Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 29. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 29. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Kiew fordert Raketen und Geld, Berlin streitet sich mit Paris: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Ukraine stellt auf ihrem Territorium keine Raketen für Luftabwehrsysteme her, also muss der Westen sie liefern, wenn sie verbraucht sind, sagte Jury Ignat, des Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos.

Die Feindseligkeit zwischen Frankreich und Deutschland, die durch Meinungsverschiedenheiten über die Militärhilfe für Kiew verursacht wurde, verhindert die Einrichtung eines EU-Fonds zur Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Russische Streitkräfte haben im Laufe des Tages vier Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 1.325 Kämpfer.

Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages das Kontrollzentrum der ukrainischen Einsatzgruppe Kupjansk und die Kontrollzentren zweier ukrainischer Militärbrigaden getroffen. Luftstreitkräfte und Artillerie zerstörten außerdem S-300-Luftabwehrsysteme und drei Munitionsdepots. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr neun HIMARS-Raketen und zwei JDAM-Lenkbomben ab und zerstörte 93 ukrainische Drohnen.

Ein Drittel verloren

Die Ukraine hat auf dem Schlachtfeld 68 Bradley-Schützenpanzer verloren, das ist ein Drittel aller an Kiew übergebenen US-Fahrzeuge dieses Modells, berichtete das US-Magazin The National Interest. Seinen Informationen zufolge deutet das auf eine starke Dezimierung der Waffenbestände der ukrainischen Armee hin. Es wird darauf hingewiesen, dass nur 100 bis 120 der 186 Fahrzeuge aktiv in Kampfhandlungen eingesetzt wurden, während der Rest für Ersatzteile, die Ausbildung des Personals und den Ersatz von Notfällen reserviert war.

Der Westen muss…

Alle Raketen für die eingesetzten Luftabwehrsysteme, darunter die S-300 und die Buk-M1, erhält die Ukraine aus dem Westen. Die Ukraine hat keine eigene Produktion solcher Raketen, sagte Jury Ignat, des Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. „Daher muss uns der Westen die verbrauchten [Raketen] nachliefern“, sagte er.

Finanzieller Bedarf

Der ukrainische Haushalt benötige jeden Monat Überweisungen in Höhe von drei Milliarden Dollar von den Partnern, sagte der ukrainische Finanzminister Sergej Martschenko. „Weitere rhythmische Budgethilfe ist unerlässlich, um die Sozialausgaben zu sichern. Wir können keine Verzögerung bei der Beschaffung externer Finanzmittel zulassen“, sagte er auf einem Treffen des Finanzblocks G/, auf dem der ukrainische Minister online sprach.

Europäisches Parlament befürwortet neue Sanktionen

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben eine Entschließung zur weiteren Unterstützung der Ukraine durch die EU angenommen, in der neue Sanktionen gegen Russland und Weißrussland gefordert werden. Die Abstimmung fand während der Plenarsitzung in Straßburg statt und wurde auf der Website des Parlaments übertragen.

Die Abgeordneten sprechen sich insbesondere für ein Verbot der Einfuhr von russischem Uran und metallurgischen Produkten in die EU sowie für eine vollständige Beendigung der Zusammenarbeit mit der russischen Atomindustrie, insbesondere mit Rosatom, aus. Wie schon vor einem Jahr hat die EU keine rechtliche Grundlage, um russische Staatsgelder, die auf dem Gebiet der EU eingefroren wurden, zu beschlagnahmen und für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, weshalb die Abgeordneten diese Frage als dringend bezeichnen. Darüber hinaus fordern die Abgeordneten die Schaffung eines „Systems zur Behebung und Bewertung von Umweltschäden“, die von Russland angeblich während des Konflikts verursacht wurden, und die „Vorbereitung einer Rechtsgrundlage für die Strafverfolgung“ dafür.

Entschließungen des Europäischen Parlaments haben keine Rechtskraft, sondern nur beratenden Charakter, werden in der EU aber häufig genutzt, um bestimmte politische Positionen zu fördern und zu verbreiten.

Macrons ausgeklügelter Trick

Die Feindseligkeit zwischen Frankreich und Deutschland wegen Meinungsverschiedenheiten über die Militärhilfe für Kiew verhindert die Einrichtung eines Fonds der EU zur Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine, berichtet die Financial Times. Als Reaktion auf die Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, möglicherweise Truppen in die Ukraine zu schicken, wies der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorschlag zurück und deutete an, dass Paris mehr Waffen schicken sollte, so die Zeitung. „Macrons Trick mit den Truppen zielte darauf ab, sich als entschiedener Verteidiger Kiews darzustellen und die Aufmerksamkeit vom Geld abzulenken. Das hat die Deutschen verärgert“, sagte ein ungenannter EU-Diplomat, den die Zeitung zitiert hat.

Macron hingegen bestätigte, dass er sich ganz bewusst zur Debatte über die Entsendung von westlichem Militär in die Ukraine geäußert habe und sagte, er habe seine Worte „abgewogen“ und „durchdacht“. „Jedes Wort, das ich zu diesem Thema sage, ist abgewogen, durchdacht und überprüft“, betonte er.

Unberechenbare Partner

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, bezeichnete die Äußerungen des französischen Präsidenten als gefährlich, da sie „der Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent irreparablen Schaden zufügen und zu nicht wiedergutzumachenden Folgen führen können“. Allein die Tatsache, dass Politiker im Westen darüber diskutieren, zeige, dass die derzeitige Generation europäischer Politiker das Wort „Sicherheit“ wahrscheinlich nicht richtig verstehe und keinen richtigen Selbsterhaltungstrieb habe, was „mit Unvorhersehbarkeit und absurden Aktionen verbunden ist“.

Ende der Übersetzung

