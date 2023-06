Wie in Russland über die Anklage gegen Trump berichtet wird

USA

Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump wurde Anklage in 38 Punkten erhoben, ihm droht eine kumulierte Haftstrafe von bis zu 400 Jahren. Hier zeige ich, wie im russischen Fernsehen darüber berichtet wurde.

Die Anklage gegen Donald Trump ist ein weiterer Beweis dafür, dass die USA und ein Rechtsstaat zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind, denn während Trump für die Mitnahme von geheimen Papieren nach dem Ausscheiden aus dem Amt angeklagt wird, sind die Demokraten Hillary Clinton, Joe Biden und Barrack Obama deswegen nicht angeklagt worden. Clinton hatte als Außenministerin über 30.000 dienstliche Mails über einen privaten Server verschickt, was in den USA ein Verbrechen darstellt, und diese Mails dann gelöscht, als das herauskam. Biden und Obama haben, ebenso wie Trump, nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt geheime Papiere mitgenommen, ohne dass das Folgen gehabt hätte.

Worum es im Fall Trump wirklich geht, ist mir bestens bekannt, denn ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, das demnächst erscheinen wird. Ich werde über das Thema in der nächsten Zeit also sehr viel berichten.

Hier will ich zeigen, wie in Russland über die Nachricht berichtet wurde und übersetze einen Bericht aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens.

Beginn der Übersetzung:

Wer profitiert von dem Prozess gegen Trump?

Gegen Donald Trump und seinen Berater wurde in 38 Punkten Anklage erhoben. In den meisten Fällen geht es um den Besitz von geheimen Dokumenten, die die nationale Sicherheit der USA betreffen. Die Republikaner haben bereits erklärt, dass das politische Repression sei. Immerhin erhebt niemand Anklage Biden wegen dem gleichen Umgang mit geheimen Dokumenten. Auch gegen Hillary Clinton gibt es keine Anklage.

Auf CNN konnte man den triumphierenden Ton kaum verbergen, als über die neue Anklage gegen Donald Trump berichtet wurde. Das geheime Material wurde in Trumps Anwesen in Florida entdeckt, das im vergangenen August von FBI-Agenten durchsucht wurde. Dokumente wurden in Kisten beschlagnahmt, wie die Presse damals berichtete. Der ehemalige Präsident nannte es eine „Zeitungsente“, die seinen demokratischen politischen Gegnern nützt.

„Das ist Einmischung in den Wahlkampf. Sie versuchen, meinen Ruf zu zerstören, damit sie die Wahl gewinnen können. Das ist genauso ekelhaft wie jeder andere Versuch der letzten Jahre. Ich bin unschuldig, ich habe nichts Falsches getan. Und wir werden es beweisen, und zwar überzeugend. Und hoffentlich sehr schnell“, erklärte Trump.

Das ist ein dunkler Tag für die USA, wetterte Trump. Doch schon im Frühjahr zogen sich die Wolken über ihm zusammen. Da wurde er wegen mehr als 30 Betrugsvorwürfen vor ein Gericht in Manhattan geladen. Am skandalösesten war die Episode um die Bestechung des ehemaligen Pornostars Stormy Daniels. Und jetzt die neue Anklage. Trump ist der erste ehemalige US-Präsident in der Geschichte, der von Bundesanwälten angeklagt wird.

„Das ist die Überschreitung des Rubikon. Verstehen Sie, da ist das US-Justizministerium, das wie die Prätorianergarde auf der Seite der Demokratischen Partei kämpft, und der Generalstaatsanwalt, der sich hinter dem Rücken von Sonderermittler Jack Smith versteckt. Er drückt sich vor Treffen, er drückt sich vor Gesprächen und er schickt alles an Jack, sie sagen, geh und rede mit ihm“, sagte Trumps Anwalt Jim Trusty.

Aber wer ist dieser Jack Smith, fragt die New York Times. Er begann seine Karriere als Bundesstaatsanwalt in New York und stieg bis nach Den Haag auf, von wo er wieder in die USA zurückgeschickt wurde, um sich mit dem Fall der Erstürmung des Kapitols zu befassen, woran sie auch Donald Trump die Schuld zu geben versuchen.

„Jack Smith wurde nicht zufällig ausgewählt. Er ist der Mann, der früher am Haager Tribunal am ehemaligen Jugoslawien gearbeitet hat, wo er sich mit dem befasste, was der Westen als Kriegsverbrechen bezeichnete, die angeblich von Belgrad begangen wurden. Seine Ernennung ist darin begründet, dass dieses Verfahren gegen Trump den Anschein von Objektivität und Unparteilichkeit erwecken soll, da er aus Den Haag – einem angeblich so hochstehendes Ideal der Justizwelt – kommt, aber dennoch sehen wir keine Unparteilichkeit bei ihm“, so der Amerikanologe Malek Dudakow.

Über die Voreingenommenheit und politische Parteilichkeit des Falles gegen Trump haben seine republikanischen Mitstreiter und sogar sein wichtigster Konkurrent in den Vorwahlen, dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gesprochen. Er erinnerte sowohl an den Skandal um das Löschen vertraulicher E-Mails durch Hillary Clinton als auch an die schmutzigen Dateien auf dem Laptop von Hunter Biden und daran, dass im Haus des derzeitigen Präsidenten in Delaware geheime Dokumente gefunden wurden. Aber niemand wurde dafür bestraft. Die Selektivität des amerikanischen Rechts hat auch Kongressabgeordnete verärgert.

„Die strafrechtliche Verfolgung von politischen Gegnern ist etwas, was Länder der Dritten Welt tun. Und das ist etwas, wogegen sich die USA in der Vergangenheit früher ausgesprochen haben. Aber in Joe Bidens Amerika hat die Bundesregierung gegen politische Feinde mobil gemacht und ihren Einfluss auf die Staatsanwaltschaft in einer noch nie dagewesenen Weise missbraucht“, sagt das Mitglied des US-Repräsentantenhauses Harriet Hageman.

„Heute ist in der Tat ein schwarzer Tag für die USA. Es ist gewissenlos, dass ein Präsident den Spitzenkandidaten anklagt, der gegen ihn antritt. Joe Biden hat jahrzehntelang geheime Dokumente zurückgehalten“, betonte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.

Joe Biden selbst distanziert sich wie üblich von dem Skandal und tut so, als hätte er nichts damit zu tun. Einmal mehr verwechselt er, mit wem er sich trifft. Als er den britischen Premierminister Rishi Sunak im Weißen Haus empfängt, nennt er ihn Präsident. Und er versucht zu lachen, als Reporter nach den Ermittlungen wegen Finanzbetrugs fragen, an dem mindestens neun Mitglieder der Familie Biden beteiligt sind. Auf die Frage von Reportern antwortet er: „Ich bin ehrlich.“ Allerdings sieht der Überwachungsausschuss des US-Kongresses das anders.

Es geht um mindestens zehn Millionen Dollar. Die wurden auf Hunters Bidens Konten überwiesen, als er im Vorstand des ukrainischen Unternehmens Burisma saß. Nach der Lektüre der FBI-Dokumente bestehen sie im Capitol darauf: Joe Biden muss ins Gefängnis.

„Präsident Biden sollte angeklagt werden. Er sollte vor Gericht gestellt werden. Das ist unfassbar. Das ist ein Korruptionsschema. Er hat sich von einem ausländischen Staatsbürger bestechen lassen, der Millionen von Dollar gezahlt hat“, kommentiert das Mitglied des US-Repräsentantenhauses Marjorie Taylor Green.

Diese Millionen könnten den Biden die Präsidentschaft kosten. Genauso wie der Skandal um geheime Dokumente Trump, der für den 13. Juni vorgeladen wurde, aus dem Wahlkampf werfen könnte. Die Vorwürfe gegen ihn kamen vor dem Hintergrund der Korruption von Biden gerade noch rechtzeitig. Auch der bekannte US-Moderator Tucker Carlson glaubt nicht an solche Zufälle. In seiner neuen Sendung machte sich der Journalist erneut über den amerikanischen Präsidenten lustig, der die weiße Vorherrschaft als die gefährlichste Bedrohung der USA bezeichnete.

Als ob es in seinem Land keine anderen Probleme gäbe.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen