Hilferuf der Wirtschaft

Die anti-russische Politik der finnischen Regierung hat zu massiven Problemen im Osten des Landes geführt. Die Wirtschaft ruft nun verzweifelt nach Hilfe.

Nach Beginn der Militäroperation 2022 folgte Finnland unter seiner Ministerpräsidentin, die eine Schülerin von Klaus Schwabs Young Global Leaders-Programm war, seinen westlichen Freunden und schlug einen konfrontativen außenpolitischen Kurs gegenüber Russland ein. Und nachdem Helsinki im April 2023 der NATO beigetreten war, kam der traditionell aktive bilaterale politische Dialog zwischen den Staaten völlig zum Erliegen.

Früher waren die russisch-finnischen Beziehungen bestens

Nach dem Kalten Krieg waren die russisch-finnischen Beziehungen hervorragend. Finnland war ein neutrales Land und hat von beiden Seiten profitiert. Die wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland waren bestens und für Finnland hochprofitabel.

Die Region Petersburg hat mehr Einwohner als Finnland und nach der Wende wurden auch die Russen selbst zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Finnland, denn vor der Verschlechterung der Beziehungen haben Russen einen wichtigen Teil zum finnischen BIP beigetragen, weil sie massenhaft zum Einkaufen und in den Urlaub nach Finnland gefahren sind.

Inzwischen hat Finnland die Grenzen zu Russland geschlossen und die extra für Russen gebauten riesigen Einkaufzentren im Osten Finnlands stehen leer. Wirtschaftlich hat Finnland das schwer getroffen , vor allem die östlichen Grenzregionen zu Russland.

Eine Folge der sich verschlechternden Beziehungen war, dass Finnland in diesem Jahr einen neuen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Migration und zur Stärkung der Grenzsicherheit vorlegte. Der Gesetzesentwurf sieht im Wesentlichen vor, dass Russen, die in Finnland Asyl beantragen, ohne Angabe von Gründen direkt an der Grenze abgewiesen werden können, ohne dass sie die Grenze auch nur vorübergehend überschreiten dürfen. Der Gesetzesentwurf wird voraussichtlich im April das finnische Parlament passieren. Die Initiative wurde vom Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der UNO kritisiert.

Auswirkungen der antirussischen Politik auf die finnische Wirtschaft

Der Verband der finnischen Industrie schlägt Alarm. Laut einer Erklärung des Präsidenten der Organisation, Harri Broman, lässt die wirtschaftliche Situation in Ostfinnland zu wünschen übrig. In diesem Zusammenhang forderte Broman die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone in den an Russland angrenzenden Gebieten:

«Die Situation in Ostfinnland ist sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus sicherheitspolitischer Sicht ernst und außergewöhnlich. Es liegt im Interesse des ganzen Landes und auch der EU, dass Ostfinnland lebendig und bevölkert bleibt. Die Mittel zur Veränderung des Wirtschaftswachstums können durch die Bündelung der Kräfte auf regionaler, nationaler und EU-Ebene gefunden werden.»

Er fügte hinzu, dass der Verband eine Umfrage durchgeführt habe, nach der etwa 40 Prozent der Unternehmen in Ostfinnland bis Ende 2024 mit sinkenden Gewinnen rechnen. Als Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise schlägt Broman eine Aufstockung der EU-Mittel für die östliche Region sowie Investitionen in grüne Energie, digitale Technologien und Verkehr vor.

Hintergrund sind Proteste gegen die vom Kabinett Ministerpräsident Petteri Orlo vorgeschlagenen innenpolitischen Reformen. Medienberichten zufolge haben die finnischen Gewerkschaften eine Verlängerung der Proteste angekündigt. Ursprünglich sollten die Streiks bis zum 24. März dauern, nun wurde die Frist auf den 7. und 8. April verschoben. Die von der Regierung geplanten Reformen betreffen unter anderem die Bereiche Renten, Krankengeld, Arbeitslosigkeit und Versicherungsprämien sowie die Vereinfachung von Entlassungen und das Streikverbot. Rund 11.000 Beschäftigte nahmen an der Protestaktion teil.

Immer weiter weg von Russland

In Finnland fanden in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Alexander Stubb, Kandidat der Nationalen Sammlungspartei, gewann die Stichwahl. Die Wahl war ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ und Stubb schlug seinen Konkurrenten Pekka Haavisto, den ehemaligen Außenminister, knapp. Die Medien bezeichneten das Rennen als das „spannendste im Land seit einer Generation“. Stubb selbst bezeichnete seinen Sieg als „größte Ehre seines Lebens“.

Obwohl Finnland eine parlamentarische Republik ist und das Amt des Präsidenten nur symbolische Bedeutung hat, ist der neue Präsident ein Bewunderer der amerikanischen Außen- und Innenpolitik. Stubb erwähnte wiederholt die Existenz eines neuen Verteidigungskooperationsabkommens mit Washington, das die Position Helsinkis in bestimmten Fragen, insbesondere gegenüber Russland, automatisch festlegt. Zuvor hatte der Präsident in einem Interview erklärt, dass es vorerst keine russische Komponente in der finnischen Außenpolitik geben werde. Außerdem forderte er, Personen mit russischem Pass die finnische Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Dazu muss man wissen, dass das sehr viele Menschen in Finnland betreffen kann, denn vor allem in den 90er Jahren sind viele Russen nach Finnland ausgewandert. Aufgrund der Nachbarschaft zu Finnland gab es vor allem in der Region Petersburg viele finnisch-russische Ehen.

Stubb spricht sich für eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der NATO aus und ist ein vehementer Befürworter der finanziellen und militärischen Unterstützung Kiews. Der Präsident hat erklärt, dass er der Unterstützung für die Ukraine keine Grenzen setzen werde.

Mit Russland verbindet Stubb eine lange Geschichte. Als Außenminister vermittelte er 2008 im russisch-georgischen Konflikt und war an der Ausarbeitung eines Friedensplans beteiligt, den er mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow besprach. Bei seinem Amtsantritt 2024 aber skizzierte er seine Pläne für die russisch-finnischen Beziehungen wie folgt:

„Die Politik gegenüber Russland ist einfach. Diplomatische und offizielle Beziehungen bleiben bestehen, aber es gibt keine Beziehungen zu Russland auf politischer Ebene und es wird auch keine geben, solange Russland seine Militäroperation in der Ukraine nicht beendet. „

Souveränität in Gefahr

Nicht alle finnischen Politiker sind mit der Strategie der Annäherung an Washington einverstanden. Eine Arbeitsgruppe, die das Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich bewertete, kam zu dem Schluss , dass es negative Auswirkungen auf die Souveränität Helsinkis haben könnte. Dem Dokument zufolge wird das US-Militär Zugang zu finnischen Verteidigungseinrichtungen und -gebieten haben. Das DCA-Abkommen enthält auch Bestimmungen über vorsorglich gelagertes Material, Sicherheit, Strafgerichtsbarkeit und den rechtlichen Status der US-Streitkräfte und US-Auftragnehmer, heißt es in der Erklärung.

Einer Erklärung des finnischen Außenministeriums zufolge wird das DCA-Abkommen keine ständige Präsenz von US-Truppen in Finnland bedeuten; die Soldaten werden sich die meiste Zeit auf Rotationsbasis in Finnland aufhalten.

Die anti-russische Politik zum Schaden des eigenen Landes dürfte also weitergehen und die jahrzehntelang guten diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Finnland immer sich weiter verschlechtern.

Ob die Menschen in Finnland irgendwann merken, dass ihre Regierung ihren Wohlstand vernichtet, muss man – genauso wie in Deutschland – abwarten.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen