Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 12. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 12. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Der Stadthalter des Westens in Kiew und das „gefährliche“ Interview des russischen Präsidenten: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der Westen bereitet sich darauf vor, die Position eines „Sondergesandten“ für die Ukraine einzurichten, der ständigen Zugang zum Präsidenten des Landes, Wladimir Selensky, hat, um für die Angelsachsen nachteilige Entscheidungen zu blockieren, so der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, Sergej Naryschkin.

Das Interview des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Journalisten Tucker Carlson sei für die Ukraine gefährlich, da es die öffentliche Meinung und die US-Politiker beeinflussen könne, sagte der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenbüros, Serhej Leschtschenko.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat im Laufe des Tages 21 Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte in vier der sechs Abschnitte zurückgeschlagen.

Die Gesamtverluste des Gegners in allen Abschnitten beliefen sich im Laufe des Tages auf 825 Kämpfer.

Russische Luftabwehrsysteme haben in den letzten 24 Stunden 33 ukrainische Drohnen zerstört.

Gefährliches Interview

Das Interview des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Journalisten Tucker Carlson ist für die Ukraine gefährlich, da es die öffentliche Meinung und die US-Politiker beeinflussen könnte, so der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenbüros, Serhej Leschtschenko. Er rief dazu auf, das Gespräch nicht zu unterschätzen.

Leschtschenko glaubt auch, dass das Interview mit Putin Carlson helfen könnte, „das Casting“ zu bestehen, um sich in Zukunft für die Rolle des US-Vizepräsidenten zu qualifizieren, falls der Republikaner Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnt.

Der Preis von Awdejewka

Die ukrainischen Streitkräfte planen den Einsatz einer ihrer besten Brigaden, um die Frontlinie in Awdejewka zu halten, berichtet das Magazin Forbes. Die ukrainischen Militärbefehlshaber hätten sich zu diesem Schritt entschlossen, da „die ukrainischen Truppen mit ihrer Entscheidung, zu bleiben und zu kämpfen, ein großes Risiko eingehen“.

Forbes glaubt, dass die Ablösung von Valery Saluzhny durch Alexander Syrsky als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Selenskys Absicht signalisiert haben könnte, um Avdejewka „selbst zu einem hohen Preis“ zu kämpfen. Syrsky hat im Gegensatz zu Saluzhny den Ruf eines Befehlshabers, der bereit ist, in Kämpfen schwere Verluste in Kauf zu nehmen.

Ein Stadthalter des Westens in Kiew

Der Westen bereite sich darauf vor, die Position eines „Sondergesandten“ für die Ukraine einzurichten, der ständigen Zugang zu Selensky habe, sagte SVR-Direktor Sergej Naryschkin in einer Erklärung. „Der Westen verstärkt weiterhin die Mechanismen der direkten ausländischen Kontrolle des vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiets“, so Naryschkin.

Er wies darauf hin, dass der „Sondergesandte“ auch Schritte der ukrainischen Führung blockieren müsse, die „nicht mit Washington und London abgesprochen sind, und stattdessen aus angelsächsischer Sicht korrekte Lösungen anbieten muss“. Es ist möglich, dass NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Ende seiner Amtszeit ein solcher Stadthalter in Kiew werden könnte.

Naryschkin zufolge „befürchten Washington und London einen Verrat seitens vieler Vertreter der Kiewer Elite, die versuchen könnten, ein proaktives Spiel zu spielen, indem sie im Voraus auf die Seite der zukünftigen Sieger (Russland, Anm. TASS) wechseln.“ „Und diese Befürchtungen sind durchaus berechtigt, die ersten sind schon weg“, betonte er und stellte gleichzeitig fest, dass „die Umsetzung der Idee mit der Ernennung eines ‚Stadthalters‘ in der Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu den von den USA und Großbritannien gewünschten Ergebnissen führen wird“.

Granaten aus Deutschland

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Produktionskapazitäten für Artilleriegranaten bis 2025 auf 700.000 Stück pro Jahr erhöhen, sagte Konzernchef Armin Papperger. Bis dahin werde die Ukraine weiterhin von US-Lagerbeständen abhängig sein. „Wir verdoppeln oder verdreifachen in einigen Betrieben die Kapazität zur Herstellung von Schießpulver, das insbesondere für die Produktion von Artilleriegranaten benötigt wird“, sagte er.

Ukrainisches Getreide in Polen

Die ukrainische Botschaft in Polen hat die örtliche Polizei gebeten, nach einem Zwischenfall an der Grenze, bei dem polnische Landwirte Getreide aus ukrainischen Lastwagen verschüttet haben, Ermittlungen zu eröffnen, sagte der ukrainische Botschafter in Warschau Vasili Zvarych. Er fügte hinzu, dass die Ukraine darauf bestehe, die Täter vor Gericht zu bringen und von den polnischen Behörden erwarte, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Mehr als 1.000 ukrainische Lastwagen warten an zwei Kontrollpunkten, die von polnischen Landwirten blockiert wurden, auf eine Gelegenheit zur Einreise in die Ukraine, sagte der Sprecher des Grenzschutzes der Ukraine, Andrej Demtschenko. Etwa 1.000 weitere Lkw stehen am Kontrollpunkt Krakivets-Korcheva Schlange.

Dabei erklärten Vertreter der polnischen Behörden, dass sie beabsichtigten, alles Getreide, das aus der Ukraine über polnisches Hoheitsgebiet in andere EU-Länder gelangt, auf die Einhaltung der gemeinschaftlichen Qualitätsstandards zu überprüfen. Nach Angaben des stellvertretenden polnischen Landwirtschaftsministers Michal Kolodziejczak kann das Getreide, das beispielsweise Deutschland aus der Ukraine importiert, als „europäisch“ nach Polen weiterverkauft werden, nachdem die deutschen Kontrollorgane seine „schlechte Qualität“ festgestellt haben. Der stellvertretende polnische Landwirtschaftsminister kündigte außerdem Pläne zur Einrichtung einer elektronischen Plattform an, auf der polnische Landwirte Informationen über Probleme und Verstöße hinterlassen können.

Ende der Übersetzung

