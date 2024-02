Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Rückzug der ukrainischen Streitkräfte und Besuche westlicher Politiker in Kiew: Die Situation rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine ziehen sich nach dem Verlust von Awdejewka weiter zurück, Kiew meldet den Rückzug von Einheiten an den westlichen Rand des Dorfes Lastotschkino.

Doch ungeachtet dessen und ungeachtet der Munitionsknappheit sichert die G7 Kiew weiterhin unerschütterliche Unterstützung zu, kommt aber nicht über rhetorische Übungen hinaus. Das Gleiche tun auch die Staats- und Regierungschefs mehrerer westlicher Länder, die zu einem „Solidaritätsbesuch“ in Kiew eingetroffen sind.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Militäroperation

In der vergangenen Woche haben die russischen Streitkräfte Awdejewka (DVR) und Krynki (Gebiet Cherson) befreit, die Lage bei Kupjansk und südlich von Donezk verbessert, sind bei Awdejewka nach Westen vorgerückt und haben vorteilhaftere Stellungen bei Donezk und Cherson eingenommen.

Die russischen Streitkräfte wehrten 96 Gegenangriffe und 4 Angriffe ab, die ukrainischen Streitkräfte verloren 9.350 Mann, die getötet und verwundet wurden. Die Verluste an Ausrüstung beliefen sich auf 40 Panzer, 5 Selbstfahrlafetten, 116 gepanzerte Fahrzeuge, 299 Fahrzeuge, 217 Artilleriegeschütze, 4 Mehrfachraketenwerfer-Fahrzeuge, 2 Stationen für elektronische Kriegsführung und 6 Boote.

Im Laufe der Woche führten die russischen Streitkräfte 37 hochpräzise Angriffe auf Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes, Flugplätze und Arsenale des Gegners durch, einschließlich der Zerstörung eines kompletten Patriot-Luftverteidigungssystems.

Russische Luft- und Raumfahrtstreitkräfte haben außerdem drei ukrainische MiG-29-Jäger und einen Mi-8-Hubschrauber, sieben Storm Shadow-Marschflugkörper, eine Patriot-Rakete, vier S-200-Raketen, drei HARM-Raketen, sechs JDAM-Bomben und 50 HIMARS-Raketen und auch 821 Drohnen abgeschossen.

Rückzug nach Westen

Die ukrainischen Streitkräfte zogen sich an den westlichen Rand des Dorfes Lastotschkino, nordwestlich von Awdejewka, zurück, das von der Russischen Föderation befreit wurde, wie Kiew zugegeben hat.

Erklärungen der G7

Die G7-Länder hielten ein Treffen ab, das dem zweiten Jahrestag des Beginns der russischen Militäroperation gewidmet war.

Die G7-Staats- und Regierungschefs versprachen erneut, die Ukraine und ihre Wirtschaft zu unterstützen, und versicherten außerdem, dass sie der von Kiew vorgeschlagenen sogenannten Friedensformel verpflichtet seien.

Die G7 beabsichtigen, Druck auf Russland auszuüben und die Entwicklung seines Öl- und Gasgeschäftes und seiner Metallurgie zu behindern. Der Verband will einen Weg finden, die eingefrorenen Vermögenswerte der Russischen Föderation zum „Ausgleich“ der Verluste der Ukraine zu nutzen.

Gleichzeitig beabsichtigen die G7, Sanktionen gegen Drittländer zu verhängen, wenn sie diese der Unterstützung Russlands verdächtigen.

Unabhängig vom Ergebnis und Verfahren einigten sich die G7-Staaten darauf, die Ergebnisse der Wahlen im Donbass und in Noworossija nicht anzuerkennen.

Besuche in Kiew

Die Leiterin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, die Premierminister Belgiens, Italiens und Kanadas Alexander De Croo, Giorgia Meloni und Justin Trudeau reisten am Samstag zu einem „Solidaritätsbesuch“ nach Kiew.

Während des Besuchs unterzeichnete die Ukraine „Sicherheitsabkommen“ mit Kanada und Italien, die keine der Parteien zu irgendetwas verpflichten. Insbesondere Außenminister Antonio Tajani beharrte im italienischen Parlament darauf, dass es keine Konsequenzen für Rom hat.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besuchte die Ukraine, reiste aber auch nach Odessa. Ihr ukrainischer Kollege Dmitri Kuleba schlug vor, den Namen der Stadt auf Deutsch auf pseudo-ukrainische Weise (mit einem „s“) zu schreiben, doch sie lehnte ab: In diesem Fall würden die Deutschen ihn als „Odesa“ lesen.

Fruchtlose Hoffnungen

Kiew hofft, im Juli eine Einladung zur NATO zu erhalten, sagte der Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine Andrej Jermak.

Dabei haben die USA nur wenige Wochen zuvor erklärt, dass das Bündnis keine solche Einladung an die Ukraine senden werde. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte fest, dass Kiew zwar „näher als je zuvor“ an der Mitgliedschaft sei, die Entscheidung jedoch von den bestehenden Mitgliedern getroffen werden müsse.

Klärung der Rhetorik

Die Ukraine, die Kontakte mit der Russischen Föderation gesetzlich verboten hat, hält es nun für möglich, dass Russland eingeladen wird – allerdings zu einer Veranstaltung, bei der ihre „Friedensformel“ besprochen wird. Diese Aussage hat Jermak gemacht.

Bis zur neuen Amtseinführung

Wladimir Selensky wird bis zur Amtseinführung des nächsten Präsidenten im Amt bleiben, wann immer dies geschieht, beschrieb der Sprecher der Werchowna Rada der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, das Verfahren.

Die Frage der Legitimität von Selenskys Präsidentschaft nach Ablauf seiner Amtszeit am 21. Mai wurde in der Ukraine kontrovers diskutiert, da die Führung des Landes unter Berufung auf die Kampfhandlungen keine Wahlen anberaumt hat.

Baldiges Ende

Die EU geht davon aus, dass der Konflikt in der Ukraine in den kommenden Monaten enden könnte, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Mit diesem Argument bekräftigte er seine Forderung nach verstärkter westlicher Unterstützung für Kiew.

Gleichzeitig glaubt der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, dass westliche Hilfe – wie jetzt – nur dazu führt, dass „die Tage der Ukraine gezählt sind“. Dabei sei die Situation, das „ukrainische Soldaten fliehen oder einfach aufhören zu kämpfen, während die Polen den westlichen Teil der Ukraine übernehmen“, für Minsk inakzeptabel, betonte er.

Nicht genug Munition

Die Streitkräfte der Ukraine sind aufgrund ihres Munitionsmangels gezwungen, eine Rationierung der Munition einzuführen, berichtet der Fernsehsender NBC. Als einer der Gründe wird die fehlende Unterstützung aus den USA genannt.

Im US-Kongress wird über den Haushalt diskutiert und die Ukraine-Frage ist eine der umstrittensten. Vertreter der Republikanischen Partei (die im Unterhaus des Kongresses eine Mehrheit hat) betrachten die Unterstützung Kiews nicht als Priorität. Auch Umfragen bei Parteivorwahlen zeigen weniger Sympathie für die Ukraine – in South Carolina beispielsweise unterstützten nur vier von zehn Befragten die Unterstützung für Kiew.

Gleichzeitig ist der europäische militärisch-industrielle Komplex ohne amerikanische Unterstützung kaum in der Lage, Kiew zu versorgen: Wie die Washington Post berichtet, herrscht in der EU auf diesem Gebiet immer noch ein Mangel an Investitionen und die Gesetzgebung schränkt die gemeinsame Produktion ein.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen