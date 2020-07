Kommt MeToo in Russland an?

In Russland sind westliche Debatten, wie die MeToo-Debatte, bisher kein Thema. Ein aktueller Fall von sexueller Belästigung wurde jedoch nun im russischen Fernsehen diskutiert und fand eine ganz andere Resonanz, als es im Westen der Fall gewesen wäre.

Ich habe schon mehrmals darüber berichtet, dass MeToo in Russland kein Thema ist und wenn doch mal darüber berichtet wird, dann ganz anders, als in Deutschland. In Russland sieht man die Entwicklungen im Westen mit Sorge, denn wenn Vorwürfe alleine ausreichen, um einen Menschen gesellschaftlich zu ächten, seine Karriere und seinen guten Ruf zu vernichten, dann hat das mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Es ist vielmehr eine öffentliche Vorverurteilung, die schlimmer ist, als es ein Pranger im Mittelalter war. Diese These habe ich mal aufgestellt und erklärt, warum ich dieser Meinung bin.

Nun gibt es in Russland einen „Skandal“ um einen Journalisten, Pawel Lobkow ist sein Name, der einen anderen Journalisten und einen Studenten sexuell belästigt haben soll. Er hat sich dann bei allen entschuldigt, denen er „Unwohlsein“ verursacht haben könnte. Obwohl es offensichtlich um einen homosexuellen Journalisten geht, findet er Unterstützung in staatlichen Medien. Der Grund ist der oben genannte: Den Russen ist die Unschuldsvermutung wichtiger, als einfache Behauptungen. Und für Schuldsprüche sind Gerichte zuständig, nicht eine mehr oder weniger empörte Öffentlichkeit.

Xenja Sobtschak, eine Journalistin und sogar ehemalige Präsidentschaftskandidatin, die normalerweise eher regierungskritisch auftritt und sich oft im Sinne des westlichen Liberalismus äußert, wurde kritisiert, weil sie sich öffentlich zu Gunsten von Lobkow geäußert hat. Dazu wurde sie in einer russischen politischen Talkshow befragt. Die Frage lautete, warum sie sich den Mann verteidigt. Ihre Antwort war:

„Ich habe mich nicht für Pawel Lobkow eingesetzt, sondern für uns alle. Weil das, was ich um mich herum sehe, alarmierend ist, ich halte es für sehr falsch. Diese neuen Ethikregeln werden von einigen Leuten als Werkzeug verwendet, um andere zu besiegen. Es sind einfach nur Werkzeuge im Kampf, mit denen man den Ruf eines jeden Menschen mit den Füßen zertreten kann und für die keine Beweise erforderlich sind.

Wir kommen zu einem inakzeptablen Lynchsystem, wenn jemand auf einem Platz mit dem Finger auf einen anderen zeigt und den als Vergewaltiger oder sonst etwas bezeichnet und alle sich auf ihn stürzen und ihn zerreißen. Es braucht keine Gefängnisse mehr, keine Beweise, kein Gericht. Man braucht nur ein beleidigtes Opfer, das mit traurigem Gesicht eine Geschichte erzählt und danach kann man mit einem Menschen alles tun, was man will. Ich bin absolut dagegen.

Ich bin für das Strafgesetzbuch. Und ich bin gegen das Gesetz über die Beleidigung von Gefühlen. Egal, ob es die Gefühle der Gläubigen, die Gefühle von Frauen oder Männern sind. Wenn wir anfangen, über Gefühle zu sprechen, geraten wir auf sehr dünnes Eis, denn unter diese Beleidigungen kann alles fallen – ein unschuldiger Witz und jeder Streit. Das gehört nicht vor Gericht!“

Bei dem Gesetz über Beleidigung von Gefühlen geht es um einen Paragrafen im russischen Strafgesetzbuch, der es verbietet, religiöse Gefühle zu beleidigen. Der Hintergrund ist, dass Russland – immerhin ein Staat, in dem alle Weltreligionen mit Millionen von Gläubigen vertreten sind – nicht will, dass religiöse Konflikte entstehen. Daher ist das russische Gesetz sehr streng, wenn zum Beispiel Religionen in Karikaturen beleidigt werden.

Natürlich hat das Gesetz viele Gegner, auch und gerade unter den Atheisten. Die Aussagen von Sobtschak im russischen Fernsehen zeigen ganz nebenbei auf, dass in den angeblich so streng zensierten russischen Staatsmedien die Gesetze der Regierung auch kritisiert werden. Die Leser des Anti-Spiegel haben dafür schon viele Beispiele gesehen.

Die Argumente von Sobtschak finde ich aber absolut treffend, denn in einem Rechtsstaat sollte die Unschuldsvermutung gelten. Bloße Anschuldigungen, wegen was auch immer, dürfen nicht dazu führen, dass Menschen gesellschaftlich geächtet und beruflich ruiniert werden. Wer allerdings einem anderen Menschen widerrechtlich sexuelle Gewalt angetan hat, der gehört streng bestraft.

Aber für Strafe sind in einem Rechtsstaat die Gerichte zuständig und nicht der am lautesten schreiende Mob.

Leider scheint das im Westen mittlerweile anders zu sein, wie wir bei MeToo immer wieder beobachten konnten.



