Westliche Artillerie und Panzer haben sich im ukrainischen Kampfeinsatz als untauglich erwiesen

Schönwetterwaffen

Die vom Westen in die Ukraine gelieferten Panzer waren keine Wunderwaffen, sondern haben die Schwächen der westlichen Rüstungsindustrie aufgezeigt. Das gilt auch für andere westliche Waffensysteme, die für einen echten Kriegseinsatz nicht geeignet sind.

Die Kampfhandlungen in der Ukraine haben ein interessantes Ergebnis gebracht, das westliche Medien nur ungerne thematisieren: Die westlichen Waffen sind nicht kriegstauglich. Darüber berichten westliche Medien zwar vereinzelt, aber sie stellen nicht die Frage nach dem systemischen Problem.

Haubitzen gehen vom Schießen kaputt

Sofort nach Beginn des Einsatzes der angeblich so tollen deutschen Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine gab es Meldungen, dass deren Rohr nicht für hohe Feuerraten, die ein echter Krieg in Artillerieduellen nun mal mit sich bringt, gemacht ist. Schon nach sehr kurzem Einsatz an der Front musste diese Wunderwaffe zur Wartung und ein neues Kanonenrohr bekommen.

Ähnliches wurde auch über viele andere westliche Waffensysteme berichtet, die in der Ukraine zum Einsatz gekommen sind. Sie sind nicht für echte Kampfhandlungen ausgelegt und ihre Wartung ist extrem aufwändig und kompliziert. Im Dezember berichteten französische Medien, dass ukrainische Soldaten sich nicht eben lobend über die französische Panzerhaubitze Caesar geäußert haben. Sie schieße zwar schnell und mit großer Genauigkeit, sei aber „sehr sauberkeitsbedürftig“ und schlecht an die Realitäten von Kampfeinsätzen angepasst:

„Diese Dame ist sehr sauberkeitsbedürftig. Die Bedienung der Selbstfahrlafette ist wie bei Chirurgen, die Handschuhe und Schuhüberzieher tragen. Sie müssen sogar darin schlafen, damit sie keinen Schmutz verursachen.“

Panzer können nicht an die Front

Auch der deutsche Panzer Leopard 2 hat sich nicht bewährt, wie der Spiegel am 4. Januar mal wieder unter der Überschrift „Militärhilfe für die Ukraine – Kiews Problem mit den deutschen Pannenpanzern“ gemeldet hat. Leider erfährt man im Spiegel nicht, was genau das Problem mit dem angeblich besten Kampfpanzer der Welt ist, in dem Artikel heißt es:

„Details zur Anzahl der kaputten Panzer und der Art ihrer Schäden sollen nicht veröffentlicht werden; darum bat das Unternehmen LDS, ein Zusammenschluss der deutschen Panzerproduzenten Rheinmetall und KMW. Russlands Führung solle keine Information erhalten, die ihr im Krieg gegen die Ukraine nützen könnte. Aber so viel kann man wohl sagen: Von den 18 modernen Kampfpanzern Leopard 2 A6, die Deutschland der Ukraine geliefert hat, befanden sich nicht wenige in der litauischen Werkshalle.“

Der Grund für die Geheimhaltung dürfte kaum sein, dass Russland nichts von den Problemen erfahren soll. In Russland dürften die Probleme bekannt sein, denn ukrainische Kriegsgefangen dürften geplaudert haben und auch die russischen Geheimdienste verstehen ihr Handwerk.

Der Grund für die Geheimhaltung dürfte eher sein, dass die Hersteller der Leopard-2-Panzer keine negative Werbung für ihre „Wunderwaffe“ haben wollen. Immerhin ist der Leopard 2 A6 fast die modernste Version dieses Panzers – und die stellt sich peinlicherweise nun als kriegsuntauglich heraus.

Die von den USA an die Ukraine gelieferten M1-Abrams-Panzer sind sogar so kriegsuntauglich, dass sie bisher nicht an der Front eingesetzt werden. Abgesehen davon, dass sie, genauso wie die deutschen Leoparden, viel zu schwer für das ukrainische Gelände sind und daher schnell im ukrainischen Schlamm feststecken können, sind die M1-Abrams-Panzer auch noch so schlecht gepanzert, dass man sie bisher gar nicht erst an die Front schickt. Abhilfe soll eine nachträglich angebrachte Panzerung bringen, die jedoch erst in der Trockenzeit im nächsten Sommer zum Einsatz kommen kann, weil die Panzer dadurch noch schwerer werden.

Das systemische Problem

Das System der Rüstungsindustrie im Westen gilt als hochgradig korrupt, wie die ungezählten Skandale beispielsweise im deutschen Verteidigungsministerium und im Pentagon zeigen. Den westlichen Herstellern geht es nur um Gewinne und Börsenkurse, nicht um die Produktion wirklich praxistauglicher Waffen. Die westlichen Waffenhersteller haben daher teure Waffen entwickelt, die auch noch schwer zu warten sind, weil sich mit der Wartung zusätzliches Geld verdienen lässt.

Man war im Westen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so sehr von der eigenen Überlegenheit überzeugt, dass man auf die tatsächliche Qualität und Kriegstauglichkeit der eigenen Waffen kaum noch Wert gelegt hat. Die Kriege des Westens nach 1990 waren kurze Kriege, die von einer dem Gegner überlegenen Luftwaffe gewonnen wurden, während die Bodenwaffen keine wirklichen Kampfeinsätze, sondern nur kurze Gefechte gegen meist hoffnungslos unterlegene Gegner führen mussten. Dafür sind die westlichen Waffen geeignet, aber für einen echten Kriegseinsatz mit hoher Feuerrate und Dreck überall sind die westliche Schönwetterwaffen nicht ausgelegt.

Diese Problem ignorieren die westlichen Medien konsequent. Die Leser im Westen, die gerade ungezählte zusätzliche Milliarden für noch mehr dieser Waffen ausgegeben sollen, müssen ja nicht alles wissen…

