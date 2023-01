Zusammenfassung der Ereignisse des Wochenendes

Ukraine

Putins Einschätzung der Militäroperation, ein neuer Raketenangriff und britische Panzer: Die Entwicklungen in der Ukraine

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt eine Normalisierung der Beziehungen des Westens zu Russland aus

Die Militäroperation in der Ukraine verläuft in Einklang mit den Plänen des russischen Militärs, „die Dynamik ist positiv“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einem am Sonntag im Fernsehsender Russia-1 veröffentlichten Interview für die Sendung „Moskau. Kreml. Putin.“

Ebenfalls am Samstag startete das russische Militär einen weiteren Raketenangriff auf Ziele in der Ukraine, die moldawischen Behörden erklärten, dass Raketentrümmer auf ihrem Territorium abgestürzt seien, und Großbritannien kündigte an, die Ukraine mit Panzern aus westlicher Produktion beliefern zu wollen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengestellt.

Putins Einschätzungen

Putin hat die Dynamik der Militäroperation positiv eingeschätzt und festgestellt, dass sich „alles nach dem Plan des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs entwickelt.“ „Und ich hoffe, dass unsere Kämpfer uns noch oft mit den Ergebnissen ihrer militärischen Arbeit erfreuen werden“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Zur Situation der russischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen sagte er, sie sei stabil und „absolut befriedigend“. „Mehr noch: Ihr geht es viel besser als nicht nur unsere Gegner, sondern auch wir vorhergesagt haben“, betonte der Präsident.

Neue Angriffe auf die Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, hat das russische Militär am Samstag einen Raketenangriff auf das militärische Kommando- und Kontrollsystem der Ukraine und die damit verbundenen Energieanlagen durchgeführt. Das Ministerium erklärte, „alle vorgesehenen Einrichtungen wurden getroffen“ und „das Ziel des Angriffs wurde erreicht“.

Am Samstag meldeten die ukrainischen Behörden Schäden an kritischen Infrastrukturen in mehreren Regionen, darunter Vinnytsia, Ivano-Frankivsk und Odessa. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte später, dass die schwierigste Situation in den Regionen Kiew und Charkow bestehe.

Am Sonntag berichtete der Generaldirektor des ukrainischen Energieunternehmens Yasno, Sergej Kovalenko, über ein großes Defizit bei der Stromerzeugung und schwere Schäden an einer Reihe von Wärmekraftwerken. Ihm zufolge ist es zu früh, um den Zeitrahmen für die Wiederherstellung vorherzusagen“.

Trümmer in Moldawien

Moldawische Grenzschützer haben in der Nähe des Dorfes Larga an der Grenze zur Ukraine Raketentrümmer gefunden, teilte das moldawische Innenministerium am Samstag mit. Nach ihren Angaben wurden im Sprengkopf der abgestürzten Rakete etwa 80 Kilogramm Sprengstoff gefunden.

Nach Angaben des Militärs der Republik wurde geplant, den Sprengkopf der Rakete am Ort des Absturzes zu zerstören.

Dies ist der dritte Fall, in dem seit Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine eine Rakete oder deren Wrackteile auf moldawisches Gebiet gefallen sind.

Britische Panzer für Kiew

Laut der am Sonntagabend veröffentlichten britischen Strategie für die Ukraine wird Großbritannien der Ukraine in den kommenden Wochen 14 Challenger-2-Panzer und etwa 30 Panzerhaubitzen AS-90 liefern. Am Samstagnachmittag informierte der britische Premierminister Rishi Sunak Selensky über Pläne für weitere Waffenlieferungen.

Großbritannien ist damit nach Polen das zweite europäische Land, das sich bereit erklärt hat, das ukrainische Militär mit Panzern aus westlicher Produktion zu beliefern. Zuvor hatte Warschau seine Absicht bekundet, Kiew eine Kompanie von 14 Leopard-Panzern zu übergeben.

Verlauf der Operation

Bei Donezk haben die russischen Streitkräfte eine Offensive auf den nördlichen Stadtrand von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) und den Bahnhof Sol gestartet, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des Ministeriums operierten in diesem Gebiet „Angriffskommandos in Zusammenarbeit mit Luftlandeeinheiten“, die von der Heeresluftfahrt, den Raketentruppen und der Artillerie des Militärbezirks Süd unterstützt wurden.

Nach Angaben des Ministeriums hat das ukrainische Militär in dieser Region innerhalb von zwei Tagen über 150 Menschenleben und fast 20 Stück Militärtechnik verloren.

Die Verluste Kiews in anderen Regionen – Kupjansk, Krasno-Limansk und Süd-Donezk – schätzt das russische Verteidigungsministerium auf etwa 325 Personen und mehr als 30 Stück Militärtechnik.

Darüber meldete das Ministerium die Zerstörung von zwei Haubitzen des Typs M777 aus US-amerikanischer Produktion und einer Abschussvorrichtung für das Boden-Luft-Raketensystem Osa.

Stoltenbergs Erklärungen

Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland werden sich nicht normalisieren, „selbst wenn die Waffen in der Ukraine schweigen“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem deutschen Handelsblatt. Er sei sicher, dass „es nicht mehr so wird wie früher.“

Stoltenberg forderte den Westen außerdem auf, Russland nicht zu unterschätzen, das über „enorme Ressourcen“ verfüge.

Ende der Übersetzung

