlich verteuert, in den westlichen Medien gibt es täglich Meldungen über den Klimawandel und seine katastrophalen Folgen und es wird auf Teufel komm raus eine Energiewende in Europa forciert, die Billionen Euro kosten soll.

Man sollte also annehmen, dass die Bundesregierung die Legende vom durch CO2 verursachten und menschengemachten Klimawandel selbst glaubt, denn Bundeskinderbuchautor Robert Habeck hat gerade eine neue Entscheidung verkündet, um den Klimawandel aufzuhalten. Er will Deutschlands Exportgeschäft „stärker am Klimaschutz ausrichten“, wie die Welt berichtet, wobei sie von einem „Genickschlag für den Mittelstand“ spricht. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das noch mehr Bürokratie, Richtlinien und teure Rahmenbedingungen, denn diese sogenannten „klimapolitischen Sektorleitlinien für Exportkreditgarantien“ sind ein Nachteil im globalen Wettbewerb.

Auch die staatliche Risikoabsicherung, die „Hermesbürgschaften“, soll es nur noch dann im vollen Umfang geben, wenn die betreffenden Geschäfte den klimapolitischen Vorstellungen des Bundeskinderbuchautors entsprechen. Offenbar will er auch die Reste der deutschen Wirtschaft, die ohnehin schon in der Deindustrialisierung steckt, mit aller Kraft zerstören.

Aber das ist ja alles für einen guten Zweck, denn es geht ja um die Rettung der Welt. Dafür muss man eben auch beim deutschen Wohlstand Abstriche machen.

Die widersprüchlichen Entscheidungen der Bundesregierung

Dass Bundeskinderbuchautor Habeck fast zeitgleich eine weitere Verlängerung der Nutzung stillgelegter Kohlekraftwerke genehmigt hat, „um Gas in der Stromerzeugung einzusparen und dadurch Versorgungsengpässen mit Gas in der Heizperiode 2023/2024 vorzubeugen“, soll das Bild natürlich nicht stören. Es gäbe zwar die Alternative, die verbleibende Röhre von Nord Stream 2 einzuschalten und so eine umweltfreundlichere Energiequelle zu nutzen als die schmutzige Kohle, aber wir wissen ja: Den Russen Geld für Gas zu bezahlen, ist schlimmer, als der Weltuntergang durch den Klimawandel.

Mal im Ernst: Uns ist natürlich allen klar, dass Habeck nicht die hellste Kerze am Baum ist, aber auch er müsste doch genug IQ haben, um zu verstehen, dass er Entscheidungen trifft, die den CO2-Ausstoß erhöhen. Wenn das so ist, dann würde das bedeuten, dass Habeck die Geschichte mit dem menschengemachten Klimawandel selbst nicht glaubt, oder will mir jemand erzählen, dass der Mann so derartig anti-russisch ist, dass er lieber den Weltuntergang riskiert (und dabei natürlich auch selbst stirbt), anstatt noch einige Zeit russisches Gas zu kaufen, um zumindest auf die Kohlekraftwerke zu verzichten? Gut, vielleicht überschätze ich die intellektuellen Fähigkeiten dieses Mannes, aber so dumm kann doch eigentlich niemand sein, oder?

Aber zurück zum Thema, denn die Wiedereinschaltung der Kohlekraftwerke war nur die Einleitung.

Der Spiegel hat eine Erleuchtung

Der Spiegel hat am 10. Oktober einen Artikel mit der Überschrift „Bericht über versteckte CO₂-Emissionen beim Militär – Zwei-Prozent-Ziel der Nato gefährdet wohl weltweite Klimaziele“ veröffentlicht, der endlich mal das thematisiert hat, was jeder denkende Mensch längst weiß: Eine der größten CO2-Schleudern sind die NATO-Streitkräfte. Aber das scheint in der Sekte der Klimagläubigen noch niemand bemerkt zu haben, wie man in der Einleitung des Artikels erfahren konnte (Hervorhebung durch Anti-Spiegel):

„Immer mehr Panzer, Munition und Treibstoff führen zu immer mehr Treibhausgasen. Ein Bericht, der dem SPIEGEL exklusiv vorliegt, hat erstmals die klimaschädliche Wirkung der Aufrüstung berechnet.“

Wurde hier wirklich „erstmals die klimaschädliche Wirkung der Aufrüstung berechnet“, wie der Spiegel schreibt? Ich glaube kaum, es müsste wohl eher heißen, dass der Spiegel erstmals so eine Studie gesehen hat.

In dem Artikel erfahren wir auch:

„Laut dem Bericht hat allein das Militär des Nato-Verteidigungsbündnisses im Jahr 2021 fast 200 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen produziert. In diesem Jahr sollen es bereits 226 Millionen Tonnen sein. Das entspricht rund einem Drittel des deutschen Treibhausgasausstoßes. (…) Die Emissionen des Bündnisses seien höher als der Ausstoß mehrerer Staaten. »Wären die Streitkräfte der Nato ein einzelnes Land, so stünde sie weltweit auf Platz 40«, schreibt das Team. Laut der Autoren dürften die Nato-Emissionen in den kommenden Jahren weiter stark steigen, statt – wie in allen anderen Bereichen gefordert – zu sinken. Bis Ende des Jahrzehnts könnten sie fast 300 Millionen Tonnen jährlich erreichen“

Fangen nun alle Klimaradikalen von Greta Thunbergs Sekte an, vor NATO-Kasernen zu protestieren? Oder kleben sich die Irren, die sich in Deutschland aus Protest gegen den Klimawandel jede Woche auf Hauptstraßen festkleben, nun vor Waffentransporte der NATO?

Dann würden die wenigstens mal was Sinnvolles tun, aber das ist natürlich nicht zu erwarten.

NATO-Propaganda ist wichtiger als der Klimawandel

Der Spiegel ist in erster Linie der NATO-Propaganda verpflichtet, weshalb natürlich auch am CO2-Ausstoß der NATO wieder Russland schuld ist:

„Geht es um Angriff und Verteidigung, ist Klimaschutz nachrangig. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rüsten Länder weltweit auf, bauen mehr Panzer, produzieren Munition und verbrauchen mehr Treibstoff für Raketen und Flugzeuge. Eine Folge sind stark steigende Treibhausgasemissionen.“

Jeder Spiegel-Leser, der sich zumindest einen Rest von einem denkenden Gehirn bewahrt hat, müsste hier protestieren, denn das Zwei-Prozent-Ziel der NATO wurde vor knapp zehn Jahren verkündet, mit „dem Angriff Russlands auf die Ukraine“ hat das rein gar nichts zu tun. Beim Zwei-Prozent-Ziel der NATO geht es ausschließlich um die Gewinne der US-amerikanischen Rüstungskonzerne, denen das Zwei-Prozent-Ziel die Auftragsbücher füllen soll.

Der Spiegel schreibt weiter:

„Doch seit diesem Jahr diskutieren die Mitglieder des Militärbündnisses sogar über eine Verschärfung. Geht es nach Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sind die zwei Prozent eher ein Minimum. Würden alle Nato-Mitglieder tatsächlich das Zwei-Prozent-Ziel einhalten, beliefen sich die Emissionen von 2021 bis 2028 auf rund zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente, heißt es in dem NGO-Bericht.“

Und was ist nun mit dem Klimawandel?

Was bedeutet das für die Bundesregierung und vor allem für die Grünen, die in der Bundesregierung de facto den Ton angeben?

Der Spiegel-Artikel ist nun vier Tage alt, aber haben Sie von deutschen Politikern irgendein Wort dazu gehört? Wo sind denn die Klima-Neurotiker, die nun dringend Abrüstung fordern müssten, weil die NATO alle Bemühungen des Westens, endlich „klimaneutral“ zu werden, zerstört?

Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, frage ich mich: Sind die Grünen so blöd, dass sie nicht verstehen, wie sehr sie sich selbst widersprechen, wenn sie Waffen und die Abkehr vom russischen Gas fordern, was den CO2-Ausstoß nur erhöht? Oder glauben die Grünen ihre eigene CO2-Saga selbst nicht?

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



