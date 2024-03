Ukraine

Kiew löst Probleme im Energiesektor und bereitet eine Offensive vor: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das ukrainische Energieministerium hat mitgeteilt, dass Stromversorgungsanlagen in den ukrainischen Regionen Dnjeprpetrowsk, Iwano-Frankiwsk, Kirowograd und Tscherkassy bei nächtlichen Luftangriffen beschädigt wurden. Infolgedessen kam es in einigen Regionen des Landes zu Stromabschaltungen.

Die Ukraine versuche derzeit, Gebiete zu halten und bereite Reserven für eine neue Offensive vor, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Aleksander Syrsky.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden ukrainische 13 Gegenangriffe abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium. Der Gegner habe mehr als 525 Kämpfer verloren, so das Ministerium.

Außerdem teilte das Ministerium mit, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum Freitag „einen Gruppenangriff mit luft-, see- und landgestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite, einschließlich ballistischer Hyperschallraketen des Typs Kinzhal, sowie mit Drohnen auf Anlagen der Energieversorgung und Luftverteidigung der ukrainischen Streitkräfte“ durchgeführt hätten.

Darüber hinaus zerstörte die russische Luftabwehr im Laufe des Tages 175 ukrainische Drohen und schoss 21 Raketen aus HIMARS- und Vampire-Mehrfachraketenwerfern ab.

Kiew bereitet Reserven vor

Die Ukraine versuche derzeit, Gebiete zu halten und bereite Reserven für eine neue Offensive vor, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Alexander Syrsky. Als Hauptziele nannte er die maximale Abnutzung des Gegners und die Zufügung von schweren Verlusten.

Syrsky fügte hinzu, dass sich die ukrainischen Streitkräfte auch in der Region Charkow in der Defensive befinden und ihre Stellungen verstärken. Dort werde ein „umfangreicher Komplex von Arbeiten zur Befestigung von Gebieten und zur Errichtung eines komplexen Systems von Barrieren“ durchgeführt, sagte er.

Probleme im Energiesektor

Wie das Energieunternehmen Ukrenergo mitteilte, kommt es in einigen östlichen Regionen der Ukraine zu Stromabschaltungen. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen „den Mangel an ausreichender Erzeugungskapazität im System, um den Verbrauch in bestimmten Regionen des Landes zu decken“. In den Regionen Dnjeprpetrowsk und Kirowograd sowie in den von den ukrainischen Streitkräften kontrollierten Gebieten der Region Saporoschje werden Abschaltpläne eingeführt. Darüber hinaus gelten in der Region Charkow weiterhin Einschränkungen in der Stromversorgung.

Nach Angaben des Direktors des ukrainischen Energieforschungszentrums, Aleksander Chartschenko, müssen die Ukrainer im Sommer mit Stromausfällen und Einschränkungen beim Stromverbrauch rechnen. Ihm zufolge kann es insbesondere in der zweiten Julihälfte und im August zu Stromausfällen kommen, da der sommerliche Höhepunkt des Stromverbrauchs in diesen Zeitraum fällt.

Tusk überzeugt Macron

Der polnische Premierminister Donald Tusk erklärte, er habe die europäischen Partner, darunter Frankreich, davon überzeugt, Waffenkäufe für die Ukraine außerhalb Europas nicht zu blockieren. „Den ukrainischen Soldaten ist es egal, woher die Raketen kommen – aus Afrika oder Asien“, sagte er. Nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten stammen 80 Prozent der 100 Milliarden Euro, die für Munition und Ausrüstung ausgegeben werden, von außereuropäischen Lieferanten. Tusk betonte auch, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt werden sollte.

Bilateral

Ein möglicher russischer Angriff gegen die Truppen eines NATO-Landes, insbesondere Frankreichs, in der Ukraine kann nicht als Grundlage für die Anwendung von Artikel 5 der NATO-Charta (über die kollektive Verteidigung) dienen. Zu diesem Schluss kamen Experten des Deutschen Bundestages, als sie die möglichen Folgen der Entsendung französischer Bodentruppen in die ehemalige Sowjetrepublik analysierten.

Den Experten zufolge wäre eine kollektive Reaktion des Bündnisses nur im Falle eines russischen Angriffs auf ein NATO-Land oder eines russischen Angriffs auf ihr Gebiet möglich. Die Experten des Bundestages sind der Ansicht, dass „die militärische Beteiligung französischer Bodentruppen an der Seite der Ukraine auf der Grundlage des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta erfolgen würde und damit völkerrechtlich zulässig wäre“. Die Entsendung von Bodentruppen eines NATO-Landes in die Ukraine mache aber nicht automatisch das gesamte Bündnis zur Konfliktpartei, sondern nur den Staat, der sich für die Entsendung seiner Truppen entschieden habe.

Russland ist keine Bedrohung für die NATO

Nach Ansicht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sind die NATO-Länder nicht durch einen Angriff Russlands bedroht. In Bezug auf die Ukraine stellte er fest, dass „Russland niemals zustimmen wird, dass dieses Land der NATO beitritt“, da dies bedeuten würde, dass die Allianz näher an die Grenzen Russlands heranrückt. Der ungarische Ministerpräsident schlug vor, die politische Landkarte zu betrachten, und sagte, dass es für die Ukraine als direkten Nachbarn Russlands ideal wäre, eine „Pufferzone mit Sicherheitsgarantien“ zu schaffen, da die Ukrainer andernfalls ihr Land verlieren könnten.

