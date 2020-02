Gerichtsentscheid: Russland soll 50 Milliarden Entschädigung zahlen – Wie berichten die russischen Medien?

In den Niederlanden ist ein Urteil gefallen, dass Russland verpflichten soll, den ehemaligen Eigentümern des Öl-Konzerns Yukos 50 Milliarden Entschädigung zu bezahlen. Was sind die Hintergründe und wie wird in Russland berichtet?

Der ehemalige Oligarch Michael Chodorkowski wurde in Russland zu einer Haftstrafe wegen Bestechung, Steuerhinterziehung, Betrug, Geldwäsche und so weiter verurteilt. Sein Öl-Konzern Yukos wurde damals in einem eilig durchgeführten Bieterverfahren zerschlagen und gelangte in der Folge wieder in den Besitz des russischen Staates. Was wie eine Räuberpistole klingt, wurde von Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt: Das Gericht wies die Beschwerden von Chodorkowski ab und bestätigte das russische Gerichtsurteil. Die Details über die Entscheidung des europäischen Gerichts finden Sie hier.

Dennoch klagen die ehemaligen Aktionäre von Yukos, also Chodorkowski und Konsorten, in den Niederlanden auf Entschädigung. Einen ersten Prozess haben sie verloren, nun hat ein Berufungsgericht ein älteres Urteil bestätigt und Russland verurteilt, die ehemaligen Aktionäre mit 50 Milliarden Dollar zu entschädigen.

Im Spiegel gab es dazu einen kurzen Artikel, der darüber berichtet hat, aber die russische Sicht stark verkürzt dargestellt hat. Offensichtlich sollen die deutschen Leser nicht alles wissen, was Russland dazu zu sagen hat. Im Spiegel stand dazu:

„Das Justizministerium in Moskau kündigte indes an, die niederländische Entscheidung anfechten zu wollen. Russland werde weiter seine „legitimen Interessen“ verteidigen, hieß es. Das Gericht in Den Haag habe die Tatsache ignoriert, dass die früheren Anteilseigner als Investoren keine guten Absichten vertreten hätten, teilte das Ministerium mit. Die Kontrolle von Anteilen am Unternehmen sei damals durch „eine Reihe illegaler Handlungen“ erlangt worden.“

Ich frage mich immer wieder, warum deutsche Medien nicht die komplette Erklärung zitieren, sondern eigene Zusammenfassungen schreiben. Die russische Erklärung lautete:

„Die Kontrolle über die Aktiva des Unternehmens wurde durch eine Reihe illegaler Aktivitäten, einschließlich Verschwörungen und Bestechung von Beamten, erlangt. Während die ehemaligen Mehrheitseigentümern Yukos geführt haben wurden massive Steuerhinterziehungen begangen, Vermögenswerte illegal ins Ausland verschoben, Geld gewaschen und andere illegale Geschäfte gemacht.“

Und es stimmt ja: Die russischen Oligarchen haben ihre Vermögen in den 1990er Jahren alle illegal auf Kosten des russischen Staates zusammengeraubt. Und sie haben praktisch keine Steuern gezahlt.

Als Putin an die Macht kam, konnte er die Privatisierungen nicht einfach rückabwickeln, denn dann hätte er auch alle ausländischen Investoren enteignen müssen, die zum Beispiel einem Oligarchen ein Grundstück abgekauft und dort eine Fabrik gebaut hatten. Also hat Putin den Oligarchen einen Deal angeboten: Wenn sie sich ab sofort an die Gesetze halten und ihre Steuern zahlen, werden die Raubzüge der 1990er Jahre nicht juristisch verfolgt.

Daran haben sich die meisten Oligarchen gehalten. Einige Oligarchen wollten aber in gewohnt gesetzloser Manier weiter machen und auf die wurden die Staatsanwälte losgelassen. In der Folge haben einige Oligarchen den Großteil ihres Vermögens verloren und sind ins Ausland geflohen. Die westliche Presse hat sie dann als „Opfer russischer Repressionen“ dargestellt.

Lediglich Chodorkowski hielt sich für besonders schlau. Er blieb in Russland und versuchte, Mehrheitsanteile von Yukos an westliche Konzerne zu verkaufen, um sich so unangreifbar zu machen. Das wurde buchstäblich im letzten Moment verhindert und am Ende landete Chodorkowski im Gefängnis.

Man kann das gut oder schlecht finden, was Putin gemacht hat. Aber wer kritisiert, dass einige Oligarchen ihre Vermögen behalten durften, während andere mit aller Härte des Gesetzes verfolgt wurden, der sollte auch einen alternativen Vorschlag machen, was man stattdessen hätte tun können. Eine Rückabwicklung der Privatisierungen – so illegal sie zu Stande gekommen waren – hätte Russland komplett ruiniert und alle ausländischen Investitionen abgewürgt. Ein weiter so, wie in den „wilden 90ern“, war auch keine Lösung.

Wie auch immer, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland in Sachen Strafverfahren gegen Chodorkowski Recht gegeben.

Dennoch hat nun ein niederländisches Gericht einem – laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte – zu Recht verurteilten Betrüger eine Entschädigung zugesprochen. Das letzte Wort ist zwar noch nicht gesprochen, denn der Rechtsstreit wird weitergehen, aber man sieht, wie merkwürdig das alles ist: Jemand klaut sich durch Betrügereien ein Vermögen zusammen, er wird für seine Straftaten verurteilt und verliert dadurch den größten Teil des gestohlenen Vermögens und anschließend kommt ein anderes Gericht um die Ecke und spricht ihm dafür Schadensersatz zu.

Da ich weiß, dass sich viele Leser des Anti-Spiegel für die russische Berichterstattung interessieren, habe ich einen Artikel der russischen Wirtschaftszeitung RBC zu dem Urteil übersetzt. Aus diesem Artikel stammt auch das oben genannte Zitat.

Beginn der Übersetzung:

Das Berufungsgericht in Den Haag ordnete an, Russland müsse 50 Milliarden Dollar an ehemalige Yukos-Aktionäre zahlen, teilte Andrei Kondakov, Leiter des Internationalen Rechtsverteidigungszentrums, der Russlands Interessen in dem Fall vertritt, gegenüber RIA mit.

Das Justizministerium teilte mit, dass Moskau das Urteil des Berufungsgerichts vor dem Obersten Gerichtshof der Niederlande anfechten wird.

Nach Angaben des Ministeriums ignorierte das Gericht die Tatsache, dass die ehemaligen Aktionäre von Yukos keine „ehrlichen Investoren“ waren.

„Die Kontrolle über die Aktiva des Unternehmens wurde durch eine Reihe illegaler Aktivitäten, einschließlich Verschwörungen und Bestechung von Beamten, erlangt. Während die ehemaligen Mehrheitseigentümern Yukos geführt haben, wurden massive Steuerhinterziehungen begangen, Vermögenswerte illegal ins Ausland verschoben, Geld gewaschen und andere illegale Geschäfte gemacht.“

Kondakov wiederum präzisierte, dass die Entscheidung des Berufungsgerichts in Den Haag der Position der Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte widerspreche, der am 20. September 2011 die Vorwürfe gegen Russland, die Strafverfahren gegen Yukos seien „politisch motiviert“ und „repressiver Natur“ gewesen, zurückgewiesen hat.

Im Juli 2014 gab das Schiedsgericht in Den Haag einstimmig der Forderung ehemaliger Yukos-Aktionäre statt und verurteilte Russland zur Zahlung von 50 Milliarden Dollar.

Moskau legte Berufung gegen die Entscheidung ein, aber die ehemaligen Aktionäre des Unternehmens wandten sich an Gerichte in mehreren Ländern und forderten, russisches Eigentum zu beschlagnahmen.

Im April 2016 hob das Bezirksgericht den Haager Beschluss zur Rückforderung von 50 Milliarden Dollar auf und erklärte, dass der Fall nicht in die Zuständigkeit des Gerichts falle. Gegen die Entscheidung wurde ebenfalls Beschwerde eingelegt.

Die russische Seite führte an, dass die Aktionäre die Vermögenswerte nach dem sogenannten System „russisches Sandwich“ geführt haben: oben kontrollierten die Oligarchen das Firmenkonstrukt, in der Mitte lag das Eigentum bei Offshore-Briefkastenfirmen und erst am Ende der Firmenkonstruktion stand die Ölgesellschaft Yukos selbst.

Darüber hinaus betonte Moskau, dass das russische Recht es nicht zulässt, dass internationale Schiedsverfahren über russische Steuerfragen entscheiden, die zur staatlichen und öffentlichen politischen Ordnung zählen.

Ende der Übersetzung

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse. In der Einleitung des Buches gehe ich ausführlich auf die Ereignisse in Russland in den 1990er Jahren und in der Anfangszeit von Putin ein, die ich hier nur kurz anreissen konnte.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen