Wie der Spiegel seinen Lesern in Zeiten des Krieges die Welt erklärt

Kriegspropaganda

Derzeit kann man an konkreten Beispielen dokumentieren, wie deutsche Medien Kriegspropaganda betreiben, indem sie für die Bombardierung von Zivilisten unterschiedliche Formulierungen benutzen, je nachdem, wer die Zivilisten sind und wer sie bombardiert hat.

Zunächst will ich es nochmal vorweg sagen, damit keine Missverständnisse aufkommen: Zivilisten gezielt zu bombardieren, ist ein Kriegsverbrechen, das durch nichts gerechtfertigt ist. Das gilt sowohl für den Angriff der Hamas auf Israel, als auch für Israels Reaktion darauf. Und natürlich gilt das auch in der Ukraine. Das entscheidende Wort dabei ist „gezielt“, denn leider ist es im Krieg unvermeidbar, dass auch Zivilisten zu Schaden kommen.

Auch das Völkerrecht trägt dem Rechnung. Wenn zum Beispiel eine Kriegspartei ihre Artillerie neben ein Krankenhaus stellt, dann darf diese grundsätzlich angegriffen werden, auch wenn das Krankenhaus dabei beschädigt wird. Das Kriegsverberechen ist es in dem Fall, dass eine Kriegspartei das zivile Objekt (Krankenhaus) als Deckung benutzt hat. Das ist ein stark vereinfachte Beschreibung, denn natürlich muss auch die Verhätnismäßigkeit gewahrt bleiben, aber mit geht es hier darum, das Prinzip zu erklären.

Es ist durch nichts zu rechtfertigen, wenn eine Kriegspartei gezielt zivile Ziele angreift.

Da genau das aber derzeit in der Ukraine, im Donbass, in Israel und im Gazastreifen geschieht, wollen wir uns am Beispiel des Spiegel anschauen, wie die westlichen Medien ihre Leser manipulieren, indem sie für die gleichen Ereignisse unterschiedliche Formulierungen benutzen und unterschiedlich über sie berichten.

Der Angriff der Hamas auf Israel

Die Hamas hat Israel angegriffen und die westlichen Medien sind sich einig: Das war ein Terrorangriff einer Terrororganisation auf unschuldige Zivilisten. Über die Vorgeschichte habe ich oft genug geschrieben, darum geht es hier nicht. Hier geht es um diese Angriffe.

Und wir können es kurz machen: Dass die Hamas gezielt Zivilisten erschossen und Wohngebiete mit Raketen beschossen hat, ist Terror und ist ein Kriegsverbrechen. Die westlichen Medien formulieren es durchaus korrekt, wenn sie vom „brutalen Terror der Hamas“ schreiben.

Die Angriffe Israels auf Gaza

Anders ist es bei den Angriffen Israels auf Gaza. In den Nachrichtenagenturen gibt es ständig Meldungen darüber, wie israelische Flugzeuge Märkte, Flüchtlingstrecks und andere zivile Ziele bombardiert. Mal sind es 20 Tote bei einem Angriff, mal auch über 50, es sind so viele Fälle, dass man gar nicht über jeden einzelnen berichten kann. Die Zahl der Toten Palästinenser ist daher in wenigen Tagen auf etwa 2.000 angestiegen.

Aber hier berichten die westlichen Medien nicht von „brutalem Terror“. Es ist faszinierend, wie der Spiegel es schafft, über diese Vorfälle zu berichten, ohne den Täter zu nennen. Der Spiegel hat am 15. Oktober unter der Überschrift „Chaos in Gaza – »Ich bekomme Angst, sobald ich alleine bin«“ einen Videobeitrag aus Gaza veröffentlicht, in dem die Menschen über ihre Lage berichten. Man kann dem Spiegel also nicht vorwerfen, er würde das Leid in Gaza verschweigen.

Allerdings geht der Spiegel der Frage aus dem Weg, wer den palästinensischen Zivilisten dieses Leid zufügt. Israel wird in dem Video einige Male erwähnt, aber es nicht einmal als die Kriegspartei benannt, die auf Zivilisten schießt. Stattdessen wird erwähnt, dass die israelische Armee die Zivilisten zur Evakuierung aufgerufen hat und dass die israelische Armee auch dazu aufgerufen hat, Krankenhäuser zu evakuieren. Am Ende des Beitrages wird der Leser noch einmal daran erinnert, wer an allem die Schuld trägt, wobei hinzugefügt wird, dass die israelische Armee Rücksicht auf Zivilisten nimmt:

„Am Samstag vergangene Woche hatte die in Gaza herrschende Terrororganisation Hamas bei einem Überraschungsangriff auf Israel an mehreren Orten über 1300 Menschen getötet und mehr als 120 Geiseln in den Gazastreifen entführt. Das israelische Militär will nach Angaben eines Sprechers offenbar erst dann eine größere Bodenoffensive im Gazastreifen starten, wenn das Gebiet weitgehend von Zivilisten geräumt ist.“

Ein anderes Beispiel ist ein Spiegel-Artikel von vor einigen Tagen, in dem der Spiegel auch über das Leid der Palästinenser berichtet hat, ohne die Täter beim Namen zu nennen. Ich zeige dafür ein willkürliches Beispiel aus dem Artikel, bei dem der Spiegel über einen Mann berichtet hat:

„Zwei Tage vor dem Gespräch hat der junge Mann seinen neunjährigen Neffen Mohammed Abu Awda verloren, nachdem Raketen offenbar ohne Warnung den belebten Markt des Flüchtlingslagers Dschabalija unweit von Gaza-Stadt getroffen hatten.“

Kein Wort in dem Artikel darüber, dass es die israelische Armee war, die den Markt mit einer Rakete beschossen und dabei Zivilisten getötet hat. Übrigens sind fast die Hälfte aller Opfer des israelischen Bombenterrors Kinder, was der Spiegel aber auch nicht erwähnt. Stattdessen suggeriert der Spiegel in seiner Überschrift des Arikels, dass Israel die Hamas bombardiert, von Zivilisten ist in der Überschrift keine Rede, denn sie lautete: „Israelische Luftangriffe auf die Hamas im Gazastreifen – »Alles ist weg. Alles ist kaputt«“.

Jetzt könnte man mir vorwerfen, dass ich hier zu kritisch bin, schließlich berichtet der Spiegel ja über die Bomben und die toten Zivilisten.

Das stimmt, die Frage ist aber, wie berichtet wird. Es geht um die Beeinflussung der Leser. Das werden wir nun am nächsten Beispiel sehen.

Angriffe in der Ukraine

Anfang Oktober wurde gemeldet, dass eine Rakete ein Dorf auf der ukrainischen Seite getroffen hat. Die Rakete traf ein Café, in dem eine Trauerfeier stattfand und es sind über 50 Zivilisten getötet worden. Das war dem Spiegel in den folgenden Tagen viele Artikel wert und die Überschriften zeigen den Unterschied zu den Artikeln über die israelischen Bombardements von Gaza. Eine Überschrift lautete „Marschflugkörper, Raketen, Kamikazedrohnen – Putins brutaler Raketenkrieg“ und die Einleitung des Artikels begann so:

„Bei einem Angriff in der Ukraine sind mehr als 51 Menschen gestorben – vermutlich durch eine einzige Rakete. Solche Attacken sind typisch für Russlands Krieg gegen Zivilisten.“

Der Vorfall war Thema in sechs Spiegel-Artikeln, der Spiegel hat seine Leser also tagelang daran erinnert, dass Russland (oder Putin) einen „brutaler Raketenkrieg“ führt. Der bisher letzte Artikel trug die Überschrift „Angriff auf Trauerfeier in Ostukraine – 52 der 300 Einwohner sind tot – ein Dorf, wie gelähmt vor Schmerz“ und begann mit dieser Einleitung:

„Sie wollten einen der ihren begraben, dann schlug die russische Rakete ein: Im ukrainischen Hrosa wurde eine ganze Trauergemeinde getötet. Viele Überlebende können den Verlust noch nicht begreifen.“

Man sieht den Unterschied deutlich: Während der Spiegel es tunlichst vermeidet, Israel als Täter zu nennen, wenn es um getötete Zivilisten in Gaza geht, verweist der Spiegel bei jeder Gelegenheit auf die angebliche Schuld Russlands an toten Zivilisten in der Ukraine.

Ich sage ganz bewusst „angebliche Schuld Russlands“, weil es inzwischen reichlich Fälle von Beschuss von Zivilisten in der Ukraine gegeben hat, bei dem hinterher herauskam, dass es die ukrainische Armee war, die ihre eigenen Zivilisten ermordet hat, Beispiele dafür finden Sie hier und hier. Aber anstatt darüber zu berichten, beschuldigen westliche Medien Russland.

In der Ukraine heißt es inzwischen hinter vorgehaltener Hand, dass man Menschenansammlungen tunlichst meiden sollte, wenn Selensky im Ausland ist oder wenn wichtige Gäste aus dem Westen in Kiew sind, denn diese Vorfälle ereignen sich immer genau zu den Zeitpunkten, wenn Selensky bei seinen westlichen Gönnern um Waffen und Geld bittet. Diese Ereignisse sollen offenbar den medialen Hintergrund bilden, um die anti-russische Stimmung im „richtigen“ Moment zu schüren.

Übrigens gilt das auch für den letzten Vorfall, über den der Spiegel so ausführlich berichtet hat, denn der fand am 5. Oktober statt, als Selensky beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada vergeblich um Geld und Waffen gebettelt hat.

Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich der Spiegel über die Bombardierung von Zivilisten berichtet: Wenn es um die Ukraine geht, sind die Überschriften emotional und der angebliche Täter Russland wird bei jeder Gelegenheit genannt, auch, wenn sich herausstellt, dass Kiew seine eigenen Zivilisten bombardiert hat, um die Bitten um westliche Unterstützung zu untermauern. Wenn Israel hingegen Zivilisten in Gaza abschlachtet, vermeidet es der Spiegel tunlichst, Israel überhaupt zu erwähnen.

Angriffe auf Russland und den Donbass

Noch deutlicher wird es, wenn wir uns anschauen, wie der Spiegel über ukrainische Angriffe auf Donezk oder das russische Hinterland berichtet. Bei Donezk können wir es kurz machen: Donezk wird täglich von der Ukraine beschossen, aber der Spiegel berichtet darüber gar nicht. Offenbar sind bei Bombenangriffen getötete russische Zivilisten für den Spiegel kein Thema, über das man berichten müsste.

Anders ist es, wenn die Ukraine Zivilisten im russischen Hinterland angreift. Die Ukraine wird von Russland als „Terrorstaat“ bezeichnet, was nur schwer zu bestreiten ist, denn sie geht oft genauso vor, wie die Hamas gerade in Israel. Im März hat die Ukraine Terrorkommandos losgeschickt, die im Gebiet Belgorod genau das getan haben, das die Hamas-Kommandos nun in Israel getan haben: Sie haben Dörfer angegriffen und Zivilisten ermordet.

Damals haben die westlichen Medien sich darüber jedoch nicht empört, wie sie es nun bei dem Angriff der Hamas tun. Und Kritik daran, dass die ukrainischen Terrorkommandos bewusst russische Zivilisten ermordet haben, gab es gar keine.

Kriegspropaganda in den westlichen Medien

Diese Beispiele zeigen anschaulich, dass die westlichen Medien nicht objektiv berichten, sondern per Definition Kriegspropaganda betreiben. Wenn die Hamas Israel angreift und ihre Terrorkommandos in israelische Ortschaften schickt, damit sie israelische Zivilisten ermorden, ist die Empörung der westlichen Medien (zu recht) groß, wenn aber ukrainische Terrorkommandos das gleiche in russischen Ortschaften tun, haben westliche Medien wie der Spiegel daran nichts zu kritisieren.

Wenn Israel so brutale Bombenangriffe auf Zivilisten in Gaza fliegt, dass in wenigen Tagen tausende Tote zu beklagen sind, versuchen westliche Medien wie der Spiegel, Israels Täterschaft möglichst nicht zu erwähnen, von Kritik an Israel gar nicht zu reden. Wenn Kiew Russland vorwirft, eine Rakete auf ein ziviles Ziel abgefeuert zu haben, beherrscht das jedoch tagelang die westlichen Schlagzeilen, wobei jedes Mal erwähnt werden muss, das Putin einen „brutalen Raketenkrieg“ gegen Zivilisten führt. Wenn sich hinterher herausstellt, dass es in Wahrheit eine ukrainische Rakete war, die den Zweck hatte, Selensky bei seinen Betteltouren im Westen medial zu unterstützen, dann wird das hingegen verschwiegen.

Ich habe hier nur einige Beispiele aufgeführt, vielleicht findet sich ja mal ein Student, der dieses Thema detaillierter untersucht und darüber eine Masterarbeit schreibt. Das Thema bietet sich an, denn derzeit finden sich täglich Beispiele für diese Kriegspropaganda, mit der die westlichen Medien ihren Lesern erklären, wen sie böse und wen sie gut finden müssen.

