Eskalation

In Berg-Karabach finden wieder Kämpfe statt. Was ist aktuell bekannt?

Aserbaidschan hat wieder Kampfhandlungen in Berg-Karabach aufgenommen, was aufgrund der komplizierten Lage in der Region Folgen für die Weltpolitik haben könnte. Da es noch zu früh für Analysen ist, zeige ich hier auf, was zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist. Dazu übersetze ich eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Beginn der Übersetzung:

Was über Aserbaidschans Aktionen in Berg-Karabach bekannt ist

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte, dass in Berg-Karabach Anti-Terror-Aktionen mit lokalem Charakter begonnen haben. Das Ministerium gab an, dass seine Ziele darin bestehen, die Bestimmungen der trilateralen Erklärung sowie die Entwaffnung und den Rückzug des armenischen Militärs aus diesem Gebiet sicherzustellen.

Eriwan wiederum erklärte, Baku wolle „die Politik der ethnischen Säuberung vollenden“ und es seien keine armenischen Streitkräfte in Berg-Karabach präsent. Russland hingegen rief beide Seiten auf, das Blutvergießen zu beenden und zu einer politischen und diplomatischen Lösung zurückzukehren.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Lage in Berg-Karabach gesammelt.

Bakus Anti-Terror-Maßnahmen

Aserbaidschan kündigte am 19. September den Beginn lokaler Anti-Terror-Maßnahmen in Berg-Karabach an.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte, es wolle die Einhaltung der Bestimmungen der trilateralen Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan, Armenien und Russland vom 9. November 2020 durchsetzen und „groß angelegte Provokationen in der Wirtschaftsregion Karabach“ unterbinden. Ziel der Maßnahmen ist nach Angaben des aserbaidschanischen Ministeriums auch die Entwaffnung, der Rückzug des armenischen Militärs aus diesem Gebiet und die Neutralisierung seiner militärischen Infrastruktur.

Baku will „die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung der Republik Aserbaidschan“ und die Sicherheit der Zivilbevölkerung, der Beamten und der aserbaidschanischen Militärangehörigen gewährleisten.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium präzisierte, dass zivile Objekte keine Ziele seien, sondern dass Stellungen der armenischen Streitkräfte, ihre langfristigen Feuerpunkte sowie militärische Mittel und militärische Einrichtungen eliminiert würden.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte ferner mit, dass es das Kommando des russischen Friedenskontingents und die Leitung des türkisch-russischen Beobachtungszentrums über seine Pläne informiert habe. Der Leiter der Abteilung, Zakir Hasanov, informierte auch seinen türkischen Amtskollegen Yashar Guler über die Situation. Guler versicherte seinerseits, dass die Türkei „auch heute noch nahe bei Aserbaidschan steht“.

Die Lage vor Ort

Baku erklärte, dass armenische Militäreinheiten von Artillerieanlagen aus auf die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Bezirks Agdam schießen. Die Einheiten der aserbaidschanischen Streitkräfte ergreifen Vergeltungsmaßnahmen.

Um die Bevölkerung aus der Gefahrenzone in Berg-Karabach zu evakuieren, hat Aserbaidschan humanitäre Korridore und Auffangstellen an der Straße nach Latschin und in anderen Richtungen eingerichtet. Die Zivilbevölkerung wurde aufgefordert, sich von militärischen Einrichtungen fernzuhalten.

Aserbaidschan dementierte auch die im armenischen Teil der sozialen Netzwerke verbreiteten Informationen über den Beschuss ziviler Objekte in Karabach durch die Einheiten der Republik. Baku fügte hinzu, dass „nur legitime militärische Ziele außer Gefecht gesetzt werden“.

Die Reaktionen Armeniens

Eriwan erklärte, es seien keine armenische Streitkräfte in Berg-Karabach präsent, während „aserbaidschanische offizielle Berichte und Medien weiterhin falsche Behauptungen aufstellen“, die das Gegenteil behaupten. Nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums ist die Lage an den Grenzen des Landes seit 14:00 Uhr Ortszeit relativ stabil.

Armenien ist der Ansicht, dass „Aserbaidschan eine weitere groß angelegte Aggression gegen die Bevölkerung von Berg-Karabach entfesselt hat, um seine Politik der ethnischen Säuberung zu vollenden“.

Premierminister Nikol Paschinjan berief eine Sitzung des Sicherheitsrates ein, um die Lage zu erörtern. Er sagte, die Lage an Armeniens Grenzen sei stabil und Eriwan habe nicht die Absicht, unüberlegte Schritte zu unternehmen. Paschinjan zufolge sollten auch die russischen Friedenstruppen auf die Situation in Berg-Karabach reagieren.

Vor dem armenischen Regierungsgebäude im Zentrum von Eriwan findet ein Protest statt. Etwa 500 Menschen haben sich auf dem Platz versammelt. Die Demonstranten werfen der armenischen Führung und Paschinjan persönlich vor, dass ihre Politik zu der derzeitigen Situation in Karabach geführt hat.

Russlands Erklärungen

Russland ist zutiefst beunruhigt über die drastische Eskalation der Lage in Berg-Karabach, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Moskau ruft die Konfliktparteien auf, das Blutvergießen zu beenden und zu einer politischen und diplomatischen Lösung zurückzukehren.

Trotz der Verschärfung der Lage erfüllen die russischen Friedenstruppen weiterhin ihre Aufgaben. Russland geht davon aus, dass die Sicherheit des Friedenskontingents „von allen Seiten bedingungslos gewährleistet wird“. Sacharowa dementierte jedoch die Information, dass die aserbaidschanische Seite die russischen Friedenstruppen angeblich im Vorfeld der heutigen „Anti-Terror-Operation“ gewarnt habe. „Das entspricht nicht der Realität. Die Information wurde dem russischen Kontingent wenige Minuten vor Beginn der Feindseligkeiten übermittelt“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Wie Sacharowa anmerkte, unterhält Russland auch Kontakte zur Lage in Berg-Karabach, unter anderem mit Aserbaidschan. Ihr zufolge wird das Ministerium eine Erklärung zu den Ergebnissen dieser Kontakte abgeben.

Sacharowa wies auch darauf hin, dass alle Schritte zur friedlichen Lösung des Karabach-Problems in einer Reihe von trilateralen Erklärungen der Staats- und Regierungschefs Russlands, Aserbaidschans und Armeniens festgelegt sind, die für den Zeitraum von 2020 bis 2022 verabschiedet wurden. In jüngster Zeit hätten Russland und andere internationale Vermittler damit begonnen, ernsthafte Voraussetzungen für Fortschritte bei der friedlichen Lösung des Karabach-Problems zu schaffen, einschließlich humanitärer Hilfe für die Bevölkerung von Karabach, so die Sprecherin.

Als Reaktion auf die Erklärungen des armenischen Außenministeriums, das die russischen Friedenstruppen und den UN-Sicherheitsrat aufforderte, Maßnahmen zur Beendigung der Feindseligkeiten zu ergreifen, erinnerte Sacharowa in ihrem Telegrammkanal an die offizielle Anerkennung der Zugehörigkeit Berg-Karabachs zu Aserbaidschan durch die armenische Führung.

Ende der Übersetzung

