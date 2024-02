Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 21. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 21. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Verspätete Reaktion der NATO und Probleme mit der Ausrüstung aus den USA: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Rückzug der Ukraine aus Awdejewka zeige, dass die Lage auf dem Schlachtfeld äußerst schwierig sei, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das war die erste Reaktion der NATO auf den Verlust der Stadt.

Die USA haben es versäumt, einen langfristigen Wartungsplan für die Ausrüstung, die sie zwischen Januar und September 2023 an die Ukraine geliefert haben, sowie Ersatzteile und Munition in ausreichender Menge bereitzustellen, so der Bericht eines Pentagon-Inspektors. Die daraus resultierenden Probleme „gefährden die Fähigkeit der Ukraine“, die US-Ausrüstung effektiv zu nutzen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden vorteilhaftere Linien und Stellungen eingenommen und sieben Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka abgewehrt, fünf ukrainische Gegenangriffe bei Kupjansk abgewehrt und ein Gegenangriff südlich von Donezk, so das russische Verteidigungsministerium. In allen Abschnitten, einschließlich Cherson und Donezk, verlor der Gegner bis zu 1.190 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr hat zwölf HIMARS-Raketen, eine JDAM-Lenkwaffenbombe und 99 ukrainische Drohnen abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte trafen ein Treibstoffdepot, Soldaten und militärische Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte.

Langsame Reaktion

Der Rückzug der Ukraine aus Awdejewka zeige, dass die Lage auf dem Schlachtfeld äußerst schwierig ist, aber die NATO werde die Ukraine weiterhin unterstützen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Das war die erste Reaktion von NATO-Vertretern auf den Verlust von Awdejewka.

Stoltenberg betonte, dass die NATO-Länder in den letzten Tagen „neue militärische Unterstützungspakete für die Ukraine im Wert von Milliarden Euro angekündigt haben, unter anderem in Bezug auf Luftabwehr, Artillerie und Munition“.

F-16 für Kiew

Die Ukraine wird nur eine begrenzte Anzahl von F-16-Kampfjets erhalten, die zudem nicht die neuesten Modifikationen sind, und es gibt nur wenige Piloten, die sie fliegen können, sagte Jury Ignat, der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. „Alle warten darauf, dass die Flugzeuge eintreffen und das war’s dann, das ist der Sieg“, sagte er. Doch „zuerst wird eine kleine Gruppe von Piloten ankommen und beginnen, am Himmel zu arbeiten“, worauf Russland „entsprechend reagieren wird“, so Ignat.

Kiew werde „nicht 40, 70 oder 120 Flugzeuge auf einmal bekommen“, außerdem würden „nicht die neuesten Modifikationen“ bereitgestellt. Ignat wies auch darauf hin, dass die Fristen für die Lieferung westlicher F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine noch nicht bekannt sind, da die Infrastruktur für diese Flugzeuge noch nicht bereit ist.

Ohne langfristige Perspektive

Die USA haben keinen langfristigen Wartungsplan für die Ausrüstung, die sie zwischen Januar und September 2023 an die Ukraine geliefert haben, sowie keine ausreichenden Mengen an Ersatzteilen und Munition zur Verfügung gestellt, so das Büro des Generalinspekteurs des Pentagon Robert Storch in einem Bericht. Dem Dokument zufolge handelt es sich bei den fraglichen Gegenständen um Bradley Schützenpanzer, gepanzerte Mannschaftstransporter Stryker, Abrams-Panzer und Patriot-Flugabwehrsysteme.

In dem Dokument wird festgestellt, dass die USA zusammen mit der Ausrüstung nur eine begrenzte Anzahl von Ersatzteilen und Munition an die ukrainischen Streitkräfte übergeben haben. Ohne zusätzliche Ausrüstung und Granaten sowie eine angemessene Wartung werden die Ukrainer nicht in der Lage sein, die Ausrüstung in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, heißt es in dem Bericht. Laut Storch gefährden diese Probleme „die Fähigkeit der Ukraine“, US-Ausrüstung effektiv zu nutzen.

Drei deutsche Prinzipien

Die deutsche Regierung beabsichtigt, die Ukraine unter der Bedingung zu unterstützen, dass Deutschland nicht zur Kriegspartei wird, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Er verkündete drei Prinzipien, an denen sich die Bundesregierung orientiert: „Wir unterstützen die Ukraine so weit wie möglich, wir sorgen dafür, dass weder Deutschland noch die NATO in diesem Konflikt zur Kriegspartei werden, und wir stimmen uns eng und vertrauensvoll mit unseren Partnern und Verbündeten ab, vor allem mit den USA.“

Insgesamt hat Deutschland für die militärische Unterstützung der Ukraine bisher Mittel oder künftige Ausgabenzusagen in Höhe von rund 28 Milliarden Euro zugesagt.

Die Möglichkeiten der Ukraine

Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages, glaubt, dass die Ukraine in diesem Jahr nicht mehr in der Lage sein wird, eine Offensive zu starten. Laut Hofreiter kann die Ukraine in dem aktuellen Konflikt bestenfalls verhindern, dass Russland eine weitere Offensive startet.

Dabei stellte der Politiker fest, dass es Kiew an Munition und Unterstützung durch die USA fehle. Gleichzeitig glaubt Hofreiter, dass die Ukraine im Jahr 2025 siegreich aus dem Konflikt hervorgehen kann, wenn die Produktion von Munition und anderer Ausrüstung in Europa steigt.

Die Europäer glauben nicht an den Sieg

Nur zehn Prozent von 17.000 in zwölf europäischen Ländern befragten Personen glauben, dass der Ukraine-Konflikt mit einem Sieg Kiews enden wird. Das geht aus den Ergebnissen einer auf der Website des European Council on Foreign Relations (ECFR) veröffentlichten Umfrage hervor. 20 Prozent der Befragten glauben eher, dass Russland gewinnen wird. 37 Prozent der Befragten glauben, dass der Konflikt durch einen Kompromiss zwischen den Parteien beendet werden wird.

Die Soziologen weisen darauf hin, dass ein Sieg Russlands offensichtlich so verstanden wird, dass Kiew nicht in der Lage sein wird, die im Zuge der Militäroperation verlorenen Gebiete zurückzugewinnen. Die Umfrage wurde in Österreich, Ungarn, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, Frankreich und Schweden durchgeführt.

Ende der Übersetzung

