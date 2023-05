Wie die USA Georgien unter Druck setzen

Zwischen den Stühlen

Georgien wird derzeit massiv von den USA unter Druck gesetzt, das kleine Land ist in einer bedauernswerten Lage.

Georgien ist ein kleines und armes Land, das grundsätzlich in die EU und die NATO strebt, wobei die derzeitige Regierung jedoch einen pragmatischen Kurs verfolgt. Millionen Georgier leben und arbeiten in Russland, weil es ihnen dort wirtschaftlich besser geht. Obwohl die Russland und Georgien seit dem Kaukasuskrieg 2008 keine diplomatischen Beziehungen mehr haben, ist Russland der wohl wichtigste Handelspartner Georgiens.

Die georgische Regierung muss derzeit eine Drahtseilakt durchführen, denn der Westen macht Druck, Georgien solle sich den anti-russischen Sanktionen anschließen. Dazu ist die Regierung jedoch nicht bereit, weil das Georgien wirtschaftlich das Genick brechen würde und der Westen die wirtschaftlichen Schäden nicht kompensieren könnte, selbst wenn er es wollte.

Die Präsidentin des Landes ist französische Staatsbürgerin und eine stramme Anhängerin der westlichen Politik. Auch westliche NGOs sind in Georgien aktiv und lobbyieren eine anti-russische Politik. Der Versuch der georgischen Regierung, diese Beeinflussung aus dem Ausland zu beenden, ist vor kurzem gescheitert.

Anfang Mai hat Russland die Visapflicht für Georgier aufgehoben und nach vielen Jahren wieder Direktflüge erlaubt, wogegen die Präsidentin und ihre anti-russischen Anhänger protestiert haben. Als auch die georgische Fluglinie Flüge nach Russland aufgenommen hat, hat die Präsidentin des Landes dazu aufgerufen, die eigene Fluglinie zu boykottieren:

„Ich rufe für mich selbst einen Boykott von Airzene (Georgian Airways) aus und fordere Sie auf, sich dem anzuschließen. Das ist ein Unternehmen, das den Staat benutzt, um sich zu bereichern. Das war schon unter der vorherigen Regierung so. Dies setzte sich während Covid fort, und jetzt will es die neue Realität ausnutzen, was für die Mehrheit unserer Bevölkerung inakzeptabel ist.“

Im Gegenzug hat die Fluglinie die Präsidentin des Landes an Bord ihrer Flugzeuge zur unerwünschten Person erklärt. Der Parlamentspräsident kommentierte die Geschichte wie folgt:

„Es ist für mich inakzeptabel, dass die Präsidentin ein georgisches Unternehmen boykottiert und dass die Präsidentin von einem georgischen Unternehmen boykottiert wird.“

Die EU hatte umgehend mit Sanktionen gegen Georgien gedroht, wenn der Flugverkehr mit Russland wieder aufgenommen wird. Auch die USA haben so eine Drohung ausgesprochen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte:

„Zu den russischen Flugzeugen in Georgien. Viele westliche Länder, darunter auch die USA, verbieten russischen Flugzeugen den Einflug in ihren Luftraum. Wir sind besorgt über die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Russland und Georgien. Das könnte bedeuten, dass Unternehmen und georgische Flughäfen von Sanktionen gegen sie bedroht sein könnten.“

In Georgien tut der US-geführte Westen das gleiche, wie in Moldawien und früher in der Ukraine. Anstatt auf Versöhnung und Verständigung zu setzen, wird Druck ausgeübt, um eine Spaltung der Gesellschaft zu schaffen und sie zu vertiefen. Dieser vom Westen ausgeübte Druck, sich für Russland oder für den Westen zu entscheiden, hat den Vielvölkerstaat Ukraine zerrissen und 2014 zum Beginn des Krieges in der Ukraine geführt. Die Folgen davon beherrschen heute die Schlagzeilen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen