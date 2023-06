Wie das russische Fernsehen über die Korruption der Bidens berichtet

USA

Während deutsche Medien nur von der Anklage gegen Trump berichten, verschweigen sie, dass gleichzeitig FBI-Dokumente öffentlich geworden sind, die die Zahlung von zehn Millionen Dollar Schmiergeld aus der Ukraine an die Familie Biden belegen.

In Deutschland berichten die Medien regelrecht euphorisch über die Anklage gegen Ex-Präsident Trump. Sie verschweigen allerdings, dass diese Anklage auf wundersame Weise auf den Zeitpunkt fällt, an dem das FBI gezwungen war, ein zurückgehaltenes Dokument freizugeben, das Schmiergeldzahlungen in Höhe von zehn Millionen Dollar aus der Ukraine an Joe Biden und seinen Sohn Hunter belegt.

Die Geschichte ist für Stammleser des Anti-Spiegel nicht neu, weil ich über die Machenschaften der Bidens in der Ukraine schon lange berichte und auch ein sehr ausführliches Buch darüber geschrieben habe, das demnächst erscheinen wird. Das Thema wird hier also bald sehr ausführlich behandelt werden.

Für den Augenblick will ich zeigen, wie russische Medien darüber berichten und übersetze den Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat.

Beginn der Übersetzung:

Donald Trump wird in fast 40 Punkten wegen „unzulässigen Besitzes von Verschlusssachen und Spionage“ angeklagt. Sollte der 45. US-Präsident verurteilt werden, kommt er nie wieder aus dem Gefängnis. Allerdings sind gleichzeitig Dokumente aufgetaucht, wonach Joe Biden und Hunter Biden von Ukrainern zehn Millionen Dollar an Bestechungsgeldern erhalten haben. Und die Zahl der Kandidaten für die US-Präsidentschaft wächst. Der Wahlkampf verspricht ein Kampf auf Leben und Tod zu werden. Ein Bericht unseres USA-Korrespondenten.

Donald Trump reckt die Fäuste für seine wichtigsten „Anwälte“ in die Höhe. Er hat etwa 75 Millionen davon in ganz Amerika. Und in Georgia, wo Trump Force One in einer Stunde landet, gibt es natürlich auch viele davon. In den Händen derer, die ihn begrüßen, sind Plakate mit der Aufschrift „Hexenjagd“. Aber zur Jagd gehören die Saison, Genehmigungen und Wildhüter…

Bei Trump, der wegen des illegalen Besitzes von Geheimdokumenten angeklagt ist, sieht es eher nach Wilderei aus.

„Ich hätte nie gedacht, dass das Amerika passieren könnte. Was diese lächerliche Anklage angeht, so ist sie eine schreckliche Sache für dieses Land. Das einzig Gute daran ist, dass meine Umfragewerte in die Höhe geschossen sind. Können Sie das glauben? Sie haben es nicht auf mich abgesehen, sondern auf Sie, und ich stelle mich ihnen einfach in den Weg und werde das auch immer tun“, sagte Trump.

Und das sind keine leeren Worte. Nach der ersten Anklageerhebung in New York ist Trumps Vorsprung vor seinem engsten Konkurrenten zweistellig geworden. Daran wird sich wohl auch jetzt nichts ändern. Die direkten Rivalen in der Partei mögen das anders sehen, aber bei der Jagd anderer muss man vorsichtig sein, damit man sich nicht selbst ins Knie schießt. Sowohl sein ehemaliger Mitstreiter Mike Pence als auch sein Hauptrivale Ron Desantis haben den Angriff auf Trump verurteilt.

„Die Gründerväter Amerikas haben keine Verfassung mit vier Regierungszweigen entworfen. Sie haben sich für drei entschieden: die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Was passiert, wenn es keine verfassungsmäßige Rechenschaftspflicht gibt, hätten unsere Gründungsväter absolut vorausgesagt: die Umwandlung von Macht in eine Waffe, was wir gerade erleben, insbesondere im Justizministerium und im FBI, denn wenn es keine verfassungsmäßige Rechenschaftspflicht gibt, liegt es in der Natur des Menschen, dass er seine Macht missbrauchen wird“, sagte DeSantis.

Die Waffe zielt auf die Gefühle der Amerikaner. Die Medien zeigen Kisten voller geheimer Dokumente in Mar-a-Lago. Sie waren im Ballsaal, im Keller und in den Duschen. Und sie erzählen, dass, da Trumps Anwesen auch ein Golfclub ist, in den jeder für Geld eintreten kann, Tausende von Gästen potenziell Zugang zu den Geheimnissen hatten. Das Gefühl wurde durch den Besitzer selbst verstärkt, der seine lockere Zunge wie üblich nicht beherrschen konnte.

CNN berichtet: „Trump soll damit geprahlt und gesagt haben, er hätte die Geheimhaltung der Dokumente aufheben können, als er Präsident war. Aber jetzt kann er es nicht mehr.“

Das Fragment, von dem es auch eine Tonaufnahme geben soll, die aber noch nicht veröffentlicht wurde, ist nun ein wichtiges Beweisstück. Immerhin schien Trump zu wissen, dass die Dokumente nicht freigegeben worden waren. Dabei handelte es sich um nichts Geringeres als um einen US-Einsatzplan gegen den Irak und um Informationen über das nordkoreanische Atomprogramm. Zu den 36 Anklagen kam also noch eine wegen Spionage hinzu. Das persönliche Den Haag für Trump soll der Staatsanwalt Jack Smith arrangieren. Er war bis vor kurzem mit dem Kosovo befasst.

„Es wurde eine Anklageschrift veröffentlicht, in der Donald Trump der Verletzung von Gesetzen der nationalen Sicherheit sowie der Verschwörung zur Behinderung der Justiz angeklagt wird“, sagte Smith.

Jack Smith, der gleichzeitig auch Trumps Verwicklung in den Sturm auf das Kapitol untersucht, ist ein Klon des New Yorker Staatsanwalts Alvin Bragg, der sich für die Pornodarstellerin Stormy Daniels eingesetzt hat. Auch er ist ein Liberaler, ein Förderer der Demokratischen Partei, seine Frau ist auch noch eine Freundin von Michelle Obama. Das Haupthindernis für Agent Smith ist Richterin Eileen Cannon, an die der Fall übergeben wurde. Sie wurde 2020 von Donald Trump zur Richterin für den südlichen Bezirk von Florida ernannt….

Natürlich wird er versuchen, Cannon loszuwerden.

„Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wird ein ehemaliger US-Präsident auf Bundesebene angeklagt. Aber wir müssen uns über eines im Klaren sein: Unterschätzen Sie nicht, was vorher in Manhattan passiert ist. Dort gab es einige sehr ernste Anklagen, die Auswirkungen haben werden. So wie ich es sehe, wird es vier Anklagen geben, zwei sind bereits bekannt, aber es wird wahrscheinlich noch zwei weitere geben. Für mich gibt es hier nichts Überraschendes, es verschlägt einem den Atem“, sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt Eric Holder.

Es kommt darauf an, was einem den Atem verschlägt. Auch die Doppelmoral verschlägt einem den Atem. George W. Bush, Barack Obama und Bill Clinton haben alle Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen. Letzterer war, im Gegensatz zu seiner Frau, immerhin Präsident.

Und dann ist da noch Bidens Verschwörung mit der Ukraine, die Giuliani vor der letzten Wahl aufgedeckt hat, als er von Trump nach Kiew geschickt wurde, um dort nach Spuren davon zu suchen. Für den 45. Präsidenten der USA endete das Ganze damals mit einem Amtsenthebungsverfahren, weil er versprochen hatte, Selensky den Sauerstoff abzudrehen, wenn der keine Beweise liefert.

Aber jetzt ist es herausgekommen. Das sogenannte Formular FD-1023 wurde den Republikanern bis zuletzt vorenthalten, bis sie drohten, den FBI-Chef wegen Missachtung des Kongresses anzuklagen. Und es gab etwas zu verbergen. Das Memo enthält die Aussage eines Informanten, der persönlich mit Slotschewsky, dem Chef von Burisma, gesprochen hat, für den Biden Junior arbeitete. Allerdings hielten die ukrainischen Oligarchen ihn für dumm, weshalb sie die Angelegenheit mit dem Generalstaatsanwalt Schokin, der die Ermittlungen gegen Burisma leitete, nicht über Hunter, sondern über seinen Papa klären wollten.

Und er hat es geklärt, wie er später selbst öffentlich erzählte.

Einzelheiten dieser und anderer Korruptionsgeschichten der Familie Biden könnten in den Kisten aufbewahrt worden sein, die der ehemalige Vizepräsident in seiner Garage in Delaware aufbewahrt hat. Biden begann bereits als Senator damit, Arbeit mit nach Hause zu nehmen und nicht zurückzugeben. Aber die Staatsanwälte haben ihn in 50 Jahren nie angefasst – er ist ja nicht Trump. Alles liegt, wie man so schön sagt, noch vor ihm.

„Wir haben aus den Dokumenten herausgefunden, dass Joe Biden fünf Millionen Dollar gezahlt wurden, und Hunter Biden wurden fünf Millionen Dollar gezahlt, um sie dazu zu bringen, Viktor Schokin zu feuern, damit er nicht mehr gegen Burma ermittelt. Joe Biden sollte angeklagt werden, das sollte man nicht einmal diskutieren. Und er sollte vor Gericht gestellt werden“, sagt die amerikanische Politikerin Marjorie Taylor Green.

Generell scheinen die Republikaner den entscheidenden Punkt getroffen zu haben, der Biden mit der Ukraine verbindet. Und nun werden zumindest diese Worte des Präsidenten während seines Treffens mit Rishi Sunak ganz anders wahrgenommen. Hat sich Biden an sich selbst gewandt, hat er versucht, sich selbst aufzumuntern?

„Der Punkt ist, dass ich die Leute bitte, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn wir die Ukraine nicht unterstützt hätten. Glauben wir, dass Russland in Kiew gestoppt hätte? Glauben Sie, das wäre alles, was passiert wäre? Ich denke das nicht. Und ich glaube, dass die große Mehrheit meiner Kollegen, selbst die Kritiker, ebenfalls der Meinung sind, dass das nicht der Fall gewesen wäre“, sagte Biden.

Das ist Tunneldenken. Keine Argumente können ihn von diesem Weg abbringen.

Robert Kennedy Junior ist Bidens innerparteilicher Rivale. Und dann ist da noch die Schriftstellerin Marianne Williamson. Die Wähler würden beide gerne zusammen mit dem amtierenden Präsidenten des Weißen Hauses debattieren sehen, aber das wäre ein zu riskantes Unterfangen. Biden ist instabil. Er bringt wieder alles durcheinander, als er Sunak auch noch als Präsidenten anspricht. Etwa 70 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, dass Biden in Rente gehen und nicht für eine zweite Amtszeit antreten sollte.

„Präsident Biden tut mir leid, es tut mir leid, dass sich sein Zustand verschlechtert. Aber noch mehr tut es mir für uns leid, denn wenn ihm etwas zustößt, haben wir nur noch Kamala. Und das Einzige, was uns, die Anhänger beider US-Parteien, zu einen scheint, ist, dass wir nicht wollen, dass Kamala unsere Präsidentin wird. Sie ist die letzte, die wir als Präsidentin wollen würden. Lassen Sie uns darüber nachdenken, was mit ihm weiter passieren wird: In sechs Jahren wird er seine zweite Amtszeit beenden, wenn er wiedergewählt wird. Stellen Sie sich diesen Mann, der schon heute nicht mehr in der Lage ist, Sätze zu bilden, in sechs Jahren vor“, sagte die Journalistin Megan Kelly.

Dicke Luft. Man müsste lüften. Die amerikanische Politik gleicht mehr und mehr dem New Yorker Smog. Dort ist alles in orangefarbenem Rauch, bei dem nicht klar ist, wer noch daraus auftauchen wird. Die Mars-Chroniken? 451 Grad Fahrenheit? Eine unheilvolle Dystopie?

Aber Donald Trump hat es sich zur Aufgabe gemacht, in dieser unfreundlichen und giftigen Atmosphäre zu überleben. Er hat geschworen, sich nicht aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzuziehen, selbst wenn er verurteilt wird. Das umso mehr, als die amerikanischen Gesetze es erlauben, das Land auch aus einer Gefängniszelle heraus zu regieren, eine Dystopie ist also durchaus denkbar.

Ende der Übersetzung

