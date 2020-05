Ideologie anstatt Problemlösung: Warum Frauenquoten ideologisch-populistischer Unsinn sind

Der Spiegel berichtet, dass Deutschland bei Frauenquoten Schlusslicht in Europa ist. Das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder anhand der nackten Zahlen zu zeigen, warum Frauenquoten kein Problem lösen, sondern populistische Augenwischerei sind.

Zum Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit halten sich in Deutschland viele unwahre Legenden. Das beginnt schon damit, dass man die Begriffe trennen muss. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist in Deutschland gegeben. Das Problem ist die Chancengleichheit, denn ein Recht im realen Leben auch umsetzen zu können, ist etwas anderes, als das Recht bloß zu haben. Jeder darf in Deutschland arbeiten und Karriere machen, da sind alle gleichberechtigt. Nur die Chancen sind ungleich verteilt, denn eine alleinerziehende Frau zum Beispiel kann dem Beruf nicht die Energie und Zeit widmen, die man für eine erfolgreiche Karriere nun einmal einsetzen muss.

Daran versucht die Politik etwas zu ändern, indem sie Vätern versucht, Erziehungsurlaub aufzuzwingen, aber gegen die Natur wird die Politik nicht ankommen. Es heißt nicht umsonst „Mutterinstinkt“ oder „für sein Kind kämpfen, wie eine Löwin“, denn dieser Instinkt, für sein Kind da zu sein, ist bei Frauen nun einmal evolutionär stärker ausgeprägt, als bei Männern. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber gegen unsere angeborenen Instinkte ist die Politik machtlos, was die Gender-Ideologen allerdings gerne bestreiten. (Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass Gender in Deutschland bereits als „Wissenschaft“ bezeichnet wird)

These: Quoten sind gegen die Natur machtlos

Nehmen wir einmal für den Moment an, dass meine These stimmt. Dass sie stimmt, sehen wir schon daran, dass es eben meistens Frauen sind, die Alleinerziehend sind. Wäre der „Vaterinstinkt“ genauso ausgeprägt, wie der Mutterinstinkt, müsste sich das die Waage halten. Nur relativ wenige Väter klagen darauf, dass die Kinder nach einer Trennung bei ihnen leben, meistens gilt es als abgemacht, dass die Kinder bei der Frau bleiben, gestritten wird vor Gericht dann meistens „nur noch“ über Unterhalt und Umgangsrechte. Und das ist auf der ganzen Welt so, das hat also nichts mit kultureller Prägung zu tun, der Mutterinstinkt ist uns von der Evolution in den genetischen Code geschrieben worden, da hilft alle Gender-motivierte Political Correctness nichts.

Wenn meine These also stimmt, dann wäre die beste Lösung, um Frauen mehr Chancen auf Karriere und Führungspositionen zu geben, Beruf und Familie besser miteinander vereinbar zu machen. Dazu gäbe es eine Reihe von Möglichkeiten, die die Politik sofort umsetzen könnte, wenn sie es mit der Chancengleichheit tatsächlich ernst meinen würde. Drei Beispiele:

Erstens: Man könnte für so viele Kita-Plätze sorgen, dass niemand ein Problem hätte, einen in der Nähe zu finden. Man könnte sie kostenlos anbieten, denn in der Regel steht eine junge, alleinerziehende Mutter (oder eine junge Familie) am Beginn ihrer Karriere und muss zu dem Zeitpunkt, wenn sie den Kitaplatz braucht, jeden Cent umdrehen.

Zweitens: Man könnte auch dafür sorgen, dass diese Kitaplätze rund um die Uhr angeboten werden, damit auch alleinerziehnde Schichtarbeiter oder Leute mit ungeregelten Arbeitszeiten davon profitieren. Außerdem macht niemand Karriere, der nicht auch mal Überstunden macht, aber spontane Überstunden sind mit geregelten Kita-Zeiten nur schwer unter einen Hut zu bringen.

Drittens: Man könnte eine Steuerreform durchführen, die die Steuervorteile, die man heute mit der Heirat bekommt, nicht mehr an die Heirat knüpft, sondern an die Frage, ob man im eigenen Haushalt ein Kind großzieht. Dann wären Alleinerziehende sofort besser gestellt. Das würde zwar auf Kosten der DINKs (Dubble Income No Kids) geschehen, aber die verdienen ohnehin mehr, als Alleinerziehende und haben weniger Kosten, als Haushalte mit Kindern, weil sie kein Kind zu versorgen haben.

Es gäbe also durchaus Dinge, die die Politik sofort tun könnte, um die Vereinbarkeit von Kind und Beruf zu verbessern und zu erleichtern.

Stimmt die These?

Soweit meine These, nun müssen wir noch nachschauen, ob die Realität meine These bestätigt, oder ob die deutsche Politik recht hat, die meint, das Problem mit Frauenquoten lösen zu können. Und damit komme ich zu dem heutigen Spiegel-Artikel.

Der Spiegel hat heute einen Artikel mit der Überschrift „Führungspositionen – Deutschland ist Schlusslicht bei der Frauenquote“ veröffentlicht. Der Spiegel vertritt in dem Artikel die übliche Gender-motivierte Ideologie, dass Frauenquoten die Lösung aller Probleme seien. Und er beklagt, dass Deutschland dabei Schlusslicht sei:

„Deutschland hat die schwächsten gesetzlichen Regeln für mehr Frauen in Führungspositionen: Unter den zehn europäischen Ländern, die eine gesetzlich bindende Geschlechterquote für große Unternehmen haben, landet die Bundesrepublik auf dem letzten Platz, wie aus einer Studie des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (IMU) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Allerdings gibt es 21 europäische Länder, die dieses Ziel gar nicht verfolgen oder nur rechtlich unverbindliche Empfehlungen dazu haben.“

Man beachte: Es wurde in der Studie gar nicht geprüft, wie wirksam die Quoten sind oder wie viele Frauen in den Ländern im Vergleich zu anderen Ländern in Führungspositionen sind. Es ging nur um die Strenge gesetzlichen Regelungen selbst. Die Hans-Böckler-Stiftung schreibt in ihrer Pressemeldung zu ihrer Studie:

„Die nach Analyse der Forscherinnen und Forscher wirksamste Regelung hat Norwegen. Gemessen an einem Index von 0,5 bis 5, der sich unter anderem daran bemisst, wie hoch die Quote ist, in welchem Teil der jeweiligen nationalen Unternehmenslandschaft und für welche Gremien in den Unternehmen sie gilt und wie stark die Konsequenzen bei Missachtung sind, erreicht die norwegische Quote im Ranking den Wert von 4,1.“

Die Hans-Böckler-Stiftung, die Medien und die Politik sind von der Frauenquote so überzeugt, dass sie deren Wirksamkeit gar nicht überprüfen oder hinterfragen. Das Prinzip lautet: „Hauptsache Quote und Hauptsache streng“

Ländervergleich: Was bringen Quoten tatsächlich?

Also überprüfen wir mal, was die Quoten tatsächlich bringen. Die allgemein zitierte Rangliste zum Thema Frauen in Führungspositionen kommt von der International Labour Organisation (ILO). Auf dem Bild sehen Sie das Ranking für 2017.

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Volkswirtschaft-Kompakt/One-Pager-2019/VK-Nr.-173-Februar-2019-Unternehmerinnen-weltweit.pdf

Wenn wir auf dem europäischen Kontinent bleiben, also die USA, Mexiko und Brasilien ausblenden, ergibt sich folgendes Bild bei den Ländern, die eine verbindliche Frauenquote eingeführt haben: Das von der Hans-Böckler-Stiftung hochgelobte Norwegen belegt mit 36 Prozent Frauen in Führungspositionen nur Platz 9 in Europa.

Übrigens ist diese Grafik nicht ganz vollständig, es fehlen Weißrussland und die Ukraine in der Liste, die ebenfalls vor Norwegen stehen würden. Weißrussland belegt nämlich in Wahrheit mit 46 Prozent Frauen in Führungspositionen den ersten Platz in Europa, die Ukraine liegt auf Platz drei. So war zumindest laut ILO der Stand 2015.

Und das von der Hans-Böckler-Stiftung so gescholtene Deutschland, das in der Studie den letzten Platz der zehn europäischen Länder mit verbindlichen Frauenquoten belegt, ist unter den zehn Ländern nicht Zehnter, sondern mit 28,2 Prozent Frauen in Führungspositionen Achter, gefolgt von den Niederlanden (26 Prozent) und Italien (22,3 Prozent).

Ich frage mich, welchen Sinn Studien haben, deren Ergebnisse die Realitäten nicht abbilden. Ganz offensichtlich sagt die Strenge der Frauenquoten, die die Hans-Böckler-Stiftung untersucht hat, nichts über deren Wirksamkeit aus, denn erstens belegen die Länder mit Frauenquoten viel schlechtere Plätze, als Länder ohne Quoten, und zweitens zeigt das Beispiel Deutschland, dass auch eine weniger strenge Quote zu besseren Ergebnissen führen kann, als die strengeren Quoten in Italien und den Niederlanden.

Weiter gibt der Spiegel die Pressemeldung der Hans-Böckler-Stiftung korrekt wieder:

„Acht osteuropäische EU-Mitglieder sowie Zypern und Malta verfolgen dieses Ziel auf politischer Ebene demnach gar nicht.“

Wir lernen ja immer, dass die osteuropäischen Länder irgendwie merkwürdig sind. Sie sind ärmer, als Deutschland, dort regieren fragwürdige Regierungen (Ungarn und Polen werden in der Presse immer wieder kritisiert) und so weiter. Wenn man das liest, dann passt es ins gängige Klischee, dass diese Länder keine Quoten haben, sie sind schließlich „irgendwie rückständig“.

Was aber sowohl die Hans-Böckler-Stiftung, als auch der Spiegel verschweigen ist folgendes: sieben von zehn osteuropäischen Ländern sind bei dem Thema viel weiter als Deutschland und nehmen bei den Frauen in Führungspositionen Spitzenplätze ein. Wir können sehen, dass die ersten fünf Plätze in Europa so verteilt sind: Platz 1 Estland, Platz 2 Slowenien, Platz 3 Schweden, Platz 4 Bulgarien, Platz 5 Russland.

Vier der ersten fünf Plätze gehen an osteuropäische Länder, die keinerlei Frauenquoten haben. Das scheint den Autoren der Studie und den Medien nicht zu gefallen, also wird darüber einfach nicht berichtet. Weiter steht im Spiegel zu lesen:

„Elf weitere belassen es bei rechtlich unverbindlichen Empfehlungen, darunter die Türkei, Rumänien, Polen, Großbritannien, Griechenland, Schweden, Irland oder Dänemark.“

Auch das scheint nicht ins gewollte Bild zu passen, denn von den elf Ländern ohne verbindliche Regelungen stehen neun in der Rangliste vor Deutschland, Polen kommt bei den Frauen in Führungspositionen sogar nach Russland auf Platz sechs in Europa. Von den elf Ländern stehen nur Dänemark und die Türkei hinter Deutschland. Auch das aber erfährt der Spiegel-Leser nicht, er könnte ja die Wirksamkeit der allseits propagierten Frauenquoten anzweifeln.

Auch wenn wir uns die Top-10 in Europa anschauen, sind darin sieben osteuropäische Länder vertreten, aus dem vielgelobten Westen haben es nur Schweden, Großbritannien und Norwegen in die Top-10 geschafft,

Wäre ich Politiker, würde ich fragen:

Was machen die Osteuropäer besser als wir, was können wir von denen lernen?

Aber das tun (deutsche) Politiker nicht, sie sind nämlich viel klüger, als alle anderen und denken sich stattdessen Frauenquoten oder Erziehungsurlaub für Väter aus. Dass das nichts bringt, geschenkt. Ideologie ist wichtiger, als wirksame Maßnahmen und wichtiger, als Probleme tatsächlich zu lösen.

Dabei ist die Antwort auf diese Frage schnell gegeben: Diese Länder tun das, was ich eingangs als These aufgestellt habe: Sie sorgen dafür, dass man Kinder und Beruf besser unter einen Hut bekommen kann. In Osteuropa helfen dabei die Errungenschaften des Sozialismus (ja, auch die gab es), die teilweise noch nachwirken und das ist nun einmal unter anderem eine viel höhere Dichte an Kitaplätzen. Und es ist die Tatsache, dass es im Sozialismus ganz normal – ja sogar gefordert – war, dass Frauen arbeiten und Karriere machen. Die 40 (oder in Russland sogar 70) Jahre Sozialismus haben die Menschen in dieser Frage geprägt und das wirkt noch immer nach.

Ich sehe das in meiner Wahlheimat Russland ganz deutlich. Karriere, Kinder und Familie unter einen Hut zu bekommen ist viel einfacher, als in Deutschland. Es ist zwar nicht immer leicht, aber was im Leben ist schon leicht? Aber es ist recht problemlos möglich und ich kenne viele alleinerziehende Frauen, kleine Kinder großgezogen haben und es trotzdem in die Geschäftsführung ihrer Firmen geschafft haben, während das Kind gerade einmal zum Teenager herangewachsen ist.

Die Schule in Russland meist geht bis in den Nachmittag, es gibt eine Schulkantine und oft gibt es dort auch gleich eine Hausaufgabenhilfe und es wird für Kinder generell ungleich mehr angeboten. Es gibt außerhalb der Schule eine solche Fülle von Kursen und Freizeitaktivitäten für Kinder, dass es kein Problem ist, auch jüngeren Kindern viel zu bieten: Sport, Computerkurse, kulturelle Aktivitäten, es gibt da wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es gibt dafür sogar ein eigenes Wort im Russischen: „кружок“

Übersetzt bedeutet es „kleiner Kreis“, aber es meint eben all die sinnvollen Freizeitaktivitäten, die für Kinder angeboten werden. Eltern müssen sich also viel weniger Sorgen machen, mit wem die Kinder möglicherweise nach der Schule „rumhängen“. Und da die „Kreise“ in der Regel von Pädagogen geleitet werden, lernen die Kinder dabei mit Spaß und Spielerei auch noch wirklich sinnvolle Dinge.

Fazit

Wer mehr Frauen in Führungspositionen bringen möchte, muss die Gesellschaft kinderfreundlicher machen. Das geht in Russland (das ich als Beispiel anführe, weil ich es nun einmal sehr gut kenne) so weit, dass die meisten Einkaufszentren und viele Restaurants Kinderzimmer haben, wo die Kinder unter Aufsicht spielen können, während die Eltern in Ruhe einkaufen oder nach dem Essen noch mit Freunden „quatschen“ können, ohne dass die Kinder quengeln, weil ihnen langweilig ist.

Positiver Nebeneffekt: Die Geburtenrate ist in den meisten Ländern mit vielen Frauen in Führungspositionen auch noch höher, als in Deutschland. Die genannten Maßnahmen helfen also nicht nur den Frauen, sie sind auch ein wirksames Mittel gegen das demografische Problem.

Aber in Deutschland (und im Westen insgesamt) wird stattdessen Gender gepredigt, es werden mit viel Tam-Tam nutzlose Maßnahmen wie Frauenquoten eingeführt und es werden Bücher gelobt, die mitteilen, dass Kinderkriegen doof ist und unfrei macht oder sogar umweltschädlich (also so richtig doll „pfui“) ist.



