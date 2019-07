Studie: Taxifahren ist in Russland billiger, als ein eigenes Auto zu besitzen

Die Fortbewegung in Russland ist so billig, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Was ich schon lange vermutet habe, hat eine Studie der HSBC Bank nun bestätigt.

Ich selbst habe seit fünf Jahren kein eigenes Auto mehr, weil es sich für mich nicht lohnt. Ich arbeite zu Hause und wenn ich mal ins Stadtzentrum fahren möchte, dann kostet mich die vier Kilometer weite Fahrt mit dem Taxi 150 Rubel (2,10 Euro), mit der U-Bahn 45 Rubel (64 Cent) und mit dem Bus 40 Rubel (58 Cent). Und wenn ich mal einen Großeinkauf mache, denn rufe ich das Taxi direkt zum Ausgang des Supermarktes und lasse mich mit meinen fünf Einkaufstüten nach Hause fahren. Im Monat gebe ich für Taxifahrten keine 70 Euro aus. Dafür kann man kein eigenes Auto unterhalten. Und wenn ich mal über´s Wochenende auf´s Land fahren will und ein Auto brauche, kann ich es mieten.

Hinzu kommt, dass in Russland die Taxifirmen sehr gute Apps haben. Man sieht schon bei der Bestellung den Preis und sieht auch, wo das Taxi gerade ist, dass einen abholen soll. Und man muss nie länger als fünf Minuten auf das Taxi warten. Die Kosten werden bequem von der Kreditkarte abgebucht, man braucht nicht einmal Bargeld. Es ist also auch noch komfortabel.

Ein Freund aus Deutschland, der mich kürzlich besucht hat, bekam als Neukunde auch noch einige Zeit Rabatt. So standen auf seiner Kreditkartenabrechnung mehrere Fahrten für jeweils weniger als einen Euro, was dazu führte, dass Kreditkarte wegen der „verdächtigen“ Abbuchungen automatisch gesperrt wurde. Aber mit einem Anruf bei der Kreditkartenfirma war das Problem wieder gelöst.

Das russische Fernsehen hat heute über eine Studie der HSBC Bank berichtet, die berechnet hat, wie viele Kilometer in verschiedenen Ländern pro Jahr fahren muss, damit sich die Anschaffung eines Autos im Vergleich zum Taxi rechnet. Ich habe den kurzen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Experten führten eine Studie durch und fanden heraus, dass es in Russland für diejenigen, die weniger als 5.388 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren, in der Zehn-Jahres-Perspektive günstiger ist, Taxi zu fahren, als mit dem eigenen Auto.

Dies erkläre sich aus den relativ hohen Kosten für einen eigenen Wagen im Vergleich zu relativ niedrigen Preisen für Taxifahrten, schreibt die Zeitung Kommersant unter Berufung auf eine Studie der HSBC Bank.

Die Studie stellt auch fest, dass Russland bei diesem Verhältnis an erster Stelle der größten Länder der Welt steht.

An zweiter Stelle steht Indien: Dort muss mehr als 2.731 Kilometer pro Jahr fahren, bevor sich die Anschaffung eines eigenen Autos lohnt. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur 811 Kilometer.

Gleichzeitig ist der Preis für eine Taxifahrt in Russland um durchschnittlich um 75 Prozent niedriger als in den Vereinigten Staaten und die jährlichen Kosten für den Besitz eines Autos sind in Russland um 30 Prozent niedriger.

Für diese Studie berücksichtigten die Experten die Kosten eines Toyota Camry, die Kosten für Wartung und Kraftstoff, sowie die durchschnittlichen Preise für Taxifahrten und das Einkommensniveau der Bevölkerung in verschiedenen Ländern.

Ende der Übersetzung



