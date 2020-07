Kurisioses zum Wochenbeginn: Ist Demenz ansteckend? Biden meldet 120 Mio Corona-Tote und das ZDF übernimmt die Zahl

Joe Biden ist offensichtlich im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz, was die deutschen „Qualitätsmedien“ gerne mit der Formulierung herunterspielen, er sei ein wenig „fahrig“. Seine Demenz scheint jedoch ansteckend zu sein, denn das heute journal hat seine falschen Angaben kurzerhand übernommen.

Corona dürfte für die Demokraten im Wahlkampf ein Segen sein, denn jeder Tag, an dem Joe Biden nicht öffentlich auftritt, ist ein guter Tag für die Demokraten, weil er keine Fehler machen kann. Und er macht viele Fehler.

So hat Biden Ende Juni zum Beispiel verkündet, in den USA seien 120 Millionen Menschen an Corona gestorben, Anti-Spiegel-Leser konnten das hier schon am 29. Juni in einem Bericht des russischen Fernsehens über die USA lesen, den ich übersetzt habe.

Joe Biden slammed for saying '120 million people have died from COVID'

Dieses Video auf YouTube ansehen

Was man irgendwie ganz lustig finden kann und was in den USA jeder in Fernsehen bewundern kann – nämlich Bidens peinliche Gedächtnislücken -, fand Trump gar nicht lustig, denn das war ja bei weitem nicht der einzige „Aussetzer“ von Joe Biden und seine Zahl würde bedeuten, dass ein Drittel aller US-Bürger bereits an Corona gestorben wären. Trump erfuhr davon während eines Interviews mit Fox-News und das war seine Reaktion.

President Trump On Joe Biden Saying Over 120 Million Are Dead From COVID: “That’s a serious error"

Dieses Video auf YouTube ansehen

Es ist bekannt, dass die deutschen „Qualitätsmedien“ kompromisslos auf der Seite von Biden stehen und über so etwas nie berichten würden. Aber sie stehen anscheinend so sehr auf Bidens Seite, dass sie alles, was er sagt, einfach wiederholen. Allerdings muss man auch zugeben, dass sie sehr langsam sind. Erst Anfang Juli hat das heute journal berichtet, in den USA habe es bereits 130 Millionen Corona-Tote gegeben (Minute 14.08 bis 14.20)

heute journal vom 08.07.2020

Dieses Video auf YouTube ansehen

Damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche!



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen