Warum Russland einen Deutschen wegen „LGBT-Propaganda“ ausgewiesen hat

Sex-Chat mit 15-jährigem?

Vor einigen Tagen haben deutsche Medien entrüstet gemeldet, dass Russland einen Deutschen wegen "LGBT-Propaganda" ausgewiesen hat. Die Hintergründe haben die deutschen Medien jedoch verschwiegen.

Der Spiegel berichtete am 2. Mai unter der Überschrift „Homophobes Gesetz – Russland weist Deutschen wegen angeblicher LGBT-Propaganda aus“, dass Russland einen Deutschen ausgewiesen hat. Die Einleitung in dem Spiegel-Artikel lautete:

„Die Rechte homosexueller und queerer Menschen sind in Russland massiv eingeschränkt. Nun soll ein Deutscher das Land verlassen müssen – weil er im Internet versucht hatte, einen Mann kennenzulernen.“

Die deutschen Medien stellen es so dar, als seien in Russland homosexuelle Beziehungen verboten. Der Deutsche sei nur deshalb zu einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Rubel (knapp 1.700 Euro) verurteilt worden, weil er im Internet einen Mann kennenlernen wollte.

Schauen wir uns an, was tatsächlich passiert ist.

Deutscher Lehrer will Nacktfotos von 15-jährigem

Der Mann, um den es geht, ist offensichtlich ein deutscher Lehrer, der im Zuge deutscher Bildungsprogramme an Schulen im Ural gelehrt hat. Viele Details sind dazu nicht bekannt, aber er soll Deutsch unterrichtet und dabei auch in Russland verbotene deutsche Schulbücher benutzt haben, in denen LGBT propagiert wird, was in Russland nicht erlaubt ist.

Festgenommen wurde er schließlich im fernen Kamtschatka, dazu kommen wir noch. Medien aus Kamtschatka haben schnell weitere Details gemeldet, aber da Kamtschatka weit weg ist, ist auch den meisten russischen Medien entgangen, was dem Deutschen noch vorgeworfen wurde. Ich zitiere einen kurzen Artikel darüber komplett.

Beginn der Übersetzung:

Der deutsche Lehrer, der aus Russland abgeschoben wurde, belästigte 15-jährigen Jungen

Alexander Daniel Roth, 40, der wegen LGBT-Propaganda aus Russland abgeschoben wurde, hat mit einem minderjährigen Jungen gechattet und sich mit ihm getroffen.

Der Mann stellte dem Jungen provokante Fragen und schickte ihm Fotos von sich selbst und forderte ihn auf, ihm im Gegenzug Bilder zu schicken.

Roth fragte den Jungen erst in der Mitte des Chats, wie alt er sei. Als dieser mit „18“ antwortete, nahm er den Jungen beim Wort, obwohl der erst 15 war.

Der Deutsche arbeitete an der Schule des deutschen Generalkonsulats in Jekaterinburg.

Während seines Besuchs in Kamtschatka erzählte Roth einem Mann offen, wie attraktiv LGBT-Beziehungen sind.

Dafür wurde der Deutsche zu einer Geldstrafe von 150.000 Rubel verurteilt und aus Russland ausgewiesen. Später gestand Roth, dass er Sexualpartner gesucht hatte, indem er unbekannte Personen ansprach.

Ende der Übersetzung

Medien aus Kamtschatka haben auch Screenshots des Chats mit dem 15-jährigen veröffentlicht, in denen der Deutsche den Jungen offen zum Sex aufgefordert hat. Er schrieb „Let’s fuck“ und obwohl der Junge antwortete, er wolle keinen Sex, sondern er wolle nur küssen, antwortete der Deutsche, er habe Kondome im Auto und könne in 30 Minuten dort sein. Dazu schickte er Fotos, die in russischen Beiträgen verpixelt sind, die ihn aber wohl in Unterhose zeigen, denn er erwähnt die Marke „Calvin Klein“. Außerdem forderte er den Jungen auf, ihm ebenfalls solche Fotos zu schicken.





Strafbar

Es ist interessant, dass die deutschen Medien, die über den Fall berichtet haben, diese Details weggelassen haben. Würden sie wohl auch so verschämt schweigen, wenn ein 40-jähriger Lehrer in Deutschland von einem 15-jährigen Mädchen Fotos in Unterwäsche fordern würde? Dass der Minderjährige bei seinem Alter gelogen hat, wäre auch in Deutschland nicht strafmildernd, denn es fällt in die Verantwortung des Erwachsenen, das Alter eines potenziellen Sexualpartners, der noch minderjährig sein kann, zu überprüfen. Würde ein Lehrer in Deutschland von einer 15-jährigen Fotos in Unterwäsche fordern und sich darauf berufen, er habe nicht gewusst, dass sie erst 15 Jahre ist, käme er damit vor Gericht wohl kaum durch.

Überhaupt stellt sich die Frage, ob ein solcher Lehrer in Deutschland danach noch als Lehrer tätig sein dürfte. Aber im Falle des Mannes, um den es geht, wird nur berichtet, er habe Sex mit einem 25-jährigen gesucht, von seinem Chat mit dem 15-jährigen erfährt man in deutschen Medien nichts.

Strenge Strafe in Russland?

Russland hat also sehr milde reagiert, indem es den Mann nur wegen des Verstoßes gegen das russische Verbot, LGBT zu propagieren, bestraft und abgeschoben hat. Dabei handelt es sich in Russland um eine Ordnungswidrigkeit, also ein Vergehen wie Falschparken, und nicht um eine Straftat. Die russische Staatsanwaltschaft hätte auch wegen des Anfangsverdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen ermitteln können, das ist jedoch nicht geschehen. Offensichtlich wollte Russland keinen großen Wind um die Sache machen.

Auch die Strafe, zu der der Deutsche verurteilt wurde, ist milde ausgefallen. Laut dem neuen Gesetz, das Ende 2022 in Kraft getreten ist und in Russland die Propagierung von LGBT generell verbietet, liegen die Geldstrafen bei Verstößen für Privatpersonen zwischen 50.000 und 400.000 Rubel. Für „Offizielle“, also unter anderem Beamte oder auch Lehrer, liegen sie zwischen 100.000 und 800.000 Rubel.

Ob der Deutsche vom Gericht als Privatperson oder als „Offizieller“ eingestuft wurde, wurde nicht berichtet. Aber in jedem Fall liegt die gegen ihn ausgesprochene Geldstrafe am unteren Ende der möglichen Geldbußen. Dass Ausländer in einem solchen Fall abgeschoben werden, steht ebenfalls in dem Gesetz und daher wurde der Deutsche zunächst von Kamtschatka nach Moskau und von dort aus in die Türkei geflogen, von wo er dann nach Deutschland zurückkehren kann. Direktflüge aus Russland nach Europa gibt es bekanntlich nicht mehr.

Das russische Gesetz

Das bisherige russische Gesetz, das LGBT-Propaganda vor Minderjährigen verboten hat, wurde im November 2022 ausgeweitet. Nun ist LGBT-Propaganda in Russland generell verboten. Das bedeutet nicht, dass Homosexualität in Russland verboten wurde, sondern es wurde verboten, diese Lebensweise zu bewerben, „zu propagieren“, wie es im russischen Gesetz heißt.

Im November unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin das Dekret „Über die Grundlagen der staatlichen Politik zur Erhaltung und Stärkung der traditionellen russischen geistigen und moralischen Werte“. Darin heißt es, dass unter traditionellen Werten „moralische Leitlinien zu verstehen sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und die Grundlage der gesamtrussischen bürgerlichen Identität bilden“. Dazu gehören das Leben, die Würde, die Menschenrechte und die Freiheiten, Patriotismus, Staatsbürgerschaft, Dienst am Vaterland und Verantwortung für dessen Schicksal, eine starke Familie, schöpferische Arbeit, Vorrang des Geistigen vor dem Materiellen, Humanismus, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Kollektivismus, gegenseitige Hilfe und gegenseitiger Respekt, historisches Gedächtnis und die Einheit der Völker Russlands.

Verstöße gegen das russische Gesetz, darauf sei noch einmal hingewiesen, sind keine Straftaten, sondern Ordnungswidrigkeiten, die mit (allerdings empfindlichen) Geldbußen geahndet werden.

Deutsches Bildungsprogramm in Russland

Man muss das russische Gesetz nicht mögen, aber man muss es akzeptieren und sich daran halten. Wer das nicht möchte, sollte Russland nicht besuchen. Das gilt für jedes Land der Welt, man muss die dort geltenden Gesetze respektieren.

Wie würde die Bundesregierung wohl reagieren, wenn Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin unter dem Deckmantel, Russisch zu unterrichten, russische Schulbücher nutzen und die genannten russischen Werte in deutschen Schulen vermitteln würden?

Das politische Berlin würde vor Wut kochen, dabei tut die Bundesregierung umgekehrt genau das: Sie fördert den Unterricht von in Russland für den Schulunterricht verbotenen Inhalten.

Laut russischen Medien war der deutsche Lehrer im Rahmen von Bildungsprogrammen, die vom deutschen Staat bezahlt werden, in Russland. Das bestätigen auch offizielle deutsche Internetseiten. Für diese Programme sind die deutsche Botschaft und die deutschen Generalkonsulate in Russland zuständig.

Russische Medien nennen daher auch zwei deutsche Diplomaten namentlich, einen aus Jekaterinburg (Fachberater für Deutsch als Fremdsprache) und den Kulturreferenten der deutschen Botschaft in Moskau, die für diese Bildungsprogramme arbeiten, bei denen unter dem Deckmantel des Deutschunterrichts offenbar auch LGBT-Propaganda „gelehrt“ wurde.

Laut den russischen Medienberichten wurden beide inzwischen ausgewiesen. Der Grund war aber nicht ihre Tätigkeit, sondern dass Deutschland gerade erst etwa 20 russische Diplomaten ausgewiesen hat und Russland „gespiegelt“ reagiert und genauso viele deutsche Diplomaten des Landes verwiesen hat.

Wie geht es weiter?

Dem deutschen Lehrer, das berichten die deutschen Medien korrekt, wurde formell nur ein Verstoß gegen das genannte russische Gesetz vorgeworfen, weil er versucht hat, einen 25-jährigen aus Kamtschatka zu homosexuellem Sex überreden. In dem Chat hat er für gleichgeschlechtlichen Sex geworben und es ist in Russland nun einmal verboten, jemanden dazu zu überreden. Die russische Justiz ist damit sehr zurückhalten vorgegangen, weil sie über den Vorwurf, dass der Deutsche wohl auch einen 15-jährigen zum Sex überreden wollte, hinweggesehen hat.

Nun ist der Mann anscheinend wieder in Deutschland und man muss sich fragen, ob er in Deutschland als Lehrer arbeiten wird. Ich wiederhole: Hätte ein 40-jähriger Lehrer in Deutschland ein 15-jähriges Mädchen dazu aufgefordert, ihm intime Fotos zu schicken und es zum Sex („Let’s fuck“) aufgefordert, wäre die deutsche Staatsanwaltschaft wahrscheinlich aktiv geworden.

Natürlich sind die Vorwürfe nicht erwiesen, aber die deutschen Behörden müssten zumindest überprüfen, ob an den Vorwürfen etwas dran ist, denn das in russischen Medien beschriebene Verhalten des Mannes wäre auch in Deutschland strafbar.

Zur Klarstellung wiederhole ich, wie meine Einstellung zu dem Thema ist: Mein Motto ist „leben und leben lassen“, oder um es mit dem alten Fritz zu sagen: „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“. Mir ist es egal, ob jemand homo oder hetero ist. Was Menschen in ihrem Schlafzimmer treiben, interessiert mich nicht, solange es allen Beteiligten gefällt und niemandem schadet. Ich bin jedoch dagegen, dass sexuelle Vorlieben oder Orientierungen öffentlich propagiert oder anderen aufgedrängt werden.

Pädophile gibt es unter Heteros genauso, wie unter Homos. Das ist nun mal so. Mir ist es in diesem Fall egal, ob der 40-jährige Lehrer einen 15-jährigen Jungen oder ein 15-jähriges Mädchen um intime Fotos gebeten und zum Sex aufgefordert hat. Beides ist strafbar.

Zur Klarstellung: Ich will niemanden vorverurteilen, aber in einem solchen Fall sollten die Vorwürfe überprüft werden. Wenn sie sich als unwahr herausstellen, ist alles in Ordnung. Aber dass jemand als Lehrer arbeiten darf, der mit Minderjährigen Sex-Chats führt, sollte in meinen Augen verhindert werden.

Anstatt Aufklärung zu fordern, verschweigen die deutschen Medien diese Vorwürfe und nutzen den Fall stattessen für ihre anti-russische Agitation. Ob die deutschen Redakteure wohl glücklich wären, wenn so ein Lehrer morgen ihre Kinder unterrichten würde?

