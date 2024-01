Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 26. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 26. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Kiew wartet auf russische Vermögenswerte aus den USA und stellt Zahlungen an Flüchtlinge ein: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal erklärte, Kiew habe von Washington langfristige Unterstützungsgarantien erhalten, die auch den Enteignung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine betreffen.

Vor diesem Hintergrund hat die ukrainische Regierung seit März auf Forderung des Westens die Zahlungen an einige Kategorien von Binnenvertriebenen gestrichen. Die deutsche Regierung hat eine Beteiligung an Raketenlieferungen bestritten.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

In der vergangenen Woche schlug das russische Militär 43 ukrainische Angriffe bei Kupjansk, 17 Angriffe bei Krasnoliman und 12 Angriffe bei Donezk zurück, so das russische Verteidigungsministerium. In allen Abschnitten, einschließlich Saporoschje, Cherson und südlich von Donezk, hat der Gegner in dieser Woche über 5.840 Kämpfer verloren, so das Ministerium. Darüber hinaus nahmen die russischen Streitkräfte im Laufe der Woche 35 ukrainische Soldaten gefangen.

Russische Luftabwehr zerstörte 361 unbemannte ukrainische Luftfahrzeuge, schoss ein ukrainisches Su-25-Flugzeug ab, zerstörte 6 Storm Shadow-Marschflugkörper, 4 taktische Totschka-U-Raketen und 28 Raketen der Mehrfachraketenwerfer-Systeme HIMARS und Vampire, so das russische Verteidigungsministerium.

Die russischen Streitkräfte führten in dieser Woche 13 Angriffe mit Präzisionswaffen gegen den militärisch-industriellen Komplex der Ukraine sowie gegen Arsenale, Flugplätze und Standorte ausländischer Söldner durch und trafen dabei alle Einrichtungen, so das Ministerium.

Il-76-Untersuchung

Das russische Untersuchungskomitee hat festgestellt, dass sich das Flugabwehrsystem, mit dem das russische Militärtransportflugzeug Il-76 über dem Gebiet Belgorod abgeschossen wurde, im Dorf Liptsy im Gebiet Charkow befand, teilte der Pressedienst der Behörde mit.

Die Ermittler haben die Dokumente der beim Absturz ums Leben gekommenen ukrainischen Soldaten, die ihre Identität bestätigen, sowie Begleitdokumente des russischen Föderalen Dienstes zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung den Unterlagen des Strafverfahrens beigefügt.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, erklärte, der Angriff auf die Il-76 sei eine Fortsetzung der Maßnahmen, die die ukrainische Regierung bereits 2014 begonnen hat.

Routen werden geändert

Zur möglichen Weigerung der Ukraine, ihren Gastransitvertrag mit Russland zu verlängern, sagte Peskow, dies könne zu Veränderungen in allen Logistikketten führen, die in die EU-Länder führen. „Natürlich gibt es bestehende Routen über die Türkei, es gibt Lieferungen von Flüssiggas, das jetzt so gefragt ist. Es gibt alternative Routen, aber erstens sind sie alle bereits in vielerlei Hinsicht ausgebucht“, sagte Peskow.

Am Vortag hatte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal erklärt, Kiew beabsichtige nicht, das Ende 2024 auslaufende Abkommen über den Transit von russischem Gas nach Europa zu verlängern.

Kiew wartet auf Vermögenswerte

Kiew habe alle Garantien für eine langfristige Unterstützung aus Washington erhalten, einschließlich derjenigen, die sich auf die Beschlagnahme eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine beziehen, sagte Schmygal in einem Interview mit Politico.

Auf die Frage des Journalisten nach den Aussichten für den Fall, dass Donald Trump in den USA an die Macht kommt, merkte Schmygal an, dass Kiew „aktiv“ mit der Regierung von Präsident Joe Biden und dem Kongress zusammenarbeite, um die Unterstützung für 2024 zu leisten, und schlug vor, zu sehen, „wie sich die Situation 2025 entwickeln wird“.

Der ukrainische Premierminister wies auch auf die Bedeutung der EU-Zuweisung von 50 Milliarden Euro an Kiew hin; die Überweisung dieser Mittel wurde von Ungarn blockiert. „Dieses Geld ist für uns von entscheidender Bedeutung“, betonte er.

Rundtausch nicht bestätigt

Die deutsche Regierung bestätigt die Berichte über Gespräche mit Großbritannien und anderen NATO-Partnerländern über einen sogenannten Rundtausch von Langstrecken-Marschflugkörpern, bei dem Berlin Taurus an London abgibt und Kiew im Gegenzug britische Storm Shadow-Systeme erhält, nicht, sagte die deutsche Regierungssprecherin Christiane Hofmann.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, dass Deutschland wegen seiner Unterstützung für die Ukraine keine Waffen habe. Ihm zufolge hat Berlin viele Systeme an Kiew übergeben, auf die es selbst gezählt hat.

Einstellung von Zahlungen

Die ukrainische Regierung wird die Zahlungen für die Unterbringung einiger Kategorien von Binnenvertriebenen ab März 2024 aufgrund von Forderungen der westlichen Partner einstellen, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Reintegration Irina Vereschtschuk. „Die Partner verlangen, dass die Zahlungen ständig überprüft werden, um sie zu kürzen oder zu optimieren. Wir sprechen davon, dass nach internationalen Standards zwei Jahre ausreichen, um sich anzupassen“, sagte sie.

Vereschtschuk sagte, dass im Jahr 2023 73 Milliarden Griwna (1,9 Milliarden Dollar) aus dem Haushalt für Zahlungen an Binnenvertriebene bereitgestellt wurden. Für 2024 plant die Regierung, diesen Betrag auf 57 Milliarden Griwna (1,5 Milliarden Dollar) zu reduzieren. Nach Angaben der stellvertretenden Premierministerin gelten in der Ukraine etwa 4,9 Millionen Menschen als Binnenvertriebene. Von diesen erhalten 2,5 Millionen monatliche Zahlungen.

Ende der Übersetzung

