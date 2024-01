Droht ein Krieg in Korea?

Wachsende Spannungen

Auf der koreanischen Halbinsel wachsen die Spannungen, droht ein weiterer Krieg?

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel nimmt an Intensität zu. In Südkorea herrscht ein Präsident, der den USA treu ergeben ist und der das ohnehin fragile Sicherheitsgefüge in der Region durcheinander bringt. Die USA versuchen parallel dazu Japan enger an die NATO zu binden. Die Ausdehnung der NATO in die Region ist schon lange ein Ziel der USA. Aufgrund der feindseligen Rhetorik Südkoreas hat Nordkorea nun die friedliche Vereinigung Koreas als Staatsziel gestrichen. Auch von Krieg wird inzwischen offen gesprochen.

Der US-treue Präsident

Die Versuche von Donald Trump, mit Nordkorea eine Entspannung zu erreichen, waren löblich aber halbherzig. Auch Trump war nicht bereit, die Sanktionspolitik zu lockern. Er setzte auf freundliche Treffen, ohne jedoch etwas Entscheidendes anzubieten, das zu einer echten Entspannung hätte führen können. Aber mit Zuckerbrot und Peitsche erreicht man bei Nordkorea nichts, denn das Land hat die Peitsche der USA seit Jahrzehnten zu spüren bekommen, ohne dass die USA eines ihrer Ziele erreicht hätten.

Spätestens mit dem Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident waren die Versuche der USA, mit Nordkorea eine Einigung zu finden, endgültig vorbei. Die Biden-Regierung setzt überall auf einen harten Kurs, in Washington regieren derzeit die radikalen Falken.

Als Yoon Suk Yeol im Mai 2022 südkoreanischer Präsident wurde, wurde auch Südkoreas Politik gegenüber dem Norden offen feindselig. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger setzt er nicht mehr auf eine Annäherungspolitik mit Nordkorea. Stattdessen lässt er sich im Weißen Haus hofieren, wo er – ähnlich einem Fünfjährigen bei einem Familienfest – Liedchen zur Unterhaltung der Gastgeber singen darf. Und natürlich ist sein Lieblingslied, dass er für Joe Biden gesungen hat, ein Hit aus den USA.

Zwischen Japan und Südkorea waren die Beziehungen über Jahrzehnte angespannt. Die japanischen Kriegsverbrechen sind in Korea unvergessen, während man sich in Japan dieser Vergangenheit nicht stellen mag. Für die USA war das ein ernstes Problem, weil die Differenzen zwischen Japan und Südkorea einer der großen Stolpersteine waren, die einem Aufbau einer „asiatischen NATO“ im Weg standen. Eine „asiatische NATO“ aufzubauen haben die USA seit den 1950er Jahren ein halbes Dutzend Mal vergeblich versucht, aber die im Laufe der Jahrzehnte unter den Abkürzungen SEATO, ANZUS, ANZUK, ASPAC, AUKUS und QUAD gegründeten Organisationen haben das Ziel nicht erreicht.

Der neue südkoreanische Präsident ist Japan, trotz Protesten im eigenen Land, weit entgegen gekommen, um das „gemeinsame Problem“ des nordkoreanischen Atomprogramms zu lösen. Im März 2023 legte Südkorea einen Plan zur Lösung des Streits um die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft vor, indem es einen Fonds einrichtete, in den südkoreanische und japanische Unternehmen einzahlen können.

Die Beteiligung japanischer Unternehmen wurde als wünschenswert, aber nicht obligatorisch bezeichnet. Von südkoreanischen Unternehmen wurde hingegen erwartet, dass sie sich aktiv an der Finanzierung beteiligen. De facto sollen also südkoreanische Unternehmen die Entschädigungen für japanische Kriegsverbrechen in Südkorea bezahlen.

Ebenfalls im März 2023 reiste Yoon Suk-yeol nach Tokio. Die japanische Regierung verkündete daraufhin, Ausfuhrbeschränkungen für drei Arten von Materialien aufzuheben, die für die südkoreanische Halbleiterindustrie wichtig sind. Seoul hingegen zog seine Beschwerde bei der WTO gegen diese Beschränkungen zurück. Der Grund für die Verhängung dieser Beschränkungen im Jahr 2019 war ein südkoreanisches Gerichtsurteil in einem Fall zur Entschädigung von Opfern von Zwangsarbeit.

Man kann also ganz objektiv festhalten, dass der neue südkoreanische Präsident die südkoreanischen Interessen weit hinten anstellt und eine Politik macht, die Washington sehr gefällt.

Die Koreas und Russland

Die Beziehungen zwischen Russland den beiden koreanischen Staaten waren immer sehr besonders. Einerseits hatte die Sowjetunion mal offen mal weniger offen ein ganz anständiges Verhältnis zu Nordkorea, andererseits wollte Russland Südkorea aber nie verärgern. Und auch Südkorea hatte pragmatische und anständige Beziehungen zu Russland. Russland wollte Stabilität und keinen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und bemühte sich, vernünftige Beziehungen zu beiden Koreas zu unterhalten.

Dann kam die Ukraine-Krise von 2022 und der massive Druck der USA, sich der anti-russischen Politik anzuschließen. Südkorea hat sich an den anti-russischen Sanktionen nicht allzu aktiv beteiligt und Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt. Aber im Mai 2022 kam Yoon Suk Yeol ins Amt.

Auch er wollte keine Waffen direkt an die Ukraine liefern, war aber bereit, Artilleriemunition an die USA zu liefern, die diese Munition dann an Kiew weitergegeben haben. Damit war Südkoreas vorgebliche Neutralität im Ukraine-Konflikt Makulatur und das hatte zur Folge, dass Russland seine Annäherung an Nordkorea verstärkte. Ob Nordkorea Russland danach tatsächlich Waffen geliefert hat, ist nicht bekannt, aber es würde nicht überraschen.

Nordkorea wiederum freut sich über die enger werdenden Beziehungen zu Moskau, weil das seine internationale Isolation lockert. Außerdem scheint Moskau mit Waffentechnologie zu helfen.

Der Schwenk des südkoreanischen Präsidenten weg von einem neutralen bis freundlichen Verhalten gegenüber Russland hin zu einer kaum verdeckten Unterstützung der Ukraine hat in der Region so etwas wie eine tektonische Bewegung in den diplomatischen Beziehungen ausgelöst.

Gewollte Feindbilder

Die USA hat das gefreut, denn nun wird bereits über die Eröffnung eines NATO-Büros in Japan nachgedacht. Die USA sind ihrem Traum, die NATO in den Pazifik auszudehnen, einen Schritt näher gekommen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen sie Feindbilder. Deshalb sind die USA in keinster Weise daran interessiert, eine Entspannung in den Beziehungen zu Russland, China oder Nordkorea zu erreichen.

Die USA führen daher provokante Manöver in der Region durch, was Nordkorea traditionell zu Reaktionen animiert. Der Beschuss von Inseln im Grenzgebiet zu Südkorea war eine davon. Südkorea hat daraufhin Anfang Januar 2024 erklärt, die bisherige militärische Pufferzone zwischen den beiden Staaten existiere nicht mehr.

Nordkorea testet derweil verstärkt neue Raketen, wobei es dem Land nach japanischen Angaben gelungen ist, erfolgreich eine Hyperschallrakete zu testen, die die wichtige US-Basis in Guam erreichen könnte.

Kim Jong-un hat im Januar eine Wende der Politik seines Landes verkündet und er will Südkorea in der Verfassung zum „Feind Nummer eins“ erklären. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiedervereinigung mit dem Süden nicht mehr möglich ist. Für den Fall eines Krieges solle die nordkoreanische Verfassung die „Besetzung“, „Rückeroberung“ und „Eingliederung“ des Südens widerspiegeln. Nordkorea wolle keinen Krieg, aber es habe nicht die Absicht, ihn zu vermeiden, wurde Kims Rede vor der Obersten Volksversammlung von der staatlichen Nachrichtenagentur zitiert.

Russland und China, die keinen Krieg in der Region wollen, werden dabei von den Ereignissen getrieben. Die feindselige Politik der USA zwingt sie, Nordkorea zu unterstützen, weil sie kein Interesse an einer Stärkung der USA in der Region haben. Sollte Nordkorea fallen, hätten sowohl China als auch Russland plötzlich eine gemeinsame Grenze mit dem US-Vasallen Südkorea, weshalb sie Nordkorea als Puffer erhalten wollen. Das nutzt Kim offensichtlich bei seiner aggressiveren Rhetorik, die allerdings – das darf man nicht vergessen – nur eine, wenn auch vielleicht übertriebene, Reaktion auf die neue offen feindselige Haltung des Südens unter dem neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol ist.

Vor kurzem erst hat die nordkoreanische Außenministerin Moskau besucht und Nordkorea hat den russischen Präsidenten zu einem offiziellen Besuch eingeladen. Nordkorea will die Beziehungen zu Russland natürlich weiter festigen.

Russland warnt vor Krieg

Wie groß die Sorge in Moskau ist, zeigt eine Antwort des russischen Außenministers Lawrow auf eine Journalistenfrage bei seiner Pressekonferenz nach einem Besuch bei der UNO vor einigen Tagen. Ich habe die Frage und Lawrows Antwort komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Sind Sie besorgt, dass Nordkorea keine Wiedervereinigung mit Südkorea mehr anstrebt? Sind die zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel ein Grund zur Sorge für Moskau? Können Sie bestätigen, dass der russische Präsident Wladimir Putin Nordkorea besuchen wird?

Lawrow: Die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea entwickeln sich recht aktiv und stetig. Wir stellen fest, dass Nordkorea sich bemüht, unabhängig zu sein und „nicht nach der Pfeife anderer zu tanzen“. Wir sehen, wie die USA zusammen mit Japan und Südkorea einen neuen Militärblock „schmieden“, der seine militärischen Aktivitäten verstärkt und noch nie dagewesene groß angelegte Manöver mit dem offen erklärten Ziel durchführt, einen Krieg mit Nordkorea vorzubereiten.

Seit vielen Jahren setzen wir uns für die Schaffung einer Zone der Sicherheit und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel ein. Das wurde als eines der Ziele der Sechs-Parteien-Gespräche festgeschrieben. Aber die Amerikanern haben das Ziel unter verschiedenen Vorwänden ignoriert: Sie sagten, es sei zu früh, um solche Vereinbarungen zu treffen, sie müssten darüber nachdenken. Diese Gruppe, die für beide Seiten annehmbare Sicherheitsgarantien und vertrauensbildende Maßnahmen erörtern soll, hat ihre Arbeit nie aufgenommen.

Gleichzeitig hat sich die Rhetorik Südkoreas gegenüber Pjöngjang deutlich verschärft. Und in Japan wächst eine ziemlich aggressive Rhetorik. Es wird ernsthaft darüber nachgedacht, zunächst ein NATO-Büro in diesem Land einzurichten und dann höchstwahrscheinlich eine NATO-Infrastruktur. Die Amerikaner sind aktiv dabei, sowohl ihre militärische Infrastruktur als auch die NATO in diese Region zu „verlegen“. Es ist die Rede davon, dass das „Dreieck“ USA-Japan-Südkorea die nukleare Zusammenarbeit übernehmen wird.

Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un hat erklärt, dass es keine Vereinigung mit Südkorea geben wird. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, es werde keinen palästinensischen Staat geben. Es ist schlimm, wenn trennende statt einigende Tendenzen dominieren und die Oberhand gewinnen. Zu diesem bereits systemischen Prozess, der in vielen Regionen der Welt zu beobachten ist, tragen aber vor allem diejenigen bei, die sich als die „Herren der Welt“ betrachten, die glauben, dass sie die Welt seit 500 Jahren nach ihrem Gutdünken regieren, auf Kosten anderer leben und das auch weiterhin tun können. Das ist eine Logik, die die objektiven Realitäten völlig außer Acht lässt, insbesondere die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der ehemaligen Kolonien unabhängig geworden ist, ihre nationalen Interessen verwirklicht hat, ihre nationale, kulturelle und religiöse Identität stärken will und sich so entwickelt, dass der Westen zumindest von den BRICS-Mitgliedern bereits überholt wurde.

Man muss die Realitäten der modernen Welt respektieren und darf nicht denken, dass man so stark ist, den Dollar hat und damit alle „erwürgen“ kann: Wenn man will, kann man das SWIFT-System abschalten, wenn man will, vergibt man keine Kredite vom IWF und der Weltbank mehr. Die USA selbst haben der Welt das aufgezwungen und die Welt hat dem damals zugestimmt. Dann begannen die Amerikaner, ihren Einfluss auf diese globalen Mechanismen in grober Weise zu missbrauchen.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meiner Kindheit geben: Wenn wir nach der Schule in den Hof gegangen sind, gab es immer jüngere und ältere Jungs. Und die Älteren haben manchmal versucht, die Kleinen zu ärgern. Das tat weh, aber dann wurden die Kleinen ziemlich schnell größer und die Sache wurde geklärt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen