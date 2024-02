Merz wäre für den Ruf Deutschlands noch schlimmer als Scholz und Baerbock

Unglaublich, aber wahr

Deutschland hat dank der Bundesregierung und namentlich der Außenministerin Baerbock international massiv an Ansehen verloren. Unglaublich, aber wahr: Friedrich Merz hat nun gezeigt, dass es sogar noch schlimmer werden kann, wenn er Kanzler würde.

Es ist bei weitem kein subjektives Gefühl der Kritiker der derzeitigen deutschen Regierung, dass diese Regierung dem deutschen Ansehen im Ausland massiv schadet und es geschafft hat, das Gewicht Deutschlands in der internationalen Arena auf fast Null zu senken. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich, auch wenn sie seit 1945 ein Satellit der USA ist, trotzdem den Ruf erarbeitet, bei internationalen Krisen als Vermittler aufzutreten. Diesen guten Ruf Deutschlands hat die aktuelle Bundesregierung gründlich und nachhaltig zerstört.

Vom Friedensstifter zur Konfliktpartei

Zum einen liegt das an der Ukraine-Politik, mit der Deutschland, das dabei voll im Kielwasser der USA gefahren ist, aus Sicht des globalen Südens Mitschuld an der Entstehung des Ukraine-Konfliktes ist, und an der einseitigen Russland-Politik der Bundesregierung. Vorbei sind die Zeiten, als deutsche Kanzler von Brandt über Schmidt und Kohl bis zu Schröder trotz aller Krisen einen guten Draht nach Moskau aufgebaut und bewahrt hatten, der es ermöglicht hat, manchen Konflikt zwischen den Supermächten zu entschärfen.

Die Welt sieht Deutschland heute nicht mehr als Vermittler und Friedensstifter an, sondern als Konfliktpartei und willenlosen Vasall der USA, es sei nur an Nord Stream erinnert. Die Regierungen der Welt haben aufgrund der Unterwürfigkeit gegenüber den USA, mit der sich die deutsche Regierung auszeichnet, weil sie keinerlei Fragen zur Sprengung einer Milliarden teuren Infrastruktur ihrer eigenen Wirtschaft hat, regelrecht ein Schleudertrauma vom vielen Kopfschütteln.

Der radikale Ansehensverlust Deutschlands im Nahen Osten

Die zynische Doppelmoral der Bundesregierung wurde der Welt ganz offensichtlich, als die Bundesregierung sich im Gaza-Krieg offen auf die Seite Israels gestellt hat und dort auch stur stehen bleibt, obwohl Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Damit ist Deutschland – zusammen mit der EU und den USA – vor dem Hintergrund ihres gegenteiligen Verhaltens im Ukraine-Konflikt im globalen Süden komplett unglaubwürdig geworden.

Das ist nicht meine unbelegt Behauptung oder böse „russische Propaganda“, das belegen Umfragen beispielsweise in Ländern des Nahen Ostens. Eine im Januar veröffentlichte repräsentative Umfrage, die vom Arab Center for Research and Policy Studies durchgeführt wurde, ergab, dass inzwischen 75 Prozent der in 13 arabischen Ländern Befragten eine negative Sicht auf Deutschland haben. Lediglich neun Prozent bewerten die deutsche Politik positiv.

Dass das eine direkte Folge der Politik eben dieser aktuellen Bundesregierung ist, zeigt der Vergleich mit dem Jahr 2020. Damals belief sich der Prozentsatz derer, die die deutsche Politik positiv einschätzen, noch auf 52 Prozent. Man muss sich schon sehr anstrengen, um das (traditionell hohe) Ansehen des eigenen Landes in einer Region so schnell von 52 auf neun Prozent einzudampfen.

Merz toppt sie alle

Wer jedoch dachte, dass Baerbock und Scholz schon schlimm für das deutsche Ansehen im Nahen Osten waren, der unterschätzt (den wahrscheinlich nächsten Bundeskanzler) Friedrich Merz von der CDU. Während inzwischen sogar Baerbock leise warnt, dass der von Israel geplante Angriff auf Rafah, wo auf engstem Raum 1,5 Millionen Zivilisten schutzlos zusammengedrängt sind, eine humanitäre Katastrophe bedeutet, bestärkt Merz Israel in seinen Plänen.

Merz durfte nämlich nach Israel reisen und der Spiegel berichtet:

„Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich hinter das militärische Vorgehen Israels gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen und im südlichen Grenzort Rafah gestellt. »Die israelische Regierung und die israelische Armee tun nach meinem Eindruck alles, um die Zivilbevölkerung dort zu schützen«, sagte der CDU-Vorsitzende nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem.“

Damit aber noch nicht genug, denn der Spiegel schreibt auch:

„Die palästinensische Zivilbevölkerung werde vor militärischen Einsätzen gewarnt und per Telefon sowie Flugblatt aufgefordert, jene Gebiete zu verlassen, in denen dann militärische Aktionen stattfänden, sagte Merz. (…) Er habe Netanyahu gesagt, »dass ich das voll und ganz unterstütze und verstehe, dass die israelische Regierung und die israelische Armee diesen Weg gehen. Sie müssen jetzt wirklich den Terror besiegen und auf dem Weg sind sie. Aber dieser Weg ist noch nicht zu Ende.«“

Nur wie die Menschen Rafah verlassen sollen, das sagt Merz nicht. Die Stadt ist faktisch von Israel eingeschlossen, es gibt keinen Ausweg.

Das gibt einen schönen Vorgeschmack darauf, was uns und die Welt erwartet, wenn Merz Bundeskanzler wird. Und nach jetzigem Stand ist das so gut wie sicher, egal, ob die Bundesregierung irgendwie bis zur nächsten Bundestagswahl zusammenhält oder nicht. Die CDU dürfte die stärkste Partei im Bundestag bleiben und da alle anderen „etablierten“ Parteien bei der nächsten Wahl für ihre irrsinnige Politik als Bundesregierung abgestraft werden, ist es fast sicher, dass die CDU den nächsten Kanzler stellen wird. Und das dürfte aller Wahrscheinlichkeit CDU-Parteichef Friedrich Merz werden.

Es wird immer schlimmer für Deutschland

Ich habe vor der letzten Bundestagswahl mal in einer Tacheles-Sendung gesagt, dass die Deutschen sich Merkel noch zurückwünschen würden, weil es nach ihr noch schlimmer wird. Damals wurde ich dafür ausgelacht.

Auch wenn auch heute kaum jemand ernsthaft Merkel zurückhaben möchte, lacht heute wohl kaum noch jemand über meine Aussage, denn dass es nach Merkel unter Scholz noch viel schlimmer geworden ist, zeigen alle Umfragen. Noch nie war eine Bundesregierung in Deutschland so unbeliebt, wie die gemeingefährliche Truppe, die Scholz um sich versammelt hat.

Und ich wage jetzt schon die nächste Prognose: Sogar Scholz werden wir uns noch zurückwünschen.

Die heutige Bundesregierung zerstört die deutsche Wirtschaft, den deutschen Wohlstand und den deutschen Ruf in der Weltpolitik. Aber immerhin kann man über die infantile Truppe lachen. Baerbock trägt ihre Inkompetenz voller Stolz vor sich her, wenn sie in ihrem gebrochenen Englisch von „360-Gradwenden“ und ähnlichem fabuliert. Habeck ist so unfähig, dass auch er immer wieder für Lacher sorgt, wenn er als Wirtschaftsminister beispielsweise nicht einmal weiß, was eine Insolvenz ist. Und Scholz wird auf der internationalen Bühne so wenig ernst genommen, dass die internationale Presse bei seinem Besuch des G20-Gipfels in Indien kein Wort über seine politischen Initiativen verloren hat (die er auch gar nicht hatte), sondern nur über seine Augenklappe berichtet hat. Kann man noch deutlicher zeigen, dass die Truppe von Scholz international als – wenn auch zynische und gefährliche – Lachnummer wahrgenommen wird?

Das dürfte unter einem Bundeskanzler Merz anders werden. Über den dürfte kaum jemand lachen. Ich erwarte eher, dass er so etwas wie ein „von der Leyen 2.0“ wird, also ein intelligenter, aber bösartiger und skrupelloser Politiker, der den US-Interessen ebenfalls zum Schaden der eigenen Bevölkerung dient, aber im Gegensatz zu Scholz und seinem Kindergarten sogar versteht, was er tut.

Wir werden uns unter einem Kanzler Merz Scholz und seine Truppe nicht zurückwünschen, weil deren Politik besser wäre als die von Merz, sondern weil wir unter Scholz und seiner Gurkentruppe wenigstens noch etwas hatten, worüber wir lachen konnten. Unter einem Friedrich Merz dürfte uns nicht einmal dieses verzweifelte Lachen bleiben…

