Wie in Russland über die These des IS als Täter berichtet wird

Terror in Moskau

Die USA hatten es nach dem Terroranschlag bei Moskau sehr eilig, die Unschuld der Ukraine zu beteuern und die Schuld auf eine Untergruppe des IS zu schieben, was die westlichen Medien sofort als Hauptthese aufgenommen haben. Hier zeige ich, wie darüber in Russland berichtet wird.

Die These, dass der IS hinter dem Terroranschlag in Russland steckt, ist sehr schwach. Erstens sind islamistische Terroristen dafür bekannt, dass sie ihre Terroranschläge als Selbstmordkommandos begehen, anstatt zu versuchen zu fliehen. Zweitens ist der Krieg in Gaza für die islamische Welt viel wichtiger als der Krieg in der Ukraine. Und drittens hat die genannte IS-Untergruppe ihren Fokus auf Afghanistan und Pakistan, wo sie gegen die Taliban kämpft und wo die USA nach der 20-jährigen Besetzung Afghanistans der Hauptfeind aller Islamisten sind.

Aber das stört die westlichen Medien nicht, die bei ihren Berichten über die angebliche Täterschaft des IS nicht einmal wirklich erklären können, welches Problem eine in Afghanistan aktive IS-Untergruppe mit Russland haben könnte. Bei einer syrischen Gruppe könnte man es ja noch konstruieren, wobei aber auch da gilt, dass denen der Konflikt in Gaza, also vor Syriens Haustür, weitaus wichtiger sein dürfte, als ein Konzertsaal in Moskau.

Das russische Fernsehen hat sich am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick mit der von den USA in die Welt gesetzte These beschäftigt und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen drängt seine Version des Terroranschlags auf Krokus auf

Bei einem Telefongespräch zwischen dem russischen Präsidenten und seinem Kollegen aus Usbekistan, Shavkat Merziyoyev, wurden Beileidsbekundungen ausgesprochen. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko reagierte als einer der ersten auf die Tragödie und sandte ein Telegramm an Wladimir Putin. Und am Samstag drückte er noch einmal telefonisch sein Beileid aus. Am Freitagabend schrieb der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew in einem Brief über seine Unterstützung für das russische Volk an Wladimir Putin.

BRICS-Kollegen aus China, Indien, Iran, Brasilien, Südafrika, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben Telegramme mit Worten der Unterstützung an Wladimir Putin geschickt. Als Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags wurde der Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai in den Farben der russischen Flagge beleuchtet. Und in Nicaragua gibt es als Zeichen der Solidarität einen Tag lang Staatstrauer.

In den Ländern Zentralasiens und Transkaukasiens herrscht in schwierigen Zeiten Sympathie für Russland. Auch aus vielen Ländern Lateinamerikas und Afrikas kamen Beileidsbekundungen an das russische Volk.

Überall auf der Welt weht die Nationalflagge vor russischen Botschaften auf Halbmast. Und die Zahl der Gedenkstätten mit Blumen, Spielzeug, brennenden Kerzen und Notizen des Mitgefühls und der Unterstützung von einfachen Menschen nimmt vor russischen Botschaften immer mehr zu. Unsere Landsleute und Bürger anderer Länder kommen – von Belgrad bis Ottawa, von Mexiko-Stadt bis Chisinau, in New York, Berlin, Minsk – seit Freitagabend. Sie trauern gemeinsam mit Russland und erleben diese schreckliche Tragödie, als wäre es ihre eigene.

Doch es dauerte fast zwei Tage, bis das Weiße Haus durch Pressesprecherin Karine Jean-Pierre endlich die Position der USA zum Ausdruck brachte, die in so einem Fall offensichtlich sein sollte: „Die Vereinigten Staaten verurteilen den monströsen Terroranschlag in Moskau und sprechen den Familien der Opfer ihr Beileid aus.“ Und sie spricht über den in Russland verbotenen IS, den die USA als gemeinsamen Feind bezeichnen.

Der US-Präsident weigerte sich, über die schreckliche Tragödie in Russland zu sprechen, obwohl Journalisten am Freitag, als alles klar war, versuchten, Joe Biden dazu zu befragen. Zu diesem Zeitpunkt war die Version des Angriffs von Islamisten auf russische Bürger in Washington noch nicht genehmigt. Das Wichtigste war es, den Verdacht von Kiew abzulenken: „Die USA hatten keine Informationen über die Vorbereitung eines Terroranschlags in Moskau“, sagte Biden-Berater John Kirby. „Die USA sehen keine Anzeichen dafür, dass die Ukraine oder Ukrainer an dem Terroranschlag in Moskau beteiligt sind.“

Die westliche Medien waren ratlos. Im französischen Fernsehen erklärten sie sogar, dass „die Russen selbst an allem schuld sind.“ Der Reporter Cyrille Amursky erklärte: „Da ich die Geschichte Russlands kenne, kann ich sagen, dass wir die Theorie, dass die Russen selbst für diese Situationen verantwortlich sein könnten, nicht verwerfen können, denn leider hat Russland so eine Geschichte.“

Amerikanische Fernsehsender bemerkten nach Beginn des Angriffs in Krasnogorsk, als die sozialen Netzwerke bereits mit monströsen Videos und Live-Übertragungen vom Tatort gefüllt waren, mehr als anderthalb Stunden lang nicht, was in Russland geschah. Doch dann begannen sie auf Kommando, Eilmeldungen zu senden.

Die einzige und wichtigste Version des Terroranschlags in der Region Moskau ist ein Angriff einer Zelle des Islamischen Staates. Sie haben es wie Copy/Paste ausgearbeitet und dabei sogar die gleichen Worte verwendet. Unter Berufung auf Quellen in der US-Regierung wurde dem amerikanischen Publikum mitgeteilt, dass sie angeblich unbestreitbare Informationen über die Beteiligung islamischer Radikaler an dem Terroranschlag in der Region Moskau hätten. Die spezifische Zelle heißt „Vilayat Khorasan“, bekannt als ISIS-K. Die Gruppe sitzt in Afghanistan und Pakistan und soll seit zwei Jahren auf Russland fixiert sein.

„Ich glaube, dass militante Islamisten diesen Angriff verübt haben. Die Tatsache, dass sie einfach auf Menschen geschossen haben, deutet offensichtlich darauf hin, dass es sich um einen Versuch handelte, Chaos zu stiften und so viele Menschen wie möglich zu töten“, sagte der ehemalige CIA-Direktor John Brennan.

Der Rest der westlichen Medien folgte dem Ton der amerikanischen Presse sofort.

Wie plausibel die Version ist, dass der IS hinter dem Anschlag steckt, wurde der Terrorismusexperte Guido Steinberg im deutschen Fernsehen gefragt. Hier ist seine Antwort: „Es gibt Informationen aus den USA, von amerikanischen Geheimdiensten, die schon lange vor einem Angriff des IS warnen, nämlich einem Angriff einer afghanischen Zelle in Russland, und die Amerikaner gehen davon aus, dass eine afghanische Zelle für den Angriff verantwortlich ist.“

Allerdings begann man im Westen fast sofort, an der US-Version zu zweifeln. Der ehemalige Europaabgeordnete aus Frankreich, Aymeric Chauprade, ist sicher, dass unter dem Deckmantel des IS ganz andere Kräfte in der Region Moskau operierten: „Ist Gaza im Moment nicht wichtiger für die Islamisten als der russisch-ukrainische Konflikt? Die Fassade dieses Angriffs ist sicherlich islamistisch, aber der Organisator ist höchstwahrscheinlich der ‚Mehrheitsaktionär‘ von ISIS/Al-Qaida.“

Experten bemerkten auch die so massive mediale Unterstützung für die IS-Version und die offensichtliche Verlagerung des Schwerpunktes weg von der Ukraine. „Die USA wussten, dass die Ukraine etwas vorbereitete“, sagte der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson. „Sie wussten, was es war. Sie ahnten, was die Ukrainer tun würden. Und Tatsache ist, dass die Ukraine es nicht nur getan hat, sondern es auch mit Waffen und Hilfe, die von den USA bereitgestellt wurden, getan hat. Das hat dem Weißen Haus eine Heidenangst eingejagt.“

Offensichtlich ist es genau das, was sowohl Washington als auch seinen wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen Russland Angst machte. Und es dauerte einige Zeit, bis sich alle auf die Version des islamistischen Angriffs geeinigt hatten.

Aus diesem Grund hat der britische Premierminister Rishi Sunak sich nicht mit Worten der Unterstützung an die Russen gewandt, sondern wiederholte lediglich die Erklärung des britischen Außenministers Cameron: „Großbritannien verurteilt den tödlichen Terroranschlag auf Krokus in der Nähe von Moskau auf das Schärfste. Wir drücken den Familien der vielen Opfer unser aufrichtiges Beileid und unser tiefstes Mitgefühl aus. Nichts kann jemals so schreckliche Gewalt rechtfertigen.“

Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Emanuel Macaron haben über soziale Netzwerke zumindest ein paar Worte des Mitgefühls gegenüber den betroffenen Russen herausgepresst. „Frankreich verurteilt den Terroranschlag in Moskau, für den der Islamische Staat die Verantwortung übernommen hat, aufs Schärfste. Wir bringen unsere Solidarität mit den Familien der Opfer, den Opfern und dem russischen Volk zum Ausdruck“, schrieb Macron.

Der Vorsitzende der französischen Patriotenpartei, Florian Philippot, antwortete Macron: „Es hat lange gedauert, bis dieser Tweet erschien. Wir müssen jetzt eine umfassende Untersuchung der möglichen Zusammenhänge der Ukraine mit dem Geschehen und den Milliarden, die wir seit mehr als zwei Jahren schicken, fordern. Wir wissen bereits, dass Macron im Gegenteil nicht zulassen will, dass die Wahrheit ans Licht kommt.“

Sowohl die USA als auch Europa sind sich darüber im Klaren, dass jede Verbindung zwischen der Ukraine und dem Angriff auf Krokus Selbstmord für Kiew und die gesamte anti-russische Allianz wäre. Und mögliche künftige Verhandlungen mit Moskau, sofern sie stattfinden, werden in diesem Fall zu völlig anderen Bedingungen stattfinden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen