Putin beschuldigt die USA und nennt die Bundesregierung „sehr inkompetent“

Nord-Stream-Sprengung

In dem Interview mit Tucker Carlson hat der russische Präsident Putin die USA beschuldigt, die Nord Streams gesprengt zu haben. Der Bundesregierung warf er vor, ausländischen Interessen zu dienen und bezeichnete sie als "sehr inkompetent". Kein Wunder, dass deutsche Medien darüber nicht berichten.

Ich habe schon vor der Veröffentlichung des Interviews von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten gesagt, dass die deutschen Medien alles tun werden, damit die Menschen in Deutschland es sich nicht anschauen. Dass ich damit recht haben würde, ist nicht überraschend.

Die tagesschau hat ihren Zuschauern sogar offen geraten, das Interview nicht anzuschauen. Den Zuschauern zu erklären, dass sie das Interview auf gar keinen Fall anschauen sollten, war der tagesschau am 9. Februar sage und schreibe fünf Minuten Sendezeit wert. Der beigefügte Artikel endete mit dem Absatz:

„Über zwei Stunden Interview, das für den normalen Zuschauer eine Zumutung ist und doch nichts Neues bringt. Das Beste, was man tun kann, ist es einfach zu ignorieren.“

Das ist kein Wunder, denn Putin hat vieles gesagt, was erstens objektiv wahr ist, zweitens aber der Bundesregierung und natürlich den deutschen Medien gar nicht gefällt. Ich will hier ein Beispiel dafür zeigen, denn Carlson hat auch nach der Sprengung der Nord Streams gefragt. Ich übersetze Carlsons Fragen und Putins Antworten komplett.

Beginn der Übersetzung:

Carlson: Wer hat Nord Stream in die Luft gejagt?

Putin: Sie, natürlich. (Gelächter.)

Carlson: Ich war an dem Tag beschäftigt. Ich habe Nord Stream nicht in die Luft gejagt.

Putin: Sie persönlich haben vielleicht ein Alibi, aber die CIA hat kein Alibi.

Carlson: Haben Sie Beweise, dass die NATO oder die CIA es getan haben?

Putin: Wissen Sie, ich werde nicht ins Detail gehen, aber in solchen Fällen heißt es immer: Suche nach jemandem, der ein Interesse hat. Aber in diesem Fall sollten wir nicht nur nach jemandem suchen, der ein Interesse hat, sondern auch nach jemandem, der das tun kann. Denn es mag viele Interessenten geben, aber nicht alle können auf den Grund der Ostsee tauchen und diese Explosion durchführen. Diese beiden Komponenten muss man miteinander verbinden: wer ein Interesse hat und wer es tun kann.

Carlson: Aber ich verstehe das nicht ganz. Es handelt sich um den größten industriellen Terrorakt der Geschichte und außerdem um die größte Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre. Aber wenn Sie und Ihre Geheimdienste Beweise haben, warum legen Sie diese Beweise nicht vor und gewinnen diesen Propagandakrieg?

Putin: Es ist sehr schwierig, die USA im Propagandakrieg zu besiegen, weil die USA alle Medien der Welt und viele europäische Medien kontrollieren. Die letztlichen Nutznießer der größten europäischen Medien sind amerikanische Fonds. Wussten Sie das nicht? Man kann also in diese Arbeit einsteigen, aber das kommt einen, wie man so schön sagt, teurer als es wert ist. Wir könnten einfach unsere Quellen preisgeben, aber wir würden keine Ergebnisse erzielen. Es ist der ganzen auch so Welt klar, was passiert ist, und sogar amerikanische Analysten sprechen offen darüber. Wirklich.

Carlson: Ja, eine Frage: Sie haben in Deutschland gearbeitet, das ist allgemein bekannt, und die Deutschen verstehen ganz klar, dass ihre NATO-Partner das getan haben, natürlich hat es die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland getroffen, warum schweigen die Deutschen dann? Das verwirrt mich: Warum haben die Deutschen nichts zu diesem Thema gesagt?

Putin: Das überrascht mich auch. Aber die heutige deutsche Führung lässt sich nicht von nationalen Interessen leiten, sondern von den Interessen des kollektiven Westens, sonst wäre es schwierig, die Logik ihres Handelns oder Nichthandelns zu erklären. Schließlich geht es nicht nur um Nord Stream-1, das gesprengt wurde. Nord Stream 2 wurde beschädigt, aber ein Rohr lebt und kann für die Gasversorgung Europas genutzt werden, aber Deutschland öffnet es nicht. Wir sind bereit, bitte.

Es gibt noch eine andere Route durch Polen, die Jamal-Europe heißt und ebenfalls große Mengen an Gas transportieren kann. Polen hat sie geschlossen, aber Polen nimmt Geld von den Deutschen, es erhält Geld aus Fonds der EU, und Deutschland ist der Hauptgeldgeber für diese Fonds. Deutschland ernährt Polen bekanntlich. Und die haben die Route nach Deutschland geschlossen. Wozu? Ich verstehe das nicht.

Die Ukraine, der die Deutschen Waffen liefern und Geld geben. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Geldgeber der Ukraine, was die finanzielle Unterstützung angeht. Es gibt zwei Gasrouten durch die Ukraine. Sie haben einfach eine Route geschlossen, die Ukrainer. Öffnet die zweite Route und bitte, holt Gas aus Russland. Aber sie öffnen sie nicht.

Warum sagen die Deutschen nicht: „Seht mal, Jungs, wir geben euch Geld und Waffen. Dreht das Ventil auf, bitte, lasst Gas aus Russland durch. Wir kaufen in Europa Flüssiggas zu überteuerten Preisen, das reduziert unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaft insgesamt auf Null. Wollt ihr, dass wir euch Geld geben? Dann lasst uns normal existieren, lasst unsere Wirtschaft Geld verdienen, wir geben euch das Geld doch daraus.“ Nein, das machen sie nicht. Warum? Fragen Sie sie. (Klopft auf den Tisch.) Das ist es, was in ihren Köpfen ist. Die Leute dort sind sehr inkompetent.

Ende der Übersetzung

Es ist kein Wunder, dass der Erste Kanal des deutschen Staatsfernsehens in seiner Nachrichtensendung fünf Minuten aufwendet, um dem Publikum zu erklären, dass es sich das Interview auf keinen Fall anschauen soll.

Vielleicht wären die fünf Minuten Sendezeit besser investiert gewesen, wenn die tagesschau diesen Teil des Interviews gezeigt hätte?

Aber nein, die Deutschen sollen schließlich nicht erfahren, was tatsächlich vor sich geht, wem sie die Inflation und die explodierten Energiepreise zu verdanken haben, deren Folge die Rezession in Deutschland ist.

Die Verzweiflung in den Redaktionen der deutschen Medien muss wirklich groß sein, wenn sie mit aller Gewalt zu verhindern versuchen, dass die Deutschen die Aussagen von Putin hören…

