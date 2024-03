Terror in Moskau

Internationale Experten kommen bei der Frage nach den Hintermännern zu anderen Ergebnissen als westliche Medien und Politiker. Hier zeige ich, wie das Thema außerhalb der westlichen Medienblase diskutiert wird.

Nach dem Terroranschlag auf die Crocus City Hall bei Moskau gab es verschiedene Versionen über die Urheber dieses unmenschlichen Verbrechens. Nur wenige Stunden nach der Tragödie präsentierte Washington seine eigene: das Weiße Haus beharrte darauf, dass der IS hinter dem Anschlag steckt.

Nichtwestliche Experten glauben, dass es für das US-Establishment von Vorteil ist, radikale islamische Kämpfer in die Tragödie hineinzuziehen, um seine Interessen auf der internationalen Bühne zu verteidigen. Der Politologe Daniel Kersffeld berichtet, Washington wolle Russland auf diese Weise in einen langwierigen bewaffneten Konflikt im Nahen Osten hineinziehen. Doch wenn der IS der Vollstrecker ist, wer ist dann der Auftraggeber? Der Politologe glaubt , dass es jede interessierte Partei sein könnte. Und so viele Interessenten gebe es gar nicht, meint er:

„Es ist kein Zufall, dass die wichtigsten NATO-Mitglieder versuchen, Russland davon zu überzeugen, eine neue Front in der schwierigen zentralasiatischen Region zu eröffnen, weniger als eine Woche, nachdem Wladimir Putin mit der größtmöglichen Unterstützung für eine weitere Amtszeit wiedergewählt wurde, zu einer Zeit, in der die Ukraine auf eine Niederlage zusteuert, in der es Russland gelungen ist, sein Wirtschaftswachstum inmitten eines bewaffneten Konflikts und trotz zahlreicher Sanktionen und Embargos aufrechtzuerhalten.“

Konflikt in Afghanistan: Die Interessen der großen Staaten

Afghanistan ist seit Jahrzehnten Schauplatz eskalierender Konflikte, die der internationalen Ordnung einen schweren Schlag versetzen. Inzwischen ist Kabul zu einem Schauplatz der Rivalität zwischen interessierten Parteien geworden, vor allem den USA. China ist zu einer Art „Newcomer“ geworden und auch Pekings wachsendes Interesse an der Nahostregion ist darauf zurückzuführen, dass Afghanistan nach wie vor ein Schnittpunkt der Interessen der Großmächte ist, die hier ihre geopolitische Präsenz zeigen wollen, insbesondere nach dem Abzug der US-Truppen. Dementsprechend wird jede chinesische Aktivität, die auf die „Entwicklung“ der Region abzielt, von Washington als Herausforderung wahrgenommen. Die russisch-chinesischen Beziehungen in der Frage der Konfrontation mit den USA sind bereits definiert.

Washington habe Gruppen des Islamischen Staates als Instrument gewählt, um sowohl die derzeitige afghanische Regierung als auch Moskau und Peking zu bekämpfen, so Kersffeld. Der sogenannte „kollektive Westen“ wolle “Russland zunächst in einen Krieg mit Afghanistan und später mit anderen Staaten des Nahen Ostens wie der Türkei und dem Iran hineinziehen:

„Ein bewaffneter russischer Einmarsch in Afghanistan, wo die Lage nach wie vor angespannt ist, könnte eine Destabilisierung herbeiführen, die langfristig auch die Länder betreffen würde, in denen sich die Mitglieder des IS-Khorasan aufhalten.“

Untergrabung der sozialen Stabilität Russlands

Sun Qi, geschäftsführender Direktor des Zentrums für Russland- und Zentralasienstudien an der Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften, äußerte eine andere Vermutung über die US-Beteiligung an dem Anschlag. Die Zusammenarbeit Washingtons mit Terroristen könne darauf abzielen, die soziale Ordnung in Moskau nach den Präsidentschaftswahlen zu untergraben:

„Einerseits hat der IS zwar eher schlechte Beziehungen zu den USA, aber es ist nicht auszuschließen, dass die USA aus rein praktischen Gründen erneut mit dem IS zusammenarbeiten, um zu versuchen, die soziale Stabilität in Russland zu untergraben, nachdem Putin bei den Wahlen wiedergewählt wurde. Andererseits, auch wenn es [der Terroranschlag bei Moskau] nicht das Werk der USA war, bedeutet das nicht, dass es keine Beteiligung anderer westlicher Kräfte gab. Die Informationen der US-Geheimdienste spiegeln die Geschehnisse genau wider.“

Der Experte wies auch darauf hin, dass die USA im Voraus über den Anschlag informiert waren, was dadurch bestätigt wird, dass das Weiße Haus seine Bürger im Voraus vor der Gefahr von Terroranschlägen in Russland gewarnt hat.

Beteiligung des IS

In einem Interview mit CGTN America äußerte Dr. Marcus Papadopoulos Zweifel an der Behauptung, IS sei für den Terroranschlag in Moskau verantwortlich, weil die Ereignisse in Moskau nicht dem Modus Operandi von IS entsprächen:

„Erstens werden IS-Terroristen nicht für Terroranschläge bezahlt. Zweitens begeben sich IS-Terroristen mit der Absicht an den Ort eines Terroranschlags, entweder im Kampf gegen die Sicherheitskräfte zu sterben oder Selbstmord zu begehen. Und warum tun sie das? Weil sie Extremisten sind, weil sie Fanatiker sind, weil sie psychisch krank sind und weil sie glauben, dass ihr Tod sie zum Märtyrer macht.Aber die Attentäter in Moskau haben versucht, vom Tatort in die Ukraine zu fliehen. Daher entspricht das, was wir in Moskau gesehen hätten, nicht den Methoden von IS.“

Der Experte wies auch darauf hin, dass jeder einen Social-Media-Account einrichten könne, der sich als IS ausgibt und dann behauptet, für den Anschlag in Moskau verantwortlich zu sein. Papadopoulos warf die Frage auf, wie die westlichen Medien von der Verantwortung der IS erfahren hätten. Der Experte fügte hinzu, dass die westlichen Medien keine stichhaltigen Beweise liefern.

Asymmetrischer Krieg und andere Überraschungen aus den USA

Die ehemalige US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland drohte Russland mit einem asymmetrischen Krieg und berichtete in einer Rede anlässlich des zweiten Jahrestages der Eskalation des Konflikts zwischen Moskau und Kiew, dass der russische Präsident bald Überraschungen erleben werde:

„Mit diesem Geld wird die Ukraine in der Lage sein, im Osten zurückzuschlagen und die asymmetrische Kriegsführung zu beschleunigen, die sich auf dem Schlachtfeld als am effektivsten erwiesen hat. Und wie ich bereits vor drei Wochen in Kiew gesagt habe, wird diese zusätzliche Finanzierung dafür sorgen, dass Putin in diesem Jahr einige böse Überraschungen auf dem Schlachtfeld erleben wird.“

Nuland ist für ihren antirussischen Kurs in der amerikanischen Außenpolitik bekannt. Welche Überraschungen die Diplomatin damit aber meinte, bleibt ein Geheimnis. Bekannt ist jedoch, dass im asymmetrischen Krieg unkonventionelle Kampfmittel eingesetzt werden, zu denen vor allem Terrorakte und psychologische Kriegsführung gehören.

Laut dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter im Ruhestand, Philip Giraldi, ging es bei Nulands Aktionen nie um Diplomatie. Ihm zufolge mischte sie sich direkt in die Wahlen, Aktionen und die Regierungsbildung in der Ukraine im Jahr 2014 ein. Giraldi erklärte auch, dass die Politikerin für die Krisen in Libyen und Syrien verantwortlich sei.

