Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Ein „Fenster“ an der Grenze für Terroristen und der Verlust der halben Kapazität: Die Ereignisse rund um die Ukraine

In der Nacht des 24. März startete das russische Militär einen neuen Angriff auf Militär- und Energieanlagen in der Ukraine. Die größte ukrainische Energieholding DTEK gab den Verlust der Hälfte ihrer Erzeugungskapazität bekannt, deren Wiederherstellung Monate dauern wird.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Täter des Terroranschlags im Krokus hätten versucht, in der Ukraine zu verschwinden, und „nach vorläufigen Angaben sei ihnen auf ukrainischer Seite ein ‚Fenster‘ zum Überqueren der Staatsgrenze bereitet worden.“

Die TASS hat die Ereignissen rund um die Ukraine der letzten zwei Tagen gesammelt.

Ukrainische Spur beim Terroranschlag im Krokus

Die unmittelbaren Täter des Terroranschlags im Krokus waren vier ausländische Staatsbürger, die am Samstag in der Region Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine festgenommen wurden. Das Untersuchungskomitee und der FSB meldeten die Festnahme.

Putin sagte in einer Ansprache an die Russen, dass die Terroristen „versuchten zu fliehen und sich in Richtung Ukraine bewegten“, wo ihnen ein „Fenster“ zum Überqueren der Staatsgrenze bereitet worden sei.

Washington behauptet, Kiew habe nichts mit dem Vorfall zu tun und die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ trage die volle Verantwortung für den Angriff. Wie Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, feststellte, sollte bis zum Abschluss der Untersuchung jeder Versuch der USA, die Ukraine zu rechtfertigen, „als Spur betrachtet werden“.

Sacharowa äußerte sich auch zu den Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky im Zusammenhang mit dem Terroranschlag und stellte fest, dass er nur „genug Verstand“ habe, um Russland für das Geschehen verantwortlich zu machen, und dass „die Mütze des Diebes in Flammen steht“.

Angriffe auf die Infrastruktur

Als Reaktion auf den Beschuss russischen Gebietes haben die russischen Streitkräfte weiterhin die Ukraine angegriffen. Insbesondere in der Nacht des 24. März griffen Flugzeuge und Drohnen Einrichtungen der Strom- und Gasindustrie sowie Montage- und Teststandorte für unbemannte Boote an.

In ukrainischen Städten kam es zu Stromausfällen. Insbesondere wurden Notabschaltungen in Kriwoj Rog und „Stabilisierungs“-Abschaltungen in Odessa gemeldet. In Charkow, wo für einige Verbraucher stundenweise Einschränkungen eingeführt wurden, seien alle Umspannwerke und Wärmekraftwerke zerstört worden, sagte der Bürgermeister der Stadt, Igor Terechow.

Wie DTEK, der größte Energiekonzern der Ukraine, erklärte, seien aufgrund zahlreicher Schäden an der Ausrüstung 50 Prozent der Erzeugungskapazität verloren gegangen, deren Wiederherstellung „keinen Tag, keine Woche oder Monat dauern wird, der Prozess wird Monate dauern.“

Ukrainische Angriffe

In der Nacht des 24. März, der in Russland zum Staatstrauertag erklärt wurde, starteten die ukrainischen Streitkräfte massive Angriffe auf Belgorod und Sewastopol.

Über Sewastopol hat das russische Militär mehr als ein Dutzend Raketen abgeschossen. Durch herabfallende Trümmer kam eine Person ums Leben und vier wurden verletzt. Wie der Gouverneur der Stadt, Michail Rasvoschajew, sagte, seien infolge des Angriffs, der der massivste der letzten Zeit gewesen sei, fünf Passagierschiffe, ein Dutzend Busse und Oberleitungsbusse beschädigt worden und es seien drei Treffer in Wohngebäuden zu verzeichnen gewesen.

Belgorod wurde von mehreren Raketenwerfern angegriffen, über der Region wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums 19 Raketen abgeschossen. Bei dem nächtlichen Beschuss wurden zwei Menschen verletzt, Privathäuser und Autos beschädigt.

Belgorod wurde am späten Abend erneut beschossen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wurden vier Menschen verletzt. Schäden wurden an 22 Wohnungen, sieben Privathäusern und elf Autos gemeldet. Das Verteidigungsministerium gab bekannt, 22 Raketen abgefangen zu haben.

Verlauf der Operation

Berichten des Verteidigungsministeriums zufolge hat das russische Militär in den letzten zwei Tagen vorteilhaftere Positionen bei Donezk besetzt und Angriffe und Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Avdejewka und Kupjansk abgewehrt. Nach Angaben des Ministeriums verlor Kiew mehr als 1.700 Mann, 15 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, 28 Artilleriesysteme und Mehrfachraketenwerfer sowie zwei S-300-Komplexe .

Rund um die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht von der möglichen Entsendung von Truppen in die Ukraine, um „den USA zu gefallen“ und die Position des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in der EU zu untergraben, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow. In einem Interview mit TASS-Generaldirektor Andrej Kondraschow für den Film „Belgrad“, der beim Fernsehsender Rossija-1 gezeigt wurde, betonte der Minister: „Europa hat sich den USA vollständig unterworfen. Es gibt rein gar keine Unabhängigkeit.“

In Ungarn geben die Pläne jedoch Anlass zur Sorge. Die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine werde „eine echte Gefahr eines Weltkriegs“ schaffen, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó.

Ende der Übersetzung

