Wie viele der angeblichen Opfer der Hamas wurden vom israelischen Militär getötet?

Hamas Angriff auf Israel

Schon im Oktober gab es Berichte darüber, dass das israelische Militär am 7. Oktober viele Israelis getötet hat, die offiziell als Opfer der Hamas gelten.

Ich bin erst jetzt auf einen Artikel von The Grayzone vom 27.Oktober aufmerksam geworden, der ein ganz anderes Licht auf die Ereignisse von 7.Oktober wirft. Ich übersetze den Artikel komplett, denn es ist bemerkenswert, dass man in deutschen Medien kein Wort darüber erfährt, dass das israelische Militär ganz offensichtlich selbst für viele der angeblichen Hamas-Opfer verantwortlich ist. In dem Artikel sind viele Links und Fotos enthalten, die die Aussagen des Artikels belegen.

Beginn der Übersetzung:

Zeugenaussagen vom 7. Oktober zeigen, dass das israelische Militär israelische Bürger mit Panzern und Raketen „bombardiert“ hat

Das israelische Militär erhielt den Befehl, israelische Häuser und sogar seine eigenen Stützpunkte zu beschießen, als es am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern überrascht wurde. Wie viele israelische Bürger, die angeblich „bei lebendigem Leib verbrannt“ wurden, wurden tatsächlich durch Beschuss der eigenen Truppen getötet?

Mehrere neue Aussagen israelischer Zeugen des Hamas-Überraschungsangriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober liefern immer mehr Beweise dafür, dass das israelische Militär seine eigenen Bürger tötete, als es darum ging, palästinensische Bewaffnete zu neutralisieren.

Tuval Escapa, Mitglied des Sicherheitsteams für den Kibbuz Be’eri, richtete eine Hotline ein, um den Kontakt zwischen Kibbuzbewohnern und der israelischen Armee zu koordinieren. Gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz erklärte er, dass „die Kommandeure vor Ort in ihrer Verzweiflung schwierige Entscheidungen trafen – einschließlich des Beschusses von Häusern und ihren Bewohner, um die Terroristen zusammen mit den Geiseln zu eliminieren“.

In einem separaten Bericht, der in Haaretz veröffentlicht wurde, heißt es, dass das israelische Militär „gezwungen war, einen Luftangriff“ auf seine eigene Einrichtung am Erez-Übergang zum Gazastreifen anzufordern, „um die Terroristen zurückzuschlagen“, die die Kontrolle übernommen hatten. Dieser Stützpunkt war zu diesem Zeitpunkt mit Beamten und Soldaten der israelischen Zivilverwaltung besetzt.

Aus diesen Berichten geht hervor, dass das Oberkommando des Militärs den Befehl gab, Häuser und andere Gebiete innerhalb Israels anzugreifen, selbst auf Kosten vieler israelischer Leben.

Eine israelische Frau namens Yasmin Porat bestätigte in einem Interview mit dem israelischen Rundfunk, dass das Militär bei den Feuergefechten mit Hamas-Kämpfern am 7. Oktober „zweifellos“ zahlreiche israelische Nichtkombattanten getötet hat. „Sie haben alle getötet, auch die Geiseln“, erklärte sie und bezog sich dabei auf israelische Spezialeinheiten.

Wie David Sheen und Ali Abunimah in der Electronic Intifada berichteten, beschrieb Porat „sehr, sehr schweres Kreuzfeuer“ und israelischen Panzerbeschuss, der zu vielen Opfern unter den Israelis führte.

Über ihre Gefangenschaft bei den bewaffneten Hamas-Männer erinnerte sich Porat: „Sie haben uns nicht misshandelt. Wir wurden sehr menschlich behandelt… Niemand behandelte uns gewaltsam.“

Sie fügte hinzu: „Das Ziel war, uns nach Gaza zu entführen, nicht, uns zu ermorden.“

Laut Haaretz konnte die Armee die Kontrolle über Be’eri erst wiederherstellen, nachdem sie zugegebenermaßen die Häuser der gefangenen Israelis „beschossen“ hatte. „Der Preis war schrecklich: mindestens 112 Einwohner von Be’eri wurden getötet“, berichtete die Zeitung. „Andere wurden gekidnappt. Gestern, 11 Tage nach dem Massaker, wurden die Leichen einer Mutter und ihres Sohnes in einem der zerstörten Häuser entdeckt. Es wird vermutet, dass noch weitere Leichen in den Trümmern liegen.“

Ein Großteil des Beschusses in Be’eri wurde von israelischen Panzerbesatzungen durchgeführt. Wie ein Reporter des vom israelischen Außenministerium gesponserten Senders i24 bei einem Besuch in Be’eri feststellte, wurden „kleine und malerische Häuser bombardiert oder zerstört“ und „gut gepflegte Rasenflächen von den Spuren eines gepanzerten Fahrzeugs, vielleicht eines Panzers, zerfetzt“.

Auch Apache-Kampfhubschrauber spielten eine wichtige Rolle bei der Reaktion des israelischen Militärs am 7. Oktober. Die Piloten berichteten israelischen Medien, dass sie ohne jegliche Informationen auf das Schlachtfeld geflogen seien, nicht in der Lage, zwischen Hamas-Kämpfern und israelischen Nichtkombattanten zu unterscheiden, und dennoch beschlossen, „den Bauch ihrer Kriegsmaschinen zu leeren“. „Ich befinde mich in einem Dilemma, worauf ich schießen soll, denn es sind so viele“, sagte ein Apache-Pilot.

Videos, die von uniformierten Hamas-Bewaffneten gefilmt wurden, machen deutlich, dass sie am 7. Oktober absichtlich viele Israelis mit Kalaschnikow-Gewehren erschossen. Die israelische Regierung begnügt sich jedoch nicht damit, sich auf verifizierte Videobeweise zu stützen. Stattdessen verbreitet sie weiterhin diskreditierte Behauptungen über „geköpfte Babys“ und Fotos von „bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen“, um zu behaupten, dass die Militanten ihre Gefangenen auf sadistische Weise verbrannten und einige sogar vergewaltigten, bevor sie sie lebendig verbrannten.

Das Ziel hinter Tel Avivs Ausstellung der Gräueltaten ist klar: die Hamas als „schlimmer als den IS“ darzustellen und gleichzeitig Unterstützung für die anhaltenden Bombardierungen des Gazastreifens durch die israelische Armee zu kultivieren, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung über 7.000 Tote gefordert haben, darunter mindestens 2.500 Kinder. Während Hunderte von verwundeten Kindern in Gaza mit Verbrennungen vierten Grades“ behandelt wurden, die ein Chirurg als von neuartigen Waffen verursacht bezeichnet hat, konzentrieren sich die westlichen Medien weiterhin auf israelische Bürger, die am 7. Oktober angeblich „lebendig verbrannt“ wurden.

Die sich häufenden Beweise für Befehle der israelischen Armee zum Beschuss durch eigene Truppen deuten jedoch stark darauf hin, dass zumindest einige der erschütterndsten Bilder von verkohlten israelischen Leichen, in Schutt und Asche gelegten israelischen Häusern und ausgebrannten Fahrzeugwracks, die den westlichen Medien präsentiert wurden, in Wirklichkeit das Werk von Panzerbesatzungen und Hubschrauberpiloten waren, die israelisches Gebiet mit Granaten, Kanonen und Hellfire-Raketen beschossen.

Es hat den Anschein, dass das israelische Militär am 7. Oktober dieselbe Taktik wie gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen anwandte und die Zahl der Todesopfer unter den eigenen Bürgern durch den wahllosen Einsatz schwerer Waffen in die Höhe trieb.

Israel bombardiert seinen eigenen Stützpunkt, das Nervenzentrum der Belagerung des Gazastreifens

Die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad haben am 7. Oktober um 6 Uhr morgens die Operation „Al-Aqsa-Flut“ gestartet und die Militärbasen, von denen aus Israel die Belagerung des Gazastreifens aufrechterhält, schnell überwältigt. Zu den wichtigsten Zielen von Hamas und Islamischem Dschihad gehörte die Freilassung der von Israel inhaftierten Palästinenser, darunter bis zu 700 Kinder, die das System jedes Jahr durchlaufen, sowie 1.264 Palästinenser, die derzeit ohne Anklage festgehalten werden.

Der Austausch von Gilad Shalit, einem israelischen Soldaten, der fünf Jahre zuvor gefangen genommen und im Austausch gegen 1.027 Gefangene freigelassen wurde, war 2011 eine klare Inspiration für die Al-Aqsa-Flut. Die militanten Palästinenser stürmten Militärstützpunkte und Kibbuzes, um so viele israelische Soldaten und Zivilisten wie möglich gefangen zu nehmen und lebend nach Gaza zu bringen.

Der Blitzangriff hat Israels Gaza-Division sofort überwältigt. Videoaufnahmen von GoPro-Kameras, die an den Helmen der palästinensischen Kämpfer befestigt waren, zeigen, wie israelische Soldaten in schneller Folge niedergeschossen werden, viele von ihnen noch in Unterwäsche und unvorbereitet. Mindestens 340 aktive Soldaten und Geheimdienstoffiziere wurden am 7. Oktober getötet, was fast 50 Prozent der bestätigten israelischen Todesopfer ausmacht. Unter den Opfern waren auch hochrangige Offiziere wie Oberst Jonathan Steinberg, der Kommandeur der israelischen Nahal-Brigade. (Viele Ersthelfer und bewaffnete israelische Zivilisten wurden ebenfalls getötet).

Der Erez-Übergang beherbergt eine massive militärische Einrichtung und eine Einrichtung zur Koordinierung der Regierungsaktivitäten in den [besetzten] Gebieten, die als Nervenzentrum der israelischen Belagerung des Gazastreifens fungiert. Als sie am 7. Oktober von palästinensischen Kämpfern überrannt wurde und sich Scharen von Armeebürokraten darin befanden, geriet das israelische Militär in Panik.

Laut Haaretz verschanzte sich der Kommandeur der Gaza-Division, Brigadegeneral Avi Rosenfeld, „zusammen mit einer Handvoll Soldaten und Soldatinnen im unterirdischen Kriegsraum der Division und versuchte verzweifelt, den angegriffenen Sektor zu retten und zu organisieren. Viele der Soldaten, die meisten von ihnen keine Kämpfer, wurden draußen getötet oder verwundet. Die Division war gezwungen, selbst einen Luftangriff auf den Stützpunkt [Erez Crossing] anzufordern, um die Terroristen zurückzuschlagen“.

Ein von der israelischen Einrichtung zur Koordinierung der Regierungsaktivitäten zehn Tage nach der Schlacht – und dem israelischen Luftangriff – veröffentlichtes Video zeigt schwere strukturelle Schäden am Dach der Erez-Einrichtung.

„Israelische Beamte kehrten heute zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges zum Erez-Übergang an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zurück.

Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums begutachteten die von Hamas-Terroristen verursachten Schäden an der Infrastruktur des Grenzübergangs.“

🔴 Israeli officials returned to the Erez Crossing on Israel's border with Gaza today for the time since the war's outbreak



Ministry of Defense personnel assessed the damage caused by Hamas terrorists to the crossing's infrastructure pic.twitter.com/Ax5t0UDGNR — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 17, 2023

Israelische Apache-Hubschrauber greifen innerhalb Israels an: „Ich befinde mich in einem Dilemma, worauf ich schießen soll“

Um 10:30 Uhr hatten nach Angaben des Militärs gegenüber der israelischen Nachrichtenagentur Mako „die meisten [palästinensischen] Kräfte der ursprünglichen Invasionswelle das Gebiet bereits in Richtung Gaza verlassen“. Doch mit dem raschen Zusammenbruch der Gaza-Division des israelischen Militärs strömten Plünderer, gewöhnliche Schaulustige und niedere Guerillakämpfer, die nicht unbedingt unter dem Kommando der Hamas standen, ungehindert nach Israel.

Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden israelischen Apache-Hubschrauberstaffeln mit acht Hubschraubern in der Luft, „und es gab so gut wie keine nachrichtendienstlichen Informationen, die bei verhängnisvollen Entscheidungen helfen konnten“, berichtete Mako. Erst gegen Mittag erreichten die Staffeln ihre volle Stärke.

Als die Welle der Infiltrationen aus dem Gazastreifen für Chaos am Boden sorgte, entfachten die verwirrten israelischen Piloten einen wahren Rausch von Raketen- und Maschinengewehrsalven: „Die Apache-Piloten bezeugen, dass sie eine riesige Menge an Munition abfeuerten, den ‚Bauch des Hubschraubers‘ innerhalb von Minuten leerten, zum Aufrüsten flogen und wieder in die Luft gingen, wieder und wieder. Aber es hat nicht geholfen und sie verstehen das“, berichtete Mako.

Die Apache-Hubschrauber scheinen sich auf Fahrzeuge konzentriert zu haben, die vom Nova-Festival für elektronische Musik und von nahegelegenen Kibbuzes zurück nach Gaza strömten, und griffen die Autos an, offenbar in dem Wissen, dass sich israelische Gefangene darin befinden könnten. Sie schossen auch auf unbewaffnete Menschen, die aus Autos stiegen oder zu Fuß durch die Felder am Rande des Gazastreifens gingen.

„Israelischer AH-64 Apache greift Hamas-Kämpfer mit seinen Kanonen und Raketen an.“

🇮🇱⚔️🇵🇸Israeli AH-64 Apache attacking Hamas fighters with it's cannon and missiles. pic.twitter.com/flzwHYP7dg — Heyman_101 (@SU_57R) October 9, 2023

In einem Interview mit dem israelischen Nachrichtenportal Mako reflektierte ein Apache-Pilot über das quälende Dilemma, ob er auf Menschen und Autos schießen sollte, die nach Gaza zurückkehren. Er wusste, dass sich in vielen dieser Fahrzeuge israelische Gefangene befunden haben könnten. Aber er entschied sich, das Feuer trotzdem zu eröffnen. „Ich wähle solche Ziele aus“, überlegte der Pilot, „bei denen ich mir sage, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch hier auf Geiseln schieße, gering ist.“ Er gab jedoch zu, dass sein Urteilsvermögen „nicht 100-prozentig“ war.

„Ich verstehe, dass wir hier schießen müssen, und zwar schnell“, sagte der Kommandeur der Apache-Einheit, Oberstleutnant E., in einem separaten Bericht gegenüber Mako. „Auf Menschen in unserem Gebiet zu schießen – das ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es tun würde.“

Oberstleutnant A., ein Reservepilot in derselben Einheit, beschrieb einen Nebel der Verwirrung: „Ich befinde mich in einem Dilemma, worauf ich schießen soll, weil es so viele von ihnen gibt.“

In einem Bericht der israelischen Zeitung Yedioth Aharanoth über die Apache-Staffeln heißt es: „Die Piloten erkannten, dass es äußerst schwierig war, in den besetzten Außenposten und Siedlungen zu unterscheiden, wer ein Terrorist und wer ein Soldat oder Zivilist war… Die Feuerrate gegen die Tausenden von Terroristen war anfangs enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, die Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.“

Ein Geschwaderkommandeur erklärte Mako, wie er beinahe das Haus einer israelischen Familie angegriffen hätte, das von militanten Hamas-Kämpfern besetzt war, und schließlich mit Kanonengeschossen daneben schoss. „Unsere Truppen hatten noch keine Zeit, diese Siedlung zu erreichen“, erinnerte sich der Pilot, „und ich hatte dort bereits keine Raketen mehr, die die präziseren Waffen sind.“

Da sich die Familie in einem befestigten Bunker befand, „entschied sich der Pilot, eine Kanone 30 Meter von diesem Haus entfernt abzuschießen, eine sehr schwierige Entscheidung. Ich schieße, damit sie, wenn sie sich dort aufhalten, im Haus die Bomben hören, damit sie verstehen, dass man weiß, dass sie dort sind, und in der Hoffnung, dass sie das Haus verlassen werden. Ich sage Ihnen auch die Wahrheit, es kam mir in den Sinn, auf das Haus zu schießen.“

Letztlich machten die israelischen Hubschrauberpiloten die geschickte Taktik der Hamas dafür verantwortlich, dass sie nicht zwischen den bewaffneten Kämpfern und den israelischen Nichtkombattanten unterscheiden konnten. „Es stellte sich heraus, dass die Hamas-Armee es den Hubschrauberpiloten und den Betreibern der Drohnen absichtlich schwer machte“, behauptete Yedioth Aharanoth.

Der israelischen Zeitung zufolge „wurde deutlich, dass die eindringenden Truppen in den letzten Briefings aufgefordert wurden, sich langsam in die Siedlungen und Außenposten oder innerhalb derselben zu bewegen und unter keinen Umständen zu rennen, um die Piloten glauben zu machen, sie seien Israelis. Dieses Täuschungsmanöver funktionierte eine ganze Weile, bis die Apache-Piloten merkten, dass sie sich über alle Beschränkungen hinwegsetzen mussten. Erst gegen 9.00 Uhr morgens begannen einige von ihnen, die Terroristen auf eigene Faust und ohne Erlaubnis der Vorgesetzten mit den Kanonen zu beschießen.“

Und so ließen die Piloten, die weder nachrichtendienstliche Erkenntnisse noch die Fähigkeit besaßen, zwischen Palästinensern und Israelis zu unterscheiden, eine Flut von Kanonen und Raketen auf israelische Gebiete los.

Das israelische Militär „eliminierte alle, einschließlich der Geiseln“ und feuerte Panzergranaten auf die Häuser des Kibbuz

Fotos von den Folgen der Kämpfe in Kibbuzes wie Be’eri – und von der israelischen Bombardierung dieser Gemeinden – zeigen Trümmer und verkohlte Häuser, die den Folgen israelischer Panzer- und Artillerieangriffe im Gazastreifen ähneln. Wie Tuval Escapa, der Sicherheitskoordinator des Kibbuz Be’eri, gegenüber Haaretz erklärte, hatten israelische Armeekommandeure den „Beschuss von Häusern auf ihre Bewohner angeordnet, um die Terroristen zusammen mit den Geiseln zu eliminieren“.

Yasmin Porat, eine Besucherin des Nova-Musikfestivals, die in den Kibbutz Be’eri geflohen war, sagte gegenüber dem israelischen Rundfunk, als israelische Spezialeinheiten während einer Geiselnahme eintrafen, „haben sie alle eliminiert, auch die Geiseln, denn es gab sehr, sehr heftiges Kreuzfeuer“.

„Nach dem wahnsinnigen Kreuzfeuer“, so Porat weiter, „wurden zwei Panzergranaten in das Haus geschossen. Es ist ein kleines Kibbuz-Haus, nichts Großes.“

Ein Video, das auf dem Telegram-Account der israelischen South Responders veröffentlicht wurde, zeigt die Leichen von Israelis, die unter den Trümmern eines Hauses entdeckt wurden, das durch eine starke Explosion – wahrscheinlich eine Panzergranate – zerstört wurde. Die rechtsgerichtete New York Post berichtete über einen ähnlichen Vorfall, bei dem die Leiche eines Jungen unter den Trümmern seines Hauses in Be’eri verbrannt gefunden wurde.

Das Phänomen der verkohlten Leichen, deren Hände und Knöchel gefesselt waren und die in Gruppen unter den Trümmern der zerstörten Häuser gefunden wurden, wirft auch Fragen zum „freundlichen“ Panzerfeuer auf.

Yasmin Porat, die Geisel, die ein Gefecht in Be’eri überlebte, beschrieb, wie militante Hamas-Kämpfer die Hände ihres Partners hinter dem Rücken fesselten. Nachdem sich ein militanter Kommandant ergeben und sie als menschliches Schutzschild benutzt hatte, um sich in Sicherheit zu bringen, sah sie ihren Partner, der noch am Leben war, am Boden liegen. Sie erklärte, die israelischen Sicherheitskräfte hätten ihn und die anderen Geiseln „zweifellos“ getötet, als sie das Feuer auf die verbliebenen Militanten im Inneren eröffneten, auch mit Panzergranaten.

Die israelischen Sicherheitskräfte eröffneten auch das Feuer auf fliehende Israelis, die sie fälschlicherweise für Hamas-Kämpfer hielten. Eine Einwohnerin von Ashkelon namens Danielle Rachiel beschrieb, dass sie fast getötet wurde, als sie vom Nova-Musikfestival floh, das von militanten Kämpfern aus dem Gazastreifen angegriffen wurde. „Als wir den Kreisverkehr [bei einem Kibbuz] erreichten, sahen wir israelische Sicherheitskräfte!“ erinnerte sich Rachiel. „Wir hielten unsere Köpfe gesenkt, weil wir automatisch wussten, dass sie uns in einem kleinen, verbeulten Auto misstrauisch beäugen würden… aus derselben Richtung, aus der die Terroristen gekommen waren. Unsere Truppen begannen auf uns zu schießen!“

„Als unsere Truppen auf uns schossen, zersprangen unsere Fenster“, fuhr sie fort. Erst als sie auf Hebräisch riefen: „Wir sind Israelis!“, hörten die Schüsse auf, und sie wurden in Sicherheit gebracht.

Einige Israelis hatten nicht so viel Glück wie Rachiel. Adi Ohana wurde von der israelischen Polizei in der Nähe seines Hauses erschossen, nachdem er fälschlicherweise für einen palästinensischen Guerillakämpfer gehalten wurde. „Ein unschuldiger Mann wurde auf die fahrlässigste Art und Weise getötet“, beklagte seine Nichte. In den israelischen Medien häufen sich nun die Berichte über die Erschießung von Israelis durch das Militär, die ihre Häuser gegen bewaffnete Palästinenser verteidigt haben.

Zeigen die inzwischen verschwundenen israelischen Fotos von „Hamas-Gräueltaten“ tote Hamas-Kämpfer?

Eines der grausamsten Videos von den Folgen des 7. Oktober, das ebenfalls auf dem Telegram-Account von South Responders veröffentlicht wurde, zeigt ein Auto voller verkohlter Leichen am Eingang des Kibbutz Be’eri. Die israelische Regierung hat diese Opfer als israelische Opfer der sadistischen Hamas-Gewalt dargestellt. Die geschmolzene Stahlkarosserie und das eingestürzte Dach des Wagens sowie die vollständig verbrannten Leichen im Inneren des Wagens deuten jedoch auf einen direkten Treffer durch eine Hellfire-Rakete hin.

Es ist auch möglich, dass es sich bei den männlichen Insassen des Wagens um Hamas-Aktivisten handelte, die nach dem Durchbrechen der Zäune in die Stadt geströmt waren. Möglicherweise waren sie auch mit israelischen Gefangenen im Auto auf dem Rückweg nach Gaza.

Israels UN-Botschafter Gilad Erdan hat während seiner Tirade vor den Vereinten Nationen am 26. Oktober offenbar Fotos mit toten Hamas-Kämpfern verbreitet. Erdan gestikulierte wütend auf dem Podium und brüllte, dass „wir gegen Tiere kämpfen“, bevor er ein Papier mit einem QR-Code mit der Aufschrift „Scannen Sie, um die Gräueltaten der Hamas zu sehen“ hervorholte.

Als ich den Code an diesem Tag um die Mittagszeit scannte, fand ich etwa 8 grausige Bilder von verbrannten Leichen und geschwärzten Körperteilen. Eines zeigte einen Haufen völlig verkohlter männlicher Leichen, die in einem Müllcontainer gestapelt waren. Hätten israelische Rettungskräfte und Sanitäter tote jüdische Israelis auf diese Weise entsorgt?

Alle am 7. Oktober getöteten Israelis wurden offenbar in einzelnen Leichensäcken eingesammelt und in Leichenhallen gebracht. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Videos von Israelis aufgenommen, die zeigen, wie sie die Leichen der von den Sicherheitskräften getöteten Hamas-Bewaffneten schänden – sie ziehen sie nackt aus, urinieren auf sie und verstümmeln ihre Körper. Ihre Leichen in einen Müllcontainer zu werfen, scheint ein Teil der De-facto-Politik des Leichenmissbrauchs zu sein.

Etwas mehr als zwölf Stunden, nachdem Botschafter Erdan die angeblichen Fotos der Hamas-Gräueltaten bei den Vereinten Nationen vorgestellt hatte, enthielt die Google Drive-Datei nur ein kurzes Video. Unter den auf mysteriöse Weise verschwundenen Fotos war auch das Bild des mit verbrannten Leichen gefüllten Müllcontainers. Wurde es gelöscht, weil es Hamas-Kämpfer zeigte, die von einer Hellfire-Rakete in Brand gesetzt wurden, und nicht Israelis, die von der Hamas „zu Tode verbrannt“ wurden?

Zerstörungen, die an die israelischen Angriffe auf Gaza erinnern

Einige Rettungskräfte, die nach dem 7. Oktober an den Schauplätzen des Gemetzels im Süden Israels eintrafen, sagten, sie hätten noch nie eine solche Zerstörung gesehen. Denjenigen, die die israelischen Bombardierungen des Gazastreifens miterlebt haben, dürften die Bilder von zerbombten Häusern und verbrannten Autos jedoch bekannt vorkommen.

Während meiner Berichterstattung über Israels 51 Tage andauernden Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 stieß ich im Zentrum von Gaza-Stadt auf ein zerstörtes Fahrzeug, das einem jungen Taxifahrer namens Fadel Alawan gehörte, der von einer israelischen Drohne ermordet worden war, nachdem er unwissentlich einen verwundeten Hamas-Kämpfer in einem nahe gelegenen Krankenhaus abgesetzt hatte. Im Inneren des Wagens waren noch die Überreste von Alawans Sandale zu sehen, die mit dem Gaspedal verschmolzen war.

Am Nachmittag des 7. Oktober waren die ruhigen Siedlungen und Wüstenstraßen im Süden Israels verkohlt und von ausgebombten Autos gesäumt, die dem von Alawan ähnlich sahen. Waren die leicht bewaffneten Hamas-Kämpfer tatsächlich in der Lage, Zerstörung in einem solchen Ausmaß anzurichten?

„Fadel Alawah fuhr einen Verwundeten in ein Krankenhaus, ohne zu wissen, dass er ein Kämpfer war. Hier sieht man, was eine Drohne mit seinem Auto angestellt hat:“

Fadel Alawah drove a wounded man to a hospital, not knowing he was a fighter. Here's what a drone did to his car: pic.twitter.com/84GTpgPxSo — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) August 16, 2014

Verbreitet die israelische Regierung Fotos von Opfern des „friendly fire“?

Am 23. Oktober versammelte die israelische Regierung Vertreter der internationalen Presse zu einer inoffiziellen Propagandasitzung. In einer geschlossenen Militärbasis bombardierten Beamte die Presse mit Snuff-Filmen und einer Sammlung reißerischer Behauptungen über „erschütternde Szenen von Mord, Folter und Enthauptung beim Angriff der Hamas am 7. Oktober“, so die Times of Israel.

„Hunderte von Journalisten und Fotografen von Medienunternehmen aus der ganzen Welt nahmen heute an der Vorführung eines Films mit verschiedenen Aufnahmen teil, die das Ausmaß der von der Hamas begangenen Gräueltaten zeigen.

Das Filmmaterial stammte aus zahlreichen Quellen, unter anderem von Bodycams, die von den…“

Hundreds of journalists and photographers from media companies all over the world attended today the screening of a film of assorted footage showing the extent of the horrors committed by Hamas.



Footage was taken from numerous sources, including from bodycams worn by the… pic.twitter.com/c2HRdI98Lh — (((Emanuel Miller))) 🌻 (@emanumiller) October 23, 2023

In dem vielleicht beunruhigendsten Dokument, das die israelische Regierung präsentierte, wurde den Reportern ein Video vorgeführt, das „eine teilweise verbrannte Frauenleiche mit verstümmeltem Kopf zeigt… Das Kleid der toten Frau ist bis zur Taille hochgezogen und ihre Unterhose wurde entfernt“, so die Times of Israel.

Daniel Amram, der beliebteste private Nachrichtenblogger in Israel, twitterte das Video der verbrannten Frauenleiche und behauptete, dass „sie vergewaltigt und lebendig verbrannt wurde“.

„Liebe Greta Thunberg, bitte sieh dir diese Familie an, die gerade ihre Schwester gefunden hat, nachdem sie vergewaltigt und lebendig verbrannt wurde,

Sie können sie nicht einmal erkennen, ihre eigene Schwester.

Sie tun es im Namen von „free palestine“ und heute hast du ihnen einen Grund und eine Rechtfertigung gegeben, weiterzumachen. Sei stolz.“

Dear @GretaThunberg, please watch this family who just found her sister after she was raped and burned alive,

they can't even recognize her. their own sister.

They do it in the name of "free palestine" today you gave them a reason and justification to continue. Be proud. pic.twitter.com/UDh1a1pz9g — daniel amram – דניאל עמרם (@danielamram3) October 20, 2023

Tatsächlich schien die junge Frau sofort durch eine starke Explosion getötet worden zu sein. Und sie wurde offenbar aus dem Auto entfernt, in dem sie saß – und das möglicherweise einem Entführer aus Gaza gehörte. Das Fahrzeug war völlig zerstört und stand auf einem unbefestigten Feld, wie viele andere, die von Apache-Hubschraubern angegriffen wurden. Sie war nur spärlich bekleidet und hatte die Beine gespreizt.

Obwohl sie das Nova-Festival für elektronische Musik besucht hatte, bei dem viele weibliche Besucherinnen knapp bekleidet waren, und obwohl ihre verkrümmten Gliedmaßen typisch für einen Körper waren, der nach der Leichenstarre in einem Auto gesessen hatte, behaupteten israelische Experten und Beamte, sie sei vergewaltigt worden.

Doch die Vorwürfe der sexuellen Nötigung haben sich bisher als unbegründet erwiesen. Der israelische Armeesprecher Mickey Edelstein betonte bei der Pressekonferenz am 23. Oktober gegenüber Reportern, dass „wir Beweise“ für eine Vergewaltigung hätten, aber als er nach Beweisen gefragt wurde, sagte er der Times of Israel, „wir können sie nicht mitteilen“.

War diese junge Frau ein weiteres Opfer der „friendly fire“-Befehle des israelischen Militärs? Nur eine unabhängige Untersuchung kann die Wahrheit herausfinden.

Israels Militär tötet israelische Gefangene im Gazastreifen und murrt über ihre Freilassung

Im Gazastreifen, wo etwa 200 israelische Bürger als Geiseln gehalten werden, gibt es kaum Zweifel daran, wer die Gefangenen tötet. Am 26. Oktober gab der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, bekannt, dass Israel „fast 50 Gefangene“ bei Raketenangriffen getötet habe.

Hätte das israelische Militär absichtlich Gebiete ins Visier genommen, von denen es wusste, dass die Gefangenen dort festgehalten wurden, wäre sein Vorgehen mit der israelischen Hannibal-Richtlinie vereinbar gewesen. Das militärische Verfahren wurde 1986 nach dem Jibril-Abkommen eingeführt, bei dem Israel 1.150 palästinensische Gefangene gegen drei israelische Soldaten eintauschte. Nach heftigen politischen Reaktionen erarbeitete das israelische Militär einen geheimen Feldbefehl, um künftige Entführungen zu verhindern. Die vorgeschlagene Operation wurde nach dem karthagischen Feldherrn benannt, der sich lieber vergiftete, als sich vom Feind gefangen nehmen zu lassen.

Die letzte bestätigte Anwendung der Hannibal-Richtlinie fand am 1. August 2014 in Rafah im Gazastreifen statt, als Hamas-Kämpfer einen israelischen Offizier, Leutnant Hadar Goldin, gefangen nahmen, woraufhin das Militär mehr als 2.000 Bomben, Raketen und Granaten auf das Gebiet abfeuerte und den Soldaten sowie über 100 palästinensische Zivilisten tötete.

Unabhängig davon, ob Israel seine gefangenen Bürger im Gazastreifen absichtlich tötet oder nicht, hat es sich als seltsam allergisch gegenüber deren sofortiger Freilassung erwiesen. Nachdem Israel am 22. Oktober ein Angebot der Hamas abgelehnt hatte, 50 Geiseln im Austausch gegen Treibstoff freizulassen, lehnte es auch das Angebot der Hamas ab, Yocheved Lifshitz, eine 85-jährige israelische Friedensaktivistin, und ihre 79-jährige Freundin Nurit Cooper freizulassen.

Als Israel einen Tag später ihrer Freilassung zustimmte, zeigte ein Video, wie Lifshitz einem Hamas-Kämpfer die Hand gab und ihm „Schalom“ zurief, als er sie aus dem Gazastreifen hinausbegleitete. Auf einer Pressekonferenz an diesem Tag berichtete sie über die humane Behandlung, die sie von ihren Entführern erhielt.

„Nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen durch die Hamas wird die 85-jährige Yosheved Lifshitz über ihre Erfahrungen in der Gefangenschaft interviewt.“

Following her release from Gaza by Hamas, 85 year old Yosheved Lifshitz is interviewed about her experience in captivity. pic.twitter.com/MOTEJ82BmB — The Cradle (@TheCradleMedia) October 24, 2023

Das Spektakel der Freilassung von Lifshitz wurde von den Spindoktoren der israelischen Regierung als Propaganda-Desaster behandelt, wobei die Beamten murrten, dass es ein schwerer „Fehler“ gewesen sei, sie öffentlich sprechen zu lassen.

Das israelische Militär war nicht weniger verärgert über ihre plötzliche Freiheit. Die Times of Israel berichtete: „Die Armee ist besorgt, dass weitere Geiselfreilassungen durch die Hamas die politische Führung dazu veranlassen könnten, einen Bodenangriff zu verzögern oder sogar auf halbem Weg abzubrechen.“

Ende der Übersetzung

