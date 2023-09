Wie die Bundesregierung das Völkerrecht in Sachen Iran mit Füßen tritt

"Regelbasierte Weltordnung"

Die deutsche Regierung hat Sanktionen gegen den Iran verhängt, was den deutschen Medien nur eine kleine Meldung wert war. Außerhalb der westlichen Medienblase ist das anders, denn der Vorgang zeigt, wie der Westen das Völkerrecht ein weiteres Mal mit Füßen tritt. Willkommen in der "regelbasierten Weltordnung"

Am 17. September gab es in den deutschen Medien einige kurze Meldungen darüber, dass der Iran unter anderem die deutschen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), die das iranische Atomprogramm kontrollieren sollen, des Landes verwiesen hat. Natürlich war der Grundton der Artikel Empörung.

Dass das eine Reaktion des Iran auf einen eklatanten Völkerrechtsbruch der deutschen Bundesregierung gewesen ist, konnte man in den deutschen Medien hingegen nicht erfahren. Schauen wir uns das genauer an, denn dieses Beispiel zeigt erneut, wie sehr die deutschen Medien ihre Leser durch Weglassen entscheidender Informationen desinformieren.

Was Spiegel-Leser erfahren

Der Spiegel berichtete darüber am 17. September unter der Überschrift „Internationale Atomenergiebehörde – Iran entzieht Inspektoren aus Deutschland und Frankreich die Akkreditierung“ und der Artikel begann damit, dass der Iran den Inspektoren die Akkreditierung entzogen hat und der Spiegel zitierte den Chef der IAEO:

„»Ich verurteile diese unverhältnismäßige und beispiellose einseitige Maßnahme auf das Schärfste«, erklärte Grossi und rief die Führung des Landes auf, diese Schritte zu überdenken. Die Entscheidung Irans sei ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. Die Behörde werde nicht mehr in der Lage sein, glaubhaft zu versichern, dass Atommaterial und -aktivitäten in Iran nur friedlichen Zwecken dienten.“

Für den Spiegel-Leser ist die IAEO eine neutrale Organisation und wenn deren Chef den Iran kritisiert, dann hat das für den Spiegel-Leser Autorität. Der Iran ist für den Spiegel-Leser also ganz böse, weil er die Kontrollen behindert und vielleicht sogar eine Atombombe bauen will.

Erst im vierten Absatz des Artikels schreibt der Spiegel:

„Die Maßnahme folgte auf die Entscheidung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien vom Donnerstag, bestehende Sanktionen gegen Iran wegen dessen Atomprogramm nicht aufheben zu wollen.“

Der psychologische Trick

Was wir hier sehen, ist ein beliebter psychologischer Trick der westlichen Medien, denn das menschliche Gehirn verarbeitet Informationen chronologisch. Indem der Spiegel in seinem Artikel zuerst über die Ausweisung der Inspektoren berichtet und erst danach auf den Grund dafür zu sprechen kommt, werden für die meisten Leser Ursache und Wirkung vertauscht. Die Entziehung der Akkreditierungen war jedoch eine Reaktion auf die Entscheidung, die Sanktionen nicht aufzuheben, wozu Deutschland, Frankreich und Großbritannien laut Völkerrecht verpflichtet gewesen wären, wie wir gleich noch sehen werden. Das jedoch erwähnt der Spiegel mit keinem Wort.

Mit diesem Trick, Ursache und Wirkung zu vertauschen, arbeiten die westlichen Medien sehr oft. Zuerst kommt eine vorgeblich schockierende Meldung, aber dass das nur die Reaktion auf eine Entscheidung oder Handlung westlicher Staaten gewesen ist, kann man bestenfalls am Ende solcher Artikel erfahren.

Desinformation durch Weglassen

Über das Atomabkommen, um das es geht, erfährt der Spiegel-Leser nur folgendes:

„Das iranische Regime hatte sich 2015 mit einem Atomabkommen verpflichtet, die Anreicherung von Uran drastisch einzuschränken und strikte IAEA-Kontrollen zuzulassen. Damit sollte der Bau von Atomwaffen verhindert werden. Im Gegenzug wurden viele Sanktionen gegen Iran aufgehoben. Seit die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump den Pakt aufgekündigt haben, hat Teheran seine Verpflichtungen schrittweise gebrochen und unter anderem mit der Herstellung von hoch angereichertem Uran begonnen. „

Der Spiegel verschweigt, dass die USA das Atomabkommen nicht „aufgekündigt haben“, denn das geht gar nicht, weil das Abkommen gar keine Kündigungs- oder Ausstiegsklausel hat. Die Details zu dem Abkommen und zu dem Vertragsbruch der USA finden Sie inklusive aller Quellen hier.

Die USA haben das Atomabkommen, das übrigens durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates in den Rang einer völkerrechtlichen Bestimmung gehoben wurde, gebrochen. Das war der Bruch eines internationalen Vertrages und ein Völkerrechtsbruch durch die USA, zumal der Iran das Abkommen umgesetzt hatte und niemand dem Iran irgendwelche Verstöße vorgeworfen hat. Trump hat das Völkerrecht gebrochen, weil er eine konsequent Israel-freundliche Politik gemacht und Israel ein Gegner des Atomabkommens war und ist. Das alles erfahren Spiegel-Leser jedoch nicht.

Trump hat darauf hin sehr umfangreiche Sanktionen gegen den Iran eingeführt, was die USA laut Atomabkommen gar nicht tun durften. Die EU hat dem schweigend zugeschaut, obwohl Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Vertragsstaaten des Atomabkommens verpflichtet gewesen wären, den Iran vor diesem Vertragsbruch und vor den US-Sanktionen zu schützen. Auch sie sind damit vertragsbrüchig geworden.

Trotzdem hat der Iran ein Jahr lang gewartet und gehofft, dass die Europäer sich doch noch an ihre vertraglichen Verpflichtungen halten. Erst nach einem Jahr hat auch der Iran begonnen, das zu tun, was er laut Atomabkommen in so einem Fall tun darf, nämlich die Anreicherung von Uran wieder aufzunehmen. Der Iran hat laut Artikel 26 des Atomabkommens das Recht hat, seine Verpflichtungen aus dem Abkommen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn Sanktionen eingeführt werden, die gegen das Abkommen verstoßen – und die US-Sanktionen verstießen ganz eindeutig gegen das Abkommen.

Auch davon wissen Spiegel-Leser aber nichts, denn der Spiegel suggeriert den Deutschen, dass der Iran gegen das Abkommen verstößt, dabei ist das exakte Gegenteil der Fall.

Völkerrechtswidrige Sanktionen

Die legale Verhängung von Sanktionen ist im Völkerrecht, genauer gesagt in der UN-Charta geregelt. Das entsprechende Kapitel VII trägt den Titel „Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen“ und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die UNO darf sich nur dann „in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören“ einmischen, wenn der Frieden akut bedroht ist. In Kapitel VII wird das Prozedere geregelt, um ein solches Eingreifen, also eine Einmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Staates, zu erlauben. Dazu muss der UNO-Sicherheitsrat zunächst feststellen, „ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt“ (Artikel 39) und kann dann Maßnahmen beschließen.

Zu den in einem solchen Fall erlaubten Maßnahmen gehören auch Wirtschaftssanktionen. Über Wirtschaftssanktionen und andere nicht-militärische Maßnahmen sagt Artikel 41:

„Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen.“

Das ist ein wichtiger Punkt, denn er bedeutet, dass Wirtschaftssanktionen nur dann gemäß Völkerrecht legal sind, wenn sie vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werden, um auf „eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung“ zu reagieren. Daraus folgt, dass die Wirtschaftssanktionen, die der Westen derzeit inflationär gegen alle möglichen Staaten verhängt, Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen. Lediglich vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Wirtschaftssanktionen, wie beispielsweise gegen Nordkorea, sind im Einklang mit dem Völkerrecht, alle anderen Sanktionen des Westens (gegen Russland, China, Weißrussland, Venezuela, Iran und so weiter) sind nach dem Völkerrecht illegal.

Aber auch davon weiß der Spiegel-Leser nichts, denn darüber haben deutsche Medien nie berichtet.

Die „regelbasierte Weltordnung“

Was tatsächlich passiert ist, ist folgendes: Aufgrund des völkerrechtswidrigen Verhaltens des Westens hat der UN-Sicherheitsrat die legal gegen den Iran verhängten Sanktionen nicht verlängert, sie laufen im Oktober aus. Daraufhin haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien beschlossen, auf eigene Faust Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, was ein Bruch des Völkerrechts und ein weiterer Verstoß dieser Staaten gegen das Atomabkommen ist.

Daraufhin hat der Iran den IAEO-Inspektoren aus diesen Ländern die Akkreditierung entzogen, weil diese Staaten nun offen vertragsbrüchig geworden sind. Das durfte der Iran laut Atomabkommen übrigens tun, denn ich erinnere an Artikel 26 des Atomabkommens, laut dem der Iran das Recht hat, seine Verpflichtungen aus dem Abkommen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn Sanktionen eingeführt werden, die gegen das Abkommen verstoßen. Und die von Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeführten Sanktionen verstoßen definitiv gegen das Atomabkommen.

Diese Geschichte ist ein schönes Beispiel für die „regelbasierte Weltordnung“, die der Westen propagiert, denn in der vom Westen gewünschten „regelbasierten Weltordnung“ gibt es keine festgeschriebenen Regeln, sondern sie bedeutet, dass der Westen die Regeln selbst festlegt und sie auch jederzeit wieder ändert, wenn sie ihm nicht mehr gefallen. Das ist genau das, was die USA mit dem Iran und dem Atomabkommen getan haben und die EU und ihre Mitgliedsstaaten folgen den USA bei ihren völkerrechtswidrigen Machenschaften blind, wie dieses Beispiel ebenfalls zeigt.

Im Westen weiß jedoch kaum jemand davon, weil die westlichen Medien alle zum Verständnis wichtigen Informationen weglassen, wie dieses Beispiel des Spiegel mal wieder gezeigt hat.

