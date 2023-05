Wie in Russland über den Angriff auf den Kreml und die Reaktionen in der EU berichtet wird

"Selensky auf der Flucht"

Zufall oder nicht: Als der Kreml mit Drohnen angegriffen wurde, war Selensky nicht in Kiew, sondern in der EU. Hier zeige ich, wie darüber in Russland berichtet wurde.

Der Wochenrückblick des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens ist jeden Sonntag interessant, weil er zeigt, wie man von außerhalb auf die deutsche Politik schauen kann. An diesem Sonntag war sein Bericht jedoch eher ein Bericht aus Europa generell, der deshalb aber nicht weniger interessant war und den ich daher auch diese Woche übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Europa ist plötzlich um seine eigene Sicherheit besorgt. Vor dem Hintergrund der endlosen Waffenlieferungen an Kiew ist Italiens Verteidigungsfähigkeit auf ein kritisches Niveau gesunken. Das Land kann nun frühestens in zwei bis drei Tagen auf mögliche Bedrohungen reagieren, sollten diese auftreten. Washington reagierte auf Roms Ersuchen nach Wiederauffüllung der Munitionslager, indem es den Italienern empfohlen hat, sich in die „lange Warteschlange“ einzureihen, in der offenbar auch die Niederlande und Finnland stehen, wohin Selensky diese Woche gereist ist, um um eine weitere Waffenlieferung zu betteln. Aus Europa berichtet unser Deutschland-Korrespondent.

Das plötzliche Erscheinen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky in Helsinki erinnerte stark an eine Flucht für den Fall, dass als Reaktion auf den Angriff auf den Kreml sofort etwas in sein eigenes Büro in Kiew fliegt. Der Besuch könnte mit den Finnen heimlich und im Voraus koordiniert worden sein, was aber nur eines bedeutet: Der Angriff auf den Kreml war so geplant, dass der ukrainische Präsident in den darauf folgenden 48 Stunden nicht in seinem Büro sein würde. Natürlich wurde Selensky von Journalisten zu den Drohnen über dem Kreml befragt, und natürlich hat er alles abgestritten.

Die Version der westlichen Medien, dass „die Russen sich selbst beschossen haben“, ließ auch nicht lange auf sich warten. Auf die Berichte über den Angriff auf den Kreml wurde zunächst mit Ausreden reagiert, da Moskau keine Beweise dafür vorgelegt habe, dass die ukrainischen Geheimdienste dahinter stecken. Darauf folgten zuerst Fantasien über eine amateurhafte Terroroperation einer Untergrundgruppe, die nicht mit Kiew in Verbindung steht – wie auch bei den Sprengungen der Nord-Stream-Pipeline -, und folgten sogar Versionen über eine „Operation unter falscher Flagge“.

Die Online-Aktivitäten von Andrej Jermak wurden im Westen natürlich nicht bemerkt: Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes postete in sozialen Netzwerken zunächst den Emoji einer fliegenden Rakete und dann die von Flammen, was er dann wieder löschte, was sie noch aussagekräftiger machte. Dafür wurde viel darüber spekuliert, wie Russland reagiert: ob es einen direkten Angriff auf das Regierungsviertel in Kiew oder eine asymmetrische Reaktion geben würde. Diese Variante macht dem NATO-Hauptquartier laut Bloomberg die größten Sorgen:

„Es besteht die große Sorge, dass Russland Unterseekabel und andere kritische Infrastrukturen angreifen könnte, um den Westen zu stören und Druck auf die Länder auszuüben, die die Sicherheit der Ukraine gewährleisten.“

Die Sicherheit der ukrainischen Führung selbst wird teilweise durch das Karussell westlicher Amtskollegen gewährleistet: Am vergangenen Wochenende kam beispielsweise der tschechische Präsident Petr Pavel überraschend in Kiew vorbei. Er brachte ein Geschenk mit: eine Pistole vom Typ CZ 75, eine große, glänzende Waffe, wie man sie aus Mafia-Filmen aus Hollywood kennt.

Der menschliche Schutzschild aus unerwartet auftauchenden und verschwindenden ausländischen Gästen ist ein wesentliches Element der Kiewer Luftverteidigung. Und genauso heimlich bewegt sich auch Selensky selbst in der Welt.

Aber dann gab es eine Panne: In dieser Woche berichteten deutsche Medien, dass er am 13. Mai in Berlin sein wird. Dort will er mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten zusammentreffen und anschließend nach Aachen reisen, wo er den Karlspreis für seinen Beitrag zur Einheit Europas erhalten wird.

Die Veröffentlichung ist ein Skandal. Die Ermittlungen, um herauszufinden, wo die undichte Stelle ist, laufen auf Hochtouren: Offenbar war es ein Mitarbeiter der Berliner Polizei, der bereits Anweisung hatte, das Ritz-Carlton zu bewachen, in dem der ukrainische Präsident absteigen will. Aus Kiew heißt es, dass der Besuch möglicherweise nicht stattfinden wird, wenn die Geheimhaltung verletzt wird. Aber das ist nur ein Scherz.

Natürlich wird sich Selensky die Gelegenheit nicht entgehen lassen, von einem weiteren europäischen Podium aus um Waffen und die NATO-Mitgliedschaft zu betteln. Diese Woche erhielt er in den Niederlanden, wohin er von Helsinki aus gereist war, nicht nur eine Plattform, sogar mehrere. Ministerpräsident Mark Rutte hatte fast gute Nachrichten für seinen Kollegen: Anscheinend ist die Lieferung von F16-Kampfjets an die Ukraine doch kein Tabu für die Niederlande, Belgien und Dänemark, wenn das auch offenbar nicht das dringendste Thema für sie ist. Was die Aufnahme in das Bündnis angeht, so träumt Selensky davon, auf dem Juli-Gipfel zumindest Garantien dafür zu erhalten. Doch hier droht der Ukraine laut dem „Stern“ eine Enttäuschung.

„Bündnismitglieder wie die USA und Deutschland haben kürzlich hinter verschlossenen Türen deutlich gemacht, dass sie noch nicht bereit sind, Zusagen zu machen, die deutlich über die vage NATO-Erklärung von 2008 hinausgehen. Darin einigten sich die damaligen Staats- und Regierungschefs darauf, dass die Ukraine und Georgien der NATO beitreten sollten, aber es wurde kein konkreter Zeitplan festgelegt“, erinnerte die Zeitung.

Das Thema wird von der westlichen Führung nicht angesprochen. Die Medien sind sich einig, dass die Ukraine in Vilnius als Trostpreis ein weiteres Paket militärischer Unterstützung erhalten wird, das von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Voraus lautstark angekündigt worden war. Dazu gehören Mehrfachraketen-Systeme, Artillerie, Luftabwehr, tragbare Flug- und Panzerabwehrsysteme, Transport- und gepanzerte Fahrzeuge aller Art.

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen erklärte, sein Land sei bereit, gemeinsam mit Deutschland 80 weitere Leopard-1 an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern. Die sind stark veraltet, aber es sind trotzdem Panzer, und mit einer gewissen Modernisierung werden sie den modernen Leopard-2 nicht allzu sehr nachstehen.

Ein mit 16 dieser Fahrzeuge beladener Zug wurde gerade in Odessa gesichtet. Die deutschen Waffen sind in die Ukraine gegangen, aber der deutsche Bundeskanzler ist naiv zuversichtlich, dass er die Kontrolle über sie behält.

„Wir legen großen Wert darauf, dass die Ukraine sich mit den Waffen, die wir liefern, verteidigt, aber keine Angriffe auf russisches Territorium durchführt. Das ist aus unserer Sicht eine gute Position, an die sich auch andere Länder, die Waffen an die Ukraine liefern, halten“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Vorstellung, man könne die Aktionen der ukrainischen Streitkräfte beim Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium irgendwie kontrollieren, ist absurd, da dort regelmäßig Granaten des NATO-Kalibers 155 Millimeter einschlagen. Und die EU ist mit den Lieferungen großzügig, damit das häufiger geschieht. In dieser Woche kündigte Brüssel die Bereitstellung von 500 Millionen Euro für den Kauf von Munition an, zusätzlich zu der Milliarde, die zuvor für diesen Zweck im so genannten Europäischen Friedensfonds reserviert war. Das ist nur logisch: In Europa ist es inzwischen so, dass der Friedensfonds Granaten kauft, während der Chefdiplomat nur an Krieg denkt.

„Ich fühle mich als Diplomat, aber ich fühle mich auch als eine Art EU-Verteidigungsminister. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeit damit verbringen würde, darüber nachzudenken, wie viele Granaten ich liefern kann, wir Europäer den Ukrainern liefern können“, gestand Josep Borrell.

Von hier kommen Granaten, von dort kommt Getreide. So war es bis vor kurzem, aber jetzt bricht dieser Deal zusammen. Am Dienstag, dem 2. Mai, gab Brüssel den Protesten der osteuropäischen Landwirte nach und verhängte bis zum 5. Juni ein vorübergehendes Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide in fünf EU-Länder. Die billigen Produkte aus der Ukraine haben die Preise auf dem Markt einbrechen lassen. Das ist für sich genommen schon schlecht, aber in Zukunft könnte es weitere Überlegungen geben. Deutsche Einzelhandelsketten beispielsweise lehnen bereits slowakisches Mehl der Firma Vita Flora ab, das aus ukrainischem Weizen hergestellt wurde und das hochgefährliche Pestizid Chlorpyrifos enthält. Das Getreideembargo hat also eine Chance, einen weiteren guten Grund zu bekommen. Aber natürlich kann die Ukraine weiterhin auf Granaten des Kalibers 155 Millimeter zählen. Dass das ebenso giftige Folgen für Europa haben könnte, wird dort verstanden. Aber nicht von vielen.

„Meine Phantasie reicht nicht aus, um mir vorzustellen, dass irgendjemand eine Atommacht besiegen könnte. Zu glauben, dass die Russen sich zurücklehnen und zusehen werden, wie sie besiegt werden, wie ihr politisches System zerschlagen wird, wie ihr Präsident ermordet wird, wie ein Drohnenangriff auf den Roten Platz stattfindet, zu glauben, dass sie schweigend zusehen und sich mit einer militärischen Niederlage abfinden werden, das können sich nur die vorstellen, die dem Kindesalter nicht entwachsen sind. Das gibt es im Märchen, nicht in der Realität“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban.

Dennoch glauben die meisten von Orbans Kollegen, dass sie sich eine für sie bequeme Realität aufbauen können, die auf der Konfrontation mit Russland beruht. Am Samstag, dem 6. Mai, begann in Polen das große NATO-Manöver mit dem bezeichnenden Namen „Anaconda“. Leute, wie der ungarische Ministerpräsident, werden dabei kräftig ins Visier genommen: Die EU-Kommission plant, eine Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips durchzusetzen. Und diese Reform könnte in naher Zukunft sehr nützlich sein.

In der vergangenen Woche wurden interessante Informationen über den Zustand der deutschen und europäischen Wirtschaft veröffentlicht. Im März sind die Industrieaufträge in Deutschland um 10,5 Prozent gesunken, das ist ein Tiefpunkt, an dem sie während des Höhepunktes der Covid-Pandemie waren. Außerdem ist die Wirtschaft in ganz Europa im ersten Quartal dieses Jahres bei einer zweistelligen Inflationsrate um 0,1 Prozent gewachsen. Kurzum, man kann die Situation mit einem sehr unangenehmen Begriff beschreiben: Stagflation.

Obwohl das alles eine Folge der anti-russischen Sanktionen ist, wird nächste Woche in Brüssel ein weiteres – das elfte – Sanktionspaket verabschiedet.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



