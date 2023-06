Was nicht passt, wird vom Spiegel passend gemacht

Staudammsprengung

Der Spiegel berichtete auch am Freitag wieder in mehreren Artikeln, dass Russland den Kachowka-Staudamm gesprengt hätte. Dabei geht der Spiegel nach der Methode "was nicht passt, wird passend gemacht" vor.

Der Spiegel hat auch am Freitag Artikel veröffentlicht, in denen er Russland beschuldigt, den Kachowka-Staudamm gesprengt zu haben. Der erste war ein sehr langer Artikel mit der Überschrift „Katastrophe von Kachowka – Und dann brach der Damm“, der mit folgender Einleitung begann:

„War es Unfähigkeit der Russen – oder ein monströses Kriegsverbrechen? Nach dem Staudammbruch in der Ukraine wird immer klarer, was in den Stunden vor dem Unglück passiert sein könnte. Der SPIEGEL-Report.“

Cui bono?

Die wichtigste Frage bei solchen Ereignissen ist, wem sie nützen. In dem sehr langen Spiegel-Artikel wird die Frage, ob die Ukraine hinter der Sprengung stehen könnte, nicht einmal aufgeworfen. Umso interessanter ist, dass sich irgendwo in dem Artikel plötzlich diese zwei Sätze finden:

„Schwer begreiflich ist das Ganze auch deshalb, weil sich die Russen mit einer absichtlichen Zerstörung vor allem selbst geschadet hätten. »Dass die Besatzer bei einem Wasserstand von 13,5 Metern sprengen, habe ich erwartet«, sagt Ihor Pylypenko, Geografieprofessor an der Universität von Cherson, »aber nicht bei 17,5 Metern.«“

Das ist genau das, was ich auch frage: Wozu sollen die Russen den Damm gesprengt haben, wenn die Folgen vor allem ihnen selbst schaden? Das linke, von den Russen kontrollierte Ufer, liegt tiefer als das ukrainisch kontrollierte und bei der Überflutung dürften vor allem die russischen Verteidigungsstellungen beschädigt worden sein. Aber wer beschädigt zu Beginn einer seit Monaten angekündigten Offensive seines Gegners seine eigenen Verteidigungsstellungen?

Wer argumentiert, dass die Überflutung eine ukrainische Offensive behindern würde, liegt falsch, denn der Stausee läuft schnell leer, weshalb sich der Wasserstand nach einigen Tagen wieder normalisieren wird.

Der Spiegel beschuldigt trotzdem Russland, obwohl das bedeuten würde, dass Russland sich vor allem selbst geschadet hätte, während die Ukraine sich durch die Sprengung militärische Vorteile verschafft hätte.

Warum will Kiew keine unabhängige Untersuchung?

Am Freitagabend veröffentlichte der Spiegel noch ein Interview mit dem Chef des staatlichen ukrainischen Stromversorger, der früher auch Betreiber des Staudamms war. Der Artikel mit der Überschrift „Zerstörtes Stauwerk Nowa Kachowka – »Aberhunderte Kilogramm TNT verursachten diese Explosion«“ begann mit dieser Einleitung:

„Russen haben den Staudamm von Nowa Kachowka gesprengt, sagt Ihor Sirota, Chef des staatlichen ukrainischen Betreiberkonzerns. Der Damm sei schon vor Monaten von russischem Militär vermint worden. Er fordert eine unabhängige Aufklärung.“

Die Täterschaft der Russen wird in dem Spiegel-Leser bereits als Tatsache präsentiert. Aber immerhin klingt der Hinweis auf eine „unabhängige Aufklärung“ gut. Nur meint der Mann das gar nicht so, denn im Interview erfahren wir, was für ihn eine „unabhängige Aufklärung“ ist:

„Zugleich werden wir Forensiker des Militärs bitten, eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse durchzuführen.“

Das ukrainische Militär soll also eine „unabhängige Untersuchung der Geschehnisse durchzuführen“, wie „unabhängig“ die sein würde, kann man sich an zwei Fingern abzählen.

Was der Spiegel seinen Lesern dabei verheimlicht, ist, dass sich das offizielle Kiew umgehend gegen eine unabhängige Untersuchung ausgesprochen hat. Der türkische Präsident Erdogan hat am Mittwoch vorgeschlagen, eine internationale Kommission zur Untersuchung der Sprengung des Kachowka-Wasserkraftwerks einzurichten, an der Vertreter Russlands, der Ukraine, der Türkei und der UNO teilnehmen sollten. Das jedoch wurde vom ukrainischen Außenminister Kuleba sofort heftig zurückgewiesen:

„Wir haben schon die Nase voll von ihrem ständigen Spiel mit der Quasi-Gerechtigkeit <…> es ist völlig klar, wer wer ist. Zu versuchen die, der Ukraine etwas anzuhängen, dass wir da was in die Luft gejagt haben? Entspannt Euch, Herrschaften. Diese Erfahrung haben wir schon gemacht. Das ist alles ein Spielchen, das Nachplappern der Russen.“

Warum haben sich die Russen, die doch angeblich den Damm gesprengt haben sollen, nicht gegen die Untersuchung ausgesprochen, sondern die angeblich unschuldige Ukraine?

Wie wurde der Damm gesprengt?

Die Frage, wie der Damm gesprengt wurde, ist noch offen. Kiew behauptet, die russische Armee hätte den Damm vermint und dann gesprengt. Moskau hat noch nichts dazu gesagt, wie der Damm seiner Meinung nach gesprengt wurde wahrscheinlich, weil Moskau es noch nicht sicher weiß.

Mit „normalen“ Luftangriffen oder Raketen wäre der Damm kaum zu sprengen gewesen. Das hat die Ukraine schon letztes Jahr versucht (ich habe die Schäden selbst gesehen), es hat aber nicht funktioniert, denn so massive Dämme kann man fast nur dadurch sprengen, dass man sie am Fuß des Dammes oder zumindest unter der Wasserlinie sprengt.

Dafür gibt es Beispiele, zum Beispiel die Operation Chastise, in der die Briten im Zweiten Weltkrieg Staudämme in Deutschland bombardiert und gesprengt haben. In der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1943 wurden mehrere Staudämme in Deutschland mit speziell dafür entwickelten Bomben angegriffen, die – ähnlich wie Torpedos – beim Anflug auf den Staudamm in die Stauseen geworfen wurden, damit sie die Dämme trafen und sprengten. Bei einigen Dämmen hatten die Briten Erfolg und Flutwellen aus den auslaufenden Stauseen von Eder und Möhne töteten je nach Quelle zwischen 1300 und mehr als 2400 Menschen.

Mit der heutigen Technik ist es daher problemlos denkbar, dass die Ukraine mit Sprengstoff beladene Unterwasserdrohnen eingesetzt hat, die den Damm viel genauer treffen könnten, als die damals abgeworfenen britischen Bomben.

Das ist Spekulation und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir erfahren, was wirklich passiert ist. Ich wollte hier nur darauf hinweisen, wie deutsche Medien wieder mal alles weglassen, was nicht ins gewollte Bild passt. Und zweitens wollte ich zeigen, dass bereits in der Vergangenheit gezeigt wurde, wie man Staudämme ohne eine direkte Bombardierung von oben sprengen kann.

Übrigens hatte die Sprengung der deutschen Staudämme durch die Briten im Zweiten Weltkrieg keinerlei militärischen Nutzen, es ging nur um Terror und das Töten von Deutschen, um Angst und Schrecken in der deutschen Bevölkerung zu verbreiten. Die westlichen Werte waren damals schon die gleichen, wie heute. Und bekanntlich kämpft die Ukraine ja für die westlichen Werte…

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



