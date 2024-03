Israel will in Gaza und im Westjordanland Fakten schaffen

Vernichtungskrieg

Der israelische Vernichtungskrieg gegen das palästinensische Volk geht ungehemmt weiter. Der Angriff auf die Stadt Rafah steht bevor, im Westjordanland annektiert Israel völkerrechtswidrig Land, aber der Westen unterstützt Israel weiterhin.

Schon Ende November 2023 habe ich berichtet, dass der Krieg, den Israel gegen die Palästinenser führt, offenbar geplant war und dass Israel plant, den Gazastreifen zu entvölkern und zu annektieren. Das wurde spätestens am 30. Oktober 2023 offensichtlich, denn an dem Tag erteilte Israel sechs Konzernen Lizenzen für die Gasförderung vor der Küste von Gaza, die laut dem Abkommen von Oslo zu Palästina gehört. Im Klartext: Nach dem Beginn des Krieges hat Israel, nicht Palästina, die Genehmigungen für die Gasförderung in den Gewässern vor Gaza an internationale Konzerne vergeben.

Dass der Westen immer noch behauptet, Israel verteidige sich nur, ist an Zynismus kaum zu überbieten, denn in knapp einem halben Jahr hat Israel über 32.000 Zivilisten in Gaza abgeschlachtet, was das Dreifache an zivilen Opfer ist, als dem Krieg in der Ukraine in zwei Jahren zum Opfer gefallen sind. Aber westliche Medien und Politiker werfen Russland einen „brutalen Angriffskrieg“ vor, während sie Israel nicht nur verteidigen, sondern sogar finanziell und mit Waffen unterstützen, und von israelischer „Selbstverteidigung“ sprechen.

Israel hat über den Gazastreifen eine Hungerblockade verhängt und über eine halbe Million Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Vor zehn Tagen wurde gemeldet, dass schon mindestens 27 Menschen verhungert sind.

Auch die Behauptung, Israels Vorgehen sei ein Kampf gegen die Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 angegriffen hat, ist nicht mehr zu halten, denn Israel geht auch im Westjordanland, wo die Hamas nicht regiert, gegen die Palästinenser vor. Die israelische Armee und marodierende israelische Siedler haben dort schon viele Palästinenser erschossen.

Der Spiegel rechtfertigt den Völkermord

Nun hat Israel sogar ganz offen gezeigt, worum es wirklich geht. Es geht um die endgültige Vertreibung der Palästinenser aus den Gebieten, die ihnen laut Völkerrecht zustehen. Im Westjordanland hat Israel mit seiner Siedlungspolitik dafür gesorgt, dass dort gar kein palästinischer Staat mehr entstehen kann und am 22. März hat Israel verkündet, dass es 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt und zum israelischen Staatsgebiet erklärt hat.

Darüber hat auch der Spiegel berichtet, wobei Spiegel-Leser aber nichts von der Dramatik oder den Plänen der israelischen Regierung erfahren. Stattdessen redet der Spiegel Israels Völkerrechtsbrüche schön. Der Spiegel-Artikel begann wie folgt:

„Seit einem knappen halben Jahr kämpft Israel im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas, der Nahostkonflikt tobt mit neuer Härte. Auch gegen islamistische Kämpfer im Westjordanland geht die israelische Armee immer wieder vor. Nun hat die israelische Regierung inmitten der Spannungen die Beschlagnahmung von 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland verkündet.

Finanzminister Bezalel Smotrich teilte mit, das Gebiet im Jordantal sei zum »Staatsgebiet« erklärt worden. Nach Angaben von israelischen Aktivisten handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von palästinensischen Gebieten seit 1993.“

Um von den israelischen Verbrechen abzulenken, bezeichnet der Spiegel die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland, gegen die Israel vorgeht, kurzerhand als „islamistische Kämpfer“. Kritik am israelischen Vorgehen findet sich in dem Spiegel-Artikel nicht.

Der Spiegel erwähnt auch die israelische Hungerblockade über Gaza nicht, der schon Menschen zum Opfer gefallen sind. Stattdessen schreibt der Spiegel nur:

„Viele Menschen sind in den Süden des Küstenabschnitts geflohen, es droht eine immense Hungersnot.“

Die Rolle der USA

Die USA sind die traditionelle Schutzmacht Israels und Israel hat in den USA eine sehr starke Lobby. Daher decken die USA den israelischen Vernichtungskrieg in der UNO, indem sie jede Resolution des UN-Sicherheitsrates, in der ein Waffenstillstand gefordert wird, mit ihrem Veto verhindern. Wie mächtig die israelische Lobby in den USA ist, kann man daran erkennen, dass die Unterstützung Israels durch den kollektiven Westen im Rest der Welt immer heftiger kritisiert wird. Der US-geführte Westen verliert deshalb derzeit in rasantem Tempo Einfluss in Afrika, Asien und Südamerika. Für Israel nimmt man in Washington sogar eine Schwächung der eigenen Position auf der internationalen Bühne in Kauf.

Die USA versuchen daher zaghaft, den anstehenden israelischen Angriff auf Rafah, wo über eine Millionen Flüchtlinge auf engstem Raum zusammengepfercht sind, zu verhindern, aber Israel erklärt, den Angriff notfalls auch ohne Zustimmung der USA zu beginnen. Nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken erklärte der israelische Ministerpräsident Netanjahu:

„Heute habe ich mich mit Außenminister Blinken getroffen. Ich habe ihm gesagt, dass ich es wirklich schätze, dass wir seit mehr als fünf Monaten gemeinsam im Krieg gegen die Hamas kämpfen. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir die Notwendigkeit verstehen, Zivilisten aus dem Kampfgebiet zu evakuieren. (…) Aber ich sagte auch, dass wir keine Möglichkeit haben, die Hamas zu besiegen, ohne nach Rafah zu gehen und die dort verbliebenen Bataillone zu vernichten. Und ich sagte ihm, dass ich hoffe, dass wir es mit Unterstützung der USA schaffen werden, aber wenn es sein muss, werden wir es alleine schaffen.“

Der UNO-Sicherheitsrat

Die USA haben eine Resolution in den UNO-Sicherheitsrat eingebracht, die international viel Kritik bekommen hat und für die Länder wie Russland und China sehr deutliche Worte fanden. Der russische UNO-Botschafter Nebensja sagte dazu:

„Seit sechs Monaten ist es dem UN-Sicherheitsrat nicht gelungen, ein Dokument zu verabschieden, das einen Waffenstillstand in Gaza fordert. Alle Versuche wurden wiederholt durch den Widerstand der USA vereitelt, die in diesem Saal viermal kaltblütig ihr Veto eingelegt haben. (…) Sogar jetzt erleben wir die typische Heuchelei, wenn die USA unter dem Deckmantel eines „Waffenstillstands“ versuchen, den Mitgliedern des Sicherheitsrats und der gesamten internationalen Gemeinschaft etwas anderes zu verkaufen, nämlich eine vage Formulierung des Imperativs eines Waffenstillstandes. Solche philosophischen Passagen über moralische Imperative finden sich in den Werken Immanuel Kant.“

Er fügte hinzu, dass die USA bei der Ausarbeitung ihres Resolutionsentwurfs zur Lage im Gazastreifen Vorschläge anderer Länder ignoriert hätten, und dass Russland den Resolutionsentwurf einiger nichtständiger Mitglieder des UN-Sicherheitsrates unterstütze, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die sofortige Freilassung der Geiseln fordert:

„Bei unserer Arbeit orientieren wir uns nicht daran, was Washington und seinen Satelliten gefällt (…), sondern daran, was die Palästinenser brauchen und was zur Verwirklichung des Friedens beiträgt. Wir rufen die Mitglieder des Sicherheitsrats auf, (…) gegen das amerikanische Projekt zu stimmen. (…) Eine Reihe nichtständiger Mitglieder des Sicherheitsrats haben einen alternativen Resolutionsentwurf vorbereitet, der schwarz auf weiß die Forderungen nach einem Waffenstillstand und der bedingungslosen Freilassung der Geiseln darlegt (…) Wir sehen keinen Grund, warum Mitglieder des Sicherheitsrates ihre Unterstützung verweigern können.“

Er erinnerte daran, dass der langsame Denkprozess der USA im UN-Sicherheitsrat zum Gazastreifen 32.000 palästinensische Zivilisten das Leben gekostet hat:

„Jetzt, sechs Monate später, als Gaza praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde, erklärt der Vertreter der USA ohne mit der Wimper zu zucken, dass Washington endlich beginnt, die Notwendigkeit eines Waffenstillstands zu verstehen. Dieser langsame Denkprozess Washingtons kostete 32.000 palästinensische Zivilisten das Leben, davon zwei Drittel Frauen und Kinder.“

Der russische Diplomat stellte fest, dass die USA auf Zeit spielen:

„Mal sagten sie, es sei verfrüht, einen Waffenstillstand anzustreben, da man „den Bemühungen Israels zur Terrorismusbekämpfung“ Raum geben müsse, und dann forderten sie, dass der Sicherheitsrat „Washingtons wirksame Diplomatie vor Ort“ nicht behindern solle, oder sie rief dazu auf, auf den Beginn des Ramadan zu warten.“

Nebensjas Stellvertreter äußerte sich zum Inhalt des Resolutionsvorschlages der USA wie folgt:

„Tatsächlich wird darin kein sofortiger Waffenstillstand gefordert! Die Amerikaner haben sich lediglich für die Formulierung entschieden, dass „der Rat den Imperativ eines sofortigen Waffenstillstands festlegt.“ Darauf kann er sich, wie Sie verstehen, so lange festlegen, wie er will. Das ist es, was Israel und sein amerikanischer Komplize brauchen, um die Palästinenser in Gaza vollständig zu vernichten oder sie von dort zu vertreiben. Russland wird nicht zulassen, dass der UN-Sicherheitsrat in diese schmutzigen Spiele hineingezogen wird.“

Die US-Resolution wurde per Veto verhindert

Der chinesische UNO-Botschafter äußerte sich ähnlich:

„Ein sofortiger Waffenstillstand ist die Grundvoraussetzung, um Leben zu retten, den Zugang für humanitäre Hilfe zu erweitern und größere Konflikte zu verhindern. Der US-Entwurf enthält Vorbedingungen für einen Waffenstillstand, was gleichbedeutend mit grünem Licht für die Fortsetzung des Mordens ist. Das ist inakzeptabel. Der Entwurf ist auch in Bezug auf eine Reihe anderer Aspekte eine äußerst unausgewogen.“

Weiter fügte er hinzu:

„Was die jüngsten und wiederholten Äußerungen Israels zu Plänen für einen Militäreinsatz in Rafah angeht, widerspricht der Entwurf diesen nicht klar und eindeutig. Das wird ein völlig falsches Signal senden und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.“

Für den US-Vorschlag stimmten am Ende elf Mitglieder des Sicherheitsrats, während sich drei dagegen aussprachen (Russland, China und Algerien) und sich ein Mitglied (Guyana) enthielt. Russland und China verhinderten den US-Entwurf durch ihr Veto.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen