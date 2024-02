Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Angriff auf in Lisitschansk, Listen über Militärkommissionen und die russische Krim: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben eine Bäckerei in der Stadt Lisitschansk in der Nähe von Lugansk angegriffen und 28 Menschen getötet. Der Angriff erfolgte in der Situation, in der die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, dem allmählichen Vormarsch der russischen Streitkräfte in der Region Charkow entgegenzuwirken, und ihre eigene Gegenoffensive ins Stocken geraten ist.

Angesichts des Mangels an Männern an der Front nehmen ukrainische Militärkommissionen Menschen direkt auf der Straße fest, was bereits auf Widerstand stößt: Ukrainer haben damit begonnen, Listen von Mitarbeitern der Mobilisierungszentren zu erstellen. Gleichzeitig erkennen selbst die treuesten Verbündeten der Ukraine, wie beispielsweise Polen, an, dass die Krim nicht an Kiew zurückgegeben wird.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Lage rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Spezialoperation

Die russischen Streitkräfte haben das Dorf Tabayevka in der Region Charkow befreit.

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe der Woche fast hundert Angriffe in fünf Abschnitten abgewehrt. Die russischen Streitkräfte haben auch ihre Frontlinie bei Kupjansk und Donezk verbessert und günstigere Positionen bei Krasnoliman eingenommen. Bei Cherson wurden Präventivmaßnahmen ergriffen.

Die Verluste der Ukraine beliefen sich auf insgesamt 6.950 Tote und Verwundete, 26 Soldaten ergaben sich als Kriegsgefangene.

Die ukrainische Seite verlor außerdem 19 Panzer, 70 gepanzerte Fahrzeuge, 203 Fahrzeuge, 88 Geschütze, 6 mobile Mehrfachraketenwerfer, 4 Selbstfahrlafetten und 11 Boote. Die russischen Streitkräfte trafen 7 Flugabwehrsysreme (darunter französische und deutsche), 6 Radarstationen, 7 Munitionsdepots und ein Treibstoffdepot.

Die russische Luftwaffe fing 20 feindliche Raketen (darunter HARM), eine JDAM-Lenkwaffenbombe, 53 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern (darunter HIMARS) und 520 Drohnen ab und zerstörte sie.

Angriff auf Lisitschansk

Die ukrainische Armee griff am Samstag eine Bäckerei in Lisitschansk (LNR) an. Das Gebiet, in dem der Vorfall stattfand, war, wie an Wochenenden üblich, sehr belebt.

Mindestens 28 Menschen starben, darunter ein Kind und eine schwangere Frau. Die Räumung der Trümmer dauerte etwa einen Tag.

Kampf gegen Willkür

Die Bürger der Ukraine haben begonnen, Listen von Mitarbeitern der Militärkommissionen zu erstellen, sagte der ehemalige Ministerpräsident Nikolaj Asarow. Das geschieht vor dem Hintergrund zunehmender Fälle von zwangsweiser Einberufung, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, die von Gewalt begleitet werden.

Asarow stellt fest, dass sich die Fälle von Ungehorsam häufen, die „von der Presse sorgfältig vertuscht werden“. Die Erstellung von Listen sei daher „ein Vorbote für den Beginn von Massakern aus Rache“.

Über die Krim

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Fähigkeit der Ukraine in Frage gestellt, die Krim zurückzuerobern. „Wenn man sich die Geschichte ansieht, war die Krim die meiste Zeit in russischer Hand“, gab der Politiker zu.

Die Aussage stieß in Polen auf Widerhall, doch selbst nachdem er seine Unterstützung für Kiew bekräftigt hatte, nahm Duda seine Worte nicht zurück.

„Dauerhafte“ Unterstützung

Unter den EU-Ländern sind Meinungsverschiedenheiten über die Herkunft von Granaten für die Ukraine aufgekommen. Die Union ist fest entschlossen, in ihre eigene Produktion zu investieren.

Gleichzeitig besteht Tschechien darauf, dass die Munition außerhalb der EU gekauft wird und die gekaufte Munition sofort nach Kiew geliefert wird.

Ungarn weigert sich, überhaupt für Munitionslieferungen an die Ukraine zu zahlen und bietet an, nur für nicht-tödliche Ausrüstung zu zahlen. Budapest wolle sich „daran nicht beteiligen“ und sei der Ansicht, „dass es nicht verpflichtet ist, Geld für diesen Zweck zu zahlen“, betonte Außenminister Peter Szijjarto. Dabei hat Ungarn nicht die Absicht, die Lieferungen anderer europäischer Länder zu blockieren.

Gleichzeitig hat eine Gruppe amerikanischer Kongressabgeordneter einen Gesetzesentwurf über die Zuweisung von Geldern an Israel vorbereitet, der im Gegensatz zur Position des Weißen Hauses keine Bestimmungen über die Unterstützung der Ukraine enthält.

Ende der Übersetzung

