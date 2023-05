Warum muss ich im russischen Fernsehen erfahren, was in der EU passiert?

"Ist Scholz ein Idiot?"

Die Berichte des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens sind besonders informativ, weil man darin Dinge erfährt, die deutsche Medien verschweigen. Ein eindrückliches Beispiel dafür gab es an diesem Sonntag.

Die Frage, warum man aus dem russischen Fernsehen erfahren muss, was in Deutschland oder Europa vor sich geht, stelle ich nicht zum ersten Mal. 2021 beispielsweise habe ich aus dem russischen Fernsehen erfahren müssen, dass Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag Verständnis für die Korruption einiger Abgeordneter geäußert hat. In deutschen Medien gab es darüber keine Berichte und ich konnte es nicht glauben. Aber ein Blick in das Sitzungsprotokoll des Bundestages zeigte, dass der russische Deutschland-Korrespondent die Wahrheit gesagt hatte und dass alle deutschen Medien das geschlossen verschwiegen haben, die Details finden Sie hier.

An diesem Sonntag gab es ein weiteres solches Beispiel. Bundeskanzler Scholz hat im EU-Parlament eine Rede gehalten, die so schwach war, dass sogar regierungstreue Jubel-Medien wie der Spiegel unter Überschriften wie „Scholz-Rede im Europaparlament – Ideenlos in Straßburg“ darüber berichtet haben.

Aber das Wichtigste haben die Medien vergessen, zu berichten. Der polnische Außenminister hat Scholz nach dieser Rede mit Goebbels verglichen und gefragt, ob „ob Bundeskanzler Scholz ein Idiot oder ein Betrüger ist“. Die deutschen Medien haben das verschwiegen, anscheinend weil man über diese Art der „Einigkeit“ unter den „westlichen Verbündeten“ nicht berichten wollte.

Ich habe den Korrespondentenbericht des russischen Fernsehens aus Deutschland auch diese Woche übersetzt und darin können Sie erfahren, was deutsche Medien dem deutschen Publikum gnädig verschweigen. Darin findet sich auch das komplette Zitat des polnischen Außenministers.

Beginn der Übersetzung:

Die Buchmacher haben sich nicht geirrt, der Gewinner des diesjährigen Eurovision Song Contest war die schwedische Sängerin Loreen mit ihrem Lied Tatoo. Selbst wer absolut unmusikalisch ist, kann es nicht verwechseln: Es handelt sich um ein klares Plagiat oder, wie Experten sagen, um eine Reminiszenz an den Song „The winner takes it all“ der schwedischen Band Abba, die ebenfalls den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Die Krise der musikalischen Ideen, oder vielleicht eine latente Nostalgie für die Zeiten, als man ein Paar aus einem Jungen und einem Mädchen in Europa als normal und sogar sehr gut bezeichnete, ist offensichtlich. Auf der anderen Seite gab es in diesem Jahr deutlich weniger Ukraine – sie kam in die TOP-10, aber Selensky durfte nicht auftreten, obwohl er darum gebeten hatte, per Videokonferenz erscheinen zu dürfen. Wäre ihm das Wort erteilt worden, hätte er sogar die Musiker um Waffen gebeten.

Er hätte auch den Papst darum gebeten, wenn die Hellebarden der Schweizer Garde, die den Vatikan bewacht, auf dem modernen Schlachtfeld von Nutzen wären. Man kann jedoch nicht sagen, dass er in Rom, wohin Selensky am Samstag gebracht wurde, niemanden hatte, an den er diese Bitte richten konnte: Staatspräsident Mattarella zum Beispiel oder Premierministerin Meloni. Italien hat bereits alles, was es an Rüstungsgütern besitzt, an die Ukraine geliefert, und selbst das Schießpulver zur Herstellung von Granaten ist knapp, aber die italienische Regierung wird Selensky unterstützen, solange er bereit ist, gegen Russland zu kämpfen.

„Wir sind für eine diplomatische Lösung des Konflikts und bereit, Kiew jede erdenkliche Unterstützung zukommen zu lassen, wenn es sich zur Aufnahme von Verhandlungen entschließt“, erklärte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Doch ohne die Zusage neuer westlicher Waffenlieferungen wird Selensky Europa nicht verlassen. Und das ist kein leeres Versprechen. Deutschland kündigte am Samstag ein Rekordpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro an: 30 Leopard-1-Panzer, Dutzende von Marder-Schützenpanzern, 12 IRIS-T-Flugabwehrraketen, 15 selbstfahrende Gepard-Flugabwehrkanonen, Haubitzen und Radfahrzeuge. Unter dem Druck ihrer Nachbarn hat die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben und beide Kammern des Parlaments haben Gesetzesänderungen gebilligt, die es Kunden der Schweizer Rüstungsindustrie erlauben würden, Waffen und Munition an Drittländer zu liefern. Die Amerikaner haben ihrerseits versprochen, die Lieferung von M1-Abrams-Panzern an die Ukraine zu beschleunigen, aus denen jedoch zuvor alle geheimen Vorrichtungen entfernt werden sollen.

„Wir tun alles, was möglich ist, um die Lieferung dieser Panzer zu beschleunigen, und der Frühherbst ist die Prognose. In der Zwischenzeit haben wir mehrere Panzer in das Einsatzgebiet verlegt, damit die Ukrainer mit der Ausbildung an diesem Gerät beginnen können“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. (Anm. d. Übers.: Das ist eine in den Medien untergangene Aussage, denn im Klartext hat Austin bestätigt, was mir bereits im Donbass erzählt wurde und was ich schon vor einem Monat gemeldet habe: Die ersten Abrams-Panzer sind bereits in der Ukraine)

Dabei muss man bedenken, dass etwas, was als „für die Zukunft geplant“ bezeichnet wird, oft schon geschehen ist.

„Ich kann heute bestätigen, dass Großbritannien der Ukraine Storm-Shadow-Raketen schenken wird“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Am Donnerstag gab das britische Verteidigungsministerium seine Entscheidung bekannt, die Langstreckenraketen an die Ukraine zu übergeben, die bereits einige Stunden später auf Ziele in Lugansk abgefeuert wurden. Storm Shadow ist ein schlecht ortbarer Marschflugkörper, der je nach Modifikation bis zu 290 oder 560 Kilometer weit fliegen kann.

Als Antwort auf Gespräche über die Notwendigkeit, diplomatische Mittel zur Beilegung des Konflikts zu suchen, ist London immer bereit, Benzin ins Feuer zu gießen. Sei es, um den Amerikanern zu gefallen, die es nicht selbst tun wollten, und auch dem Greis Borrell, dem EU-Chefdiplomat und selbsternannten EU-Verteidigungsminister, der kürzlich vorschlug, dass die Europäer vorübergehend für Waffen auf Butter verzichten sollten: „Deutschland hat ein wichtiges militärisches Hilfspaket angekündigt, aber es muss eine gewisse Macht haben. Wenn wir über diesen Krieg sprechen, müssen wir über die Reichweite der Geschosse sprechen, denn Russland schlägt aus großer Entfernung zu, und die Ukraine braucht Waffen, die auch über so eine Distanz schießen können.“

Um die Ukraine zur Gegenoffensive zu drängen, hat der Sprechers des US-Europakommandos O’Donnell am Donnerstag erklärt, dass der Westen rund 600 Arten von Waffen an die Ukraine geliefert hat. Dem Pentagon-Beamten zufolge kann keine andere Armee der Welt eine solche Vielfalt an Verteidigungs- und Angriffsausrüstung vorweisen. Gleichzeitig achten die Amerikaner und ihre Leute in Europa genau darauf, dass niemand Russland hilft.

Die deutsche Außenministerin Baerbock hat ganz offen erklärt, dass Waffenlieferungen an die russische Armee eine direkte Beteiligung an dem Konflikt bedeuten. Viele Kommentatoren fragten sich, wie das zur offiziellen Position Berlins passt, dass die Lieferungen an die Ukraine nicht auf eine direkte Beteiligung Deutschlands an der Ukraine-Krise hindeuten, aber das ist keine Frage für Baerbock. Sie hat Russland schon lange den Krieg erklärt und hält sich an diesen Krieg, wenn es um Drittländer geht.

Bei dem Treffen mit dem Kollegen aus Peking sah das lustig aus: Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber ich meine China: „Das richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land, sondern bezieht sich speziell auf diese sanktionierten Waren. Wir erwarten von allen Ländern, auch von China, dass sie gegen ihre Unternehmen in diesem Sinne vorgehen“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Die EU-Außenminister haben diese Woche in Schweden über das elfte Sanktionspaket gesprochen. Zum ersten Mal kann man sagen, dass es nicht nur gegen Russland gerichtet ist. Das Paket soll nach Angaben seiner Entwickler Schlupflöcher in den errichteten harten Handelsschranken schließen. Mehrere Dutzend Unternehmen aus zentralasiatischen Ländern, dem Iran, der Türkei und China, die unter dem Verdacht stehen, sanktionierte Waren an Russland weiterzuverkaufen, könnten von den Sanktionen betroffen sein. Darüber hinaus plant die EU, ihre Hersteller zu verpflichten, Verträge mit ausländischen Partnern zu schließen, die eine Wiederausfuhr von Waren auf den russischen Markt ausschließen, was das Handelsvolumen verringern und die Europäer alle Freunden der Sanktionspolitik bis zum bitteren Ende spüren lassen würde. Bleibt nur noch, das Prinzip der einstimmigen Beschlussfassung in der EU aufzugeben – es stört allzu sehr. Wieder sind alle dafür, außer der Ungar.

„Ich habe deutlich gemacht, dass es für uns sehr schwierig ist, überhaupt in Verhandlungen über das elfte Sanktionspaket gegen Russland einzutreten, es ist sehr schwierig für uns, über wirtschaftliche restriktive Maßnahmen zu verhandeln, die weitere Opfer erfordern“, betonte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó.

Politische Entscheidungen sind für den Westen wichtiger geworden als wirtschaftliche Vorteile. Das ist eine Tatsache. Sie werden wichtiger bleiben, solange die europäischen Gesellschaften im Innern gefestigt bleiben und solange es den kontrollierten Medien gelingt, die Dinge so darzustellen, als ob an der Wirtschaftskriegsfront alles so läuft, wie es soll. Das tut es aber nicht.

„Nur wenige Menschen im Westen wissen, wie schlecht es um diesen Aspekt des Krieges steht. Europa hat selbst einen hohen Preis für den teilweisen Boykott von russischem Öl und Gas bezahlt. Es wurde schnell klar, dass der Westen zwar an einem Wirtschaftskrieg interessiert war, der Rest der Welt jedoch nicht. Während die Öl- und Gasexporte nach Europa drastisch zurückgingen, steigerte Russland schnell die Ausfuhren nach China und Indien, die sich beide dafür entschieden haben, Öl mit einem Rabatt zu kaufen, anstatt sich der Invasion in der Ukraine entgegenzustellen. Die russische Wirtschaft wurde nicht zerstört, sondern lediglich nach Osten und Süden umorientiert“, schreibt The Spectator.

Nach Angaben des britischen Beratungsunternehmens Ernst & Young ist die Zahl der ausländischen Investitionsprojekte in Deutschland auf das Niveau von 2013 gefallen. Da die eigenen Unternehmen nicht in die heimische Produktion investieren, kann man mit Sicherheit sagen, dass die deutsche Wirtschaft bereits um ein Jahrzehnt zurückgeworfen wurde. Nur ein Jahr ist seit dem Beginn der Sanktionswelle vergangen, und für den deutschen Kanzler interessiert sich niemand mehr.

Der 9. Mai ist der Europatag. Vor 73 Jahren schlug der französische Außenminister Robert Schuman der BRD die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, die später die Basis der EU bildete. Scholz spricht aus diesem Anlass im EU-Parlament und es scheint, als ob er jeden Tag dort wäre. Leere Stühle im Plenum, es sind mehr Touristen auf den Rängen als Abgeordnete im Saal. Es ist uninteressiert, denn jedem ist im Voraus klar, was er sagen wird: „In Moskau, 2.200 Kilometer nordöstlich von hier, veranstaltet Putin eine Parade seiner Soldaten, Panzer und Raketen. Lassen wir uns von dieser Machtdemonstration nicht einschüchtern! Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung für die Ukraine, so lange es nötig ist!“

Es gab aber auch diejenigen, die Scholz sehr genau zugehört haben. Diese Leute sitzen in Warschau, wo sie unbedingt Reparationen für den Zweiten Weltkrieg von Deutschland wollen und deshalb jedes Wort der deutschen Politiker mitschreiben. Und nun hatte der Bundeskanzler die Frechheit, Deutschland zu den vom Nationalsozialismus befreiten Ländern zu zählen.

Deshalb verglich der polnische Justizminister Zbigniew Zebro Scholz mit Goebbels und bezeichnete ihn gleichzeitig als Idioten: „Bundeskanzler Scholz sagte vor dem EU-Parlament, Deutschland sei von den Nazis befreit worden, weil Deutschland während des Krieges von ihnen besetzt gewesen sei. Man könnte sagen, dass Bundeskanzler Scholz damit an die Tradition seines berühmten Landsmannes Goebbels anknüpfte, der ihn vielleicht sogar um seinen kreativen Einfallsreichtum beneidet hat. Es gibt eine Grenze des Absurden, der Lügen und gleichzeitig der Beleidigung der wirklichen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Und diese Grenze ist überschritten worden. Man kann sich fragen, ob Bundeskanzler Scholz ein Idiot oder ein Betrüger ist, der auf diese Weise die Geschichte verfälscht und versucht, sie umzuschreiben?“

Auch die Polen sind geschickt darin, die Geschichte umzuschreiben: Es gibt viele Dinge, die man aufzählen könnte, aber nehmen wir die Reparationsforderungen, die Polens territoriale und finanziellen Gewinne aus dem Krieg völlig außer Acht lassen. Südafrika und Indien fordern mit natürlich viel größerer Berechtigung die Rückgabe des nationalen Erbes – die von den Briten gestohlenen Kulinar- und Koh-i-Noor-Diamanten. So etwas von einem Polen zu hören, ist ziemlich befremdlich, doch der Vergleich mit Goebbels ist insofern richtig, als dass er ein Meister darin war, einen Mörder als Opfer darzustellen.

Selenskys europäisches Wochenende geht in Deutschland weiter. In der Nacht zuvor flog er von Rom nach Berlin, wo er sich mit Bundespräsident Steinmeier und natürlich mit Scholz trifft. Anschließend reist er nach Aachen, der ehemaligen Hauptstadt des alten Frankenreiches, wo er den Karlspreis erhält. Der wird für den Beitrag zur Einheit Europas verliehen. In diesem Fall wäre es richtiger zu sagen, dass sich Europa wieder einmal gegen Russland vereint hat.

Die Geschichte kennt solche „Einiger“ Europas. Die Geschichte ist so brutal und blutig, dass egal, was sie tun, egal, welche Bilder sie vorschlagen, am Ende trotzdem etwas Grimmiges hervorschaut. Nehmen wir zum Beispiel Karl den Großen, „Charlemagne“ auf Französisch. Das war der Name der SS-Division, die aus französischen Kollaborateuren bestand und deren Reste die Rote Armee 1945 beim Reichstag vernichtet hat.

Ende der Übersetzung

