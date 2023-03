Was die Nord-Stream-Sprengung mit Kaperfahrten zu tun hat

Die "pro-ukrainische Gruppe

Die Geschichte mit der "pro-ukrainischen Gruppe", die die Nord Streams gesprengt haben soll, erinnert an alte Zeiten aus einem anderen Jahrhundert.

Eine Korrespondentin der russischen Nachrichtenagentur TASS hat eine sehr interessante Analyse über die Nord-Stream-Sprengung durch die angebliche „pro-ukrainische Gruppe“ geschrieben und am Ende ihres Artikels daran erinnert, dass solche Aktionen, bei denen Gegner in Friedenszeiten wirtschaftlich geschädigt wurden, indem man sich auf angeblich unabhängige Kräfte berief, in der Geschichte ein Vorbild haben. Ich habe die interessante Analyse übersetzt, da sie auch sehr interessante Fakten über die Profiteure der Explosionen in der Ostsee enthält.

Beginn der Übersetzung:

Die „pro-ukrainische Gruppe“ oder wie die Amerikaner Kosaren spielen

Denis Dubrovin, Leiter des TASS-Büros in Belgien, über die Sabotage von Nord Stream und die Informationskriege darum

Die Version in der New York Times und der „Zeit“ über die „pro-ukrainische Gruppe“, die hinter dem Angriff auf die Pipeline steckt, sieht fast wie ein Lehrbeispiel für eine Medienkampagne zur Schadensbegrenzung aus. Das heißt, wie eine organisierte Reihe von Provokationen, um den Verdacht von den wahren Schuldigen abzulenken. Ihr Ziel ist es in der Regel nicht einmal, die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass sie der Wahrheit entsprechen sondern einfach nur, die Diskussion von den drei Hauptfragen abzulenken, mit denen sich ein Ermittler konfrontiert sieht: Wer hatte das Motiv, wer hat davon profitiert, wer hatte die praktischen Möglichkeiten, die Tat zu begehen?

Stattdessen wird dem Leser etwas anderes präsentiert: Wusste der ukrainische Präsident Wladimir Selensky von dem Terroranschlag, der angeblich von seinen Anhängern verübt wurde? Offenbar soll diese konstruierte Frage folgende These in den Köpfen der westlichen Wähler verankern: „Der Terrorakt ist eine undurchsichtige Geschichte, wie alles, was die Ukraine betrifft, also können die Schuldigen sowieso nicht gefunden werden.“

Meines Erachtens sind die Antworten auf alle drei Fragen in dem am 8. Februar veröffentlichten Enthüllungsartikel von Seymour Hersh ziemlich genau formuliert. Er behauptet, dass die Bombe von US-amerikanischen Spezialisten mit aktiver Unterstützung ihrer norwegischen Kollegen unter dem Deckmantel der NATO-Übung Baltops im Juni 2022 platziert wurde, wobei die Entscheidung zum Angriff von der US-Regierung getroffen wurde.

Diese Recherche mit Insider-Informationen ist bereits sehr ausführlich behandelt worden. Ich schlage jedoch vor, auf einige öffentlich zugängliche Daten zu achten, die jeder überprüfen kann und für die keine „Geheimdienstquellen“ erforderlich sind.

Bidens Versprechen

„Wenn Russland einmarschiert… und das bedeutet, dass Panzer oder Truppen die ukrainische Grenze überschreiten, wird es kein Nord Stream 2 geben. Wir werden dem ein Ende setzen“, sagte US-Präsident Joe Biden auf einer Pressekonferenz in Washington am 7. Februar 2022. Auf die Frage, wie die USA das zu tun gedenken, da die Pipeline unter deutscher Zuständigkeit steht, fuhr er fort: „Ich verspreche Ihnen, wir können es schaffen.“

Falls jemand diese Aussage überprüfen möchte, der englische Text, die Videoversion ist in jeder Suchmaschine in drei Sekunden mit den Worten biden nord stream no longer auffindbar.

NATO-Übung

Die NATO-Übung Baltops 2022 endete am 17. Juni 2022 in der deutschen Stadt Kiel. Am selben Tag gab die NATO eine Mitteilung über die Manöver heraus. Zu den Teilnehmern gehörten 16 NATO- und Partnernationen, darunter die USA und Norwegen, wie Hersh erwähnte.

Das Szenario des Manövers umfasste „komplexe Verfahren für die Tiefseerettung von U-Boot-Besatzungen“ und testete „die neuesten Fortschritte in der Technologie unbemannter Unterwasser-Minenräumfahrzeuge in der Ostsee, um ihre Wirksamkeit in Einsatzszenarien zu beweisen.“ Die Einsatzkräfte der Übung „durchstreiften die Ostseeregion und übten das Aufspüren von Sprengkörpern, den Einsatz und die Räumung an kritischen Schifffahrtsknotenpunkten.“

Mehr noch: Der Kommandeur der Übung, US-Konteradmiral John Menoni, wies darauf hin, dass die Übung „mehrere Momente umfasste, in denen unsere Streitkräfte die Grenzen bekannter Kriegsführungstechniken und neuer Technologien auf See und an Land ausreizten.“ Macht das nur bei mir den Eindruck, dass der Admiral mit einer äußerst schwierigen Operation oder Leistung prahlen wollte, aber nur dies sagen durfte?

Vielleicht ist das nur Spekulation, aber ich betrachte das Gesamtbild. Die NATO-Pressemitteilung sagt faktisch Folgendes: Die USA und Norwegen haben sich aktiv an der Baltops-Übung beteiligt. Teil dieser Manöver waren hochentwickelte Tiefsee-Sprengstoffeinsätze. Die Manöver fanden in kritischen Gebieten der Ostsee statt. Ihre Teilnehmer haben etwas getan, was noch nie zuvor gemacht wurde. Der Kommandeur hielt es sogar für nötig, das in der Pressemitteilung zu betonen.

„Langweilige“ Zahlen

Vor Beginn der Militäroperation stammten 45 Prozent der EU-Gasimporte aus Russland. Wer profitierte am meisten von der Reduzierung der russischen Gaseinkäufe durch die EU-Länder? Es wird angenommen, dass die USA davon profitiert haben, und das stimmt auch zum Teil, denn die US-Exporte nach Europa haben sich fast um das 2,5-fache erhöht und nähern sich 50 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2022 gegenüber 21 Milliarden im Jahr 2021. Das sind jedoch weniger als 10 Prozent der gesamten Gaseinfuhren der EU.

In absoluten Zahlen ist Norwegen der Hauptprofiteur. Im Jahr 2022 wurde es der größte Gaslieferant der EU und Großbritanniens und hat die EU-Länder mit 122 Milliarden Kubikmetern Gas beliefert, was einen neuen Rekord darstellt. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte, dass Norwegen Russland als größter Gaslieferant der EU überholt hat. Während Norwegen im Jahr 2022 20 Prozent der europäischen Gasimporte in die EU lieferte, stiegen seine Exporte nach Angaben der EU-Kommission in den ersten 11 Monaten des Jahres 2022 um fast ein Viertel auf 24,93 Prozent (der Anteil Russlands lag bei 24,65 Prozent).

Darüber hinaus hat die Nord-Stream-Sabotage selbst zu einem Anstieg der Börsenpreise für Gas in der EU geführt, der sich jedoch vor dem allgemeinen Hintergrund nicht so stark bemerkbar machte, aber den Exporteuren zusätzliche Gewinne in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Dollar bescherte.

Was Menschen beobachten

„Noch zwei Jahre so wie jetzt, und jede zweite Familie in Norwegen wird einen Lamborghini in der Garage stehen haben“, sagte mir ein bescheidener norwegischer Geschäftsmann. „Die Einnahmen aus dem Gas- und Ölhandel sind in die Höhe geschnellt, Europa ist bereit, alle Mengen zu übernehmen“, fügte er hinzu. „Wir haben [NATO-Generalsekretär Jens] Stoltenberg immer für einen Looser gehalten, der [während seiner politischen Karriere in Norwegen] zunächst gegen die NATO kämpfte, dann versuchte, Norwegen in die EU zu ziehen, und schließlich als Trostpreis den Posten des Generalsekretärs erhielt. Aber jetzt erkennen wir, dass das nicht der Fall ist. Dieser Konflikt war ein Segen für die norwegische Wirtschaft, und es wäre nur fair, wenn Stoltenberg nach seiner Rückkehr aus Brüssel die Zentralbank leiten würde.“

Vor den Augen

Es stellt sich heraus, dass man, ohne auf geheime Quellen zurückzugreifen, wie es der amerikanische Enthüllungsjournalist Hersh getan hat, zu dem Schluss kommen kann, dass die USA und Norwegen die politischen und wirtschaftlichen Motive hatten, um die Sabotage zu begehen. Darüber hinaus verfügen sie über die dafür notwendigen Instrumente – einige der weltbesten U-Tiefseespezialisten und ein ganzes Militärbündnis, dessen Führung vollständig unter ihrer Kontrolle steht. Kaum jemand würde bestreiten, dass die USA auch über die medialen Ressourcen sowie über die politischen und diplomatischen Druckmittel verfügen, um sich jeder Verantwortung zu entziehen.

Hinzu kommt, dass es der US-Präsident war, der acht Monate vor dem Angriff offen versprochen hat, dass die USA die Pipeline zerstören würden.

All das verleiht den Schlussfolgerungen der Hersh-Untersuchung zusätzliches Gewicht und lässt die Version der „pro-ukrainischen Gruppe“ noch zweifelhafter erscheinen.

Schadensbegrenzung

Seit der Veröffentlichung der Seymour-Hersh-Recherche am 8. Februar gab es in Washington, Brüssel und Berlin kaum Reaktionen (oder sie wurde einfach als Spekulation bezeichnet). Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten den Eindruck, dass die Arbeit des renommierten Journalisten totgeschwiegen wurde.

Wären die bevorstehenden US-Wahlen nicht gewesen, hätte das vielleicht ausgereicht, aber der politische Kampf und die immer schärfer werdenden Angriffe der Republikaner auf die Regierung Biden haben den Versuch erzwungen, die öffentliche Aufmerksamkeit zu verlagern oder zumindest die Debatte zu fragmentieren. In dieser Situation musste man offenbar auf die Instrumente der Medien zurückgreifen, um den Schaden der Hersh-Recherche zu kontrollieren oder zu mildern.

Die belgische Journalistin und Expertin für internationale Politik Tania Hatimi teilte ihre Beobachtungen darüber mit, wie das geschah. Sie vermutete, dass das Informationsleak in der New York Times und der „Zeit“ am 3. März auf höchster Ebene zwischen den USA und Deutschland während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington vereinbart wurde, wobei alle wichtigen Ereignisse hinter verschlossenen Türen stattfanden:

„Die Gleichzeitigkeit der Veröffentlichungen auf beiden Seiten des Atlantiks über die unabhängige pro-ukrainische Gruppe, die angeblich für den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines verantwortlich ist, lässt vermuten, dass es sich um eine organisierte Medienkampagne handelt, die einzig und allein zu dem Zweck durchgeführt wird, die Aufmerksamkeit von den USA und Norwegen abzulenken, die aus dieser Sabotage einen echten wirtschaftlichen Nutzen gezogen haben. Die gleichzeitige Veröffentlichung der gesamten Geschichte in großen Medien auf beiden Seiten des Atlantiks lässt vermuten, dass der Leak sorgfältig inszeniert wurde. Das ähnelt dem klassischen Beispiel einer Operation zur Schadensbegrenzung dessen, was durch die Veröffentlichung der Seymour-Hersh-Recherche über die Rolle Washingtons und Oslos bei diesem Angriff aufgedeckt hat“, sagte sie.

„Über die Theorie einer unabhängigen pro-ukrainischen Gruppe, die in der Lage war, den ausgeklügelten Terroranschlag in einer Tiefe von 80 Metern zu verüben und gleichzeitig mehrere hochleistungsfähige Industrieanlagen in der Ostsee mit extrem dichtem Seeverkehr zu zerstören, kann man nur schwer ernsthaft sprechen. Aber das Beharren darauf, dass weder Washington noch Kiew etwas von diesem Angriff wussten, ist ein klares Zeichen für den Zweck dieser undichten Stellen“, so Hatimi weiter.

Die Artikel in der amerikanischen „New York Times“ und der deutschen „Zeit“ erschienen am 7. März, vier Tage nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA. Es ist daher logisch anzunehmen, dass diese Medienkampagne auf höchster Ebene koordiniert wurde, da es höchstwahrscheinlich um eine noch nie dagewesene Sabotage der USA gegen ihren größten europäischen Verbündeten handelt, der sich in der gegenwärtigen Situation einen Konflikt mit Washington offenbar nicht leisten kann. Die Zeitspanne von vier Tagen zwischen dem Besuch und der Veröffentlichung in den Medien scheint das Minimum zu sein, um einerseits sicherzustellen, dass der Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen nicht auffällt und andererseits zeigt das, dass die Kampagne möglicherweise schon früher begonnen hat“, so Tania Hatimi. „Was die anschließenden Spekulationen zu diesem Thema, auch in den britischen Medien, betrifft, so könnten sie entweder organisiert oder spontan entstanden sein, da sich die romantische „unabhängige pro-ukrainische Version“ gut für die Politik dieser Medien eignet“.

In diesem Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die Organisation dieser Kampagne sehr geschickt war – die ersten beiden Veröffentlichungen überschnitten sich nicht, sondern entwickelten sich gegenseitig. Es wurde der Eindruck erweckt, dass unterschiedliche Fakten zum Ausdruck gebracht wurden, da die Informationen aus unterschiedlichen Quellen stammten. Die Veröffentlichungen ergänzen sich jedoch zu gut und enthalten keine Diskrepanzen oder Ungereimtheiten. Ist es möglich, so ein Informationspuzzle ohne Zusammenarbeit zusammenzusetzen?

Und wenn wir an der Version festhalten, dass es sich tatsächlich um eine gezielte Medienkampagne handelt, ist sie kaum vorbei und wir sollten eine Reihe von Veröffentlichungen in den westlichen Medien erwarten, in denen die These der „pro-ukrainischen Gruppe“ als selbstverständliche Tatsache ausgegeben wird. Als ich mit der Arbeit an diesem Text begann, dachte ich interessanterweise, dass in diesem Kontext wahrscheinlich bald Veröffentlichungen erscheinen würden, in denen von „einem besorgniserregenden Maß an Reibung zwischen den USA und der Ukraine die Rede ist, da Washington angeblich unglücklich darüber ist, dass ukrainische Kämpfer Angriffe gegen Nord Stream verüben, obwohl die Biden-Administration nicht generell ausschließt, dass Kiew möglicherweise nichts von diesen Plänen wusste“. Sie enthielten dann einige Ergänzungen, aber genau das haben wir von Politico bereits erhalten.

Der Verlauf der Ereignisse überzeugt mich zunehmend davon, dass sich der Fokus der Aufmerksamkeit des westlichen Publikums nahtlos von den Fragen „Wer ist schuld?“, „Wem nützt es?“ und „Wie konnte Deutschland eine solche Demütigung zulassen?“ auf die künstlich konstruierte Frage „Wusste Kiew von dem Terroranschlag?“ verlagern wird.

„Highly likely“

Nichtsdestotrotz läuft die offizielle Untersuchung von Deutschland, Schweden und Dänemark, so die EU-Politiker. Sie findet auf nationaler Ebene der von dem Vorfall betroffenen Länder statt, wie die Sprecherin der EU-Kommission, Dana Spinant, klarstellte. Doch obwohl russische Gaspipelines sabotiert wurden, ist es Russland kategorisch untersagt, an den Ermittlungen teilzunehmen. Dieses Vorgehen erinnert an die Geschichte der malaysischen Boeing, den Fall Skripal und Alexej Navalny. Eine weitere „highly likely“ („highly likely“ ist ein Umschreibung für eine unbegründete Anschuldigung)?

Ich vermute, dass die Täter des Angriffs auch bald von europäischen „Ermittlern“ „identifiziert“ werden und der Öffentlichkeit vielleicht sogar ihre mit Blumen geschmückten Gräber auf irgendeinem ukrainischen Friedhof gezeigt werden, auf denen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte begraben sind, die in Artjomowsk, Soledar oder Ugledar gefallen sind.

Meiner Meinung nach gibt es in dieser ganzen Situation noch einen weiteren beunruhigenden Aspekt. Wenn wir an der Version festhalten, dass die größte Gaspipeline der Ostsee von einer Gruppe unbekannter Aktivisten in die Luft gesprengt wurde und kein Staat direkt etwas damit zu tun hatte, besteht die ernste Gefahr, dass sich ähnliche Ereignisse wiederholen werden. In den europäischen Meeren verlaufen zahlreiche unterseeische Gaspipelines und Energiekabel, und durch den Atlantik (und andere Meere) führen mehrere wichtige Glasfaserkommunikationsverbindungen. Übrigens wird auch norwegisches Gas über Unterwasserpipelines, die unter der Ostsee verlaufen, nach Europa geliefert.

Es besteht die Gefahr, dass die USA, indem sie die Version der tapferen unbekannten Taucher propagieren, sich selbst und die ganze Welt in ein neues Zeitalter des anonymen Unterwasserterrorismus führen. Übrigens gab es das in der Geschichte der Seefahrt schon, allerdings über Wasser und mit Segelschiffen. Man nannte das Privateering oder Kaperfahrt, als vermeintlich unabhängige Seeräuber in Wirklichkeit für die führenden Seemächte arbeiteten und die Schiffe ihrer Konkurrenten ausraubten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte…

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

