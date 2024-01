LGBT-Leute als Soldaten?

Die westlichen Medien überschlagen sich derzeit mit Meldungen über einen angeblich bevorstehenden Krieg mit Russland und auch der deutsche Verteidigungsminister spricht davon, die Deutschen sollten kriegsbereit sein. Beim russischen Fernsehen schüttelt man den Kopf…

Der Bericht des Deutschland-Korrespondenten ist für mich immer ein Höhepunkt im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, denn sein Blick von außen auf den Zirkus, den man in Deutschland „Politik“ nennt, ist oft mit beißender Ironie gewürzt. So auch dieses Mal, als er über die Kriegspanik berichtet hat, die deutsche Medien und Politiker derzeit schüren. Das Blöde ist eben nur, dass niemand in Krieg will und die Bundeswehr Personalnot hat. Aber vielleicht kann man aus den LGBT-Leuten, die schon hysterisch die Fassung verlieren, wenn man verwechselt hat, als was sie sich momentan identifizieren, und sofort von „Hassrede“ fabulieren, die ihre Gefühle ganz doll verletzt hat, brauchbare Soldaten rekrutieren?

Ich habe den Bericht des Deutschland-Korrespondenten wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In Deutschland wird der Mythos eines unmittelbar bevorstehenden russischen Angriffs geschürt

In diesen Tagen laufen die letzten Vorbereitungen für die aktive Phase des NATO-Manövers „Steadfast Defender-2024“ in Europa. Militärische Ausrüstung und Personal werden über den Atlantik nach Deutschland, Polen und ins Baltikum verlegt.

Es wird das größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg: 100.000 Militärangehörige aus 31 Ländern, 50 Kriegsschiffe, 80 Flugzeuge, mehr als 1.000 Stück militärischer Bodenausrüstung. Diese ganze NATO-Armee wird vom 31. Januar bis zum 31. Mai den Krieg gegen Russland trainieren.

Die Grüne Woche ist Europas größte Landwirtschaftsmesse. Außerhalb des Berliner Messegeländes mag es bröckeln, aber hier sieht die europäische Landwirtschaft hervorragend aus. Zur Grünen Woche kommen die Deutschen um etwas Schönes zu erleben. Hier kann man echte Landluft schnuppern, sich ein Pferd oder eine Kuh kaufen oder einfach nur ein Steak essen.

Für Kinder gibt es lehrreiche Attraktionen. Wo sonst kann ein Stadtkind erfahren, woher die Wurst kommt, die Mama auf den Teller legt. Für Erwachsene ist es ein gastronomisches Paradies: ausgezeichnete Balik und Salami mit Trüffel zu ganz normalen Ladenpreisen. Für junge Leute gibt es die Möglichkeit, sich bei der Bundeswehr einzuschreiben.

Man könnte meinen, was haben ein Panzerwagen und die Messe gemeinsam, außer dass sie beide grün sind. Aber die deutsche Armee braucht dringend Rekruten, da wird jede Gelegenheit wahrgenommen. Junge Männer versuchen, die Norm von Liegestützen in einer kugelsicheren Weste zu erfüllen, also mit 16 Kilogramm zusätzlichem Gewicht. Eine Gruppe von Mädchen füllt Fragebögen aus. Die Armee ist ein wichtiger Arbeitgeber: Sie bietet Arbeit im Stab, in der Kommunikationstechnik und in medizinischen Berufen, aber am meisten werden natürlich Infanteristen gebraucht. Ohne sie kann man nun mal keinen Krieg gegen die Russen führen.

Die NATO ist in Bewegung geraten, wie seit 1988 nicht mehr. Nächste Woche findet das Manöver Steadfast Defender 2024 statt, das von der Ostküste der USA bis zu den westlichen Grenzen Russlands und Weißrusslands reicht. Dabei werden Aktionen zur Blockade des Kaliningrader Gebiets zu Lande, zu Wasser und aus der Luft simuliert – für den Fall, dass die Russen versuchen, in ihre Exklave vorzudringen und die baltischen „Tiger“ vom Rest des Zoos abzuschneiden.

„Die Übung wird in vier Phasen durchgeführt und beinhaltet vor allem das Szenario einer reibungslosen Verlegung amerikanischer und europäischer Truppen an die Ostflanke der NATO“, so deutsche Journalisten.

Der Besuch Putins im Kaliningrader Gebiet hat bei westlichen Militäranalysten für Anspannung gesorgt, weil der ja nicht einfach so dahin fährt. In den Medien häufen sich die Szenarien für einen möglichen Konflikt. Die Daily Mail hat eine Karte des Angriffs gezeichnet: Russische Panzer, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, stürmen ins Baltikum, russische Hacker, die sich aus irgendeinem Grund in Tunesien befinden, greifen die Transportinfrastruktur Europas an und Raketen treffen zivile Objekte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Natürlich, wozu auch militärische Ziele angreifen? Die Daily Mail hat das alles für 2044 geplant, obwohl sie sich nicht auf den Zeitrahmen einigen können, es könnte auch früher passieren.

„Militärexperten gehen davon aus, dass Russland mehrere Jahre brauchen wird, um in der Lage zu sein, den Krieg zu beginnen. Aber das ist nur eine Vermutung. Niemand weiß es genau. Wir sollten die nächsten drei bis fünf Jahre aktiv nutzen, um uns zu bewaffnen“, argumentiert der deutsche Verteidigungsminister Pistorius.

Mit Waffen sieht es schlecht aus. Am Ende des Kalten Krieges verfügte die Armee der kleinen Niederlande über tausend Panzer, jetzt sind es nur noch ein paar Stück, also praktisch keine. Und nun müssen die Niederländer, und mit ihnen alle anderen, davon überzeugt werden, dass sie dringend neue Panzerdivisionen brauchen, um den Russen damit Angst zu machen. Im Laufe der Woche wurde dieses Thema nicht nur von aktuellen, sondern auch von ehemaligen Ministern kommentiert, auch vom ehemaligen deutschen Verteidigungsminister zu Guttenberg.

„Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs aus Russland bei fünf bis zehn Prozent liegt, ist es unsere verdammte Pflicht, in jeder Hinsicht vorbereitet zu sein“, zitierten deutsche Medien den Politiker.

Aber Waffen zu besorgen ist nur ein Teil des Problems, wenn man keine Leute hat, die man bewaffnen kann. Wegen der hohen Fluktuation wird die Idee der Rückkehr zur Wehrpflicht in die Medien gebracht. Pistorius hat es versucht, aber der Kanzler ist dagegen. In Großbritannien schwärmen Generalstabschef Sanders und der – übrigens auch ehemalige – Verteidigungsminister Elwood von einer „Bürgerarmee“.

„Wir waren zu selbstgefällig. Was sich am Horizont abzeichnet, sollte uns schockieren. Es sollte uns beunruhigen, und wir sind nicht darauf vorbereitet“, sagte der ehemalige Verteidigungsminister Tobias Elwood.

Deshalb versuchen die Lobbyisten des westlichen militärisch-industriellen Komplexes ihr Bestes, um die Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig eine militärische Hysterie bei sich zu Hause zu schüren. Noch ohne großen Erfolg, denn es gibt auch genügend reputable Gegner.

„Die moderne russische Militärdoktrin besagt, dass ein Atomschlag im Falle einer Bedrohung des russischen Territoriums, der russischen Nation und des russischen Staates erlaubt ist. Wir haben es also mit einer Doktrin zu tun, die ganz eindeutig und offensichtlich defensiver Natur ist. Die Behauptung, Russland wolle die Welt erobern, wäre, ich weiß nicht, Wahnsinn“, meint der Historiker Emmanuel Todd.

Es ist wohl eher eine Simulation des Wahnsinns. In der Atmosphäre einer belagerten Festung ist es leichter, mit innerer Rebellion umzugehen. In der deutschen Regierung, so schreibt der Spiegel, wurde ein geheimes Hauptquartier eingerichtet, um die Folgen von Trumps Rückkehr als US-Präsident abzuschätzen. Damit würde angeblich drohen, dass Europas wichtigster Verbündeter plötzlich das Schlachtfeld verlässt, auf das sich Europa selbst geschleppt hat.

Bis November ist jedoch noch Zeit, die eigene Situation an der Front zu verschärfen. Am 1. Februar will die EU-Kommission ein Finanzhilfepaket für die Ukraine durchdrücken: 50 Milliarden Euro sollen ins Nichts fließen. Um das zu erreichen, muss man Ungarn sein Stimmrecht nehmen, was die Slowakei ablehnt, also muss man auch seine Meinung irgendwie ignorieren.

Alles in allem zeichnet sich ein lebhafter Gipfel ab – mit Folgen. Zumal das 13. Sanktionspaket und die Überweisung nicht nur von eingefrorenen russischen Vermögenswerte an die Ukraine, sondern auch von Einkünften aus ihnen noch immer auf dem Tisch liegen, was an sich schon seltsam ist: wie kann etwas blockiertes Einkünfte bringen? Aber die Hauptsache ist, dass sie eine Entscheidung treffen und die Juristen werden sich später um die Feinheiten kümmern.

Allerdings klopfen dieselben Anwälte den Herstellern der Sanktionen von Zeit zu Zeit auf die Finger, weil sie auf der Grundlage anonymer Anzeigen eingeführt werden. Der russische Geschäftsmann Alisher Usmanov gewann eine weitere Verleumdungsklage gegen Forbes, indem er die Tatsache nutzte, dass Forbes Usmanov unbelegt beschuldigt hat, eine Beteiligung am russischen Mobilfunkbetreiber MegaFon zu kaufen, um einige „Geschäftsprobleme“ Putins zu „lösen“. Zuvor musste sich auch der österreichische „Kurier“, der ebenfalls schrieb, dass der russische Präsident Usmanov „seinen Lieblingsoligarchen“ genannt habe, und zwar ohne Quelle, was aber zehnmal wiederholt wurde, wegen Verleumdung von Usmanov verantworten.

Und so ein Unsinn wird zur Rechtfertigung für die Aufnahme neuer Namen in die Sanktionslisten. Der Europarat bezeichnet Usmanov nicht mehr als Oligarchen, was jedoch nicht bedeutet, dass die Praxis der Verhängung individueller Sanktionen auf der Grundlage manipulativer Artikel in Wikipedia und der russischen Oppositionspresse nicht mehr funktioniert. Alles funktioniert. Die Lüge ist ein Instrument ihrer Politik.

Am Tag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee lügt die Chefin der EU-Kommission, von der Leyen, darüber, dass die Tore des schlimmsten Todeslagers von „alliierten Truppen“ geöffnet wurden. Gott bewahre uns vor einem Hauch von Sympathie, von Dankbarkeit gegenüber Russland und den Russen.

In der Slowakei hat sich die liberale Presse über den stellvertretenden Parlamentspräsidenten Lubos Blaha ausgelassen. Vor einer Sitzung wurde ihm eine Souvenir-Bierdose mit einem roten Stern, einem St.-Georgs-Band und der Aufschrift „CCCP“ überreicht, die er nicht versteckte, sondern auf den Tisch stellte. Daraufhin wies er die Presse auf ihren Platz und sagte: „Es tut mir leid, aber ich werde niemals Geschenke verstecken, die den Sieg über den Faschismus symbolisieren. Auf die Idee komme ich nicht. Ich danke der Roten Armee, ich danke dem russischen Volk für die Befreiung vom Faschismus und ich danke allen Völkern der UdSSR, die für uns gekämpft haben“

Für das Kollektiv von der Leyen ist Lubos Blaha ein Todfeind, der die anti-russische Mythologie zerstört. Und er ist auch nicht allein. Sarah Wagenknecht ist das Gesicht einer neuen politischen Partei in Deutschland, die in totaler Opposition zur deutschen Regierung steht, auch in ihrem Geschichtsverständnis. Die spricht von der Ukraine als „junge Demokratie“, aber auch Nazi-Deutschland habe als „junge Demokratie“ begonnen, so Wagenknecht: „In dem Land, das heute angeblich so mutig unsere Freiheit und unsere Werte verteidigt, wird der Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera, der während des Holocausts der Ordnungspolizei angehörte und für die Ermordung von Tausenden von Juden, Russen und Polen verantwortlich war, als Nationalheld verherrlicht – Straßen und Plätze werden ihm zu Ehren benannt. Ich finde es seltsam, dass unsere grünen Moralisten sich daran überhaupt nicht stören. Das ist die Doppelmoral und Heuchelei ihrer Politik.“

Wagenknechts Partei ist vom deutschen Establishment noch nicht als existenzielle Bedrohung erkannt worden. Im Gegensatz dazu hat sich die AfD endgültig als solche etabliert. Vor dem Hintergrund der Proteste gegen die Politik der Koalition unternehmen die Regierungsparteien gigantische Anstrengungen, um die AfD zu kompromittieren, um die mit der Regierung unzufriedenen Wähler abzuschrecken. Linksextremisten demonstrieren in Aachen mit Slogans wie „Tötet die Führer der AfD“ – das ist in Ordnung.

Das deutsche Fernsehen interviewt Teilnehmer von Kundgebungen für die „Demokratie“, die sich als Mitarbeiter derselben Fernsehanstalten entpuppen. Ausschnitte der Menge, die vor dem Bundestag antifaschistische Lieder singt, werden ins Internet hochgeladen. Dann stellte sich heraus, dass es die Menschenmenge gab, aber keine Lieder gesungen wurden. Bei einer Kundgebung in Stralsund, die sich ebenfalls für die Demokratie aussprach, trat ein Lehrer auf die Bühne und zitierte die erste Zeile der deutschen Nationalhymne in die Menge: „Einigkeit, Recht und Freiheit“ und ihm wurde sofort das Mikrofon weggenommen und die Polizei zerrte ihn von der Bühne.

Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich auf staatliche Symbole zu berufen. Aber wenn die deutsche Hymne so eine Reaktion hervorruft, ist es eine offene Frage, ob diese Menschen für Deutschland in den Krieg ziehen werden. Vielleicht werden sie es tun, aber bis jetzt gibt es keine Warteschlangen an den Rekrutierungsstellen.

Bald wird es in Berlin eine weitere Ausstellung geben. Es ist auch die größte in Europa, aber eine, auf der nicht mit Fleisch, sondern mit Körpern gehandelt wird: die Leistungsschau der Erotikindustrie Eroticmesse-24. Vielleicht sollte die Personalabteilung des deutschen Generalstabs über die Anmietung eines Pavillons nachdenken.

Ende der Übersetzung

