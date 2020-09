Fall Navalny: Weißrussland veröffentlicht abgehörtes Telefonat zwischen Berlin und Warschau

Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat mitgeteilt, sein Geheimdienst habe ein Telefonat zwischen Berlin und Warschau abgehört, das bestätigen soll, dass Navalny nicht vergiftet wurde. Nun wurde das Gespräch veröffentlicht, aber wirklich viel Licht bringt es nicht in die Geschichte.

Ich habe schon über die Mitteilung Lukaschenkos berichtet, sein Geheimdienst habe ein Gespräch zwischen Berlin und Warschau zum Thema Navalny abgehört, aus dem hervorgehen soll, dass die angebliche Vergiftung Navalnys eine Fälschung ist. Nun wurde das Gespräch veröffentlicht, in dem ein „Nick“ aus Berlin mit einem „Mike“ aus Warschau spricht. Da sich jedoch nicht feststellen lässt, wer diese beiden Herren sind, lässt sich auch nicht sagen, ob das Gespräch authentisch ist und ob es sich tatsächlich um ein Gespräch zwischen offiziellen Vertretern der deutschen und polnischen Regierung handelt. Vielleicht werden später noch weitere Informationen veröffentlicht, aber das, was jetzt veröffentlicht wurde, bringt keine gesicherten neuen Erkenntnisse.

Trotzdem habe ich das kurze Gespräch, über das die russischen und weißrussischen Medien berichtet haben, der Vollständigkeit halber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Mike: Hallo, guten Tag, Nick. Wie geht´s?

Nick: Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Die Materialien zu Nawalny sind fertig. Sie werden dem Kanzleramt übergeben. Wir warten auf ihre (Merkels) Erklärung.

Mike: Ist die Vergiftung sicher bestätigt?

Nick: Hör mal, Mike, das ist in diesem Fall nicht so wichtig. Es ist Krieg. Und in Kriegszeiten ist jedes Mittel recht.

Mike: Einverstanden. Man muss Putin die Lust nehmen, seine Nase in die weißrussischen Angelegenheiten zu stecken. Der effektivste Weg ist, ihn mit Problemen in Russland zu überhäufen, und davon gibt es nicht wenige. Erst recht, weil sie demnächst Wahlen haben, den Wahltag in Russlands Regionen.

Nick: Genau darum kümmern wir uns. Wie läuft es in Weißrussland?

Mike: Um ehrlich zu sein, nicht so gut. Präsident Lukaschenko erweist sich als harte Nuss. Das sind Profis und sie sind gut organisiert. Es ist klar, dass Russland ihn unterstützt. Die Beamten und Militärs sind dem Präsidenten gegenüber loyal. Wir arbeiten daran. Den Rest besprechen wir, wenn wir uns treffen, nicht am Telefon.

Nick: Ja, ja, ich verstehe. Dann bis bald, tschüs.

Ende der Übersetzung

Den aktuellen Stand der bekannten Fakten zum Fall Navalny finden Sie hier. Interessant ist, dass die Bundesregierung bisher nur Behauptungen über seine Vergiftung verkündet hat, aber keinerlei Fakten, Belege oder Laborergebnisse vorgelegt hat. Und auf die Frage, warum die Bundesregierung die Proben an die Bundeswehr und nicht an neutrale Labore der OPCW geschickt hat, konnte Regierungssprecher Seibert keine Antwort geben.

Wieso wurde Nawalny-Probe nicht in neutralem Labor in der Schweiz untersucht?

