Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Unterstützung von Bescheidenheit, Kontrolle über Getreide und Barbarei: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Russland verurteilt den Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen Markt in Donezk, bei dem 25 Menschen getötet wurden. Moskau ruft andere Länder auf, den Angriff zu verurteilen, das Thema wird im UN-Sicherheitsrat diskutiert werden.

Die USA begrüßen die „Bescheidenheit“ des ukrainischen Präsidenten in Davos, wo er weniger als üblich neue Hilfen forderte. Der Westen versteht, dass die Bewaffnung Kiews die Gefahr eines Weltkriegs birgt, befürchtet aber, dass die Niederlage der Ukraine zum Verlust der westlichen Hegemonie führen würde.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Im Laufe der Woche haben die russischen Streitkräfte 91 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in vier Abschnitten abgewehrt.

Der Gegner hat in dieser Woche mehr als 7.000 getötete und verwundete Soldaten verloren. 21 ukrainische Kämpfer ergaben sich (14 südlich von Donezk).

Die Verluste der Ukraine an Ausrüstung betrugen 35 Panzer, 79 gepanzerte Fahrzeuge, 253 Fahrzeuge, 100 Artilleriegeschütze, 3 Flugabwehr-Anlagen, einen Mehrfachraketenwerfer und 5 Selbstfahrlafette. Auch zwei Feldmunitionsdepots wurden zerstört.

Die russische Luftabwehr fing 7 Totschka-U-Raketen, eine JDAM-Bombe, 11 Olcha-Raketen, 65 HIMARS- und Uragan-Raketen, sowie 337 Drohnen ab.

In Konstantinowka wurden außerdem eine Radarstation des deutschen Typs IRIS-T, ein Lagerhaus und ausländische Söldner vernichtet.

In der Region Charkow wurde das Dorf Krachmalnoje befreit.

Ukrainischer Angriff auf Donezk

Die ukrainischen Streitkräfte griffen einen Markt im Westen von Donezk an. Die Behörden der DNR wiesen darauf hin, dass für den Angriff die Zeit der größten Menschenansammlung gewählt wurde.

25 Menschen wurden getötet und ebenso viele verwundet. Die Verletzten befinden sich größtenteils in schwerem Zustand und haben Splitterwunden und Amputationen erlitten.

Das russische Außenministerium rief die Länder der Welt und die internationalen Organisationen auf, den aktuellen Kiewer Terroranschlag zu verurteilen. Das Thema des barbarischen Angriffs wird am 22. Januar im UN-Sicherheitsrat zur Sprache kommen.

Die Herren sind zufrieden

Das Weiße Haus begrüßte das zurückhaltende Verhalten des ukrainischen Präsidenten auf dem Wirtschaftsforum in Davos.

Nach Ansicht Washingtons hat Selensky es „übertrieben“, als er insbesondere bei seinen Besuchen in den USA um immer mehr Hilfe für Kiew bettelte.

Verlust der Hegemonie

Wenn die Ukraine den aktuellen Konflikt verliert, wird nicht der Westen, sondern werden Russland, China und der Iran über die Weltordnung entscheiden. Davon ist der ehemalige NATO-Generalsekretär George Robertson überzeugt.

Robertson zufolge droht bei einer übermäßigen Unterstützung der Ukraine der dritte Weltkrieg.

Der französische Außenminister Stéphane Sejournet schätzte, dass Russland nach einem Sieg in der Ukraine ein Drittel der weltweiten Getreideexporte kontrollieren würde, was die französischen Landwirte in den Ruin treiben würde.

Erste Inspektion

Vertreter der USA und der Ukraine haben nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums eine erste Inspektion der an Kiew übergebenen Waffen durchgeführt. Zuvor hatte die EU über eine Audit der Waffen nachgedacht.

Es wurde wiederholt berichtet, dass die an die Ukraine gelieferten Waffen gestohlen und insbesondere in den Nahen Osten verkauft werden. Auch die russische Regierung hat darauf aufmerksam gemacht.

Zeit für Maßnahmen

Die Rumänische Allianz für Landwirtschaft und Zusammenarbeit hat die rumänischen Regierung in einem Schreiben aufgefordert, den Transit ukrainischen Getreides durch das Land zu beschränken.

Die Landwirte schlagen vor, ein Kontrollsystem für die Durchfahrt ukrainischer Erzeugnisse einzuführen, einschließlich des obligatorischen Wiegens der Container, um sicherzustellen, dass die Waren ihren Bestimmungsort erreichen und nicht anderweitig verkauft werden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen