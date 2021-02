Der aktuelle Stand der russischen Entwicklung von Kampf- und Aufklärungsdrohnen

Unbemannte Flugzeuge werden in den Armeen der Welt immer wichtiger. Alle Welt kennt die US-Kampfdrohnen, die Türkei hat die Effizienz ihrer Drohnen gerade in Berg-Karabach gezeigt. Nur über russische Drohnen ist kaum etwas bekannt.

Das russische Fernsehen hat eine Reportage über den Stand der russischen Militärdrohnen gebracht, die ich übersetzt habe. Für alle an dem Thema Interessierten müsste die russische Reportage mit meiner Übersetzung auch ohne Russischkenntnisse verständlich sein. Die gezeigten Bilder sind für die an dem Thema Interessierten jedenfalls sicher interessant.

Beginn der Übersetzung:

Am Vorabend des Tages der Vaterlandsverteidiger hat unser Sonderkorrespondent Alexander Rogatkin für “Nachrichten der Woche” eine große Reportage über russische Drohnen erstellt. Darin werden noch nie gezeigte fliegende Stealth-Roboter gezeigt. (Anm. d. Übers.: Der 23. Februar ist in Russland ein Feiertag, der Tag der Vaterlandsverteidiger. Zu Sowjetzeiten wurden an dem Tag die Soldaten der Roten Armee geehrt, heute ist es eher so etwas wie der Feiertag der Männer. Übrigens ist der Tag der Frauen, der 8. März, einer der wichtigsten Feiertage in Russland)

Das ist eine echte Sensation und zwar eine exklusive: Die bewaffnete Stealth-Drohne “Ochotnik” (auf Deustch “Jäger”). Dies ist das erste Mal, dass sie Journalisten gezeigt wird, und diese Journalisten sind wir. Schauen Sie sich die majestätische Größe dieses “Vogels” an. Mann kann sogar gegen seine mächtigen Flügel klopfen, das ist nicht irgendein Sperrholz, sondern ein einzigartiges Verbundmaterial.

Die Jet-Drohne vom Typ S-70 wurde im Suchkhoi Design Bureau entwickelt und startete erstmals im September 2019. Und kurz darauf flog sie zusammen mit einem Kampfflugzeug der fünften Generation vom Typ Su-57M. Dieser Flug fand unter strengster Geheimhaltung statt.

Das unglaubliche Tandem eines fliegenden Roboters und eines Überschallflugzeugs wurde vom Verteidigungsministerium gefilmt. Und erst nach der erfolgreichen Landung wurde das Filmmaterial an die Presse verteilt. Und jetzt zeigt uns Sergej Bibikov, der Chefentwickler des “Ochotnik”, sein Kind persönlich.

“Die Frist für die Entwicklung war extrem kurz, nur 3 Jahre, um ein neues Flugzeugs zu entwickeln. Das ist eine nie dagewesen kurze Frist”, sagte Bibikov.

Die S-70 ist die erste russische Drohne, die vollständig in Stealth-Technologie gebaut wurde, bei der die Formen und spezielle Materialien das Flugzeug für das Radar unsichtbar machen.

“Die Hauptschwierigkeit war natürlich das Fehlen einer Basis elektronischer Komponenten und der Rückstand bei den Basistechnologien, den wir ursprünglich hatten. Jetzt haben wir es bis zu einem gewissen Grad geschafft, aufzuholen”, sagte Sergej Bibikow.

Der “Ochotnik” wird von einem Testpiloten, dem Helden Russlands Evgeny Frolov, geflogen. Niemandem sonst wird eine so teure und einzigartige Technik einfach so anvertraut. (Anm. d. Übers.: Held Russlands ist der wohl höchste russische Orden, vielleicht vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz)

“Hier gibt es immer noch manuelle Steuerungen, die fast vollständig einem bemannten Fahrzeug entsprechen. In Zukunft wird dieses Gerät natürlich vollkommen automatisch fliegen. Solche Steuerungsinstrumente wird es nicht geben. Es wird wahrscheinlich überhaupt keine manuelle Steuerung geben”, sagte Frolov.

Sie flogen nebeneinander und ihre Flügel berührten sich fast. Es sah aus, als würde ein großer Greifvogel einem unerfahrenes Küken den Himmel zeigen. Dort, in den Wolken, wurden sie schnell zu einem Team, das auf dem Schlachtfeld so sehr gebraucht wird.

“Da muss man nichts sagen, sie entscheidet selbst, wer welches Ziel aufnimmt. Und sie greift sie dementsprechend an. Und zwar greift sie mit Informationen aus dem Flugzeug an, das das Ziel gefunden hat”, erklärte Jewgeni Frolov.

Der russische “Ochotnik” ist eine vollwertige Kampfdrohne, die mit Bomben und Raketen ausgestattet ist. Sie kann mit Kampfflugzeugen zusammenarbeiten, Informationen mit ihnen austauschen und gleichzeitig feindliche Ziele treffen. So etwas hat noch niemand auf der Welt.

“Wir haben keine Informationen darüber, dass etwas Ähnliches wie der Ochotnik in den Vereinigten Staaten entwickelt wird. Es gibt eine ganze Reihe anderer Entwicklungen bei unbemannten Luftfahrzeugen, mittlere und schwere. Aber mit einem anderen Zweck und mit anderen Aufgaben,” merkte Sergej Bibikov an.

Das Verteidigungsministerium plant, den Ochotnik in zwei Jahren in Dienst zu stellen. Aber die russische Armee braucht schon jetzt Kampfdrohnen.

Der Krieg in Berg-Karabach war ein Triumph der Kampfdrohnen. Türkische Flugapparate bescherten Aserbaidschan einen überzeugenden Sieg. “Bayraktars” oder, wenn man es aus dem Türkischen übersetzt, “Fahnenträger”, unterdrückten in den ersten Kampfwochen die Luftverteidigung von Berg-Karabach und zerstörten die armenischen Panzerfahrzeuge fast vollständig.

“Wo sind die russischen Kampfdrohnen? Sind wir sogar hinter der Türkei zurückgeblieben?”

“Ich möchte Ihnen “Altius” zeigen, unsere moderne Aufklärungs- und Kampfdrohne”, sagte Sergej Tyugai, stellvertretender Leiter unbemannter Flugzeuge beim Hauptkommando der russischen Luftwaffe.

“Sie ist riesig!”

“Natürlich, weil sie unser Stolz ist. In vielerlei Hinsicht und bei vielen Eigenschaften übertrifft dieses Exemplar die Aufklärungs- und Kampfdrohnenn der führenden Länder der Welt.”

Die schwere Drohne “Altius” mit einer Spannweite von 30 Metern kann mit dem amerikanischen Drohnen vom Typ Reaper verglichen werden, nur hat der Russe zwei Motoren, nicht einen. Sie kann in eine Höhe von 14 Kilometern aufsteigen und zwei Tage in der Luft bleiben.

“Sie fliegt so weit wie unsere schweren Bomber fliegen, mehr als 3.500 Kilometer”, sagte Sergey Tyugai.

Aber im Gegensatz zu klassischen Bombern ist die Drohne um ein Vielfaches billiger, hat die neuesten Präzisionswaffen und – was am wichtigsten ist – sie hat keine Besatzung.

“Unbemannte Luftfahrzeuge sind auch der Luftverteidigung ausgesetzt und können abgeschossen werden. Nur in einem Fall verlieren wir etwas sehr wertvolles, einen Offizier, einen Piloten, aber in diesem Fall verlieren wir nur Eisen”, sagte Sergey Tyugai.

Jetzt wird “Altius” in Dienst gestellt, aber die unbemannten “Orions” sind bereits im Einsatz, kürzlich haben sie sich im Kampf in Syrien bewährt.

“Sie waren nicht nur erfolgreich, sie haben ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Diese unbemannten Luftfahrzeuge werden bereits an die russischen Streitkräfte ausgeliefert”, sagte Tyugai.

Diese Drohne in Wüsten-Tarnlackierung ist gerade zur Wartung aus Syrien eingeflogen. Sie trägt rote Sterne am Rumpf. Diese Orion scheint fast 40 Kampfeinsätze gemacht zu haben. Der Buchstabe “R” bedeutet, dass es ein Aufklärungsflug war und der Buchstabe “B”, dass es ein Kampfeinsatz war.

Oberst Sergej Tyugai zeigt ein Video direkt aus Syrien. Diese Bilder waren geheim, außer Militärs hat sie noch niemand gesehen. Kampfeinsätze mit einer russischen Angriffsdrohne gegen radikale Islamisten. Hier hebt Orion von der Landebahn ab. Hier ist sie bei trübem Wetter am Ziel.

“Jetzt macht sie Aufklärung. Die Wetterbedingungen sind sehr schwierig, die Wolkengrenze ist niedrig. Nachdem sie auf das Ziel gestoßen ist, feuert sie und trifft das Ziel”, sagt Sergey Tyugai.

Bei starker Bewölkung und in der Nacht verwendet Orion eine Wärmebildkamera und eine Nachtsichtkamera zum Zielen. Hier zerstört eine russische Drohne ein Munitionslager von Terroristen.

“Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Genauigkeit lenken. In der Nähe gibt es einige Gebäude, Strukturen, Objekte. Aber unsere Munition aus unbemannten Luftfahrzeugen trifft exakt das Ziel, es gibt keine Abweichungen”, sagte Sergej Tyugai.

Orion ist mit modernen Präzisionswaffen ausgestattet: Das sind lenkbare Bomben und lasergelenkte Raketen. Aber wir können sie noch nicht zeigen – das ist immer noch sehr geheim.

Jetzt sind Aufklärungs- und Kampfdrohnen für die russische Armee eine ihrer Prioritäten. In den letzten 8 Jahren ist es dem Land gelungen, einen echten technologischen Durchbruch zu erzielen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu übernahm persönlich die Kontrolle darüber.

Die russische Armee erhält alle Arten von unbemannten Flugzeugen. Die kleinsten Aufklärer, die “Tahion” und die “Eleron”, sind für den Einsatz gegen kleine Gruppe von Kämpfern an der Front.

Die Aufklärungsdrohne “Orlan” trägt schwerere Ausrüstung. Sie ist mit 12 hochauflösenden Kameras ausgestattet, um dreidimensionale Karten des Gebiets zu erstellen. Die Drohnen können Artilleriefeuer ins Ziel lenken.

“Der Apparat fliegt in einer Höhe von bis zu 5 Kilometern, seine Reichweite beträgt 120 Kilometer. Er ist für etwa 10 Stunden am Himmel, er wird mit einem Katapult gestartet”, sagte Ilja Tscheredow, ein technischer Ausbilder am Luftfahrtzentrum des russischen Verteidigungsministeriums.

Aufklärungsdrohnen werden von mobilen Stationen betrieben und die Orions landen mit einem Fallschirm direkt am Ort des nächsten Starts.

In Kolomna wurde auf der ehemaligen Artillerieschule das Zentrum für die Ausbildung von Spezialisten für unbemannte Luftfahrt eingerichtet. Hier werden Techniker und Piloten ausgebildet.

Die Orion wird von Kronstadt entwickelt, einer Firma, die vor 15 Jahren gegründet wurde. Ihr gelang es, eine moderne High-Tech-Produktion von Grund auf neu zu erschaffen. (Anm. d. Übers.: Der deutsch klingende Name Kronstadt rührt von einer Festung her, die Peter der Große vor Petersburg gebaut hat und die bis heute Kronstadt heißt)

“Während der Entwicklung dieser Komplexe haben wir praktisch eine ganze Technologieindustrie für die Produktion von Großdrohnen geschaffen, die es in unserem Land vorher einfach nicht gab”, sagt Nikolai Doschdkow, Generaldesigner von Kronstadt.

Nikolai Doschdkow ist einer der Gründer von Kronstadt. In den 1980er Jahren war er der Entwickler der sowjetischen Aufklärungsdrohne “Pschela”.

“Diese Drohne war damals die modernste der Welt. Niemand auf der Welt hatte so etwas in die Massenproduktion gebracht”, sagte er. “Und dann gab es eine lange Pause wegen des zurückgegangenen Interesses an neuen Entwicklungen, insbesondere an Drohnen. Wir haben sehr viel Zeit verloren. Genauer gesagt war es eine Zeitlosigkeit, in der niemand etwas getan hat.”

Die “Pschela” wurden während des Tschetschenienkrieges erfolgreich eingesetzt, aber dieses System wurde nicht weiterentwickelt und nie modernisiert.

Moderne russische Drohnen sind, wie es oft bei uns in Russland ist, eine vergessene Vergangenheit. In der Sowjetunion wurden sie seit den 1960er Jahren entwickelt. Und das waren nicht irgendwelche Segelflugzeuge mit Propeller, es waren ziemlich seriöse Apparate.

Die Jet-Drohne Tu-141 konnte hunderte von Kilometern mit Schallgeschwindigkeit fliegen, ein Gebiet fotografieren und zur Basis zurückkehren. Sie wurde im Designbüro von Tupolev entwickelt. Und Anfang der 80er Jahre wurde sie von der sowjetischen Armee in Dienst gestellt.

“Es war diese Drohne, die uns die Luftverteidigung der NATO-Länder geöffnet hat. Sie flog in neutralen Gebieten und sie zeigte uns mit ihren Instrumenten den gesamten Funkverkehr der Nato-Luftabwehr. Die NATO-Länder haben nicht sofort verstanden, was da fliegt und wohin es fliegt”, sagte Alexej Leonkow, Experte in der Militärzeitschrift “Arsenal Otetschestva”.

Die Tu-141 starteten wie eine ballistische Rakete aus einem speziellen mobilen Startcontainer.

“Zur Landung reduzierte sie die Geschwindigkeit und in einer bestimmten Höhe wurden Fallschirme abgefeuert und sie landete langsam an Fallschirmen. Und dort wurden die Aufzeichnungen der Drohne geborgen”, erklärte Alexey Leonkov.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Tu-141 und ihre leichten Modifikationen “Reisy” nach und nach ausgemustert. Mehrere Dutzend Düsendrohnen blieben in der Ukraine. Zuletzt hat man 2014 während der Kiewer Operation gegen den rebellischen Donbass von ihnen gehört. Diese Drohne mit einem ukrainischen Dreizack auf dem Heckflügel fiel in der Nähe von Donezk vom Himmel, was einen traurigen Endpunkt in der Geschichte der sowjetischen unbemannten Flugzeuge bedeutet.

Die neue Ära der russischen Drohnen ist bereits eröffnet. Sie breiten nach und nach ihre Flügel aus und nehmen ihren Platz am Horizont der nationalen Interessen des Staates ein.

Hier ist sie, unsere Zukunft: “Grom” (auf Deutsch “Donner”) am nicht allzu klaren Himmel der Weltpolitik, ein Kampfroboter mit künstlicher Intelligenz. Er wird derzeit von Kronstadt entwickelt.

Ende der Übersetzung



