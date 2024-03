Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 22. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 22. März.

Beginn der Übersetzung:

Russische Vergeltungsschläge und Beschwerden aus Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium meldete einen massiven Angriff mit Langstrecken-Präzisionswaffen und Drohnen auf Energieanlagen, militärisch-industrielle Komplexe, Eisenbahnknotenpunkte, Arsenale und Standorte ukrainischer Soldaten und Söldner. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olga Stefanyschyna gab zu, dass die USA Kiew gedrängt haben, die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat im Laufe der Woche 42 Gegenangriffe der Streitkräfte der Ukraine bei Avdejewka zurückgeschlagen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat der Gegner im Laufe der Woche bis zu 3.860 Kämpfer verloren. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte neun Vampire Mehrfachraketenwerfer, eine deutsche IRIS-T Flugabwehrbatterie, zwei US-amerikanische AN/TPQ-50- und AN/TPQ-36-Gegenbatteriestationen, vier ukrainische Stationen für elektronische Kampfführung sowie 992 ukrainische Drohnen.

Vergeltungsschläge

Das russische Verteidigungsministerium meldete massive Angriffe mit Langstrecken-Präzisionswaffen und Drohnen auf Energieanlagen, militärisch-industrielle Komplexe, Eisenbahnknotenpunkte, Arsenale und Standorte ukrainischer Soldaten und Söldner. Wie das Ministerium betonte, wurden „alle Ziele des massiven Angriffs erreicht“.

In der Ukraine wurde die Arbeit der Unternehmen für die Herstellung und Reparatur von Waffen desorganisiert, von der NATO gelieferte ausländische Militärausrüstung und Kampfmittel wurden zerstört und der Transfer von Reserven unterbrochen.

Vom 16. bis 22. März haben die russischen Streitkräfte den Beschuss des russischen Territoriums mit insgesamt 49 Vergeltungsschlägen unter Einsatz von Raketen, darunter Kinzhal-Raketen, und Drohnen beantwortet.

Angriffe von Terroristen

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, schlug das russische Militär in der vergangenen Woche alle ukrainischen Versuche zurück, in die Grenzgebiete der Regionen Kursk und Belgorod einzudringen. Die ukrainische Armee und Terrorverbände hätten mehr als 3.000 Menschen, sieben Panzer, 15 gepanzerte Fahrzeuge und 17 Autos verloren, so das Ministerium.

EU-Gipfel

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurde in der Abschlusserklärung der dringende Bedarf der Ukraine an Luftabwehrsystemen, Granaten und Raketen hervorgehoben und festgestellt, dass „die EU und ihre Mitgliedstaaten die Bereitstellung aller erforderlichen militärischen Hilfe beschleunigen und intensivieren werden“.

Man konnte sich jedoch nicht auf eine Entscheidung über die Verwendung von Erträgen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten einigen und beauftragte den EU-Rat auf Ministerebene, weiter an dieser Frage zu arbeiten. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron anmerkte, beabsichtigt die EU, diese Arbeit zu beschleunigen, auch um diese Gelder „für die militärische Unterstützung der Ukraine“ zu verwenden.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo wiederum betonte, dass die Enteignung von Erträgen aus russischen Vermögenswerten durch die EU „rechtlich kugelsicher“ sein müsse, da die Finanzmärkte mit möglichen Probleme nicht zurecht kommen. Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, drängte die Länder, den Mechanismus zu genehmigen, und sagte, die EU könnte „die erste Milliarde bis zum 1. Juli erhalten, wenn der Entnahmemechanismus schnell abgeschlossen werden kann“. Im Jahr 2024 hofft die EU, insgesamt etwa drei Milliarden Euro zu erhalten, wenn der Mechanismus zur Enteignung dieser Einnahmen genehmigt wird, sagte sie.

Die USA verurteilen

Die US-Regierung hält es für wichtig, der Ukraine zusätzliche Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, sagte die Pressechefin des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, Aidrienne Watson. Sie wies auch darauf hin, dass die USA die russischen Angriffe auf Einrichtungen in der Ukraine verurteilen. „Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten den Antrag so schnell wie möglich auf zusätzliche Mittel für die nationale Sicherheit genehmigen“, fügte sie hinzu.

Bereitschaft der NATO

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, erklärte, das Bündnis sei auf einen möglichen Konflikt mit Russland vorbereitet. Gleichzeitig betonte Bauer, dass es „keine NATO-Truppen in der Ukraine gibt und auch nicht geplant ist, sie dort zu stationieren“. „Aber wenn ein einzelnes Land beschließt, dort Truppen zu stationieren, sollte es sich darüber im Klaren sein, dass das mit dem Rest des Bündnisses verbunden sein wird“, sagte er.

Gleichzeitig erklärte der litauische Präsident Gitanas Nauseda, dass die Länder an der Ostflanke der NATO im Gegensatz zu den Verbündeten in anderen Regionen die Idee der Entsendung von Einheiten des Bündnisses in die Ukraine unterstützen. Der litauische Staatschef stellte fest, dass es nicht um die Teilnahme von NATO-Einheiten an Kampfhandlungen gehe, präzisierte aber nicht, welche Aufgabe die Streitkräfte des Bündnisses in der Ukraine dann haben würden.

Kiewer Beschwerden

Die USA lassen die Entwicklung des Dialogs über die Aufnahme der Ukraine in die NATO nicht zu und alle Gespräche Kiews mit den Verbündeten und dem Hauptquartier des Bündnisses beschränken sich auf die Aufforderung, sich „ruhig zu verhalten“, sagte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin für europäische und transatlantische Integration Olga Stefanyschyna. Sie betonte, die Ukraine wolle nun eine rechtsverbindliche Einladung erhalten, die die Mitgliedschaft Kiews in der Allianz garantiere.

Stefanyschyna beklagte auch, dass die internationale Finanzhilfe für die Ukraine seit Anfang des Jahres nur zehn Prozent des Bedarfs ausmache.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin räumte auch ein, dass die USA sie drängen, die Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen, denn neben einem möglichen Preisanstieg befürchtet Washington, dass Russland Vergeltungsmaßnahmen gegen Infrastruktur des Gegners ergreifen könnte, z. B. gegen die Ölpipeline des Kaspischen Pipeline-Konsortiums, die von westlichen Unternehmen, darunter die US-Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron, genutzt wird.

In diesem Zusammenhang erklärte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, dass Moskau es vorziehen würde, wenn Washington Kiew nicht nur auffordern würde, die Angriffe auf Energieanlagen in Russland einzustellen, sondern generell die terroristischen Aktivitäten, vor allem gegen Wohngebäude, einzustellen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen