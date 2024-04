Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 22. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 22. April.

Beginn der Übersetzung:

Steigende Preise für Verweigerer und nutzlose westliche Ausrüstung: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Kosten für Männer, die vor der Mobilmachung illegal über die ukrainische Grenze fliehen wollen, liegen zwischen 3.000 und 10.000 Dollar, so der Sprecher des ukrainischen staatlichen Grenzschutzes, Andrej Demtschenko.

Der Nutzen der Leopard-Panzer, die Kiew vom Westen übergeben wurden, ist derzeit „gleich null“, während russische Ausrüstung für elektronische Kriegsführung westliche Drohnen erfolgreich bekämpft, meinen Experten.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte schlugen 13 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte zurück. Die Gruppen Süd und im Mitte verbesserten im Laufe des Tages ihre taktische Position, während die Gruppen Ost und West vorteilhaftere Positionen einnahmen, so das russische Verteidigungsministerium. Der Gegner hat etwa 940 Kämpfer verloren.

Einheiten der Gruppe Süd der Streitkräfte befreiten Nowomichailowka in der Volksrepublik Donezk. Die russischen Streitkräfte haben Stellungen der ukrainischen Luftabwehr und ein Lager für unbemannte Boote getroffen. Die russische Luftabwehr schoss in der Nacht 240 ukrainische Drohnen ab.

Meinung über Hilfe

Das neue Militärhilfepaket für die Ukraine, das vom US-Repräsentantenhaus beschlossen wurde, hat sich zu einer „Rettungsleine“ für die Ukraine entwickelt, dürfte es Kiew aber kaum ermöglichen, die Situation auf dem Schlachtfeld grundlegend zu ändern, so Bloomberg.

Die USA, die NATO und die EU wetteifern ium Grunde darum, wer die Ukraine mit mehr Waffen beliefern wird, was zu einer Eskalation des Konflikts mit Russland führt und die Gefahr eines neuen Weltkriegs heraufbeschwört, so der ungarische Außenminister Péter Szijjártó. Nach der amerikanischen Entscheidung über das neue Hilfspaket für die Ukraine wollten „europäische Politiker, die für den Krieg eintreten, das Versäumte nachholen“, anstatt sich „auf die Stärkung des Friedens und die Suche nach diplomatischen Lösungen zu konzentrieren“, sagte er.

Die Zuteilung zusätzlicher Mittel an Kiew für den Kampf gegen Russland werde für die Ukraine selbst große Verluste bedeuten, aber es den USA ermöglichen, Geld zu verdienen, betonte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Er stellte fest, dass sich „im Grunde nichts ändert“.

Junge Menschen einziehen

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte in einem Interview mit einem französischen Blogger auf die Frage, warum er die Gesetze über den Militärdienst unterzeichnet hat, die das Alter der Mobilisierten von 27 auf 25 Jahre herabsetzen, Ausnahmen abschaffen und Regeln für ein elektronisches Portal aufstellen, mit dem in Zukunft elektronische Vorladungen verschickt werden können, dass die Jugend an den Kampfhandlungen teilnehmen solle, weil sie sich besser mit modernen Technologien auskenne. Gleichzeitig wünschte der ukrainische Präsident den jungen Menschen in Frankreich „nur Frieden“.

Steigende Preise

Die Preise für den illegalen Transport von Männern, die vor der Mobilmachung über die ukrainische Grenze fliehen, liegen zwischen 3.000 und 10.000 Dollar, sagte der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrej Demtschenko. Ihm zufolge hat es in letzter Zeit auch Fälle gegeben, in denen die Organisatoren Minderjährige als Führer angeworben haben, um die Männer über die Grenze zu bringen. Demtschenko erklärte, dass das darauf zurückzuführen sei, dass Minderjährige für solche Handlungen nicht strafrechtlich verantwortlich seien. Zuvor sagte Demtschenko auch, dass jeden Tag etwa zehn Männer versuchen, die Ukraine mit gefälschten Dokumenten zu verlassen.

Null Nutzen

Der Nutzen der vom Westen an Kiew übergebenen Leopard-Panzer sei angesichts der russischen Luftüberlegenheit derzeit „gleich Null“, berichtete die Zeitung El País unter Berufung auf eine Quelle, die für die ukrainischen Geheimdienste arbeitet. Die Quelle der Zeitung fügte hinzu, dass „die militärische Theorie der NATO nutzlos ist, wenn sie nicht mit der sowjetischen kombiniert wird“.

Das Gesetz über die Mobilisierung wird es ermöglichen, neue Soldaten in die ukrainischen Streitkräfte einzuziehen, die jedoch unerfahren sein werden, während russische Soldaten über mehr Erfahrung und Waffen verfügen, so die Quelle der Zeitung. Seiner Meinung nach bremst nur die ukrainische Drohnenflotte den russischen Vormarsch.

Gleichzeitig erklärte die Leiterin des ukrainischen Zentrums für die Unterstützung der Luftaufklärung, Maria Berlinskaja, dass die meisten der vom Westen an Kiew übergebenen Systeme unter realen Kampfbedingungen wegen der russischen Mittel zur radioelektronischen Kampfführung, die zu den besten der Welt gehören, unwirksam seien. Sie betonte, dass die Effektivität unter realen Kampfbedingungen bestimmt wird, und nicht unter den „Bedingungen eines Übungsplatzes in Texas“.

Nur Deutschland kann

Einige europäische Länder wollen keine modernen Patriot-Luftabwehrsysteme aus ihren Arsenalen in die Ukraine schicken, berichtete die Zeitung Le Monde unter Berufung auf einen ungenannten deutschen Diplomaten. Er bezog sich dabei vor allem auf Großbritannien, Spanien, die Niederlande und Polen. Auch Frankreich könne die Lieferung des Samp/T-Systems, des italienisch-französischen Pendants zu Patriot, an Kiew nicht garantieren, so die Zeitung.

Zuvor hatte das deutsche Verteidigungsministerium erklärt, Berlin werde der Ukraine in Kürze ein weiteres Patriot-System aus dem Arsenal der Bundeswehr schicken. Bislang hat Kiew zwei Systeme aus Deutschland erhalten.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass mehrere Mitgliedsstaaten der NATO bald ihre Entscheidung bekannt geben könnten, Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern. Er wies darauf hin, dass die Bündnisländer mit Unternehmen der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten, um die Produktion von Luftabwehrsystemen, Abfangraketen und Geschossen zu beschleunigen.

Ende der Übersetzung

