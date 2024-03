Russland am sozialen Abgrund

Teil 2 der Artikelserie über die 90er

Hier veröffentliche ich eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland, weil in Deutschland viele Menschen wissen gar nicht wissen, was die 90er Jahre für Russland bedeutet haben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland veröffentlicht, die ich hier auf Deutsch veröffentlichen werde. Der Grund dafür ist, dass viele Deutsche nicht wissen, wie die 90er Jahre in Russland tatsächlich waren und wie die Menschen und das Land gelitten haben.

Hier veröffentliche ich einen Artikel über die soziale Situation, es wird es täglich zwei Artikel geben, die die Zeit überbrücken sollen, während ich als Wahlbeobachter unterwegs bin und nur wenig Zeit zum Schreiben haben werde.

Russland in den 1990er Jahren: Auf dem Höhepunkt der Nichtzahlung erhielten 60 Prozent der Bürger des Landes ihren Lohn verspätet

Die soziale Unzufriedenheit brach durch und nahm die Form des „Eisenbahnkriegs“ im Frühjahr/Sommer 1998 an

„Die Haushaltseinnahmen liegen unter den erklärten Indikatoren“: Eine trockene, für die 90er Jahre typische Phrase, die von den Zeitgenossen sofort verstanden wurde. Sie bedeutete nicht nur einen Mangel an Geld, sondern deutete auch den Zusammenbruch der Erwartungen an, dass die wirtschaftlichen Bedingungen oder die Einführung kapitalistischer Verhältnisse den Geldmangel rechtzeitig ausgleichen könnten. Im Gegensatz zu den sich rasch anpassenden osteuropäischen Ländern trat Russland unter Boris Jelzin in eine Phase der Schwierigkeiten ein, die von den Ökonomen nicht vorhergesagt wurde. Ab 1992, vor allem aber von 1996 bis 1998, machten sie sich in Form von Lohnausfällen bemerkbar.

Im Jahr der Wahl Jelzins für eine zweite Amtszeit stieg der Anteil der Bürger, die ihren Lohn verspätet erhielten, auf einen Rekordwert von 60 Prozent – nur jeder Dritte wusste halbwegs, wie er morgen durchkommen würde.

Die Hälfte bekommen

Die 90er Jahre waren in Russland eine Zeit der qualitativen Verbilligung der Arbeit. Nach Berechnungen des Akademikers Dmitry Lwow sind die Reallöhne zwischen 1991 und 1998 auf ein Drittel gesunken. Der Hauptgrund für diesen Einbruch war die Inflation. Aber die Verzögerungen der Auszahlungen von Löhnen und Renten waren Teil desselben Trends. Innerhalb eines jährlichen Budgets einer Familie nahmen sie zwischen 5 und 10 Prozent des Einkommens weg, einfach weil das Geld nicht rechtzeitig eintraf.

Der Wunsch, um jeden Preis weniger zu zahlen, spiegelte sich im anhaltenden Stress der Wirtschaft wider: Zwischen 1992 und 1998 hat sich das BIP fast halbiert. Doch die Schwierigkeiten wurden durch schlecht durchdachte Reformen noch verschärft. Russland begann 1992 ohne Konkursrecht. Dies öffnete den Weg für Zahlungsausfälle, die nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Für ein Management wurde die Nichtzahlung zu einer Möglichkeit des wirtschaftlichen Überlebens für Unternehmen, die die Unterstützung ihres Kunden – des Staates – verloren hatten. Auch die lokalen Verwaltungen unterstützten den Übergangszustand, da sich Insolvenzen ungünstig auf ihr Ansehen auswirkten.

Selbst diejenigen, denen die Produktion völlig egal war, konnten Anfang der 90er Jahre Insolvenzen vermeiden. Der rasche Übergang von Betrieben und Fabriken in private Hände erfolgte in der Form, dass sie in das Eigentum des Managements überführt wurden. Unfairness wurde in diesem Fall nicht durch den Markt bestraft. Nachdem sie billig zu Eigentümern von Infrastrukturen geworden waren, aber keine wirtschaftlichen Perspektiven sahen, gingen einige der Direktoren dazu über, Produktionsanlagen zum Preis der Rohstoffe zu verkaufen, aus denen sie bestanden. An eine pünktliche Auszahlung der Löhne war in einer solchen Situation nicht zu denken, aber der Anschein von Arbeit wurde aufrechterhalten: Das lag im Interesse der korrupten Manager.

Eine weitere Alternative zur Liquidation von Unternehmen in den 90er Jahren war die Suche nach Tausch- und Kompensationsgeschäften, was sich jedoch ebenfalls nachteilig auf die Zahlung der Löhne auswirkte. In einigen Fällen wurden sie mit Produkten bezahlt, die als liquid galten, von Zigaretten bis zu Düngemitteln, und in anderen Fällen wurden sie mit Gutscheinen und sogar mit eigenen Währungen bezahlt, das nur vor Ort gültig waren. In den 1990er Jahren kamen in Russland rein lokale Banknoten auf, die steuerfrei und daher bei den Unternehmern beliebt waren: Kyrgaytschiki, Kurlowki und Wassilki. Alles in allem war das keineswegs ein Scherz. Wie Anatoly Tschubajs, der Architekt der russischen Reformen, 1996 erklärte, waren „40-45 Prozent der Wirtschaft des Landes“ „jenseits der [üblichen] monetären Messung“.

Monatliche Nichtzahlung

Im weiteren Verlauf der Ereignisse wurde deutlich, dass die Regierung nach einer Strategie suchte, um die Zahlungsausfälle zu bekämpfen. Im Jahr 1992 bewilligte das Kabinett von Jegor Gajdar einen Kredit in Höhe von einer Billion Rubel zur Schuldentilgung, dessen Mittel durch Einschalten der Druckerpresse beschafft wurden. Es kam zu einer noch nie dagewesenen Verrechnung, die jedoch nicht zu qualitativen Veränderungen führte. Die Inflation beschleunigte sich und die Zahlungsausfälle nahmen wieder zu.

1993 nahm Viktor Tschernomyrdin, der Gajdar ablöste, eine Auszeit und überließ es der Wirtschaft, ihre Probleme selbst zu lösen. Wie sich herausstellte, zahlte sich die Taktik der Selbstüberlassung nicht aus. 1994 nahm die Regierung den Zahlungsverkehr mit einer neuen Einheit – Staatsanleihen – wieder auf. Diese Methode blieb von Anfang an hinter den Erwartungen zurück und trug später zur Wirtschaftskrise von 1998 bei. In der Zwischenzeit wurde der Wert des Rubels und der an ihn gebundenen Staatsanleihen durch die Inflation gnadenlos vernichtet.

1996 hatte die Situation der Zahlungsausfälle in der russischen Wirtschaft ein kritisches Niveau erreicht. 60-70 Prozent der Unternehmen zahlten die Löhne und Gehälter mit einer durchschnittlichen Verspätung von sechs Monaten an die Angestellten. Gleichzeitig fraß die ungebremste Inflation die Kaufkraft der Gehälter auf. Die Reaktion auf die offensichtliche Verletzung der Arbeitnehmerrechte erfolgte in Form von einzelnen Protestaktionen, die nichts an der verzweifelten Lage ändern konnten. Angesichts einer ständig schrumpfenden Wirtschaft waren sowohl die Regierung als auch die Unternehmen davon überzeugt, dass sie nicht über die Mittel verfügten, um ihren Verpflichtungen ernsthaft nachzukommen.

Die Quelle der Schwierigkeiten

Unter den Bedingungen der Instabilität hielt die Regierung an der letzten Grenze fest: Sie schaffte es, dass die Last der Zahlungsausfälle ungleichmäßig auf verschiedene Regionen Russlands verteilt wurde. In der Hauptstadt pendelte sich der Anteil der Zahlungsausfälle bei etwa 30 Prozent ein, wodurch eine soziale Explosion vermieden wurde. Doch in größerer Entfernung vom Zentrum verdichteten sich die Wolken. In der Wolga-Region erreichte der Anteil der verspätet ausgezahlten Löhne 1996 66,3 Prozent, in Westsibirien 65,7 Prozent und im Fernen Osten 67,9 Prozent. Die Verlagerung der Last auf die Peripherie hatte Folgen, die niemand hätte voraussehen können. In Chakassien druckte die lokale Regierung angesichts des Mangels an konventionellem Geld eine eigene Währung, die Katanowki, und begann, die Sozialausgaben damit zu bezahlen. Das widersprach den Gesetzen der Russischen Föderation, aber die Zentralregierung zog es vor, die Augen vor diesen Verstößen zu verschließen. Wenn sie hoffte, mit einer so simplen Taktik eine soziale Explosion zu vermeiden, war dieser Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Am 1. Mai 1998 traten Bergarbeiter in der sibirischen Stadt Anzhero-Sudzhensk in einen Hungerstreik, um gegen monatelang nicht gezahlte Löhne zu protestieren. Ihr Protest wurde zunächst nicht beachtet. Der Zusammenbruch der weltweiten Kohlepreise zu Beginn des Jahres ließ das Interesse sowohl am Kohlebergbau als auch an den daran Beteiligten sinken. Aber die ermutigten Arbeiter hatten ein Aktionsprogramm und Erfahrung mit den Protesten der 1980er Jahre. Mitte des Monats blockierten sie die Transsibirische Eisenbahn sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr. 650 Züge blieben auf beiden Seiten stehen. Das Land war buchstäblich in zwei Hälften geteilt. Auch in zwei anderen Regionen Russlands wurden Bahnstrecken blockiert: in der Region Rostow in der Nähe der Stadt Schachty und in der Republik Komi in der Nähe von Inta.

Der Zusammenhalt einer sichtbaren Gruppe von empörten Menschen verängstigte die Beamten, die versuchten zu verhandeln. Der aus Moskau angereiste stellvertretende Ministerpräsident Oleg Sysuew brachte das Versprechen mit, alle Forderungen der Bergleute zu erfüllen, und wurde bald zur Geisel der erzwungenen Großzügigkeit. Als die Verhandlungen mit den Bergarbeitern beendet waren, verließ der Politiker sie mit einer Liste von Forderungen in der Hand, denen er selbst zugestimmt hatte. An erster Stelle stand der Rücktritt von Präsident Jelzin. Der verlegene Sysuew erklärte seine Unterschrift damit, dass er den Text der Vereinbarungen bis zum Ende gelesen, aber den Anfang überlesen habe.

Trotz des Stockens sollte der Kompromiss am 23. Mai in Kraft treten. Die Parteien trauten einander nicht, einigten sich aber darauf, die Kämpfe in friedliche Bahnen zu lenken. Den Bergarbeitern wurde gestattet, ein Zeltlager auf der Gorbaty-Brücke in der Nähe des Regierungsgebäudes in Moskau zu errichten. Dort mussten die Demonstranten feststellen, dass ihre Forderungen nicht erfüllt wurden. Der Zeitpunkt für einen Generalstreik war jedoch bereits verstrichen. Am 17. August 1998 erklärte Russland die Zahlungsunfähigkeit. Unter diesen Umständen wurde klar, dass der Staat ungeachtet des Drucks schon lange kein Geld mehr hatte, um seine Schulden bei den Arbeitnehmern zu begleichen.

Der Kampf der Alten

Da der Protest der Bergarbeiter vergeblich war, konnte man nicht erwarten, dass die sozial Schwachen – ältere Menschen und Kindergeldempfänger – über ihr Schicksal froh sein würden. 1993 verabschiedete Russland eine Verfassung, die den Status des Landes als Sozialstaat festschrieb. Trotzdem war die Höhe der Renten in den 1990er Jahren in keiner Weise mit dem Mindestlohn korreliert. Vor der Zahlungsunfähigkeit, in den Jahren 1997-1998, erhielten alte Menschen 75-80 Prozent des Mindestlohns, während die Kindergelder nicht über 70 Prozent stiegen. In beiden Fällen wurde durch Verzögerungen und Nichtzahlung bis zu einem Viertel des realen Wertes dieser geringen Summe aufgezehrt.

Der machtlose Protest der älteren Menschen konnte sich nicht mit den koordinierten Aktionen der Bergarbeiter messen. Dennoch versuchten sie wie diese, Bahngleise zu blockieren, in Kimry in der Region Twer gelang es ihnen, eine Brücke in ihre Hände zu nehmen, und in Joschkar-Ola zerschlugen sie Fensterscheiben im Palast des Regionsleiters und inszenierten einen improvisierten Angriff. Diese Unruhen waren zwar alles andere als effektiv, aber dennoch beängstigend und vermittelten den Eindruck einer tiefgreifenden kollektiven Anspannung der älteren Menschen. Im Jahr 2000 erwähnte der Präsident in seiner Rede vor der Föderalversammlung Zahlungsausfälle als eines der strukturellen Probleme der russischen Wirtschaft. Danach gab es diese Hinweise nicht mehr.

Das Wachstum der Haushaltseinnahmen hat die sozialen Gegensätze abgeschwächt und „Hungerrevolten“ der Rentner abgewendet. Die Regeln haben sich geändert: Im modernen Russland dürfen die Renten nicht unter das Existenzminimum in der Region des Empfängers fallen. Die Indexierung ermöglicht es, das zu vermeiden. Seit 14 Jahren finden sie jährlich statt. Im Jahr 2022 steigen die Renten in Russland um 19 Prozent, im April 2023 um 3,3 Prozent und ab Januar 2024 um 7,5 Prozent. Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs hat die Ausgabe von lokalem Geld bedeutungslos gemacht: Der Umlauf von Katanowki, die lange Zeit auf Vorrat gehalten wurden, wurde 2007 endgültig aus der Bilanz von Chakassien abgeschrieben. Für Russland war der Beginn des 21. Jahrhunderts die Zeit, in der der Staat in die Wirtschaft zurückkehrte, um die Produktionsketten zu kontrollieren und die staatliche Ordnung zu gewährleisten, ohne die die Unternehmen der 90er Jahre, die ihren Absatzmarkt verloren hatten, zu der schwarzen Serie von Zahlungsausfällen verdammt waren.

