Kriegsverbrechen: Niederlande haben 70 Zivilisten bei Bombardierung einer Stadt im Irak getötet

Die Niederlande haben im Irak 2015 eine Stadt bombardiert und mindestens 70 Zivilisten auf einen Schlag getötet. Was bisher als „russische Propaganda“ bezeichnet wurde, musste Den Haag nun eingestehen.

Russland hat schon lange auf dieses Kriegsverbrechen hingewiesen, aber die niederländische Regierung in Den Haag hat das immer bestritten. Nun musste die Regierung dort eingestehen, dass die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen. Man fragt sich, warum die deutschen „Qualitätsmedien“ darüber nicht berichten, immerhin bestehen an diesem Kriegsverbrechen nun keinerlei Zweifel mehr.

Da in Deutschland darüber nicht berichtet wurde, habe ich die offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums vom Donnerstag zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Meldungen aus den Niederlanden geben uns die Gelegenheit, auf das Thema der Bombardierung der irakischen Stadt Hawija zurückzukommen, die von der niederländischen Luftwaffe im Juni 2015 durchgeführt wurde. Im vergangenen Dezember bewertete das russische Außenministerium den Vorfall. Damals bestritt das offizielle Haag jedoch standhaft die Beteiligung am Tod dutzender Zivilisten.

Wie bekannt wurde, gab die niederländische Verteidigungsministerin Bernardina auf Druck der Öffentlichkeit und der Parlamentarier jetzt zu, dass bei dieser Operation tatsächlich 70 Zivilisten von der niederländischen Luftwaffe getötet worden sind.

Gleichzeitig versuchte die Verteidigungsministerin dieses Landes, sich zu rechtfertigen. Sie sagte, dass in den Niederlanden, offenbar bis vor kurzem, niemand das wahre Ausmaß dessen kannte, was geschehen war, weil die USA „keine endgültigen Daten über die Opfer des Luftangriffs geliefert haben“. Das ist eine interessante Geschichte. Als es mit Fakten in der Hand an die Wand „genagelt“ war, hat Den Haag plötzlich einen Schuldigen gefunden: die Vereinigten Staaten. Dabei ist es doch die niederländischen Regierung, die in den letzten Jahren alle belehrt hat, wie die Menschenrechte geachtet werden müssen, wie man offen mit Informationen umgehen muss, wie man gegen Falschmeldungen zu kämpfen hat und dass sichergestellt werden muss, dass Kriminelle inhaftiert werden und die gerechte Bestrafung bekommen. Räumt erst mal bei Euch selbst auf. Fünf Jahre lang haben sie sich nicht die Mühe gemacht, nach dem Schicksal von Menschen zu fragen, die sie einfach so in einem anderen Land bombardiert haben. Jemand gab den Befehl, nicht aus Versehen und oder durch Zufall. Jemand gab den Befehl und 70 Menschen starben. Immerhin werden diese 70 Opfer schon seit April 2017 in der Gesamtstatistik der Anti-IS-Koalition über zivile Opfer berücksichtigt.

Die Quintessenz ist einfach. Die niederländische Regierung war sich der Folgen des Einsatzes ihrer Streitkräfte sehr wohl bewusst und hat die massenhafte Vernichtung irakischer Zivilisten einfach vor ihrer Öffentlichkeit verschwiegen. Denken Sie daran, wenn die niederländische Regierung Ihnen das nächste Mal die so genannte „Wahrheit“ sagt.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen