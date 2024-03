Terror in Russland

Der Terror in Russland kam mit Ansage und wird von den westlichen Medien genau so genutzt, wie es von Experten erwartet wurde.

Ich habe am 16. März einen Artikel veröffentlicht, in dem ich eine Recherche des russischen NGO „Stiftung zur Bekämpfung der Repression“ übersetzt habe, die im Detail aufgezeigt hat, wie der Westen versucht, die russischen Präsidentschaftswahlen zu stören und Russland zu destabilisieren. Interessant dabei ist, dass genau das, was die Stiftung unter Berufung auf anonyme Quellen bei westlichen Organisationen berichtet hat, danach eingetroffen ist.

Dabei ging es nicht nur um die Terrorangriffe, die von der Ukraine unterstützte und ausgerüstete russische Neonazis vor den Wahlen auf die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk durchgeführt haben, sondern auch um Maßnahmen, die unmittelbar nach den Wahlen stattfinden sollten, um die russische Gesellschaft zu destabilisieren und in der russischen Bevölkerung Misstrauen gegenüber ihrer Regierung und Angst zu säen. In dem Artikel konnte man lesen:

„Die „Stiftung zur Bekämpfung der Repression“ hat eindeutige Beweise dafür, dass westliche Länder und Geheimdienste möglicherweise versuchen, die Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen in Russland durch die Organisation einer Reihe von Terroranschlägen zu stören. Der ehemalige Buchhalter des britischen Regierungsfonds CSSF bestätigte, dass seine Organisation unter anderem an der Unterstützung subversiver Aktivitäten in Russland beteiligt war. Dem Informanten zufolge hat er mit eigenen Augen Dokumente für den Kauf von Ausrüstung, Kommunikationsmitteln und Zutaten für die Herstellung von improvisierten Sprengsätzen gesehen, die an Wahltagen und in der Zeit nach den Wahlen eingesetzt werden sollten.“

Die Vorhersagen treffen ein

Und genau das ist gerade passiert, denn in der russischen Stadt Samara wurde ein Terrorist, der zum neonazistischen „Russischen Freiwilligenkorps“ gehört, das die Angriffe auf die russischen Grenzregionen durchführt, ausgeschaltet, als er einen Sprengsatz zünden wollte. Nach Angaben des FSB wurde der 30-Jährige im September 2023 von ukrainischen Geheimdiensten angeworben. Unter der Vermittlung eines Terroristen des „Russischen Freiwilligenkorps“ willigte er ein, Terroranschläge in Russland zu organisieren und zu verüben. Ihm wurde aufgetragen, einen Sprengsatz an einer Sammelstelle für humanitäre Hilfe einer Freiwilligenorganisation zu zünden. Der Anschlag scheiterte und bei der Festnahme sprengte sich der Mann – ob absichtlich oder aus versehen – mit der Bombe in die Luft.

Auch die Tatsache, dass der Terroranschlag in Moskau genau jetzt stattfand, passt ins Bild, denn die Terroranschläge sollten vor den Präsidentschaftswahlen und in der Zeit zwischen den Wahlen und der offiziellen Amtseinführung des Wahlsiegers durchgeführt werden. Dass sich nun, nach den Wahlen und vor der Amtseinführung, versuchte und erfolgreiche Terroranschläge in Russland häufen, kam also durchaus mit Ansage.

Und auch die westlichen Medien tun das, was erwartet wurde, denn sie verbreiten Meldungen, in denen sie behaupten, ein Versagen der russischen Sicherheitsbehörden hätte den Anschlag von Moskau erst ermöglicht, während sie den Fahndungserfolg von Samara verschweigen. Ich zeige das wieder anhand von Beispielen aus dem Spiegel auf.

Am 23. März veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Nach dem Terroranschlag in Moskau – Putins verspätetes Beileid“, in dem der Spiegel behauptete, Putins Ansprache am Tag nach dem Anschlag sei viel zu spät gekommen und sehr vage gewesen.

Am 24. März veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Anschlag bei Moskau – Warum ignorierte Russland die Warnungen der Amerikaner?“, in dem der Spiegel die Behauptung aus den USA wiederholte, sie hätten Russland vor dem Anschlag gewarnt. Dass die USA verkündet haben, mit Russland in Fragen der Sicherheit nicht zusammenzuarbeiten, und dass auch Russland das gemeldet hat, erwähnt der Spiegel nicht, dabei ist das eine nicht unwichtige Information, wenn man die Glaubwürdigkeit der Aussage der USA einschätzen will, die behaupten, Russland vor dem Anschlag gewarnt zu haben.

Am 25. März veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Anschlag auf die Crocus City Hall – Putins Ablenkungsmanöver“, in der der Autor behauptete, Putin beschuldige die Ukraine nur deshalb der Beteiligung an dem Anschlag, weil es von eigenen Fehlern ablenken wolle.

Das waren nur Beispiele dafür, wie westliche Medien täglich genau so berichten, wie russische Experten es schon vor Wochen für den Fall prognostiziert haben, dass in diesem Zeitraum tatsächlich Terroranschläge in Russland stattfinden. Es ist immer wieder faszinierend, wie sich manche Dinge schnell bewahrheiten.

Russlands Ermittlungen

Wenig überraschend finden die russischen Dienste immer mehr Details zu den Hintergründen des Terroranschlages. Dass der IS-K nicht dahinter steckt, ist offensichtlich, denn IS-Terroristen lassen sich in der Regel nicht verhaften. Sie sind in der Regel Selbstmordattentäter, die sich – wenn sie schon vom Tatort fliehen – nicht widerstandslos festnehmen lassen.

Die Täter von Moskau mögen Islamisten gewesen sein, aber sie waren keine IS-Terroristen, denn sie haben ausgesagt, die Tat für Geld und nicht aus religiösen oder politischen Gründen begangen zu haben. Daher hat der russische Präsident auch erklärt, dass die interessante Frage nicht ist, wer die Täter waren, sondern wer deren Hintermänner sind.

Am 26. März haben FSB-Chef Bortnikow und Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, erklärt, es gebe bereits klare Hinweise in Richtung Ukraine. Die Auftraggeber des Anschlags seien noch nicht ermittelt worden, doch in Moskau registriere man die angestrengten Versuche vor allem der US-Seite, die Weltgemeinschaft über verschiedene Kanäle davon zu überzeugen, dass Kiew nichts mit dem Anschlag zu tun habe, so Patruschew.

