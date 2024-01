Neue Eskalation

In der russischen Region Belgorod ist ein Transportflugzeug der russischen Streitkräfte abgestürzt. Offenbar wurde es von der Ukraine abgeschossen, wie Videos des Vorfalls nahelegen. Das würde bedeuten, dass die Ukraine eigene Kriegsgefangene, die zu einem geplanten Austausch gebracht wurden, getötet hat.

Am Vormittag des 24. Januar ist ein Transportflugzeug vom Typ Il-76 der russischen Streitkräfte in der russischen Region Belgorod, die in den letzten Wochen immer wieder das Ziel ukrainischer Terrorangriffe auf zivile Ziele geworden ist, abgestürzt. Videos des Vorfalls, die Zivilisten gefilmt haben, legen nahe, dass das Flugzeug abgeschossen wurde. In diesem Video, das unmittelbar nach dem Vorfall hochgeladen wurde, sieht man zunächst, wie das Flugzeug abstürzt und explodiert, danach schwenkt die Kamera in den Himmel, wo ein Rauchball zu sehen. Das deutet auf einen Abschuss und eine Explosion in der Luft hin, die das Flugzeug zum Absturz gebracht hat.

Das russische Verteidigungsministerium meldete daraufhin, dass sich ukrainische Kriegsgefangene an Bord des Flugzeugs befunden hätten, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch gewesen seien. Das russische Verteidigungsministerium schrieb auf seinem Telegram-Kanal unter anderem:

„An Bord des Flugzeugs, das sie zum Gefangenenaustausch transportierte, befanden sich sechs Besatzungsmitglieder, 65 ukrainische Kriegsgefangene und drei russische Soldaten, die die Kriegsgefangenen begleiteten. Im Ergebnis wurden die Besatzung und alle Passagiere getötet.

Die ukrainische Führung wusste sehr wohl, dass die ukrainischen Soldaten gemäß der gängigen Praxis heute mit einem militärischen Transportflugzeug zum Flugplatz Belgorod transportiert werden sollten, um dort ausgetauscht zu werden.

Laut einer früheren Vereinbarung sollte die Aktion am Nachmittag am Kontrollpunkt Kolotilowka an der russisch-ukrainischen Grenze stattfinden.

Das Kiewer Nazi-Regime versuchte jedoch, Russland der Tötung ukrainischer Soldaten zu beschuldigen.“

Natürlich sollte man den Erklärungen eine Konfliktpartei nie blind glauben, aber in diesem Fall sieht es wieder einmal so aus, würde das russische Verteidigungsministerium die Wahrheit melden. Darauf deuten erstens die Videos von dem Vorfall hin, und zweitens haben ukrainische Medien zunächst unter Berufung auf das ukrainische Militär gemeldet, der Absturz der Il-76 in der Region Belgorod sei „das Werk der ukrainischen Streitkräfte“. Diese Meldungen wurden dann schnell wieder gelöscht.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat diese Meldungen zusammengestellt. Demnach berichtete die Ukrainska Pravda unter Berufung auf Quellen im ukrainischen Verteidigungsministerium zunächst, dass das Flugzeug vom ukrainischen Militär abgeschossen wurde. Der ukrainische Generalstab teilte dem Portal mit, dass das Flugzeug angeblich Raketen für das S-300-System an Bord hatte. Nachdem das russische Verteidigungsministerium jedoch mitgeteilt hatte, dass sich 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord der abgestürzten Il-76 befanden, die zum Austausch in die Region Belgorod transportiert wurden, hat die Ukrayinska Pravda die Information über die Beteiligung der ukrainischen Streitkräfte an dem Absturz gelöscht.

Dasselbe tat die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine, die den Hinweis auf die „Arbeit der ukrainischen Streitkräfte“ aus ihrem Bericht über den Absturz der Iljuschin Il-76 entfernt hat. Dabei behauptet die Agentur weiterhin, das Flugzeug habe Raketen an Bord gehabt.

Gleichzeitig hat der Sprecher der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrej Yusov, bereits zugegeben, dass für heute ein Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland geplant war, und er erklärte, dass „der Austausch nicht stattfindet“.

Im Telegram-Kanal der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN ist der Originalbericht der Ukrayinska Pravda weiterhin verlinkt, meldete die TASS in ihrer Meldung, die um 14:06 deutscher Zeit veröffentlicht wurde.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der russischen Staatsduma, Andrej Kartapolow, erklärte, das Flugzeug sei entweder von einem Patriot-System oder von aus Deutschland gelieferten IRIS-T-Raketen abgeschossen worden. Dem abgeschossenen Flugzeug sei eine weitere Maschine mit 80 Gefangenen gefolgt. Sie sei rechtzeitig umgeleitet worden.

