Terror gegen Russland

Die Terrorangriffe gegen Russland haben ihr Ziel, in Russland Angst und Schrecken zu verbreiten, verfehlt, denn sie haben die Entschlossenheit in Russland sogar noch gestärkt. Auch Präsident Putin hat sich letzte Woche sehr deutlich dazu geäußert.

Die Terrorangriffe von aus der Ukraine unterstützter Nazis auf die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk haben in Russland für einen Anstieg der Entschlossenheit gesorgt, dieses Problem in jedem Fall zu lösen. Noch bevor es zu dem schrecklichen Terroranschlag im Krokus bei Moskau gekommen ist, hat sich der russische Präsident dazu sehr deutlich geäußert. Darüber hat das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick berichtet und ich habe den Kommentar dazu übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wlassows Erben: Warum Putin Verrat nicht verzeiht

Im Laufe der Woche sprach das Staatsoberhaupt zweimal über das Thema Verrat. Als sich der Präsident unmittelbar nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse an Journalisten wandte, erinnerte er an einen Verräter, den ehemaligen sowjetischen General Wlassow, der während des Großen Vaterländischen Krieges auf die Seite der Nazis wechselte. Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der UdSSR wurde er im Sommer 1945 gehängt.

Auch jetzt noch gibt es Anhänger Wlassows – das sogenannte Russische Freiwilligenkorps, das aus der Ukraine auf unser Gebiet geworfen wird. So etwas kann man nicht vergeben.

Dazu sagte Putin: „Sie sind mit Waffen in der Hand gegen ihr Land, gegen ihre Heimat vorgegangen. Wir haben keine Todesstrafe, aber wir werden diese Leute jetzt und in Zukunft immer so behandeln, wie diejenigen, die im Gebiet der Militäroperation sind. Wir werden sie als bewaffnet betrachten. Alle Strafverfolgungsbehörden werden angewiesen, jeden namentlich zu identifizieren und geeignete Maßnahmen gegen die Leute zu ergreifen, die mit Waffen gegen Russland kämpfen. Und wir werden ihnen keine Ruhe lassen. Das müssen sie wissen.“

Und dann wurde er am Dienstag beim FSB-Vorstand noch konkreter, sie sollten namentlich ermittelt werden und es gibt keine Verjährungsfrist: „Wenn ich über diese Verräter gesprochen habe, bitte ich, wie immer in unserer Geschichte, nicht zu vergessen, wer sie sind, und sie namentlich zu identifizieren. Wir werden sie ohne Verjährungsfrist bestrafen, wo immer sie sind. Und ich bitte Sie, dieser Richtung Ihrer Arbeit ausreichende Aufmerksamkeit zu schenken. Wir erinnern uns, was die Wlassow-Leute auf sowjetischem Boden getan haben. Und das werden wir niemals verzeihen.“

Die Deutschen haben der Wlassow-Armee nicht genug vertraut, um sie kämpfen zu lassen, sie nutzten sie für Strafaktionen. Die Nazis setzten darauf, dass das russische Volk auf ihre Seite treten würde, nur um der Macht des verhassten Stalin zu entkommen. Wlassow stellte in seinen Proklamationen die Heimat dem Staat gegenüber, der dem Volk angeblich fremd sei. Seitdem hat sich an der Formel des Verrats, die uns der Westen anbietet, nichts geändert. Es ist immer noch derselbe Wlassowismus.

Die neuen Wlassow-Leute trafen sich letzten Sonntag in Kiew zum sogenannten – und wiederholten – „Forum Freies Russland“. Die Führung strebt dort der Dieb und flüchtige ehemalige Duma-Abgeordnete Ilja Ponomarjow an. Lassen wir mal außer Acht, wie solche Leute überhaupt an die Macht gelangen konnten. Auf diesem Foto streckt er seinen in Khaki gekleideten Bauch mit einer Reihe von Kollegen hervor. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der in dieser Reihe steht, das Spiel versteht, in das man ihn hineinzieht.

Nachdem die Gruppe das „Memorandum zur Unterstützung russischer Freiwilliger im Kampf gegen das Putin-Regime“ angenommen hatte, hörte sie Ponomarjow zu, dem zufolge Wlassow zu harmlos war. Die heutige russische Legion sei viel besser: „Wlassow hat im Grunde nicht gekämpft. Sie haben Strafaktionen im Hinterland veranstaltet. Sie waren nicht an der Front, und das unterscheidet sich stark von den Freiwilligeneinheiten, die es jetzt gibt.“

Und dann – als ganz offener Plan – zumindest ein Stück russisches Gebiet zu erobern und dort eine alternative Regierung auszurufen, nach dem Motto, jetzt gibt es sie! Damit der Westen sie dann mit Waffen und Geld vollpumpt, wie Ponomarjow offen sagte: „Sie haben jetzt nicht zum ersten Mal russisches Gebiet betreten. Das bedeutet, dass sie eine Macht sind, die als Alternative zur Regierung in Russland anerkannt werden kann. Wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen diese roten Linien zurückdrängen. Die verschwinden nicht von alleine. Bis vor Kurzem hatten wir ein direktes Verbot, irgendetwas auf russischem Gebiet zu tun.“

Und dann weiter nach Moskau, um den Kreml einzunehmen. Das ist sein voller Ernst, nach dem Motto, der Westen wird uns helfen, und wir werden ihn um mehr bitten: „Das bedeutet, dass es nur Sinn macht, nach Moskau zu gehen, und zwar erst im Endspiel. Aber der Auslöser dafür werden in jedem Fall Ereignisse innerhalb Russlands sein. Deshalb müssen wir uns noch um den Sanktionsprozess kümmern. Wir müssen uns um die Spaltung der Eliten kümmern. Wir müssen dort auch Leute rausschießen, die in Putins engstem Kreis sind. Wir müssen dort immer mehr Konflikte provozieren.“

Wer ist diese Person überhaupt? Putins Worte über die Tatsache, dass wir natürlich keine Todesstrafe haben, aber dass diejenigen, die uns auf dem Schlachtfeld mit Waffen in der Hand angreifen, entsprechend bestraft werden, und zwar ohne Verjährungsfrist – ganz wie in der Schlacht -, gelten Ponomarjow. Er selbst kleidet sich in Khaki, steht in einer Reihe mit den Terroristen des russischen Freiwilligenkorps, sammelt Geld für Waffen, motiviert, bestimmt Ziele und übernahm die Verantwortung für die Mitschuld an der Ermordung von Darja Dugina und Vladlen Tatarsky.

Hören wir weiter zu, was er noch gesagt hat: „Unser Sieg ist nicht in der Ukraine, sondern in Moskau. Dieser Krieg, ich werde nicht müde, das zu wiederholen, er wird nicht mit dem Start von 1.000 HIMARS oder 500 Taurus enden, er wird mit nur einer Kugel oder einem Strick enden, aber er wird in Moskau enden.“

Erinnern wir uns an härtere Zeiten. Im Jahr 1999 äußerte Wladimir Putin, der noch nicht einmal einen Monat als Premierminister im Amt war, den historischen Satz, der sich an die Militanten richtete, die uns den Nordkaukasus entreißen wollten. Wenn wir den Lebensweg ihrer Anführer ein Vierteljahrhundert später verfolgen, zeigt sich, dass Vergeltung unvermeidlich gekommen ist.

Dzhokhar Dudajew, Aslan Maschadow, Shamil Basajew, Chattab, Arb Barajew, Salman Radujew, Zelimchan Yandarbiew, Doku Umarow… Die einen wurden durch einen Raketenangriff getötet, andere wurden erschossen oder in die Luft gesprengt, wieder andere endeten unrühmlich und verbüßen eine lebenslange Haftstrafe. Es gibt immer noch ein paar Flüchtige, die irgendwo im Ausland herumlaufen, aber sie sitzen still und leben in Angst…

Russland und Putin verzeihen solche Dinge nicht. Die heutigen Worte an die Verräter spiegeln deutlich Putins Worte von 1999 wider: „Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Wir werden sie auf der Toilette fangen, wir werden sie auf der Toilette abmurksen.“

Eigentlich haben die russischen Dreckskerle und Verräter, die vom Bandera-Nazi-Regime in Massakerangriffen gegen ihr eigenes Heimatland geschickt wurden, zwei Möglichkeiten: entweder jetzt umzukommen oder etwas später, aber ihr Ende ist in jedem Fall vorherbestimmt.

Es werden bereits Schläferzellen ausgehoben, die Terroranschläge vorbereiten. Erst am Freitag gab der FSB die Festnahme von sieben Moskauern bekannt, die zu den Anhängern der verbotenen nationalistischen Organisation Russisches Freiwilligenkorps gehören. Bei ihnen wurden Waffen, Nazisymbole und Kommunikationsmittel mit belastendem Schriftverkehr beschlagnahmt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



