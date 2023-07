Putin in Dagestan

Der russische Präsident Putin war in der islamischen Republik Dagestan, die ein Teil Russlands ist. Über die Koranverbrennung in Schweden hat er dabei deutliche Worte gefunden.

Der russische Präsident Putin hat Dagestan besucht, wo er deutliche Worte über die Koranverbrennung in Schweden gefunden hat. Die Koranverbrennung war ein wichtiges Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Ich habe den Beitrag über Putins Reise nach Dagestan übersetzt. Bevor wir zu der Übersetzung kommen, will ich noch etwas zum Verständnis sagen.

In Russland ist man entrüstet über die Koranverbrennung in Schweden, weil in Russland nicht nur über 130 Ethnien, sondern auch alle Weltreligionen vertreten sind. Daher ist es ein fester Bestandteil der russischen Mentalität, anderen gegenüber respektvoll zu sein und ihre Kultur oder ihren Glauben nicht zu beleidigen. Ohne diesen gegenseitigen Respekt, der tief in die russische Geschichte zurückreicht, könnte der Vielvölkerstaat Russland nicht existieren.

Das ist auch in der russischen Verfassung und im russischen Strafgesetzbuch festgeschrieben, weil der russische Staat nicht will, dass die Völker Russlands entlang ihrer ethnischen oder religiösen Grenzen gegeneinander aufgehetzt werden können.

Das war übrigens der Grund dafür, dass Pussy Riot seinerzeit zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Der Grund war nicht, dass sie ein Anti-Putin-Lied gesungen haben (das ist in Russland erlaubt), der Grund war, dass sie das auf dem Altar der wichtigsten christlichen Kirche Russlands getan und damit die religiösen Gefühle der Christen beleidigt haben. Und das ist auch der Grund, warum die Zeugen Jehovas in Russland verboten wurden, denn bei ihrer Missionierungstätigkeit äußern sie sich abfällig über andere Religionen und Glaubensrichtungen, was in Russland aus den genannten Gründen strafbar ist.

Für Putin ist es selbstverständlich, dass er nicht nur zum christlichen Weihnachtsfest eine Grußbotschaft schickt, sondern er beglückwünscht auch die anderen Religionen zu ihren wichtigen Festtagen.

Das muss man zum Verständnis wissen, nun kommen wir zu dem Bericht über Putins Reise nach Dagestan.

Beginn der Übersetzung:

Während seiner Reise nach Dagestan hielt Wladimir Putin in Derbent ein Treffen zur Entwicklung des Inlandstourismus in Russland ab. Um die Branche zu unterstützen, wurden die Touranbieter von der Mehrwertsteuer befreit, und sie können sich die seit dem 1. Januar bereits gezahlte Steuer rückerstatten lassen. Wladimir Putin hat in der Tat eine besondere Beziehung zu dieser Kaukasusrepublik und zu den mutigen Menschen, die sich den Terrorbanden 1999 als erste mit der Waffe in der Hand in den Weg stellten und halfen, die territoriale Integrität Russlands zu schützen. Heute hat Dagestan seinen Ruf bestätigt, und in Dagestan erschien das ganze Land vereint und geeint.

Das ist die dritte Reise des Staatschefs nach Dagestan innerhalb von fünf Jahren, die seine besondere Einstellung zu dieser Region bestätigt. Diesmal wurde seine große Delegation von Derbent empfangen, der südlichsten und ältesten Stadt Russlands, die mehrfach in der Bibel und im Heiligen Koran erwähnt wird.

Wladimir Putin war bereits 2005 hier, allerdings noch nie in der Dschuma-Moschee von Derbent, der ältesten des Landes. Der muslimische Geistliche empfängt ihn mit den Worten „Kommen Sie in Ruhe und Frieden herein.“

Während seines historischen Besuchs gab es nicht weniger historische Aufnahmen: der russische Präsident drückte den ihm überreichten Koran an sein Herz. „Gott sei Dank hat das Land dank Geistlichen wie Ihnen einen starken interkonfessionellen Frieden. Auch der Patriarch von Moskau und ganz Russland unterstützt diesen Zustand und sagt uns immer wieder: Die Muslime sind unsere Brüder. Das ist wahr. Das stärkt die Einheit unseres Volkes, unserer multiethnischen und multikonfessionellen Nation. Und dieses Buch ist für die Moslems ein Heiligtum, und es sollte auch für alle anderen ein Heiligtum sein. Wir wissen, dass man in anderen Ländern ganz anders damit umgeht. Sie respektieren die religiösen Gefühle der Menschen nicht. Und sie sagen, das sei kein Verbrechen. In unserem Land ist es ein Verbrechen. Sowohl nach der Verfassung als auch nach Paragraf 282 des russischen Strafgesetzbuches ist das ein Verbrechen. Das ist eine Missachtung und Aufstachelung zu interregionalem und interkonfessionellem Streit. Wir werden uns immer an diese gesetzlichen Vorschriften halten. Vielen Dank für dieses Geschenk. Es wird einen besonderen Platz im Kreml finden“, sagte Putin.

Putins Geste war auch deshalb besonders, weil etwa zur gleichen Zeit bei einer genehmigten Kundgebung in Schweden ein heiliges Buch der Muslime verbrannt und zertrampelt wurde. Die Reaktion des russischen Präsidenten erfreute vor diesem Hintergrund Millionen von Muslimen in aller Welt.

„Als wir ihm den Koran überreichten, nahm er ihn und drückte ihn an sein Herz, vielleicht war er auch froh, dass wir ihm ausgerechnet einen Koran geschenkt haben. Diejenigen, die den Koran verbrennen, sollen sehen: Muslime geben einem Christen den Koran, und er drückt ihn an seine Brust, als wäre er etwas Persönliches für ihn“, sagte Seyid-Yahya Seyidow, der Vorsitzende der Gemeinde der Dzhuma-Moschee in Derbent.

Der Präsident wusste es auch zu schätzen, wie diese, eine der ältesten Moscheen der Welt, gepflegt wird. Derzeit wird die Haupthalle renoviert, aber dennoch kommen jedes Jahr Millionen von Touristen nach Derbent, um die Moschee von außen zu betrachten und über den Hof mit den jahrhundertealten Platanen zu gehen. Von der Moschee aus kann man in die alten Viertel, die sogenannten Magals, gehen, die ein wahres Freilichtmuseum sind.

Die Besucher haben auch ihre Lieblingsplätze. Die Zitadelle Naryn-Kala mit ihren Festungsmauern, die über die Stadt hinweg zum Meer führen, war schon immer das Wahrzeichen von Derbent. Aufgrund der großen Anzahl von Touristengruppen wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Festung das Schema für den Ausgang durch das berühmte Dagh-Kapa-Tor geändert, so dass es keine im wahren Sinne des Wortes „menschlichen Staus“ mehr gibt. Über dieses Tor erzählte Katiba Talibova, die seit heute vielleicht berühmteste Reiseführerin Dagestans, dem Präsidenten ausführlich: „Es war ein schönes Gefühl, als Wladimir Putun einen Moment stehen blieb und die Aussicht auf die Stadt und die Festung bewunderte. Er murmelte: ‚Was für eine Aussicht! Wie schön!‘ Das zu hören, hat mich sehr gefreut.“

„Er hat wie ein ganz einfacher, normaler Tourist reagiert?“, fragte unser Reporter nach.

„Ja, überraschenderweise.“

Dem Staatsoberhaupt wurde das Projekt der ersten Seilbahn vorgestellt. Bald können Touristen die Schönheit und die Atmosphäre bewundern und von der Zitadelle direkt ans Meer kommen. Die Touristen fahren mit der Seilbahn zur Zitadelle hoch und gehen zu Fuß auf Besichtigungstour durch die historischen Teile der Stadt.

Während sie noch auf die Seilbahn warten, sind Dutzende anderer neuer Orte bereits sehr beliebt: das größte Multimedia-Wasserspiel Russlands, neue Parks und Plätze.

Das Herzstück des künftigen „Patriot“-Parks am Kaspischen Meer, früher der Stolz von Kaspijsk, heute von Derbent und ganz Dagestan, ist das riesige Bodeneffektfahrzeug „Lun“.

Heute ist Derbent sowohl kulturell als auch historisch die sich am stärksten entwickelnde Stadt Dagestans. Die Uferpromenade ist ein weiterer Anziehungspunkt. Im Park sind viele Menschen unterwegs, am Strand noch mehr. Sie wird in mehreren Etappen gebaut. Wenn alles fertig ist, wird es sogar Anlegestellen für Jachten geben.

Und hier gibt es zum Beispiel ein groß angelegtes Projekt für neue Häuser. Moderne Wohnkomplexe und Geschäftszentren, die von den Geschäftsleuten sehr geschätzt werden.

6.000 historische und kulturelle Denkmäler und 530 Kilometer Küstenlinie machen Dagestan zu einer Perle des Nordkaukasus. Das Tempo, mit dem sich der Tourismus hier entwickelt, eröffnet der Region völlig neue wirtschaftliche Möglichkeiten.

„Die Dynamik hier ist sehr gut. Natürlich haben auch äußere Faktoren eine Rolle gespielt. Alle möglichen Sanktionen und Beschränkungen seitens der Regierungen einiger Staaten, die Russophobie, die sie fördern. In der Tat haben sie sich selbst von der Liste der für unsere Bürger attraktiven Reiseziele gestrichen. Und damit verlieren sie Einkommen, ihren Ruf und das Vertrauen ihrer Partner. Das Wichtigste ist jedoch, dass unsere Tourismusindustrie ein neues Niveau erreicht und ihre Attraktivität steigert“, so Putin.

In den letzten Jahren ist Dagestan für Millionen von Russen zu einer echten Entdeckung geworden. Es ist eine einzigartige Region mit einer unverwechselbaren Kultur und einer reichen Natur: die Berge und die Sulak-Schlucht, die tiefste in Europa, die klaren Gebirgsflüsse, das warme Kaspische Meer, eine eigene kleine Wüste, Sarykum Barkhan, und natürlich Derbent.

Eine Touristin aus Moskau erzählt uns begeistert: „Das ist eine wunderschöne, erstaunliche Stadt, die mich mit Emotionen erfüllt, die ich nicht beschreiben kann! Ich empfehle auf jeden Fall jedem, hierher zu kommen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich!“

Ein weiterer Schatz der Gebirgsregion sind ihre Menschen. Davon konnte sich Wladimir Putin zum Abschluss seines Besuchs in Derbent erneut überzeugen, als Hunderte von Menschen im Nisami-Gjanschewi-Park zu ihm kamen. An den ehrlichen Emotionen konnte der Präsident nicht vorbeigehen und nahm ein Bad in der Menge. Was eigentlich eine einfache Besichtigungstour sein sollte, endete in einer sehr herzlichen Begegnung, die, dem Filmmaterial nach zu urteilen, weder der Präsident noch die begeisterten Bürger beenden wollten.

Ende der Übersetzung

