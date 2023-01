Wie die russische Wahleinmischung erfunden wurde – Teil 2

Twitter-Files

Eine weitere Veröffentlichung der Twitter-Files hat noch mehr Details darüber ans Licht gebracht, wie die US-Demokraten zusammen mit US-Behörden die Geschichte von der russischen Wahleinmischung frei erfunden haben.

Ich habe die Veröffentlichung der Twitter-Files bereits übersetzt, in der aufgedeckt wurde, dass die Geschichte der russischen Wahleinmischung in US-Wahlen frei erfunden ist. Die Veröffentlichung finden Sie hier und es lohnt sich, sie zur Erinnerung noch einmal zu lesen, denn nun sind in einer weiteren Veröffentlichung weitere Details dazu ans Licht gekommen, die auch Adam Schiff, der für die US-Demokraten das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geleitet hat, in einem sehr interessanten Licht erscheinen lassen, denn er war – wie sich herausstellt – eine führenden Figuren bei der Erfindung der Geschichte über die russische Wahleinmischung.

Auch diese Veröffentlichung, eigentlich waren es zwei, der Twitter-Files habe ich komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

1.THREAD: Twitter-Files #14

DIE RUSSIAGATE-LÜGEN

Eins: Das Fake-Märchen von den russischen Bots und dem Hashtag #ReleaseTheMemo

1.THREAD: Twitter Files #14

THE RUSSIAGATE LIES

One: The Fake Tale of Russian Bots and the #ReleaseTheMemo Hashtag — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

2 In einem entscheidenden Moment eines jahrelangen Aufruhrs prangerten die Demokraten einen Bericht über Mängel in der Trump-Russland-Untersuchung an und behaupteten, er sei von russischen „Bots“ und „Trollen“ angeheizt worden.

3 Twitter-Mitarbeiter waren entsetzt und fanden keine Beweise für russische Einflussnahme:

„Wir füttern Trolle des Kongresses“

„Keine…signifikanten Aktivitäten, die mit Russland in Verbindung stehen“

„Das Pferd von hinten aufzäumen, wenn man annimmt, dass es sich um Propaganda/Bots handelt“

3.Twitter officials were aghast, finding no evidence of Russian influence:



“We are feeding congressional trolls.”

“Not any…significant activity connected to Russia.”

“Putting the cart before the horse assuming this is propaganda/bots.” pic.twitter.com/r8O21QacME — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

4 Twitter warnte Politiker und Medien, dass es nicht nur an Beweisen fehle, sondern dass es Beweise dafür gebe, dass die Accounts nicht russisch seien – und wurde rundheraus ignoriert.

5 Am 18. Januar 2018 legte der Republikaner Devin Nunes dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ein als Verschlusssache eingestuftes Memo vor, in dem er den Missbrauch durch das FBI bei der Erlangung von FISA-Überwachungsbefugnissen gegen mit Trump verbundene Personen detailliert darlegte, einschließlich der entscheidenden Rolle, die das berüchtigte „Steele-Dossier“ spielte: (Anm. d. Übers.: Das Steele-Dossier hat im Wahlkampf 2016 Trump gegen Clinton Schlagzeilen gemacht, denn darin wurde behauptet, Trump habe in Moskau mit Prostituierten Partys gefeiert und der russische Geheimdienst habe davon Bilder könne Trump erpressen. Später stellte sich heraus, dass das alles frei erfunden war – und mit Geld aus Clintons Wahlkampfstab finanziert wurde. Clinton wurde wegen wegen des Fabrizierens falscher Vorwürfe gegen Trump später sogar zu einer Geldstrafe verurteilt, was in Deutschland jedoch nie berichtet wurde)

5.On January 18th, 2018, Republican Devin Nunes submitted a classified memo to the House Intel Committee detailing abuses by the FBI in obtaining FISA surveillance authority against Trump-connected figures, including the crucial role played by the infamous “Steele Dossier”: pic.twitter.com/uhl7TXYsBC — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

6 Die Behauptungen von Nunes sollten in einem Bericht des Generalinspekteurs des Justizministeriums, Michael Horowitz, im Dezember 2019 praktisch alle bestätigt werden.

6.The Nunes assertions would virtually all be verified in a report by Justice Department Inspector General Michael Horowitz in December 2019. pic.twitter.com/uLFHwbsiJe — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

7 Nichtsdestotrotz prangerten US-Medien im Januar und Anfang Februar 2018 den Nunes-Bericht in seltsam identischer Sprache an und bezeichneten ihn als „Witz“:

7.Nonetheless, national media in January and early February of 2018 denounced the Nunes report in oddly identical language, calling it a “joke”: pic.twitter.com/IkTXRGrfaH — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

9 Am 23. Januar 2018 veröffentlichten Senatorin Dianne Feinstein (Demokratin aus Kalifornien) und der Kongressabgeordnete Adam Schiff (Demokrat aus Kalifornien) einen offenen Brief, in dem es hieß, dass der Hashtag „die unmittelbare Aufmerksamkeit und Unterstützung von Social-Media-Accounts erlangte, die mit russischen Beeinflussungsoperationen in Verbindung stehen.“

9.On January 23rd, 2018, Senator Dianne Feinstein (D-CA) and congressman Adam Schiff (D-CA) published an open letter saying the hashtag “gained the immediate attention and assistance of social media accounts linked to Russian influence operations.” pic.twitter.com/kOC3ab6mXS — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

9b Feinstein/Schiff sagten, dass das Nunes-Memo geheime Informationen „verzerrt“, aber sie haben es nicht als unwahr bezeichnet.

9b. Feinstein/Schiff said the Nunes memo "distorts" classified information, but note they didn't call it incorrect. pic.twitter.com/3ZMVM6XH9p — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

10 Der Senator von Connecticut, Richard Blumenthal, folgte diesem Beispiel und veröffentlichte einen Brief, in dem es heißt: „Wir finden es verwerflich, dass russische Agenten so eifrig unschuldige Amerikaner manipuliert haben.“

10.Connecticut Senator Richard Blumenthal followed suit, publishing a letter saying, “We find it reprehensible that Russian agents have so eagerly manipulated innocent Americans.” pic.twitter.com/pwA1MAQ84t — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

11 Feinstein, Schiff, Blumenthal und die Medien verwiesen alle auf die gleiche Quelle: das Hamilton 68 Dashboard, das vom ehemaligen FBI-Spionageabwehrbeamten Clint Watts unter der Schirmherrschaft der Alliance for Securing Democracy (ASD) erstellt wurde.

11.Feinstein, Schiff, Blumenthal, and media members all pointed to the same source: the Hamilton 68 dashboard created by former FBI counterintelligence official Clint Watts, under the auspices of the Alliance for Securing Democracy (ASD). pic.twitter.com/sifFJhBTn6 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

12 Das Dashboard, auf dem ein grobes Bild von Wladimir Putin zu sehen war, der böse rote Twitter-Vögel in die Atmosphäre bläst, war in Bezug auf die Art und Weise, wie es zu seinen Schlussfolgerungen kam, vage.

12.The dashboard, which featured a crude picture of Vladimir Putin deviously blowing evil red Twitter birds into the atmosphere, was vague in how it reached its conclusions. pic.twitter.com/bSrfMfSVi6 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

13 Innerhalb von Twitter haben Führungskräfte Watts, Hamilton 68 und die Alliance for Securing Democracy kritisiert. Zwei Hauptbeschwerden: Hamilton 68 schien für alle die einzige Quelle zu sein, und niemand hat sich bei Twitter erkundigt.

14 „Ich ermutige Sie, den Aussagen von Hamilton 68 gegenüber skeptisch zu sein, denn soweit ich weiß, ist das die einzige Quelle für diese Geschichten“, sagte Emily Horne, Global Policy Communications Chief (und zukünftige Sprecherin des Weißen Hauses und des Nationalen Sicherheitsrats)

14.“I encourage you to be skeptical of Hamilton 68’s take on this, which as far as I can tell is the only source for these stories,” said Global Policy Communications Chief (and future WH and NSC spokesperson) Emily Horne.



She added: “It’s a comms play for ASD.” pic.twitter.com/PZRZC51K7f — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

15 „Der ganze Wirbel basiert auf Hamilton“, sagte der Chef für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth.

15.“All the swirl is based on Hamilton,” said Trust and Safety chief Yoel Roth. pic.twitter.com/xqJxVM3knb — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

16 „Wenn die Alliance for Securing Democracy die Fakten nicht mit uns prüft, sollten wir uns frei fühlen, die Aufzeichnungen über ihre Arbeit zu korrigieren“, sagte Carlos Monje, der Chef der Abteilung Policy.

16.“If ASD isn’t going to fact-check with us, we should feel free to correct the record on their work,” said Policy VP Carlos Monje. pic.twitter.com/fwGgTYt7SN — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

17 Roth konnte keine russische Verbindung zu #ReleaseTheMemo finden – überhaupt keine. „Ich habe gerade die Accounts überprüft, die die ersten 50 Tweets mit #releasethememo gepostet haben, und … keiner von ihnen zeigt irgendwelche Anzeichen einer Verbindung zu Russland.“

17.Roth couldn’t find any Russian connection to #ReleaseTheMemo – at all. “I just reviewed the accounts that posted the first 50 tweets with #releasethememo and… none of them show any signs of affiliation to Russia.” pic.twitter.com/wJJ3rmI3Ks — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

18 „Wir haben untersucht und festgestellt, dass das Engagement überwiegend organisch ist und von VITs“ – Very Important Tweeters, darunter Wikileaks und der Kongressabgeordnete Steve King – „angetrieben wird.“

18.“We investigated, found that engagement as overwhelmingly organic, and driven by VITs” – Very Important Tweeters, including Wikileaks and congressman Steve King. pic.twitter.com/Q7Z9DrPWOR — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

19 Ein Mitarbeiter von „DiFi“ – Feinstein – stimmte zu, dass es „hilfreich wäre zu wissen“, wie Hamilton 68 „den Prozess durchführt, mit dem sie entscheiden, dass ein Account russisch ist“.

Aber erst NACHDEM Feinstein ihren Brief über den russischen Einfluss veröffentlicht hatte.

19.A staffer for “DiFi” – Feinstein – agreed it would be “helpful to know” how Hamilton 68 goes by “the process by which they decide an account is Russian.”



But, only AFTER Feinstein published her letter about Russian influence. pic.twitter.com/ysPYDuEtOH — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

20 Als Twitter mit einem Mitarbeiter von Blumenthal sprach, versuchte man, ihn „abzuwimmeln“, weil „wir nicht glauben, dass es sich um Bots handelt.“

20.When Twitter spoke to a Blumenthal staffer, they tried to “wave him off” because “we don’t believe these are bots.” pic.twitter.com/0VGdFRkkOi — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

21 Ein anderer fügte hinzu: „Es könnte sich lohnen, Blumenthals Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass es im besten Interesse seines Chefs sein könnte, nicht da rauszugehen, weil es auf ihn zurückfallen könnte, um ihn lächerlich aussehen zu lassen.“

21.Added another: “It might be worth nudging Blumenthal’s staffer that it could be in his boss’ best interest not to go out there because it could come back to make him look silly.” pic.twitter.com/tP6VZF0PPC — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

22 Ein Twitter-Manager versuchte sogar zu verhandeln und deutete ein nicht genanntes zukünftiges PR-Zugeständnis an, wenn Blumenthal die Sache auf sich beruhen lassen würde:

„Es scheint, als gäbe es andere Vorteile, die wir ihm anbieten könnten.“

https://t.co/W7riHUVMyn Twitter exec even tried to negotiate, implying an undisclosed future PR concession if Blumenthal would lay off on this:



“It seems like there are other wins we could offer him.” pic.twitter.com/Kdf1EebXcV — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

23 Blumenthal veröffentlichte seinen Brief trotzdem.

24 Die Führungskräfte wurden schließlich frustrierter über das, was sie als Kreislauf ansahen: Behauptungen über russische Aktivitäten führten, selbst wenn sie bestritten wurden, zu weiteren Behauptungen.

25 Sie drückten dies ausdrücklich gegenüber Blumenthals Lager aus und sagten, dass „Twitter eine Menge Ressourcen“ für diese Anfrage aufgewendet habe und die Belohnung von Blumenthal nicht eine Runde von Anfragen nach der anderen sein sollte.

„Wir können nicht jedes Mal, wenn so etwas passiert, eine Benachrichtigung der Nutzer vornehmen.“

25.They expressed this explicitly to Blumenthal’s camp, saying “Twitter spent a lot of resources” on this request and the reward from Blumenthal shouldn’t be round after round of requests.”



“We can’t do a user notice each time this happens.” pic.twitter.com/pcixoeYIyH — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

26 Schließlich wird den Twitter-Mitarbeitern klar, dass „Blumenthal nicht nach echten und nuancierten Lösungen sucht“, sondern „nur dafür belohnt werden will, dass er uns weiter vorantreibt.“

26.Eventually Twitter staff realize “Blumenthal isn’t looking for real and nuanced solutions” but “just wants to get credit for pushing us further.” pic.twitter.com/GbMvgeLH6g — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

27 Schließlich sprachen leitende Angestellte davon, „Kongress-Trolle zu füttern“ und verglichen ihre Situation mit dem Kinderbuch „Wenn du einer Maus einen Keks gibst“

27.Ultimately senior executives talked about “feeding congressional trolls” and compared their situation to the children’s book, “If You Give a Mouse a Cookie.” pic.twitter.com/xk6reot1lf — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

28 In der Geschichte will die Maus, wenn man ihr einen Keks gibt, ein Glas Milch, was zu einer Welle weiterer erschöpfender Anfragen führt, an deren Ende sie ein Glas Milch will. Und noch einen Keks.

https://t.co/eOqNK7yE15 the story, if you give a mouse a cookie, he’ll want a glass of milk, which will lead to a wave of other exhausting requests, at the end of which he’ll want a glass of milk. And one more cookie. pic.twitter.com/ySlFfzGt1y — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

29 Die Metapher war für die endlosen Russland-Anfragen so perfekt, dass ein Mitarbeiter schrieb: „Es ist mir wirklich peinlich, dass mir das nicht zuerst eingefallen ist.“

29.The metaphor for the endless Russia requests was so perfect, one exec wrote, “I’m legit embarrassed I didn’t think of that first.” pic.twitter.com/MbI6XrnS18 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

30 Trotz der allgemeinen internen Überzeugung, dass keine Russen in die Geschichte verwickelt waren, folgte Twitter dem sklavischen Muster, Russland-Behauptungen nicht zu widerlegen.

31 Externe Anwälte von mit den Demokraten verbundenen Kanzleien wie Debevoise und Plimpton rieten Twitter zu Formulierungen wie: „In Bezug auf bestimmte Hashtags nehmen wir jede Aktivität ernst, die einen Missbrauch unserer Plattform darstellen könnte.“

31.Outside counsel from DC-connected firms like Debevoise and Plimpton advised Twitter to use language like, “With respect to particular hashtags, we take seriously any activity that may represent an abuse of our platform.” pic.twitter.com/DW5nO9Syh5 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

32 Im Ergebnis stürzten sich Reporter von AP über Politico bis hin zu NBC und Rolling Stone weiterhin auf das Thema „russische Bots“, obwohl es keinerlei Beweise gab.

https://t.co/OlWGsft3ut a result, reporters from the AP to Politico to NBC to Rolling Stone continued to hammer the “Russian bots” theme, despite a total lack of evidence. pic.twitter.com/4oPFHjJ4Rh — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023

33 Die Russen wurden nicht nur für #ReleaseTheMemo verantwortlich gemacht, sondern auch für #SchumerShutdown, #ParklandShooting und sogar #GunControlNow – um „die Spaltung zu vertiefen“, wie die New York Times schreibt.

34 Zu #SchumerShutdown und #ReleaseTheMemo lautete die interne Anweisung: „Beide Hashtags scheinen organisch zu sein.“

35 NBC, Politico, AP, Times, Business Insider und andere Medien, die die Geschichte mit den „russischen Bots“ hochgespielt haben – sogar Rolling Stone – lehnten es ab, zu dieser Geschichte Stellung zu nehmen.

36 Die Mitarbeiter von Feinstein, Schiff und Blumenthal lehnten eine Stellungnahme ebenfalls ab.

37 Wer hat das kommentiert? Devin Nunes. „Schiff und die Demokraten haben fälschlicherweise behauptet, die Russen steckten hinter dem Hashtag Release the Memo, meiner ganzen Ermittlungsarbeit… Indem sie die Russland-Verbindung-Lüge verbreiteten, stifteten sie einen der größten Ausbrüche von Massenwahn in der Geschichte der USA an.“

38 Diese #ReleaseTheMemo-Episode ist nur eine von vielen in den #TwitterFiles. Der Russiagate-Skandal wurde auf der feigen Unehrlichkeit von Politikern und Reportern aufgebaut, die jahrelang das Fehlen von Daten ignorierten, um fiktive Schreckensschlagzeilen zu machen.

39 Weitere Informationen finden Sie bei @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson und anderen.

Lesen Sie http://Taibbi.Substack.Com, um mehr darüber zu erfahren, warum „America Needs Truth and Reconciliation on Russiagate“.

40 Twitter hatte keinen redaktionellen Einfluss auf diese Geschichte. Die Recherchen wurden von Dritten durchgeführt, so dass die Dokumente begrenzt sein könnten.

Ende der Übersetzung

Nun folgt eine Ergänzung dazu, die einige Tage später veröffentlicht wurde.

Beginn der Übersetzung:

1.TWITTER-FILES: Ergänzung

Weitere Sperrungs-Anfragen von Adam Schiff,

und „Entschärfung“

1.TWITTER FILES: Supplemental

More Adam Schiff Ban Requests,

and "Deamplification" — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

2 Mitarbeiter des Demokraten aus dem Repräsentantenhaus @AdamSchiff schrieben recht häufig an Twitter und baten darum, Tweets zu löschen. Dieser wichtige Einsatz von Steuergeldern betraf eine Anfrage zu einem „Peter Douche“-Parodiefoto von Joe Biden. Das Nationale Komitee der Demokraten stellte dieselbe Anfrage:

2.Staff of House Democrat @AdamSchiff wrote to Twitter quite often, asking that tweets be taken down. This important use of taxpayer resources involved an ask about a “Peter Douche” parody photo of Joe Biden. The DNC made the same request: https://t.co/fM2Y2jxVKw pic.twitter.com/LIQMbns1B0 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

3 Das eigentliche Problem war, dass Donald Trump das Biden-Foto retweetet hat. Twitter weigerte sich jedoch, es zu entfernen, und der Chef für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth, erklärte, es sei offensichtlich „humorvoll gemeint“ und „jeder vernünftige Beobachter“ – offensichtlich kein Mitarbeiter von Schiff – könne sehen, dass es manipuliert worden sei.

3.The real issue was Donald Trump retweeted the Biden pic. To its credit Twitter refused to remove it, with Trust and Safety chief Yoel Roth saying it had obvious “humorous intent” and “any reasonable observer” – apparently, not a Schiff staffer – could see it was doctored. pic.twitter.com/QJtS6s506Z — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

4 Jeff Lowenstein, ein Mitarbeiter von Schiff, gab nicht auf und behauptete, es gäbe hier ein „Problem mit der Schlüpfrigkeit“

4.Schiff staffer Jeff Lowenstein didn’t give up, claiming there was a “slippery slope concern here.” pic.twitter.com/qM1cJiZLFh — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

5 Twitter lehnte auch Anfragen für das Verbot von Inhalten über Schiff und seine Mitarbeiter ab, z. B. die „vollständige Unterdrückung aller Suchergebnisse über Herrn Misko und andere Mitarbeiter des Ausschusses“. Twitter sagte, dies sei „nicht vorstellbar“

5.Twitter also refused requests for bans of content about Schiff and his staff, e.g. “complete suppress[ion of] any and all search results about Mr. Misko and other Committee staffers.” Twitter said this would not be “conceivable.” pic.twitter.com/2HQrmp4fnY — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

6 Selbst wenn Twitter einen Account nicht gesperrt hat, bedeutete das nicht, dass Twitter nicht handelte. Das Büro von Schiff beschwerte sich wiederholt über „QAnon-bezogene Aktivitäten“, bei denen es sich oft um Tweets zu anderen Themen handelte, wie die Identität des „Whistleblowers“ in der Ukraine oder das Steele-Dossier:

6.Even when Twitter didn’t suspend an account, that didn’t mean they didn’t act. Schiff’s office repeatedly complained about “QAnon related activity” that were often tweets about other matters, like the identity of the Ukraine “whistleblower” or the Steele dossier: pic.twitter.com/XKzY8AmB5R — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

7 Die damalige Twitter-Politik verbot QAnon nicht, sondern „entschärfte“ solche Konten. Zu der Gruppe von Tweets, zu denen auch die oben genannten gehörten, schrieben die Twitter-Verantwortlichen: „Wir können intern bestätigen, dass eine Reihe der markierten Konten bereits in dieser Entschärfung enthalten ist.“

7.Twitter policy at the time didn’t ban QAnon, but “deamplified” such accounts. About the batch of tweets that included those above, Twitter execs wrote: “We can internally confirm that a number of the accounts flagged are already included in this deamplification.” pic.twitter.com/IWss2BoUKx — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

8 Das Büro von Schiff hatte allerdings Bedenken wegen der „Entschärfung“: Sie könnte es den Strafverfolgungsbehörden erschweren, die beleidigenden Twitterer aufzuspüren.

9 „WIR SCHÄTZEN DAS SEHR“

„Wir sind neugierig, ob die von Twitters Durchsetzungsteam eingeführten Entschärfungsmaßnahmen – die wir sehr schätzen – … die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigen könnten, Twitter nach potenziellen Drohungen gegen Misko und andere HPSCI-Mitarbeiter zu durchsuchen.“

9.“WE APPRECIATE GREATLY”

“We are curious whether any deamplification measures implemented by Twitter’s enforcement team – which we appreciate greatly – could… impede the ability of law enforcement to search Twitter for potential threats about Misko and other HPSCI staff.” pic.twitter.com/h7TRauK6j5 — Matt Taibbi (@mtaibbi) January 13, 2023

10 Weitere Informationen finden Sie bei @ShellenbergerMD, @BariWeiss, @LHFang, @DavidZweig, @AlexBerenson und anderen.

Twitter hatte keinen redaktionellen Einfluss. Die Recherchen wurden von Dritten durchgeführt, so dass die Dokumente begrenzt sein könnten.

Ende der Übersetzung

